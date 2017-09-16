DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TARIK AKAN\'IN MEZARI BAŞINDA ANMA (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Yeşilçam\'ın efsane oyuncusu Tarık Akan\'ın bugün ölüm yıldönümü... Tarık Akan için vefatının birinci yılında ailesi, dostları, meslektaşları ve sevenleri tarafından mezarı başında anma programı düzenleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Tarık Akan\'ın mezarı

-Anmaya katılanlar

-Genel ve detaylar

16.09.2017 - 11.10 - Haber Kodu : 170916027

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN ABD ZİYARETİNİN AYRINTILARI BELLİ OLDU

Haber: Özgür ALTUNCU / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, 17-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ABD ziyaretinin ayrıntıları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler\'in (BM) 72. Genel Kurulu\'na katılmak için New York\'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, \"İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele\" temasının işleneceği 72. Genel Kurul\'un ilk günü olan 19 Eylül Salı günü, BM Genel Kurulunda bir konuşma yapacak.

TRUMP ÇİFTİNİN DAVETİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı tarihte, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılacak.

TÜRKEVİNİN AÇILIŞINI YAPACAK

Erdoğan ayrıca New York\'ta, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Rohinga Temas Grubu toplantısına; Birleşmiş Milletler\'in tam karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine katılacak.

TRUMP\'LA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York\'ta bulunduğu süre zarfında, ABD Başkanı Donald Trump dahil, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek. Ayrıca ABD\'li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD\'deki Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya gelecek, farklı medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştirecek.

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3- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 74 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul\'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi. Baskınlarda 73\'ü yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kişilerin sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği, 1 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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4- HEYKEL ADAMLARIN METROBÜSTE \'KİTAP OKUMA\' DURUŞU

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Toplu ulaşım araçlarını kullananların kitap okuma yerine cep telefonlarını yaygın kullanmasına kaşılık toplumsal duyarlılık yaratmak isteyen bir grup amatör sanatçı harekete geçti. Özel boyalarla tepeden tırnağa boyanan ve metrobüse binerek \'Kitap Okuyan Heykel\' gihi hareketsiz duran tiyatrocuları görenler şaşırdı. Metrobüste bulunan bir kadın ise performans sanatçısı gençlerin üzerlerine sürdükleri boyanın ağır koktuğunu belirterek \"Bizi zehirleyecekler\" diye tepki gösterdi.

İstanbul Avcılar\'da amatör \'Çığlık Sanat Atölyesi\'nin genç oyuncuları, toplu ulaşım araçlarında yolculuk edenlerin kitap okuma alışkanlığının bulunmamasına dikkat çekmek amacıyla harekete geçti. Bugüne kadar Kurtuluş Savaşı\'ndan, depreme, Seyit Onbaşı\'dan Yunus Emre\'ye, kadına şiddette kadar birçok konu ve özel günlerde sokakta hareketsiz durarak toplumsal farkındalık yaratmaya çalışan amatör tiyatro grubu kitap okumanın yagınlaştırılması için çaba harcamaya başladı. Çığlık Sanat Atölyesi Sanat yönetmeni Cemal Uçarman, çalıştırdığı genç oyunculara okumayan toplumların, gelişemeyeceğini ve bağımlı hale geleceğini anlatırken performanslarını sergilerken ellerinde tutacakları dünya klasikleri kitaplarının sayfalarını çevirmemelerini, hareket etmemelerini istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden çekim izni alınması ardından yaklaşık 10 dakika yürüyerek gittikleri Avcılar Üniversite Kampusü istasyonundan metrobüse binen tümü öğrenci amatör tiyatrocular, yolcuların şaşkın bakışları arasında yolculuğa başladı. Koltukta veya ayakta hareketsiz duran ellerinde kitap bulunan, tepeden tırnağa yaldız renkli boyalı heykeli andıran gençleri görenler şaşırdı. Yolculardan biri altın renkli sanatçıların gerçekten kitap okuyarak altın gibi değerlendiklerini söylerken, önemli bölümü ne yapılmak istendiğini veya ne mesaj verilmeye çalışıldığını sormaktan kendilerini alamadı. Bir ara metrobüsten inerek durakta kitap okuyan heykel performansı sergileyen tiyatrocuları takdir edenler çıkarken bir kadın üzerlerindeki kokunun çok ağır olduğunu, gençlerin mesaj vermeye çalışırken kullandıkları boya nedeniyle kendilerini zehirlediğini söyledi. Genç bir kız şaşırarak izlediği tiyatrocuların amacını öğrendikten sonra okumayı sevdiğini ancak İstanbul\'daki toplu taşıma amaçlarında ayakta durmakta zorlanıldığını bu nedenle kitap okumanın imkansız olduğunu ifade etti. Bir yolcu gençleri takdir ettiğini, toplu ulaşım araçlarında sesli okuma denemeleri de yapılabileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Cemal Uçarman, amatör tiyatrocularına performansın amacını anlatması

-Tiyatrocular metrobüste kitap okuması

-Şaşırarak bakanlar ve röportajları

-Metrobüs duraklarındaki performanstan görüntüler ve röportajlar

-Üstgeçitteki performans ve izleyicilerin bakışları, röportajlar

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5- İSTANBUL\'DA PAZARTESİ GÜNÜ TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI 06.00-14.00 ARASINDA ÜCRETSİZ



Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da 18 Eylül Pazartesi Günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istedi. Kadir Topbaş, yeni eğitim sezonunda tüm öğrenci ve öğretmenler ile velilere başarılar delirken toplu ulaşımda ek seferler konulduğunu açıkladı.

OKULLARIN AÇILDIĞI HAFTA ŞANTİYE VE YOL ÇALIŞMASI YAPMAYACAK

18 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Şantiyelerde ve yollarda okulların açıldığı hafta çalışma yapılmayacak. Devamı zaruri çalışmalar gece vardiyasında (22.00-05.00) yapılacak. Kazalar için yollarda 83 çekici hazır bulundurulacak. Trafiğe çıkacak 14 bin okul servisi, Pazartesi günü İSPARK otoparklarından ücretsiz yararlanacak. Toplu ulaşımda ek 398 araç ile 4433 adet sefer artışı planlandı. Metrobüs, otobüs seferlerinde 507 bin yolcu taşınması, 338 bin aracın trafiğe çıkmaması hedefleniyor.Metro ve tramvay hatlarında 824 sefer artışı yapılacak. Metro, tramvay ek seferleri sayesinde 232 bin yolcu toplu ulaşıma yönlendirilecek ve 155 bin aracın trafiğe çıkmaması sağlanacak. Arabalı vapurlar okulların açıldığı ilk 2 gün servis araçlarının öncelikli faydalanması sağlanacak.

POLİS, JANDARMA VE ZABITA GÖREV BAŞINDA...

Trafik akışında sorun yaşanmaması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü 36 motosikletli, 71 ekip otosu ve 63 yaya personel ile toplam 241 polis görev yapacak. İlçe Emniyet Müdürlükleri de bölgelerindeki okul çevresinde trafik ve asayiş açısından tedbir alacak. İl Jandarma Komutanlığı Sorumluluk Bölgesi\'nde (Emniyet, Trafik, Asayiş) görev yapacak. İstanbul genelindeki okullar çevresinde ara sokaklarda 215 Zabıta Memuru trafiğin sağlıklı işlemesine yardımcı olacak.

AKOM NÖBETTE

İstanbul\'da okulların açılacağı gün alınacak tedbirler için, Afet Koordinasyon Merkezi\'nde (AKOM) ilgili tüm birimlerin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantıya, İBB\'ye bağlı birimlerin yanı sıra Emniyet Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası temsilcileri katıldı. Pazartesi günü ilgili birimlerin yetkilileri AKOM\'da kriz masasında nöbette olacak.

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6- BOĞULMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beşiktaş\'ta denize giren kişi boğulmak üzereyken son anda kurtarıldı.

Beşiktaş\'taki Kadıköy vapur iskelesinin yanında dün akşam üstü denize giren Zeki Demirci (34) bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Bu anları gören Oğuzcan Yıldırım suya girip boğulma tehlikesi geçiren Demirci\'yı kıyıya çıkardı. Durumun ciddi olduğu öğrenilen Zeki Demirci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirci\'yi denizden çıkaran Oğuzcan Yıldırım, \"Suya girdi yüzmeye başladı ondan sonra suya daldı 3 dakika durdu. Burada bir çocuk vardı ona gir kurtarsana dedim. Çocuk ben yüzmeyi bilmiyorum dedi. Sonra ben girdim suyun içinde yatıyordu. Suyun içinden baygın halde çıkardım. Çıkardığımda zor nefes alıyordu\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Ambulans

-Ambulans içindeki Zeki Demirci

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Demirci\'nin denize girdiği yer

-Demirci\'yi kurtaran Oğuzcan Yıldırım ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler