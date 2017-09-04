DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÇATALCA\'DA KONUŞTU...

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"Myanmar\'da çok büyük katliamlar yapıldı. Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı. Bizler Türkiye olarak Kızılayımızla, AFAD\'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz\"

\" Myanmar sürecini de ayın 19\'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda en geniş manada gündeme getireceğiz\"

\"Oradaki liderlerle de bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı olarak 20\'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabiiki biz bu görüşmelerimizle netice aldığımız veya alacağımız liderler var liderler var. Herkes aynı hasasasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar. Biz görevimizi yapacağız\"

Haber - Kamera: Serpil KIRKESER / İdris TİFTİKÇİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel\'in (21) son yolculuğuna uğurlandığı cenaze töreninin ardından Çatalca Ak Parti İlçe Teşkilat binasına geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bina önünde toplananlara hitaben bir konuşma yaptı. \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları eşliğinde konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Er Gürel Ailesi\'ne taziyelerini iletti ve şehitlik makamının önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı\'nın sonuna gelindiğini ve İslam dünyasının içerde ve dışarda büyük mücadeleler ve savaşlarla karşı karşıya olduğunu kaydederek, Myanmar\'da yaşananlara değindi.

\"BÜTÜN BU KATLİAMLAR KARŞISINDA İNSANLIK MYANMAR KATLİAMINA SESSİZ KALDI\"

\"Myanmar\'da çok büyük katliamlar yapıldı\" diyen Erdoğan, \"Bütün bu katliamlar karşısında insanlık Myanmar katliamına sessiz kaldı.

Televizyonlarda öyle zannediyorum o Myanmar\'ın, Müslümanların düştüğü hali izlediniz. Nasıl çileler çektiğini gördünüz. Köylerinin nasıl yakıldığını gördünüz. Bizler Türkiye olarak Kızılayımızla, AFAD\'ımızla buralara yardımlarımızı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz\" dedi.

\"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KURULUNDA EN GENİŞ MANADA GÜNDEME GETİRECEĞİZ\"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Myanmar sürecini de ayın 19\'unda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu\'nda en geniş manada gündeme getireceğiz. Oradaki liderlerle de bunları konuşacağız. Ama bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem

Başkanı olarak 20\'ye yakın dünya lideriyle bu konuları görüştüm, görüşüyorum. Tabiiki biz bu görüşmelerimizle netice aldığımız veya alacağımız liderler var liderler var. Herkes aynı hasasasiyeti taşımıyor. Varsınlar taşımasınlar. Biz görevimizi yapacağız\" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Genel ve detaylar



04.09.2017 - 15.25 Haber Kodu : 170904080

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2 - ŞEHİT HALİL İBRAHİM GÜREL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

* Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İdris TİFTİKCİ, İstanbul DHA

Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel (21) için Çatalca\'da bulunan Ulu Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Şehidin annesi Aysel Gürel ve ablası Duygu Şeker törende gözyaşlarına boğuldu.

ÖĞLE NAMAZINI ŞEHİDİN BABASI İLE KILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan camide ilk olarak öğle namazını şehidin babası ile birlikte kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle namazının ardından şehidin annesi ve ablasının yanına giderek taziyelerini iletti. Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da cenaze töreni boyunca anne ve abla ile birlikte oturdu.

AİLE İLE BİRLİKTE SAF TUTTU

Cenaze namazında şehidin babası Kani Gürel ve kardeşi Alihan Gürel, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın iki yanında durarak saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şehidin babası ve kardeşiyle konuştu. Bu sırada art arda öksürdüğü görülen Erdoğan getirilen suyu içti.

Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına taşındı. Şehit Halil İbrahim Gürel\'in cenazesi toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği\'ne götürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şehidin ailesine taziyelerini iletti, bir süre aileyle konuştu, ardından camiiden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Cenazeden görüntüler

- Erdoğan\'ın görüntüsü

- Erdoğan\'ın su içmesi

- Erdoğan\'ın şehidin babası ve kardeşi ile konuşması

- Saftan görüntüler

- Helallik alınması

- Erdoğan\'ın anne ve ablaya taziyesi iletmesi

- Bakan Kaya\'nın görüntüsü

- Camiden görüntüler

- Detaylar

04.09.2017 - 14.47 Haber Kodu : 170904067

04.09.2017 - 14.50 Haber Kodu : 170904068

04.09.2017 - 14.41 Haber Kodu : 170904065 (Aktüel görüntü)

04.09.2017 - 14.42 Haber Kodu : 170904066 (Aktüel görüntü )

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3- ŞEHİT HALİL İBRAHİM GÜREL\'İN BABA EVİNE ATEŞ DÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ, İstanbulDHA

Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel\'in (21) baba evine ateş düştü. Gürel Çatalca Fevzipaşa Mahallesi\'nde bulunan baba evine bayraklar asıldı, taziye çadırı kuruldu.

\"DİMDİK AYAKTAYIZ KİMSE YIKAMAZ BİZİ, YIKILMAYACAĞIZ\"

Güler\'in ablası Duygu Şeker, \"Dün görüntülü konuşmuştuk. \'İzine geleceğim abla sürpriz yapacağım\' dedi. Ama gelemedi, haberini aldık. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, inanamıyoruz\" diye konuştu.

Güvenlik görevlisi olan baba Kani Gürel, \"En son dün akşam konuştum çocuğumla, ondan sonra bir daha görüşemedik. Halil İbrahim\'imizi kaybettik işte. Yapacak bir şey yok \'vatan sağ olsun\' diyeceğiz. Biz de gideceğiz oraya ve aynı vazifeyi yapacağız. Dimdik ayaktayız kimse yıkamaz bizi, yıkılmayacağız\" dedi.

AİLESİNE GÖNDERDİĞİ SON FOTOĞRAF

Halil İbrahim Gürel\'in dün ailesi ile yaptığı görüntülü konuşmanın ekran görüntüsü ve ailesine dün gönderdiği son fotoğrafı da bulunuyor. Gürel\'in fotoğrafta gülümsediği görülüyor. Şehit Gürel\'in cenazesi Çatalca Ulu Cami\'de öğle namazının ardından kaldırılacak. Gürel Edirnekapı Şehitliği\'ne defnedilecek.

Görüntü Dökümü:

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- Evden görüntüler

- Abla Şeker ile röportaj

- Baba Gürel ile röportaj

- Sokaktan görüntüler

- Ablası ile yaptığı görüntülü konuşmanın ekran fotoğrafı (03.03)

- Gürel\'in ailesine dün gönderdiği son fotoğrafı (03.08)

- Gürel fotoğrafları

- Detaylar

04.09.2017 - 11.51 Haber Kodu : 170904028



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4- ŞEHİT HALİL İBRAHİM GÜREL İÇİN HELALLİK ALINDI

*Anne Gürel ,

\"Senin gibi binlerce şehit versekte Türkiyemizi alamazlar\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA

Hakkari Çukurca\'da şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Gürel\'in (21) Türk bayrağına sarılı tabutu baba evine getirildi. Çatalca Fevzipaşa Mahallesi\'nde bulunan evinin önünde helallik alındı. Anne Aysel Gürel, baba Kani Gürel ve abla Duygu Şeker tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Anne Gürel, \"Senin gibi binlerce şehit versekte Türkiyemizi alamazlar\" diyerek gözyaşı döktü. Annenin güçlükle ayakta durduğu görüldü.



Görüntü Dökümü:

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- Anne Gürel\'in ağlaması (siyah başörtülü)

- Baba Gürel\'in tabuta sarılması

- Annenin sözleri (03.06)

- Ablanın görüntüsü

- Helallik alınması

- Genel ve detaylar



04.09.2017 - 13.03 Haber Kodu : 170904040

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5- İSTANBUL OTOGARI\'NDA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

* 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda otobüslerin giriş noktasında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor... Özel araçlarla giriş yapılan noktada isi trafik kilit..

İhsan YALÇIN / İstanbul DHA

Kurban Bayramı tatilini bitirenlerin İstanbul\'a dönüşü başladı. Esenler\'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı\'nda zaman zaman otobüslerin giriş noktasında yoğunluk yaşanıyor. Özel araçların giriş yaptığı bölümde ise uzun araç kuyrukları oluşmuş durumda. Bu noktada trafik kilit... Otogar Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde yolcu kapma yarışına giren taksiciler ve burada yolcu indiren otobüsler nedeniyle, Zeytinburnu yönünden gelen sürücüler, otogar mevkinde 4 şeritli yolun sadece 1 şeridi kullanılabiliyor.

OTOGAR GİRİŞ ÇIKIŞINDA KONTROL NOKTALARI KURULDU

Polis de otogarda sıkı önlem almış durumda. Otogarın giriş-çıkışına kontrol noktaları kuruldu. Denetim gerçekleştiren polisler şüpheli gördükleri kişi ve araçlarda arama yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüs giriş noktası

-Zaman zaman yaşanan otobüs yoğunluğu

-İstanbul\'a gelen yolcular

-Sivil araç noktasındaki uzun araç kuyruğu

-3 şeritli bağlantı yolunun 2 şeridine park edilmiş taksiler

-Bağlantı yolunda yolcu indiren otobüsler

-Polis kontrol noktaları

-Genel ve detaylar

04.09.2017 - 12.41 Haber Kodu : 170904039

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6 - BAYRAM DÖNÜŞÜ KAZA: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Haber -Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul-DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe Mevkii\'nde içerisinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu bir otomobilin TIR\'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Otomobilin içerisindeki 6 kişilik ailenin bayram tatili için gittikleri Bartın\'dan İstanbul\'a döndükleri öğrenildi.

OTOMOBİL, TIRA ARKADAN ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüp Fenertepe Mevkii, Edirne istikametinde meydana geldi. Mesut Demirel\'in (39) kullandığı 34 AF 1107 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenden dolayı kontrolden çıkarak ilk önce aynı istikamette ilerleyen 33 CVK 28 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönen otomobilde ön koltukta oturan Cihan Demirel (34) olay yerinde hayatını kaybetti. Aracın içinde bulunan aynı aileden 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan diğer aile üyeleri, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. TIR sürücüsü Mesut Irmak ise kazayı yara almadan atlattı. TIR sürücüsü Irmak, seyir halinde olduğunu, otomobilin arkadan çarptığını söyledi. Polis ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kullanılamaz hale gelen otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

BAYRAM TATİLİNDEN DÖNÜYORLARDI

Demirel ailesinin, bayram tatili için gittikleri Bartın\'dan İstanbul\'a döndükleri öğrenildi. TIR sürücüsü Mesut Irmak, ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü. Kazada ölen Cihan Demirel\'in cenazesi ambulansla Eyüp Devlet Hastanesi\'nin morguna gönderildi.

Görüntü dökümü:

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-Ölen kişinin ambulansa konulmasından görüntü

-Kaza yapan otomobil ve TIR\'dan görüntü

-Otomobilin içinden çıkan eşyalar

-Polis ve jandarma ekiplerinden görüntü

-TIR sürücüsüyle röportaj

-Otomobilin çekiciyle olay yerinden kaldırılması

-Ölen Demirel\'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar



04.09.2017 - 10.41 Haber Kodu : 170904009

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7- KİLYOS\'TA DALGALARA KAPILAN GENÇ KIZ BOĞULDU

Mustafa ÖZDABAK-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Sarıyer\'de akrabalarıyla birlikte denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, boğularak hayatını kaybetti. Sarıyer\'in Kilyos beldesindeki Kurtköy Piknik ve Sahil Alanı\'na akrabalarıyla birlikte gelen ve burada denize giren 19 yaşındaki Gaye Koçtürk, dayısı Gültekin Nural, dayısının oğlu Alper Nural ve komşuları İsmail Keskin ile birlikte dalgalara kapıldı. Çevredekilerin jandarmaya haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sahil güvenliğe bağlı DEGAK timi, deniz polisi geldi. Ekipler, Gültekin Nural, Alper Nural ve İsmail Keskin\'i kurtarılırken, yüzdükleri yerin 50 metre uzağında ise Gaye Koçtürk\'ün cesedine ulaşıldı. Hayati tehlikeleri bulunmayan Alper Nural ve İsmail Keskin hastaneye kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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Kumköy sahilden görüntü

Sahilde hazır bekleyen ambulanslar

Jandarma ekipleri

Jandarma sualtı ekipleri

Kıyı Emniyetine bağlı botun arama kurtarma çalışması

Dalgıçların denizden cesedi çıkarması

Cesedin sahile çıkarılması

Gaye Koçtürk\'ün dayısı Gültekin Nural\'ın ambulans başında beklemesi

Ambulansın gidişi

Genel ve detaylar

04.09.2017 - 15.40 Haber Kodu : 170904084

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8-TATİL DÖNÜŞÜ BAŞLADI HAVALİMANINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)

10 günlük Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle Atatürk Havalimanı\'nda yoğunluk yaşandı. Bayram tatilinin bugün sona ermesiyle birlikte her tatil dönüşü olduğu gibi bu günde Atatürk Havalimanı\'nda etkisini gösterdi. Tatilcileri dönüşü nedeniyle havalimanı dış ve iç hatlarda yolcu yoğunluğu gözlemlendi. Yoğunluğu nedeniyle polis, dış hatlar geliş katındaki pasaport kontrol bankolarını tümünü açık tutarak pasaport kuyrukları yaşanmadı.

STRESTEN UZAK KALDIK

Bayram tatilini Antalya\'da geçiren Seçil Karanlık , \"Bayram tatilini 6 gün olarak değerlendirdik. Tatili antalya\'da geçirdik. Yarından itibaren mesaiye başlıyoruz. Tatil başladığı zaman yola çıktığımız için giderken de gelirken de sakindi. Tatil dönüşlerinde bir gün öncesinden yoğunluk olduğu için biz son gün dönmeyi tercih ettikö dedi. Fatma Altay ise, \"Bizim tatilimiz kısa ama çok keyifli bir tatildi. Çünkü herkesin yaptığı klasik bir tatili yapmadık. Butik güzel bir otelde şehrin stresinden uzak son derece teknolojik bir ortamda çok güzel bir tatildi\" dedi. Ailesiyle birlikte Antalya\'dan gelen Okyanus Altay ise şunları söyledi:\"Çok güzeldi çok rahattı ,yemekler güzeldi\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Atatürk Havalimanı iç ve dış hatlar geliş terminallerinden görüntüler

-Yolcu yoğunluğundan görüntüler

-Yolcu röportajları

-Detay görüntüler



04.09.2017 - 16.03 Haber Kodu : 170904087