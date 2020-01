(ÖZEL)

1- İSTANBUL\'DA DAEŞ OPERASYONU: 3\'Ü KADIN, 4 GÖZALTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

İstanbul\'un çeşitli ilçelerinde akşam saatlerinde düzenlenen DAEŞ operasyonunda 3\'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri terör örgütü DAEŞ\'a yönelik Fatih\'te akşam saat 21.30 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Sofular Mahallesi, Yeni Orta Sokak\'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katına giren polis ekipleri içeride bir süre arama yaptı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sonucunda çok sayıda dijital malzeme ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 3\'ü kadın 4 kişi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

2- BÜYÜKADA DAVASINDA TAHLİYE EDİLEN AKTİVİSTLER ÜLKELERİNE DÖNDÜ

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Büyükada davasında tahliye edilen Alman Bilişim Uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi akşam saatlerinde ülkelerine döndü.

Büyükada davasında tutuklu bulunan Alman Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi\'nin aralarında bulunduğu 8 aktivist dün ilk kez hakim karşısında çıktı. Duruşmada sanıkların savunmalarının dinlenmesinin ardından mahkeme, Alman Steudtner ve İsveçli Gharavi\'nin aralarında bulunduğu aktivistleri tahliye etti. Tahliye olan Alman Bilişim Uzmanı Peter Steudtner ve İsveçli Ali Gharavi bu akşam Berlin\'e gitmek üzere Atatürk Havalimanı\'na geldi. İki aktivist buradaki işlemlerinin ardından pasaport kontrolünden geçti. Bir süre Dış Hatlar CIP Lounge\'de dinlenen aktivistler, daha sonra Türk Hava Yolları\'na ait uçakla saat 19.10\'da Berlin\'e gitti.

3- İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: ŞEHRİMİZİN DOĞASINA ZARAR VERDİK Mİ? EVET, VERDİK

*İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet, verdik. Ben Trabzon milletvekiliyim. Kolay kolay bu risklere girilmez. Buradaki hemşerilerimiz yazın yaylalara gidiyorlar. Bize bırakılan yaylalarımızı maalesef gelecek nesillere bırakamamanın hüznü ve ıstırabı içindeyiz\"

\"Epey zamandan beri yaylalarımızdaki bu kaçak yapılaşmayı ortadan kaldırabilmek için her türlü riski alan ama gelecek nesillerimize güzel bir doğa bırakabilecek bir anlayışı gerçekleştirmek için her şeyi yapıyoruz. \'Uzungöl\'ün bugünkü halinden memnun musunuz?\' diyenlere biz \'memnunuz\' diyemiyoruz.\"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı etkinlik alanında düzenlenen 9. Trabzon Günleri etkinliğine katıldı. Programa ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ile başta Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükoğlu olmak üzere İstanbul ilçelerinden belediye başkanları katıldı.

\"GELECEK NESİLLERİMİZE GÜZEL BİR DOĞA BIRAKABİLECEK BİR ANLAYIŞI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ\"

Bakan Soylu burada bir konuşma yaptı. Soylu, Trabzon\'u kültürü ve turizmi ile daha yukarılara çıkarmak için kendi menfaatimize dokunsa bile bazı adımları hep birlikte atmak durumundayız. Şehrimizin doğası bir cennet doğasıdır. Şehrimizin doğasına zarar verdik mi? Evet, verdik. Ben Trabzon milletvekiliyim. Kolay kolay bu risklere girilmez. Buradaki hemşerilerimiz yazın yaylalara gidiyorlar. Bize bırakılan yaylalarımızı maalesef gelecek nesillere bırakamamanın hüznü ve ıstırabı içindeyiz. Çok net söylüyorum, bu bizim sorunluluğumuz. Epey zamandan beri yaylalarımızdaki bu kaçak yapılaşmayı ortadan kaldırabilmek için her türlü riski alan ama gelecek nesillerimize güzel bir doğa bırakabilecek bir anlayışı gerçekleştirmek için her şeyi yapıyoruz. \'Uzungöl\'ün bugünkü halinden memnun musunuz?\' diyenlere biz \'memnunuz\' diyemiyoruz. Hep beraber aynı derdi yaşıyoruz. İki, üç yıldır adımlar atıldı. Bütün bunlar yapılırken özellikle İstanbul\'daki dostlarıma söylüyorum, Trabzon\'un yaylalarına 300 metrekarelik, 3 katlı, dört katlı evler yapmak durumunda değiliz. Bize biraz müsaade edin. Planlamamızı iyi yapalım. Buralar geçmişte olduğu gibi gelecekteki en önemli güzelliklerimiz. Burayı doğanın, tabiatın, güzelliğin bütün dünyaya açılan bir penceresi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz.

\"ÇOCUKLARIMA BIRAKABİLECEĞİM EN BÜYÜK MİRAS TRABZON MİLLETVEKİLLİĞİDİR\"

Soylu, konuşmasının devamında şunları söyledi: Siyasetin içinde Allah bize siyasetin içinde de, hayatın içinde de, birçok sınav verdi. Siyasetin içinde birçok noktada bulundum. İlçe başkanlığı yaptım. Genel başkanlık yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız beni çekti aldı, genel başkan yardımcılığı yaptım. Çalışma Bakanlığı yaptım. Allah nasip etti şimdi İçişleri Bakanlığı yapmaya çalışıyoruz. Benim çocuklarıma bırakabileceğim en büyük miras, Allah şahittir ki; Trabzon milletvekilliğidir.

Bakan Soylu konuşmasının ardından beraberindekiler ile birlikte etkinlik alanında kurulan stantları tek tek gezdi.

4- BEYKOZ\'DA VİLLADA KAVGA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Beykoz\'da site içerisindeki bir villada silahlı kavga çıktı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay Beykoz Acarlar Mahallesi\'de bulunan sitedeki bir villada saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre villada bulunan kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı olayda 1\'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Oktay Üzüm hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede delil araştırması yaptı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı.

(ÖZEL)

5- TAKSİ İLE GELDİLER, OTOMOBİLİ ÇALIP KAÇTILAR

* Taksiyle gelen iki hırsızın sokakta park halindeki otomobili çalmaları saniye saniye güvenlik kameralarına takıldı.



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'de taksiyle ile gelen iki hırsızın girdikleri apartman dairesinden aldıkları anahtar ile kapı önünde park halindeki otomobili çalıp kaçması saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Geçtiğimiz Salı günü Florya, Şenlikköy Mahallesi\'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki şüpheli, daha önce belirledikleri adrese taksiye geldi. Taksiden inen iki kişi önce apartman ön kapısını daha sonra dairenin kapısını açtılar.

Ev sakinlerinin uyuduğu sırada eve giren iki hırsız apartmanın önünde bulunan lüks otomobil ve evin anahtarını alarak dışarıya çıktı. Dairenin kapısını dışarından kitleyen hırsızlar ev sahibine ait lüks otomobili çalarak kayıplara karıştı. Otromobili çalınan Mehmet Okatan uyanıp evinin girişindeki masada otomobilin anahtarını olmadığın fark edince dışarıya çıkmak istedi ancak kapının kilitli olduğunu farketti. Apartmandaki komşularından ve polisten yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı çilingir yardımıyla açtırdı. Polisin yaptığı incelemenin ardından otomobilin 2 hırsız tarafından çalındığı anlaşıldı. Oalyla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise apartmanın güvenlik kameralarına tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde apartmanın bulunduğu sokağa bir taksi geliyor. Apartmanı önünde duran taksi sokakta bir sürede durup daha sonra sokaktan çıkıyor. Taksiden inen kapişonlu ve elleriyle yüzünü kapatan iki kişi apartmanın önüne geliyor. Apartmanın dış kapsını açan şüpheliler içeri giriyor. Bir süre sonra çıkan hırsızlar aldıkları anahtarla lüks otomobilin kapısını açarak araca binip hızla uzaklaşıyor.

\"OTOMOBİLİN DEĞER\"İ YAKLAŞIK 100 BİN LİRA\"

Arabası çalınan Mehmet Okatan \"Salı günü sabaha karşı saat 03.00 sıralarında içerinden bir ses geldi. Seslerini duyunca kapıyı dışarıdan kitlediler. Kapıyı kitlediklerinden dolayı biz bişey yapamadık. Dışarıya çıkamadık. Polise haber verdim. Arabamın anahatarını alıp kaçırdılar. Arabamın değeri yaklaşık 100 bin liraydı. Bu hırsızlık konusu mahallemizde sürekli var. Polis ekiplerin gerekeni yapması istiyorum\" diye konuştu.

6- İSTANBUL\'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ilçede uyuşturucu madde sattığı belirlenen kişileri yakalamak için operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli, Kağıthane ve Beykoz ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen kişileri yakalamak için önceden belirlenen 26 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Şişli Kuştepe Mahallesi\'ni ablukaya alan polis ekipleri, Alev sokakta önceden belirlenen çok sayıda adrese özel harekat timleri ile birlikte baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde aramalar sürerken, özel harekat timleri de sokak başlarında önlem aldı. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

7 - İSTANBUL\'DA SİS EKTİLİ OLDU

* Yoğun sis etkili olurken İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da sabaha karşı boğazda ve bazı bölgelerde sis etkili oluyor. İstanbul boğazında ve bazı bölgelerde saat 03.00 sıralarında sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi oldukça düşerken, sürücüler ise araçların dörtülerini yakarak kontrollü şekilde ilerledi. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü görünmez hale geldi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı da gemi trafiğine kapandı.



8- THY\'DEN GÖRME ENGELLİ YOLCULARA ÖZEL HİZMET...

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları(THY), görme engelli yolcuların daha rahat seyahat etmeleri için yeni bir uygulama başlattı. Görme engelli yolcuların biniş kartlarını Braille alfabesiyle kabartmalı olarak bastırmaya başladı.

Bugün itibariyle başlatılan uygulamayı, Türk Hava Yolları\'nın Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu. Sosyal medya hesabı Twitter\'dan konuya ilişkin açıklama yapan Ekşi, \"Atatürk Havalimanı dış hatlarda açtığımız özel check-in kontuarında görme engelliler için Boarding kartı Braille alfabesi ile basıyoruz\" dedi.

Bugün THY tarafından başlatılan uygulama ile seyahat edecek görme engelli yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı Özel Hizmet Check-in noktasından Braille alfabesiyle kabartmalı olarak hazırlanan biletlerini temin edebilecek. Bilet üzerinde yolcuların ad ve soyadı, uçağın saat kaçta olduğu, uçağın uçuş numarası, uçuş gerçekleştirileceği kapı ve yolcunun koltuk numarası gibi bilgiler kabartmalı olarak yazılacak.

