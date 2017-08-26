DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- D100 \'DE ÖNCE BARİYERE SONRA DİREĞE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere daha sonra yol ayrım tabela direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal istikametinden Bostancı istikametine ilerleyen İbrahim Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Otomobil daha sonra yol ayrım tabelası direğine çarparak durabildi.

YANINDAKİ ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü İbrahim Yılmaz (20) ve yanındaki Ayetullah Tuncer (27) otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Ateyullah Tuncer\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan sürücü ise, itfaiye ekipleri çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatın kaybeden Tuncer\'in cenazeside aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araç kaldırılarak trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Araç içinde cenazenin görüntüsü

-İtfiaye ve sağlık ekiplerinin görüntü

-Parçalanana bariyer

-Etrafa saçılan araç parçaları

-Yerdeki fren izleri

-Cenazenin araçtan çıkarılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalıması

-Aracın kaldırılması

26.08.2017 - 09.13 Haber Kodu : 170826022_



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2- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

10 gün bayram tatilinin başlamasıyla Atatürk Havalimanı\'nda yolcu yoğunluğu bugün de devam etti. Yolcular havalimanına akın ederken, dün Atatürk Havalimanı\'nın 202 bin yolcuya hizmet verdiği açıklandı.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, \"25 Ağustos Cuma günü havalimanlarımızda hareketlilik vardı. AHL\'de 202 bin yolcuya hizmet verildi, 1495 uçak trafiği oldu. Aynı gün Antalya Havalimanı\'nda 793 uçak iniş kalkış yaptı, 131 bin 173 yolcuya hizmet verildi. Havalimanlarımızda tatil müddetince misafirlerimize 24 saat esasına göre en iyi hizmeti verebilmek için tüm önlemler alınmış durumdaö dedi

Görüntü Dökümü:

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-Havalimanındaki yoğunluktan görüntüler

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3- KAÇIRILAN SURİYELİ LOKANTACI 8 GÜN SONRA KURTARILDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta lokanta işleten Suriye uyruklu Taha Mhdnour(36)\' yı kaçıran, 8 gün boyunca zorla bir evde tutarak ailesinden 150 bin dolar fidye isteyen şüpheliler polis tarafından yakalandı. Polis evde yaptığı aramada banyoya girdiğinde elleri ve ayakları bağlı Taha Mhdnour\'u perişan bir halde buldu. 6 şüpheliden 4\'ünün Suriye\'li olduğu öğrenildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

150 BİN DOLAR FİDYE İSTEMİŞLER

Esenyurt\'ta lokanta işleten Taha Mhdnour, 16 Ağustos 2017 tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Savaştan kaçarak geldiği İstanbul\'da lokanta açan Suriye uyruklu Taha Mhdnour\'un eşi Azize Mhdnour 18 Ağustos 2017\'de Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne kayıp başvurusunda bulundu. Azize Mhdnour eşinin hayatı için şüphelilerin telefonla arayarak 150 bin dolar fidye istediklerini söyledi.

DAHA ÖNCE \"KORUMA\" İÇİN PARA İSTEMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Taha Mhdnour\'u aramaya başladı. Yapılan incelemede bir süre önce lokantada çıkan bir kavganın ardından, bazı kişilerin Taha Mhdnour\'un yanına gelerek sözde \"Koruma\" yapacaklarını söyleyerek para istediği tespit edildi. Bu gelişme üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı.

Polis önce aynı bölgede fitnes salonu işleten G.A.(26)\'yı gözaltına aldı. Bu kişinin ifadesi üzerine sürdürülen operasyonda olayı planlayan M.T.(32) de yakalandı. Bu kişi kaçırılan kişinin Esenyurt\'ta tutulduğu evin adresini polislere verdi.

POLİS OPERASYONLA KAÇIRILAN KİŞİYİ KURTARDI

Rehine Kurtarma ve Müzakare timi ekipleri Esenyurt, Pınar mahallesi, 1501 sokakta bulunan adrese 24 Ağustos 2017 tarihinde operasyon düzenledi. Kapıyı çalan polislere kapıyı açan bir kadın evde kimsenin olmadığını söyledi. Polis evdeki rehineye zarar verilmemesi için \"tamam\" deyip evin önünden ayrıldı. Bir süre sonra Çelik yelekli polislerle birlikte eve baskın yapıldı. Baskında evde bulunan Suriyeliler Abdullah V.(19), Mustafa Ö.(26), Vahit Y.30) ile kardın şüpheli Sahide Ahmet gözaltına alındı. Polis evde yaptığı aramada banyoya girdiğinde elleri ve ayakları bağlı Taha Mhdnour\'u perişan bir halde buldu. Lokanta sahibi kurtarılarak Gasp Büro Amirliğine getirildi. Taha Mhdnour poliste verdiği ifadesinde şüphelilerden şikayetçi oldu. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

26.08.2017 - 12.08 Haber Kodu : 170826055

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4- PİKEYE EMDİRİLEN 1 KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

İstanbul DHA

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde narkotik dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen rutin kontrolde 1 kilogram kokain ele geçirildi.

Kontroller sırasında, dedektör köpeklerin paketlerden birine tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, paketin Brezilya\'dan İstanbul\'a, H.K. isimli kişey gönderildiği tespit edildi. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından açılan pakette şeffaf ambalaj içerisinde nevresim takımı ve 2 pike bulundu. Eşyaların arasına saklanmış herhangi bir madde bulunmadığından, uyuşturucunun kumaşlara emdirilmiş olabileceği şüphesi ile kumaşlardan alınan numunelere uyuşturucu test kitiyle analiz yapıldı. Analiz sonucunda pikeden alınan numuneden kokain uyarısı alındı. Yapılan araştırmayla pikeye piyasa değeri 200 bin TL olan 1 kilogram kokainin emdirildiği tespit edildi.

Olay hakkında bilgilendirilen Bakırköy Cumhuriyet Savcılığının alıcının yakalanması talimatını vermesi üzerine gümrük muhafaza ekiplerince operasyon başlatılarak Bahçelievler Kargo Dağıtım Merkezi takibe alındı. Gönderiyi almak üzere dağıtım merkezine gelen F.M. posta dağıtıcısı olduğunu beyan ederek paketi teslim almak istedi. Ancak olaya karıştığı düşünülen kişiye paket teslim edilmedi ve ekipler bu kişiyi takipe başladı. Bu arada gönderinin alıcısı H.K. beraberindeki kişiyle gönderiyi teslim almak üzere dağıtım merkezine başvurdu. Paket usulüne uygun olarak alıcısına teslim edildikten sonra dağıtım merkezini gözleyen gümrük muhafaza memurları gerçekleştirdikleri kimlik kontrolü sonrasında H.K. ve beraberindeki H.D.\'yi olay yerinde, izlemeye alınan kişi ise evinde yakalayarak gözaltına aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Köpeğin tepki vermesi

-Pikelerdeki inceleme

-Detaylar

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5- SERTAB ERENER PROTOKOL ALANINA SİNİRLENDİ, SEYİRCİLERİ SAHNEYE DAVET ETTİ



Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

18. Çatalca Erguvan Festivali\'nde dün gece sahne alan şarkıcı Sertab Erener, protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle kendisini yakından izleyemeyen seyircilerini sahneye davet etti.

Çatalca Belediyesi tarafından bu yıl 18\'incisi düzenlenen festivalde sahne alan Sertab Erener, büyük sevgi gösterisi ile karşılandı. Sahne önünde protokol için ayrılan bölümün geniş olması nedeniyle seyircilerin uzakta kalmasına tepki gösteren Erener, hayranlarını protokol alanına davet etti. Çatalca Belediyesi yetkilileri ise güvenlik gerekçesiyle seyircilerin protokol için ayrılan bölüme girmesine izin vermedi. Bunun üzerine Sertab Erener sahneyi terk ederken, seyirciler de belediye yetkililerinin bu tutumunu yuhalayarak tepki gösterdi.

SEYİRCİLERİ SAHNEYE DAVET ETTİ

Bir süre sonra tekrar sahneye çıkan Sertab Erener, hayranlarını bu kez sahneye davet etti. Erener, sevilen şarkılarını sahnede hayranlarıyla birlikte seslendirdi.



Görüntü Dökümü:

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-Sertab Erener\'in sahnede seyircilerle birlikte konser vermesi

-Detaylar

26.08.2017 - 12.55 Haber Kodu : 170826067

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6- OYUNCU MURAT YILDIRIM FASLI EŞİYLE HACCA GİTTİ

Haber-Kamera İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Oyuncu Murat Yıldırım, Faslı eşi İmane Elbani ile birlikte hac ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gitti.

Türk Hava Yolları´na ait uçakla ailesi ve eşiyle Cidde´ye giden Murat Yıldırım, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali´nde uçağa binmeden önce ihrama girdi. Havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, \" Bana daha önce kutsal topraklara gitmek nasip olmuştu. Eşim çok istiyordu. Ona kısmet oldu bu sefer . Annem ve babam da bizimle beraberler. Tabiî ki oraya gitmek çok güzel bir duydu ve heyecanlıyız\" dedi.

İNŞALLAH OSCAR´A GİDERİZ

Rol aldığı Ayla filminin Oscar´a aday gösterilmesiyle ilgili sorulan soru üzerine Yıldırım, şunları söyledi:

\"Çok güzel bir duygu. Gerçek bir hikaye zaten biliyorsunuz. Kore Savaşı\'nda Türkler olarak bizler Güney Korelilere yardım ettik. Bir kız çocuğunu üç sene boyunca askerlerimiz orada alıyorlar. Ona hem baba hem öğretmenlik hem de askerlik görevini yapıyorlar. Kız çocuğu büyüyor. Yıllar sonra orada görev yapan Süleyman askerle karşılaşmalarının hikayesi. Ben de çok etkilenmiştim okuduğum zaman. İnşallah Oscar´a gideriz\"

Görüntü dökümü

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-Murat Yıldırım ve eşinden görüntüler

-İhrama girdikten sonra görüntüler

-Murat Yıldırım açıklamaları

-Detay görüntüler

26.08.2017 - 13.12 Haber Kodu : 170826069_

