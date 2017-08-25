DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- TOPBAŞ: TÜRKİYE\'DE SİYASET İSTANBUL\'DAN ŞEKİLLENİYOR

Haber-Kamera: Ezgi ÇAPA/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeli ile bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde, ABD\'de düzenlenen \'2017 Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları\'ndan 32 madalya ile dönen İstanbul İtfaiyesi de vardı.

\"HEYECANI OLMAYANLARIN GELECEĞİ OLMAYACAK\"

Saraçhane\'deki başkanlık sarayında gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Kadir Topbaş, \"Öyle bir değişim-dönüşüm var ki, artık rutin bir hayat olmayacak. Küçülen bir dünyada, her şeyin gözler önünde cereyan ettiği bir dünyada... Heyecanı olmayanların geleceği olmayacak. Zaten bizim inancımıza göre iki günün birbirine eşit olmaması gerekiyor. \'Daha neler yapabilirim\' düşüncesi zihninde olmayanların, rutin hayatları kendi psikolojileri de olumsuz etkilenir. Heyecanı olanlar daha dinç, daha aktif, daha başarılı bir yaşam sürerler\" dedi.

\"TÜRKİYE\'DE SİYASET İSTANBUL\'DAN ŞEKİLLENİYOR\"

Uzun yıllardır siyasetin içinde olduğunu söyleyen Topbaş, \"Sayın Cumhurbaşkanı ile 40 yılı aşkın süredir birlikteliğimiz var. Derdimiz şu: Türkiye\'yi hak ettiği yere nasıl taşırız? Bunun sorumluluğunu taşımaktayız. Heyecanlarımız asla tükenmiyor. Kendimizi geliştiriyor ve şarj ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında vizyonuyla ortaya koyduğu bir yönetim anlayışını pekiştirerek sürdürmeye çalışıyoruz. Çünkü Türkiye\'de yerel yönetimler hatta siyaset İstanbul\'dan şekilleniyor\" dedi.

\"15 TEMMUZ BİR SENARYO DEĞİL, GERÇEK\"

15 Temmuz darbe girişimi hakkında konuşan Topbaş, \"Nasıl bir millet ki, yalın ayak, başı açık, imanıyla, bayrağıyla tankların önüne çıkabiliyor. Dünyanın bunu anlaması mümkün değil. Bu yaşanmışlıktır. Bu ancak yaşanır, anlatılamaz. Bu bir senaryo değil, gerçek\" dedi.

İSTANBUL İTFAİYESİ\'NDEN 32 MADALYA

Topbaş\'ın konuklarından biri İstanbul İtfaiyesi personeli oldu. 7-16 Ağustos tarihleri arasında Kaliforniya\'da \'Dünya Polis ve İtfaiye Oyunları 2017\' düzenlendi. 65 ülkeden 10 binin üzerinde itfaiyeci ve polisin katıldığı yarışmada, İBB itfaiyesi bireysel ve 35 yaş üstü kategorisinde takım halinde \'Dünya ultimate(en sıkı) itfaiyeci\' ödülünü alarak altın madalya kazandı. İstanbul itfaiyesi ekibi, voleybol, güreş, yüzme, gülle, cirit gibi dalların yer aldığı yarışmalarda, 12 altın, 11 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 32 madalya kazandı. İstanbul itfaiyesini tebrik eden Topbaş, \"Gerçekten mutluluk verici bir tablo. Çünkü orada dünyanın en büyük kentlerinin itfaiyeleri ile yarıştılar. Hani dedik ya, \'İstanbul itfaiyesi New York itfaiyesi ile yarışıyor\' diye. Hamdolsun, artık birinciliği alabilecek bir ölçüye geldik\" diye konuştu.

Görüntü dökümü

Topbaş\'ın konuşması

Bayramlaşma töreninden görüntüler

İstanbul itfaiyesinin gelişi, Topbaş\'a çiçek vermesi

İtifaiye personeli ile birlikte fotoğraf çektirme

Topbaş\'ın itfaiye ile ilgili konuşması

Topbaş\'ın çocuklara harçlık vermesi

Genel ve detay görüntüler

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2- THY BUGÜN 1545 SEFERLE ÇEYREK MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR - Faik KAPTAN / İSTANBUL DHA

Kurban Bayramı öncesi Atatürk Havalimanı\'nda hafta içinden itibaren yolcu sayısında artış yaşanırken buna paralel olarak Türk Hava Yolları (THY) da sefer ve yolcu sayısını artırdı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından bugün için Türk Hava Yolları\'nın iç ve dış hat olarak 1545 sefer yapacağını ve 250 bin kişiyi taşıyacaklarını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bilal Ekşi, \"Bayram bereketi ile geldi. Cuma günü 1545 sefer ile çeyrek milyon yolcumuzu misafir ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-İniş yapan THY uçağı

-THY uçağı ve Atatürk Havalimanı yazısı

-Pasaport bankolarında bugün yaşanan yoğunluk

25.08.2017 - 12.40 Haber Kodu : 170825059

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3- İSTANBUL\'DAKİ DARBE TEŞEBBÜSÜ ANA DAVASI

* Eski Kurmay Yarbay Şakir Çınar : Emrimdeki askerlere \'Halka ateş edin emri vermedim, sadece havaya bir kaç el ateş edin\' emri verdim

Serpil KIRKESER, İstanbul DHA

Terör Örgütü FETÖ\'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul\'daki eylemleri planladıkları iddia edilen 6\'sı general 9\'u firari 24 sanığın yargılandığı davanın 9. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nün karşısında bulunan binada, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada 15 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. İfade veren tutuklu eski kurmay Yarbay Şakir Çınar terör saldırısı beklentisiyle emniyet güçlerine yardım etmek için Sabiha Gökçen Havalimanı\'na gittiklerini burada da halkın tepkisiyle karşılaştıklarını anlattı. \"Aldatıldık, kandırıldık…\" diyen sanık Çınar, darbe niyetiyle havalimanına gitmediğini savundu. Emir komuta zinciri içinde verilen görevi icra ettiğini savunan Çınar, darbe girişimini öğrendiğinde ise geri dönmek için astlarına emir verdiğini, zırhlı araçların etrafı halk tarafından kapatıldığı için geri dönemediklerini öne sürdü. Çınar, \"Emrimdeki askerlere \'Halka ateş edin emri vermedim, sadece havaya bir kaç el ateş edin\' emri verdim\" dedi.

Astlarının kendi aleyhinde verdiği ifadelerin hatırlatılması üzerine sanık Çınar, \"Herkes kendini kurtarmak için bir şey söylüyor. Sonuçta herkes ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor, basit değil\" diye cevap verdi. Bir şikayetçi avukatının \"Oyun oynadığınızı mı sanıyorsunuz? İnsanlara terör estiriyorsunuz. Terörü engellemeye mi gittik diyorsunuz?\" şeklindeki sorusuna, izleyiciler alkışlarla ve ıslıklarla destek verdi. Bir izleyici de sanığa \"Vatan haini\" diye bağırdı.

Sanık Çınar da avukata \"Dediklerinize katılmıyorum\" şeklinde cevap verdi. Suç teşkil eden emir almadığını ve vermediğini savunan Çınar, suçlamaları reddedip, tahliyesini ve beraatini istedi. Duruşmaya öğle arası verildi.



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4 - 20 YAŞINDAKİ GENÇ ORMANDA ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL DHA

Sultanbeyli\'de 20 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu.

Turgut Reis mahallesi Mehter Sokak yakınındaki ormanlık alanda gencin hareketsiz yattığını gören bir kişi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri 20 yaşındaki Sercan Akman\'ın öldüğünü belirledi.

Haberi alarak evlerinin yakınlarındaki ormanlık alan gelen Akman\'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Polis, Akman\'ın yakınlarını olay yerinden uzaklaştırdı.Savcı ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından gencin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ormanlık alandan görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Polisin güvenlik şeridi çekmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Cesedi gören kişinin polise bilgi vermesi

-Yakınlarının görüntüsü

-Yakınlarının olay yerinden uzaklaşması

-Genel ve detay görüntüler



25.08.2017 - 11.23 Haber Kodu : 170825041

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(havadan görüntülerle)

5- 365 METRELİK KULEDE SONA YAKLAŞILIYOR



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Çamlıca\'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV -Radyo Kulesi inşaatında 165 metre uzunluğundaki çelik konsüksiyon son bölümünün yapımına başlandı. Bu bölümde televizyon, telsiz vericileri bulunacak. 170 milyon liraya mal olacak kule, tamamlandığında 365.5 metreyle dev boyuta ulaşacak.

KULENİN BETON BÖLÜMÜ BİTTİ

Çamlıca Camii\'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi\'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. Yapılan zemin etütlerinin ardından Küçükçamlıca\'da yapılmasına karar verilen kule inşaatı için bölgedeki ağaçlar taşınmıştı. Bugüne kadar süren çalışmalarda kulenenin betonarme bölümü tamamlandı. İstanbul\'un yeni kulesi artık şehrin pek çok yerinden görülebiliyor.

165 METRELİK ÇELİK KISIMIN YAPIMINA BAŞLANDI

Betonarme kısmın tamamlanmasının ardından 165 metre uzunluğunda çelik konsüksiyondan oluşacak kulenin inşaatına başlandı. Antenlerin bu yapı üzerinde bulunacağı belirtildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 365 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 595 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak. Kulenin 170 milyon liraya mal olması bekleniyor.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı öğrenildi. İstanbul\'un sembolü olması beklenen yeni kulede 176\'ncı ve 180\'nci katlarda bir restoran bulunacağı, ayrıca kulenin 150 metre yüksekliğindeki bölümünde ise iki seyir terası inşa edileceği öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.



Görüntü Dökümü:

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-Kulenin havadan görüntüleri

-Detaylar

25.08.2017 - 12.10 Haber Kodu : 170825055_(

