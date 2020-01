DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

- İLKOKUL\'DA ÇATIŞAN SERVİSÇİLER SABIKALI ÇIKTI



Ali AKSOYER / İstanbul, DHA

İstanbul Ümraniye\'de bir okul bahçesinde 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı servisçiler arasındaki çatışma sonrasında 8 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Cüneyt Elik (27) babası ve kardeşi de firarlar arasında bulununurken, olayda anne Selime Elik(44) \'te hafif şekilde yaralandı ve olaydan sonra gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili aradığı bir şüphelinin ise 2015 yılında çocuğa cinsel istismar suçundan gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan olay yerine farklı tabancalardan atılan 16 boş kovan ile 18 adet dolu fişek ve bir tabanca ele geçirildiği belirtildi.

ÇATIŞMA YERİNDE FARKLI TABANCALARA AİT KOVANLAR BULUNDU

Ümraniye, Fatih ilköğretim okulunda dün meydana gelen olayda servisçiler arasında çıkan çatışmada Cüneyt Elik vücuduna isabet eden 5 kurşunla hayatını kaybetmişti. Olay sırasında Ramazan S.(42) ve Kerem Beyazıt (33) ile Selime E. yaralanmıştı.Okuldaki velilerin gözleri önünde meydana gelen olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı. Olay yerinde yapılan incelemede bir adet 7.65 tabanca, 5 adet 9 mm boş kovan, 6 adet 45\'lik boş kovan, 5 adet 7.65 boş kovan ile 18 adet 7.65 dolu fişek ele geçirildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hastanede yaralı olan Ramazan Sarı ve Kerem Beyazıt hakkında gözaltı kararı alındı. Öte yandan hastanede tedavisi tamamlanan Selime E.\'de tedavisinin ardından Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü polis merkezine götürülerek olayla ilgili sorguya alındı. Polis olayla ilgili güvenli kameralarını inceleyerk olaya karıştıkları belirlenen Serkan V., Serat T. B., Necmettin A.(58) , Mehmet A.(27) Sevim K. (47) gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 8\'e ulaştı.

HUSUMET BİR YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ

Polisin yaptığı araştırmalarda iki farklı firmanın yetkilileri Cüneyt E. ve Ramazan S. arasında 1 yıl önce husumet yaşandığı ortaya çıktı. 26 Temmuz 2016\'da yaşanan olayda, Necmettin A. ve Ramazan S.\'nİn önlerinin kesildiği araçlarına zarar verildiği öğrenildi. Olaydan sonra iki mağdurun polis merkezine giderek olaydan dün hayatını kaybeden Cüneyt E.\'nin sorumlu olduğunu iddia ettikleri bu nedenle aralarında husumet yaşandığı belirtildi. Olay günüde okul bahçesinde farklı masalarda öğrenci kapma yarışına giren iki şirket çalışanlarının sözlü tartışmasının kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştüğü öğrenildi.

CİNSEL İSTİSMARDAN KAYDI VAR

Öte yandan polisin olayla ilgili aradığı şüphelilerden birinin çocuğa cinsel istismar suçundan polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı. Şervis şirketinin oto tamir işlerini yapan ve firari olan F.E.\'nin 2015 yılında Ümraniye\'de çocuğa cinsel istismar suçundan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede ölen Cüneyt Elik\'in daha önceden 3 kez kasten yaralama suçundan hastanedeki yaralılardan Kerem B.\'nin 2 kez uyuşturucu bulundurmak suçundan ayrıca Necmettin A.\'nın ise tehdit, yaralama ve hakaret suçlarından 3 kez gözaltına alındıkları ortaya çıktı.

3 KİŞİ ARANIYOR

Polis olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen Eyüp A, ölen Cüneyt Elik.\'nin babası olduğu öğrenilen Sadullah E. ve F.E.\'nin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.

- İLKOKUL\'DAKİ ÇATIŞMADAN ÖLEN CÜNEYT ELİK TOPRAĞA VERİLDİ

Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ümraniye Fatih İlkokulu\'nda servisçiler arasında çıkan çatışmada hayatını kaybeden Cüneyt Elik son yolculuğuna uğurlandı. Elik\'in, cenazesi sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu\'ndaki işlemlerinin ardından Ümraniye Kocatepe Camii\'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elik, Ihlamurkuyu Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

- EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE\'NİN YARDIMLARINI ARAKANLI SIĞINMACILARA ULAŞTIRMAK İÇİN BANGLADEŞ\'E GİDECEK

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar\'ın Kuzey Rakhayn eyaletindeki insanlık dramına dikkati çekmek ve yaşanan olaylar neticesinde Bangladeş\'e sığınmak zorunda kalan Arakanlılara Türkiye\'nin yardımlarını götürmek için Bangladeş\'e gidiyor. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün yola çıkacak olan Emine Erdoğan\'a, oğlu Bilal Erdoğan\'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı refakat edecek. Arakanlı sığınmacıların Bangladeş\'te barındıkları kampları ziyaret edecek olan Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetin, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi almayı, Türkiye\'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlamayı hedefledikleri belirtildi. Kampları ziyaret edecek olan heyette, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer alacak. Bölgede Arakanlı Müslümanların maruz kaldıkları trajediyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid olmak üzere farklı liderlerle yaptığı görüşmelerde yaşanan insanlık dramına acilen çözüm bulunması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar\'ın Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile de dün telefonda görüşmüş, Arakanlı masum sivillere yönelik ihlallerin endişeye yol açtığına değinerek sorunun diyalog ve işbirliğiyle çözüme kavuşturulmasının önemli olduğunu vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yoğun temaslarının akabinde, Bangladeş\'teki Arakanlı sığınmacılara yardım koridorunun oluşturulması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan Kaya\'nın yanı sıra 2012\'de de bölgeyi ziyaret etmiş olan Emine Erdoğan\'ın Bangladeş\'e yine bizzat gitme kararı alması, Türkiye\'nin konuya verdiği önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Emine Erdoğan\'ın Bangladeş\'teki temaslarını tamamladıktan sonra, oradan Kazakistan\'a geçeceği öğrenildi.

- MAHKEME HASAN AKAR\'A VERDİĞİ 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASININ GEREKÇESİ AÇIKLADI…

\"Türk Milletinin var oluşunu sağlayan Atatürk aleyhine hakarette bulunduğu, bunu da İslam adına yaptığını belirterek milleti birbirine düşürmek amacı güttüğünün aşikar olduğu... \"

Serpil KIRKESER, İstanbul DHA

“Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etmek\" ve “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\" suçlarından Hasan Akar\'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, sanığın mensup olduğu ortamda Türkiye Cumhuriyeti\'ne karşı milli değerlerimizden olan ve “Türk milletinin var oluşunu sağlayan\" Atatürk aleyhine hakarette bulunduğu, bunu da İslam adına yaptığını belirterek milleti birbirine düşürmek amacı güttüğünün aşikar olduğu vurgulandı. Sanığın savunmasına itibar edilmediği belirtilen gerekçeli kararda, sanığın bir daha bu suçu işlemeyeceği kanaatine varılamadığından sanık hakkında verilen cezanın da ertelenmediği gerekçeli kararda belirtildi.

MAHKEME: MİLLETİ BİRBİRİNE DÜŞÜRMEK AMACI GÜTTÜĞÜ AŞİKARDIR

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, sanığın kendisinin kitaplara göre beyanda bulunduğunu iddia ettiği, hakarete dayanak olarak kitapları hakarete delil gösterdiği, hakaret için gösterdiği kitapların Nutuk dahil olmak üzere delil teşkil etmeyeceği ve hakareti geçerli kılmayacağının açık olduğu belirtildi. Gerekçeli kararda sanığın beyanların hakaret kapsamında olduğunun altı çizilerek “… Türkiye Cumhuriyeti\'nin varlığı ve bekasının devamı için sanığın inançları yok ederek, halkın inandığı din ve mezhep ayrımına yönelterek bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği…\" ifadelerine yer verildi. Kararda sanığın halen duruşmada, sözlerinin yanlış olduğunu beyan etmeyerek üslubunun yanlış olduğunu belirttiğinin altı çizilerek, sanığın mensup olduğu ortamda kendisine ya da Türkiye Cumhuriyeti\'ne karşı milli değerlerimizden olan ve Türk Milletinin var oluşunu sağlayan Atatürk aleyhine hakarette bulunduğu, bunu da İslam adına yaptığını belirterek milleti birbirine düşürmek amacı güttüğünün aşikar olduğu kaydedildi.

Bu gerekçelerle mahkemenin sanığın savunmasına itibar etmediği belirtilen gerekçeli kararda, sanığın bir daha bu suçu işlemeyeceği kanaatine varılamadığından sanık hakkında verilen cezanın ertelenmediği de belirtildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Hasan Akar hakkında bir videoda Atatürk\' ün hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 9 Mayıs\'da soruşturma başlatıldı. Adresinde bulunamadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan Akar\'ın \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 43 gün sonra 20 Haziran\'da Bakırköy Adalet Sarayı\'na gelerek teslim olan ve tutuklanan Hasan Akar savunmasında ev ortamında kendisine bir gencin soru sorduğunu ve soru üzerine okuduğu kitaplardaki bilgileri naklettiğini savundu. Söz konusu alıntı yaptığı kitapların isimlerini tek tek söyleyen Akar “Ben de o anda ihtiyari ve irademin dışında dini hassasiyetimle söyledim. Bazı kitaplar böyle olduğu için nakil yaptım. Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı. Bilerek böyle bir suç işlemedim\" dedi. Mahkeme de 19 Temmuz\'da görülen duruşmada Hasan Akar\'ı “Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmeö suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

- D-100\'DE OTOMOBİLİN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTIĞI AN KAMERA KAYDINDA

* Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün kontrolünü kabettiği otomobilin büyük bir hızla yolu ayıran kaldırımı aşması, yan yola savrulması görülüyor.

İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Avcılar D-100 Karayolu Ankara istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bulunduğu yoldan yan yola savruldu, bu sırada aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile aydınlatma direği yola devrildi. Kaza nedeniyle Ankara istikameti yan yolda trafik yoğunluğu oluştu.

- KANADA\'YA YOLLANACAK OKEY TAKIMI VE AHŞAP KALEMLİKLERİN İÇİNDE AFYON SAKIZI

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kargoyla yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Başakşehir\'de bulunan bir kargo şirketine 29 Ağustos\'ta operasyon düzenledi. Polis ekipleri, Kanada\'ya yollanmak üzere paketlenmiş 2 koli içinde bulunan ahşap kalemliklerin ve ahşap okey takımları içerisine zulalanmış toplam 3 kilo kilo 814 gram afyon sakızı ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kargoyu teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



UYUŞTURUCU MADDELERİN BULUNMASI POLİS KAMERASINDA

Polis ekiplerinin kolileri açarak ahşap kalemlik ve okey takımları içerisine zulalanmış uyuşturucu maddeleri bulması polis kameraları tarafından görüntülendi.



- UÇAĞIN KARŞISINA YİNE DRONE ÇIKTI

* PİLOT : SİYAH VE SARI RENKLİ... MALUMATINIZ OLSUN BAYAĞI BÜYÜK \"

Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN, İstanbulDHA

Atatürk Havalimanı\'na iniş yapan uçağın pilotu, drone ( insansız hava aracı ) ile karşılaşınca durumu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrolörüne bildirdi. Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda Atatürk Havalimanı hava sahasında uçurulması yasak olan drone\'yle 2 bin 500 feet (750 metre) yükseklikte karşılaşan bir havayolu şirketinin pilotu durumu \"2 bin 500 feette siyah ve sarı renkli bir drone vardı. Malumatınız olsun bayağı büyük \" diyerek kuleye aktardı.

Pilot ve kule arasında yaşanan drone diyaloğu telsiz konuşmalarına yansıdı. Pilotun olayı rapor etmesi üzerine insansız hava aracının bulunması için çalışma başlatıldı.

- İLK HACI KAFİLESİ YURDA DÖNDÜ

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR / İstanbul, DHA

Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan ilk hacı kafilesi yurda döndü. İlk hacı kafilesini taşıyan Türk Hava Yolları\'nın Cidde-İstanbul seferini yapan TK 5601 sefer sayılı uçağı bugün saat 11.20\'de Atatürk Havalimanı\'na iniş yaptı. Hacılar, Atatürk Havalimanı\'nın da uçağın yanaştığı 216 numaralı köprüde yer hizmeti görevlileri tarafından karşılandı.

Pasaport ve bagaj işlemlerini tamamlayan hacıları havalimanında sevenleri ve aileleri karşıladı. Türkiye\'ye dönmekten mutlu olduklarını belirten hacılar, Türkiye ve şehitler için kutsal topraklarda bol bol dua ettiklerini söylediler. Yurda dönmenin mutluluğu içerisinde bulunan hacıların yanlarında zemzem suyu ve hurma getirdikleri görüldü.

Bu arada Can çiftinden Nuriye Can, \"Allah herkese nasip etsin. Çok güzel yerler gördük. Çok güzel geçti. Rahatsızlığım nedeniyle zor yürüyordum. Ama orada yürümek de nasip olduö derken eşi Enver Can ise, \" Hacca mutlaka genç olarak gitmek lazım.Yaşlı olunca insan bazı yerlerde zorlanıyor. Allah nasip etti görevimizi yerine getirdik. Maddi ve manevi imkanı olan her kes gitsin\" dedi.

