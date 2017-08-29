DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- VATAN ŞAŞMAZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR (1)

* Vatan Şaşmaz\'ın acılı annesi Safiye Şaşmaz cami avlusunda bitkin halde bekledi.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - Güven USTA İstanbul (DHA)

Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor. Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii\'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak. Cenaze için cami avlusu sabah erken saatlerden itibaren doldu. Camiye ilk gelen isimlerden biri, Vatan Şaşmaz\'ın acılı annesi Safiye Şaşmaz ayakta duramadı. Cami avlusunda bitkin halde bekledi. Yakınları görüntü alınmaması için önünde perde oluşturdu.

SON SAHNEYİ BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Vatan Şaşmaz\'ın oynadığı dizideki rol arkadaşı ve son sahnede birlikte oynadığı Ferdi Akarnur da erken saatlerden itibaren camideydi. Şaşkınlığını gizleyemeyen Akarnur, \"10 yıldır çalışıyoruz. Hiç kimseyi kırmamış bir insan. Ağzından bugüne kadar kötü bir laf duymadık. Bu nasıl bir şey. Aklımız hayalimiz almadı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Camii avlusundan görüntü

- Acılı anne Safiye Şaşmaz\'ın görüntüsü, detaylar

- Ferdi Akarnur\'un açıklamaları

- Detaylar

29.08.2017 - 12.47 Haber Kodu : 170829055

29.08.2017 - 12.42 Haber Kodu : 170829053

29.08.2017 - 12.29 Haber Kodu : 170829048_

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2- VATAN ŞAŞMAZ\'IN EŞİ CAMİYE GELDİ

Haber: Özgür ALTUNCU Kamera: İdris TİFTİKCİ - Güven USTA - İstanbul (DHA)

Vatan Şaşmaz için Güzeltepe Birlik Camii\'nde cenaze töreni düzenlenecek. Gasilhaneden alınan Vatan Şaşmaz\'ın cenazesi camiye getirildi. Vatan Şaşmaz\'ın 5 aylık hamile olduğu belirtilen eşi Yasemin Şaşmaz da camiye geldi. Oldukça bitkin olan Yasemin Şaşmaz\'ın kayınvalidesi Safiye Şaşmaz ile el ele tutuşarak töreni beklediği görüldü.



Görüntü Dökümü:

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- Yasemin Şaşmaz\'ın görüntüsü

- Safiye Şaşmaz ile Yasemin Şaşmaz\'ın el ele tutuşması

- Detaylar

29.08.2017 - 12.41 Haber Kodu : 170829052

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3- VATAN ŞAŞMAZ\'IN CENAZESİ GASİLHANEDEN ALINDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Vatan Şaşmaz\'ın cenazesi Karacaahmet Gasilhanesi\'nden alındı. Şaşmaz\'ın cenazesi Güzeltepe Birlik Camii\'ne götürülüyor. Öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Vatan Şaşmaz\'ın cenazesi Çengelköy Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin alınması

-Cenaze aracının ilerlemesi

-Detaylar

29.08.2017 - 11.57 Haber Kodu : 170829041

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4- TOPBAŞ: BUGÜN VE GECE YARISI SÜRECEK BİR FIRTINAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İstanbul,DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, \"Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul\'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız\" dedi.

Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş\'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Burada basın açıklaması yapan Topbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün bugün için Marmara Denizi\'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün Marmara Denizi\'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatan Topbaş, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadir Topbaş, \"Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul\'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız\" dedi.



Görüntü Dökümü

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-Kadir Topbaş\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

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5- DOLANDIRIP PAVYONDA HARCADILAR

* Web sitelerinde veya sosyal medya üzerinden sahte hesap oluşturarak 100\'den fazla kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

* Dolandırıcıların elde ettikleri paraların bir kısmıyla Ankara\'daki bar ve pavyonlarda gittiği belirlendi. Şüphelilerin burada video da çektikleri ortaya çıktı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Sosyal medya üzerinden veya ilan web sitelerinden satış amacıyla oluşturulan hesaplarda dolandırıcılar tarafından cep telefonu, maç bileti, araç jantı ve lastiği gibi ürünler için sahte ilanlar oluşturulduğu bu yolla dolandırıldığını söyleyen vatandaşların ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,dolandırıcıların o ürünleri satan gerçek esnaflarla iletişime geçerek yeni fotoğraflar temin ettiğini belirledi. Bu fotoğraflarla yeni ilan veren dolandırıcıların parayı açık hat olarak tabir edilen başka kişilerin adına kayıtlı cep telefonu hatları üzerinden cep bank yöntemiyle aldığı belirlendi. Parayı alan şüpheliler daha sonra telefonları kapatarak adreslerini değiştiriyordu. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip 3 kişinin izini sürdü. Ankara\'ya giden ekipler 2 şüpheliyi yakaladı. 1 şüpheli ise İstanbul\'da gözaltına alındı.

100\'DEN FAZLA KİŞİ DOLANDIRILDI. ŞİKAYETÇİ OLMAYANLAR POLİSE BAŞVURSUN

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu. 2 bilgisayar, 1 sahte nüfus cüzdanı, sim kartlar ele geçirildi. 100\'den fazla kişinin dolandırıldığını belirleyen polis ekipleri, bu sayının daha fazla olduğunu düşünüyor. Polis, dolandırılmalarına rağmen şikayetçi olmayanların kendilerine gelip şikayet başvurusunda bulunmasını istiyor.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR

Gözaltına alınan şüphelilerden E.O\'nun 34 adet bilişim suçlarından arandığı 78 ayrı davasının devam ettiği ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.C.B isimli şüphelinin ise dolandırıcılık suçundan 11 kaydının olduğu, bilişim suçundan 14 ayrı suçtan arandığı 14 dava dosyanında halen devam ettiği anlaşıldı. 2 şüpheli tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARALARI BÖYLE YEMİŞLER

Şüphelilerin kullandığı cep telefonları ve bilgisayarlarında yapılan incelemelerde ilanlarda kullandıkları cep telefonu, araç jantı ve lastiklerine ait çok sayıda fotoğraf ve video bulundu. Şüphelilerin dolandırdıkları kişilerle olan yazışmalarını da sakladıkları anlaşıldı. Bu yazışmalar da ortaya çıkarıldı. Dolandırıcıların elde ettikleri paraların bir kısmıyla Ankara\'daki bar ve pavyonlarda gittiği belirlendi. Şüphelilerin burada video da çektikleri anlaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Şüphelilerin bankamatikten para çekmesi

-Dolandıcılıkta kullanılan malzemeler

-Yazışmalardan görüntü

-Şüphelilerin bar ve pavyonlardaki eğlence görüntüleri

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen malzemelerin masa üstü görüntüsü

-Detaylar

29.08.2017 - 11.42 Haber Kodu : 170829036_

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6- BU OLAYA POLİS BİLE ŞAŞIRDI; \"BİZİ KELEPÇELEYİP, FOTOĞRAFIMIZI ÇEK\" DİYEN KİŞİ TARAFINDAN GASPEDİLDİLER

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA)

Kağıthane\'de iki kişi, polis zannettiği ve \"Bizi kelepçele ve fotoğrafımızı çek, arkadaşlarımıza gösterelim. Onlara şaka yapalım\" dedikleri kişi tarafından gasp edildi. Polis tarafından şüphe üzerine durdurulan gaspçı, çaldığı cep telefonunun tuş kilidini açamaması nedeniyle gözaltına alındı, suçunu itiraf etti.

POLİSLER BİLE ŞAŞIRDI

Deneyimli dedektifleri bile şaşıran olay, 8 Ağustos 2017 tarihinde Maltepe\'de devriye görevi yapan ekiplerİ, sabaha karşı yolda yürüyen bir kişiden şüphelenerek durdurmasıyla ortaya çıktı. İsminin Ümit D.(37) olduğu öğrenilen kişinin üzerinden bir cep telefonu çıktı. Şüpheli, telefonun tuş kilidini açacak şifreyi bilemeyince gözaltına alındı. Devreye giren Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler şüphelinin, silahlı yağma suçundan daha önceden 6 kez gözaltına alındığını belirledi.

ŞÜPHELİ \"KELEPÇE TAKMAMI ONLAR İSTEDİ\"

Tekrar sorgulanan Ümit D., kısa süre sonra işlediği suçu itiraf etti. Ümit D., bir kaç saat önce parkta tanıştığı E.S. ve e E.Ç\'nin kendisini polis sandığını, resim çektirmek için kendilerini kelepçemesini istediklerini anlattı. Ümit D., kelepçeyerek resimlerini çektiğini, daha sonra çözmesini istediğinde ise cep telefonu ve paralarını gasp ettiğini, onları da parkta bağlı tuttuğunu söyledi. . Bunun üzerine Kağıthane\'de, Çeliktepe Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi üzerindeki Metin Taşkın Parkı\'na giden polis ekipleri, parkta göremedikleri mağdurları, karakolda elleri kelepçeli dertlerini anlatmaya çalışırken buldular.

Durumun anlışılması üzerine ellerindeki kelepçeler çıkarılan E.S.(33) ile E.Ç.(32) poliste verdikleri ifadelerinde şüpheli Ümit D.\'den şikayetçi oldu.

KELEPÇELİ RESİMLERİ NE İÇİN ÇEKTİRMİŞLER?

Şüphelinin üzerinden bu kişilere ait cep telefonundan ise şüphelinin çektiği kelepçeli resimler çıktı. Poliste ifade veren E.S. \"Bize polis olduğunu söyledi. Biz de kelepçeli resimlerimizi çekmesini istedik. Arkadaşlarımıza gösterip şaka yapacaktık. Kelepçeleri bize taktı. Resim çektirdik. Sonra açmasını istediğimizde bizi tartaklayıp darp ederek cep telefonlarımızı ve cebimizdeki paraları alarak gitti. Kelepçeleri açtırmak için polis merkezine gittik. Ancak bize inanmadılar, bir yerden kaçtığımızı düşündüler.\" dedi.

TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüphemi Ümit D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kelepçeli fotoğraf

-Ümit D.\'nin adliyeye sevki

29.08.2017 - 10.33 Haber Kodu : 170829025

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7- KURBAN PAZARLARINDA PİYASAYA SÜRECEKTİ

- Jandarmadan sahte para operasyonu.

Haber: İhsan YALÇIN - İstanbul DHA

Kurban pazarlarında kullanılarak piyasaya sahte para süreceği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağcılar\'da piyasaya sahte para sürmek istediği öğrenilen İ.A\'yı takibe aldı.

Jandarmanın operasyonunda, kafe işlettiği belirlenen İ.A. yakalandı. Kafede yapılan aramada, imalathane bölümündeki dolapların arkasına gizlenmiş sahte 480 adet 200 lira, bin 540 adet 100 lira ve 940 adet 50 liralık banknot ele geçirildi.

Şüphelinin parayı kurban pazarlarında kullanarak piyasaya süreceği öğrenildi. Gözaltındaki şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ele geçirilen paralar

-Şüphelinin görüntüsü

29.08.2017 - 09.30 Haber Kodu : 170829015