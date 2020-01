DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ\'NE YÖNELİK BİR ADIM OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

-(Zafer Çağlayan\'a ABD\'de dava) \"Burada bizim eski ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı açık söylüyorum ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum.\"

-\"Bu işlerin arkasında çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk Banka\'mızın Genel Müdür muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir\"

(Başkan yardımcısı iddiaları) \"Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin.\"

Özgür ALTUNCU - Murat ÇAKIR - Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesinde Atatürk Havalimanı\'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan\'a ABD\'de dava açılmasının sorulması üzerine \"Bu konu çok çok ilginç bir konu. Şu anda bunu bir hukuki mantık içerisinde yorumlamak zaten mümkün değil. Burada bizim eski ekonomi bakanımıza yönelik atılan bu adımı açık söylüyorum ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ne yönelik bir adım olarak değerlendiriyorum. Zira burada şahsına yönelik bir iddiayı ortaya koyabilmiş değiller. Neymiş? İran ile ilgili yaptırımları delmiş. İran\'a herhangi bir yaptırım uygulama kararı ülke olarak almadık ki. Bizim İran ile ikili ilişkilerimiz var, hassas ilişkilerimiz var. İran\'dan biz özellikle doğalgazımızın, petrolün belli bir kısmını alıyoruz. Bizi bunu kendilerine de o zaman söyledik. Ben bunları Sayın Obama\'ya da söyledim, diğer bu konularla ilgilenen Başta Dışişleri Bakanları olmak üzere bu işle ilgilenen diğer kişilere de söyledik, \'biz burada böyle bir yaptırımı içerisine girmeyiz\'. Bu ekonomik ilişkileri yürüten bakanımız kim? Ekonomi Bakanı. Ekonomi Bakanı hükümetin attığı bu adımı uygulayanlardan bir tanesi olacaktır. Atılan bu adımlar tamamen siyasidir. Amerika bir defa bu konuyu gözden geçirmesi lazım. Tabi bu gidişimizde bu konuyu ele alma fırsatı buluruz. Bu işlerin arkasında çok pis kokular geliyor. Rıza Zarrab olayı da öyledir. Halk Banka\'mızın Genel Müdür muavini Hakan Bey ile ilgili konu da öyledir\" dedi.

\"BÜYÜK BİR DEVLET OLABİLİRSİN AMA ADİL DEVLET OLMAK BAŞKA BİR ŞEYDİR\"

Erdoğan, \"Bunların hepsi. Diğer isimler yine öyledir. Benim daha önce yaptığım ziyarette Washington\'da büyükelçiliğimiz önünde PKK terör örgütü mensuplarının bize adeta saldırıyor gibi bir hava içerisine girip Amerikan güvenlik güçlerinin orada kalıpta herhangi bir tedbir almaması onları oradan derdest etmemesi de bu pis kokunun bir ifadesidir. O olayla ilgili biliyorsunuz benim korumalarım hakkında soruşturma açtılar. Hatta hatta o olay günü orada olmayan korumalarım hakkında, eşimin iki tane bayan koruması hakkında aynı şeyi yaptılar. Bu nedir? Bu Amerika yönetimin düşmüş olduğu aczi gösteriyor. Kendilerine de bunlar bildirildi. Büyük bir devlet olabilirsin ama adil devlet olmak başka bir şeydir. Sıkıntı burada. Onun için de adil bir devlet olmak hukuk sisteminin adil işlemesinden geçer. Eğer hukuk sisteminiz adil işlemiyorsa bu sıkıntılar sürekli olarak o pis kokuları da getirir\" şeklinde konuştu.

\"BUNLAR DOĞMAMIŞ ÇOCUĞA DON BİÇİYORLAR\"

Erdoğan, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin başkan yardımcısı olacağı iddialarının sorulması üzerine, \"Bunların hepsi suyu bulandırmaktan başka bir işe yaramıyor. Bunlar doğmamış çocuğa don biçiyorlar. Herkes bir defa yerini, konumunu bilsin. Biz Türkiye\'de siyaset yapıyoruz. Sayın Bahçeli ile şu süreçte partimiz gayet güzel bir diyalog içinde oldu ve bundan sonraki süreçte bu diyaloğun, dayanışmanın temenni ederim ki güçlenerek devamı Türkiye\'nin geleceği bakımından çok çok önem arz etmektedir\" dedi.

- (ek görüntülerle) POLİS BONZAİYİ KLOZETTEN ÇIKARDI

* Polise yakalanmamak için bonzainin klozete boşaltıldığı evde, bonzai yapımında kullanıldığı belirtilen fare zehiri de bulundu.

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli\'de baskın yaptığı bir evda bonzai maddesini klozete atılmış şekilde buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.



EV BELİRLENDİ. BASKIN YAPILDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Ağustos\'ta uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Sultanbeyli\'de 27 yaşındaki B.Y.\'nin evine baskın düzenledi.

KLOZETE ATTI

Evde yapılan aramada bonzai maddesinin klozete döküldüğü görüldü. Şüphelinin polise delil bırakmamak için klozete döktüğü bonzai maddesinin 1 kilo 50 gramlık bölümü klozetten çıkarıldı.

BONZAİ İMALİNDE KULLANILAN FARE ZEHİRİ

Evin diğer bölümlerinde yapılan aramalarda da 1 kilo 358 gram bonzai maddesinin yanısıra bonzai üretiminde kullanıldığı değerlendirilen fare zehiri bulundu. Hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 75 liraya da el konuldu. Baskın ve aramalar polis kamerasıyla kayıt altına alındı.

6 SUÇTAN ARAMA KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Vatan Caddesi\'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen B.Y.\'nin \'Uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanma\' ve \'Ruhsatsız silah kullanmak\' suçlarından 6 aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



- BAKAN EROĞLU\'NUN ESPRİLERİ AKADEMİSYENLERİ SIK SIK GÜLDÜRDÜ



İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi\'nin Akademik Yıl Açılış Töreni\'nde konuştu. Bakan Eroğlu\'nun kürsüde peş peşe yaptığı esprileri salondakileri güldürdü ve alkış aldı.

Orman ve Şu İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi\'nin (İTÜ) 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'yla başlayan program İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Sanatçılarının konseriyle devam etti. Konserin ardından Bakan Veysel Eroğlu, \"Dünyada Bilime Yön Veren 100 Türk\" arasında yer alan İTÜ öğretim üyelerine plaket verdi.



\"İLK\"LERİN VE \"EN\" LERİN OKULU BURASI

Törende konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, \"Teknik Üniversite uzun serüveni olan Türkiye\'deki en kadim kurumu. Geleneğinden besleniyor; ama kendini yenilemek, değiştirmek, arayış içinde olmak zorunda. \'İlk\' lerin ve \'en\' lerin okulu burası. \'İlk\'ler ve \'en\'ler hep buralardan çıkma. Aslında derdimiz bu birikimi yarınlara taşımak\" dedi.



\"HÜKÜMET OLARAK ÜNİVERSİTEMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ\"

Daha sonra kürsüye çıkan ve 2017-2018 öğretim yılının başarılarla geçmesi dileğinde bulunan Bakan Eroğlu, \"Hükümet olarak üniversitemize her türlü desteği vereceğiz. Çünkü gelecek nesilleri iyi bir şekilde hazırlamak gerekiyor. Dünyada bir rekabet var. Bu nedenle Teknik Üniversitemizin öncü olması lazım. Bakın şu anda Milli Eğitim\'e ayrılan pay en yüksek pay. Bütün kurumları geçti. Eğitim fevkalade önemli. Gelecek nesiller çok iyi şekilde yetiştirmemiz lazım; çünkü dünyada bir yarış var. Türkiye\'nin önünü kesmek, yok etmek için plan proje uygulanıyor. Karlofça\'dan bu yana bu devam ediyor. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Dolayısıyla güçlü olmak için ekonomisi, bilimi, teknolojisiyle her şeyiyle güçlü olmamız lazım. Bizim milletin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yeter ki milletimize heyecan verelim, önünü açalım. İstanbul Tenik Üniversitesi\'nin bir Başbakanı 6 tane Bakanı olması da büyük bir şans. Bu şansı iyi değerlendirmeniz lazım. Sizin gidip bir takım projeleri imkanları seferber etmeniz lazım. Kapılar açık\" dedi.



ESPRİ ÜSTÜNE ESPRİ

Bakan Eroğlu konuşması ve plaket takdimi sırasında esprileri birbiri ardına sıraladı. Eroğlu\'nun, Rektör Mehmet Karaca\'ya dönerek, \"Sabahları mutlaka bir tatlı kaşığı bal ve çörek otu yerim. Hocam keşke siz de daha önce yeseydiniz. Ben saçları ona borçluyum\" sözü salondakileri kahkaya boğdu.

Eroğlu\'nun anlattığı Japon firması yetkilileriyla aralarında geçen komik diyalog da alkış aldı. Bakan Veysel Eroğlu\'nun diğer esprileri de töreni izleyen akademisyenleri sık sık güldürdü.

-BEYOĞLU\'NDA CEP TELEFONU ÇALAN BİR KİŞİ YAKALANDI

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu\'nda 29 Ağustos ve 7 Eylül\'de meydana gelen cep telefonu hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda belirlediği şüpheli E.Ç.\'yi İstiklal Caddesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.Ç.\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheli E.Ç.\'nin 2 ayrı işyerinde kasa çevresinde bulunan cep telefonlarını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntüler E.Ç.\'nin telefonları dükkanda bulunanların bir anlık dalgınlığından faydalanarak telefonları çalması görülüyor.

- KAMYONET MAHALLE ARASINDA DEVRİLDİ



Mustafa ÖZDABAK -Özgür EREN / İstanbul DHA

Kağıthane\' de dik yokuşta kitap yüklü bir kamyonet devrildi.Kamyonetin içerisinde mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.Mahalle sakinleri sürekli sokak içerisinde böyle kazaların yaşandığını belirtti.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Okul Sokakta saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Zekeriya Turan, 34 YT 0687 Plakalı kamyonet ile Derebaşı sokaktan Berra Sokağa aracı ile dönmek istedi. Sokağın dik yokuş olması nedeniyle inemedi. Okul Sokak istikametine ilerlediği sırada araç yan yatarak bir apartmanın demir korkuluklarına çarparak durabildi. Aracın devrilmesi sonucu araç sürücüsü araç içerisinde mahsur kaldı.

Çevredeki vatandaşlar gürültü üzerine dışarıya çıktıklarında bir kamyonetin devrildiğini ve araç sürücüsünün içinde olduğunu gördü. Mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Turan Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Zekeriya Turanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonetin apartman boşluğuna düşmesini apartmanın demir korkulukları önledi. O sırada sokak içerisinde kimsenin olmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmaya neden olmadı.

Mahalle sakini Havva Işıkara \'Burada daha öncede kaza oldu. Bir kamyon geldi, bir kişiye vurdu ardından da eczaneye girmişti. Şimdi de bir kamyon devrildi. Yoldan bir çocuk geçse, birisi geçse ezerdi. Bu yolda hep böyle kazalar oluyor. İki gün önce benim oğlumda kaza yaptı burada. Bu yol dik yokuş ve tehlikeli\' diye konuştu.

