DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL\'DA SAĞANAK VE RÜZGAR ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü\'nün uyarısının ardından dün öğle saatlerinde İstanbul\'u etkisi altına alan sağanak, sabahın ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Bazı yerlerde rögarlar taşarken, denizde de sert esen rüzgar nedeniyle dalgalar etkili oldu.

İDO VE BUDO\'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi\'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiklerini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

İDO

07:30 Yenikapı-Bursa

07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı

07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

08:30 10:55 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

=======================

2- BEYKOZ\'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)

Beykoz\'da istinat duvarı çöktü iki ev tahliye edildi. Beykoz İncirköy Mahallesi Ortanca Sokak\'ta bulunan bir gecekonduya ait istinat duvarı çöktü. Çöken istinat duvarı kayan toprakla beraber alt tarafta bulunan iki katlı bir evde hasara neden oldu.

Olay saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Büyük bir gürültü ile çöken istinat duvarı yoğun yağışla birlikte gevşeyen toprağın da kaymasına neden oldu. Bu sırada evlerinde oturan çevre sakinleri gürültüyle birlikte kendilerini sokağa attılar.

2 EVDE YAŞAYAN 4 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Çöken istinat duvarıyla birlikte kayan toprağın zarar verdiği evde oturan Cemal Mercan, \"Yukarıda ev vardı, evden bu tarafa duvar çektiler, yama yaptılar bir saat önce burası çöktü. Yukarıdan aşağıya toprak geldi. Yukarıda gecekondu var orada kiracı var orayı boşalttılar. Bizi de boşalttılar tehlikeli diye. Ben alt katta evimde oturuyordum, gürültüyle kalktım buraya geldim baktım yukarıdan aşağıya göçmüş gelmiş\" şeklinde konuştu. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay sonrasında belediye ekipleri hasar gören iki evde oturan dört aileyi tahliye ederek evleri mühürledi.



========================

3 - SİLİVRİ\'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇATILARI UÇURDU

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)

Meteoroloji, İstanbul\'un Batı kesimleri için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunurken, Silivri\'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Akşam saatlerinde iyice şiddetlenen rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu.

İstanbul Silivri\'de şiddetini artıran rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nün uyarıları doğrultusunda hazırlık yapan esnaflar, kapı önlerindeki ürünlerini dükkan içerisinde taşıdı. Şiddetli fırtına için önlem alan esnaflar, akşam saatlerinden itibaren kuvveti hissedilen rüzgar ile birlikte teyakkuza geçti. Diğer yandan, bazı bölgelerde vatandaşların yürümekte zorlandığı görülürken, seyyar satıcılar ise rüzgara karşı çaresiz kaldığı kameralara yansıdı. Akşam saatlerinde iyice şiddetlenen rüzgar, bazı binaların çatılarını uçurdu. Piri Mehmet Paşa Mahallesi Recep silahtaroğlu Sokak üzerindeki bir binanın çatısı uçtu. İtfaiye ekipleri, çatının uçtuğu binada çalışma yapıyor.

===============================

4- METROBÜS DURAĞINDA İNSAN SELİ

İSTANBUL DHA

Zincirlikuyu Metrobüs durağında akşam iş çıkış saatlerinde yoğunluk yaşandı. Durak içinde ve dışındaki yoğunluk nedeniyle turnikeler kayboldu. Durağa girebilen şanslı yolcular dolu gelen metrobüse binebilmek için dakikalarca bekledi. Durağa giremeyen yolcular da turnike önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

======================

5 - İSTANBUL\'DA YAĞMUR TRAFİK YOĞUNLUĞUNA YOL AÇTI

Özgür EREN / İstanbul DHA

İstanbul\'da yağmurun etkili olmasıyla dün akşam trafik yoğunluğu yaşandı. İş çıkış saatiyle birlikte köprü geçişlerinde yoğunluk üst seviye çıktı.

========================

6 - BÜYÜK TAŞINMA ERTELENDİ

- Bakan Turhan\'ın başkanlığında yapılan toplantıdan erteleme yönünde karar çıktığı öğrenildi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'ndan İstanbul Havalimanı\'na planlanan büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında toplantı yapıldı.

İstanbul Havalimanı\'nda saat 15.00\'da başlayan toplantıya Bakan Turhan\'ın yanı sıra Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üst düzey yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Toplantıdan çıkan sonuçla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ancak Bakan Turhan\'ın başkanlığında yapılan toplantıdan erteleme yönünde karar çıktığı öğrenildi. Taşınma için yeni belirlenen tarihin Mart ayı olduğu kaydediliyor.

========================

(GENİŞ HABER)

7-CHP İSTANBUL ADAYI İMAMOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

CHP\'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu;

*\"Beylikdüzü\'nde yarattığımız saygı ortamında ifade ediyorum ki, herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi söylüyorum\"

*\"Hayırlı olsun. Allah beni kimseye mahcup etmesin\"

*\" Bu önemli bir başlangıç anıdır. Çok güzel bir süreç yaşayalım. İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız.\"

CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, \"Bu bir başlangıç anı. Hepimiz için çok güzel günlerin başlangıcı\" dedi.

CHP\'nin 31 Mart seçimleri için açıkladığı dördüncü grup adaylar arasında İstanbul\'da vardı. Parti Meclisi\'nde görüşülen isimler arasında yer alan, CHP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu, resmi açıklamayı parti üyeleri ve yakınları ile birlikte Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi\'nde bulunan Başkanlık makamında öğrendi. Açıklamanın yapılması ile birlikte Başkanlık makamında büyük bir sevinç ve coşku yaşandı. İmamoğlu\'nu ilk tebrik edenler önce aile yakınları, parti üyeleri ve mesai arkadaşları oldu. Daha sonra açıklama yapmak üzere başkanlık makamından çıkan İmamoğlu, açıklamanın yapılacağı yere gelerek burada bulunan basın mensupları ile tek tek tokalaştı. Daha sonra kameraların karşısına geçen Ekrem İmamoğlu, konuşmasına başta ailesi, partisi, mesai arkadaşları ve İstanbullulara ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu\'na teşekkür ederek başladı.

İmamoğlu konuşmasını devamında \"Haberi alır almaz sizlerle paylaşmanın keyfini ve onurunu yaşıyorum. Bu bir başlangıç anı, hepimiz için önemli günlerin bir başlangıcı. Bu yönüyle önce teşekkürle başlamak istiyorum. En başta sevgili eşime, sevgili çocuklarıma, anneme, babama, kardeşime, bütün aileme. Tabi ki, Cumhuriyet Halk Partisi\'nin Beylikdüzü İlçesi Başkanı\'na, tüm üyelerine, Beylikdüzü\'müzün yeni doğmuş bebeğinden en tecrübelisine, bütün Beylikdüzü\'lü hemşerilerime, dostlarıma -onlar çünkü dostlarını, bir kardeşlerini İstanbul\'a uğurluyor- bunun keyfini onurunu yaşasınlar, bunun sahiplenmesini yaşasınlar. İstanbul İl Başkanı ve İstanbul İl Başkanlığı\'nın tüm üyelerine ve de tabi partimin tüm üst kurullarına, parti meclisine, MYK üyelerine ve en başta çok değerli Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu\'na. Ve nihayetinde bu bir ulusal meseledir, çok önemli bir yerel yönetim sürecidir. Bu manada tüm İstanbullulara ve de tüm Türkiye\'ye hepinizin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum.\" dedi.

\"ÇOK KARARLI BİR SÜREÇ YAŞAYACAĞIZ\"

\"Çok güzel bir süreç yaşayalım\" diyen Ekrem İmamoğlu, \"İstanbullulara nasıl bir İstanbul istediğimizi anlatacağız. Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını tüm İstanbul\'la, hatta tüm Türkiye ile, hatta tüm dünya ile paylaşacağız. Çok kararlı bir süreci yaşayacağız. Aynı zamanda erdemli, özenli, ahlaklı bir süreci, bu kampanya sürecinde tüm İstanbullulara yaşatacağımızdan bütün vatandaşlarımız emin olabilirler. Bu yönüyle hazırlıklarımızın İstanbulluların geleceği için en üst seviyede, en değerli vatandaş hazinesiyle, bu ilin yaşayanların içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden de hiç kimsenin kuşkusu olmasın. En doğru kararı vereceğine inandığımız İstanbullularla yeni bir başlangıcı ve yeni bir dönemi, yeni sözlerin söyleneceği bir süreci hep birlikte paylaşacağımızdan da yüzde yüz emin bir birey olarak, Ekrem İmamoğlu olarak İstanbulluların huzuruna çıkmış bulunmaktayım.\" ifadelerini kullandı.



\"ALLAH BENİ HİÇ KİMSEYE MAHCUP ETMESİN\"

İmamoğlu, \"Tüm bu kavramlarla Beylikdüzü\'nde yarattığımız sevgi ve saygı ortamıyla ifade ediyorum ki, Beylikdüzü\'nde yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm İstanbulluların kalbini kazanmaya geldiğimizi belirtiyor, tekrar herkese teşekkür ediyorum. Bu süreç İstanbul\'umuza ve Türkiye\'mize hayırlı olsun, Allah beni hiç kimseye mahcup etmesin.\" Şeklinde konuştu.

===========================

8- PAPAĞANA İŞKENCE YAPAN MURAT ÖZDEMİR 21 GÜN AKIL HASTANESİNDE YATACAK

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Özden ATİK- /İSTANBUL, (DHA)

SOSYAL medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören Murat Özdemir 21 gün akıl hastanesinde yatacak.

Televizyonda yayınlanan bir yarışma programıyla tanınan Murat Özdemir, papağanına yaptığı işkence videosunu sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki gördü. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği\'ne getirilen Özdemir, burada yapılan işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi. Ters kelepçeli olarak adliye binasına getirilen Özdemir\'e \"hayvana eziyetten\" işlem yapıldı ve akıl hastanesine sevk edilmesine karar verildi. Akıl hastanesine götürülen Özdemir\'in 21 gün hastanede yatacağı öğrenildi.

9- PAPAĞANA İŞKENCE YAPAN MURAT ÖZDEMİR\'DEN TEPKİ ÇEKEN YENİ GÖRÜNTÜLER

İSTANBUL, (DHA)

Sosyal medya hesabından papağana yaptığı işkence videosunu paylaştıktan sonra büyük tepki gören ve gözaltına alındıktan sonra 21 gün akıl hastanesinde yatırılması kararı verilen Murat Özdemir\'in tepki çekecek yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarından, \"Murat Özdemir papağanı asıyor\" başlığıyla paylaşılan görüntülerde, kafesteki papağan acıyla bağırırken Murat Özdemir\'in, \"Kuşum Mesut Bahtiyar, arkadaşlar o bir gün Acun Baba demeyi öğrenecek. Acun İmparator, sultan Süleyman kim\" dediği görülüyor.

10- TAKSİCİ ARACINDA UNUTULAN 12 BİN 400 DOLARI SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyurt\'ta taksici, aracında bir turistin unuttuğu içerisinde 12 bin 400 dolar çantayı sahibine ulaştırdı.

Haramidere\'de Ömer Ekin adlı taksici, 34 TDM 05 plakalı taksisinde temizlik yaparken bir müşterisi tarafından arka koltukta çanta unutulmuş olduğunu fark etti. Çantaya bakan taksici Ekin, içerisinde 12 bin 400 dolar, telefon ve pasaport olduğunu gördü. Ekin, pasaporttaki fotoğrafa baktığında aracına son olarak binen turisti hatırladı. Müşteriyi bıraktığı siteye giden Ekin, güvenlik görevlilerinin yardımıyla turiste ulaştı. Ekin, sitenin güvenlik görevlilerinin yanında çantayı sahibi olan turiste teslim etti. Kaybettiği çantasına kavuşunca sevinen turist, taksiciye teşekkür etti.

=========================

11 - TÜRKİYE-AZERBAYCAN KARDEŞLİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Bu yıl 2\'ncisi düzenlenen Türkiye & Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri, sahiplerini buldu. Törende, Türk ve Azeri, müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler ödüllerine kavuştu.

BHS Group Kurucu Başkanı Atakan Taşur ve Can Medya Grup Başkanı Aysel Nazım\'ın ortaklaşa düzenlediği tören, dün akşam Eresin Hotels Topkapı\'da gerçekleştirildi. İki kardeş ülkenin, \'en\'lerini bir arada toplayarak, ülkeler arasındaki birlik ve beraberliği tüm dünyaya yayma amaçlı organizasyona müzik, iş, sanat ve medya dünyasından isimler katıldı.

Muhterem Nur, Selçuk Ural, Hakan Peker, Aşkın Tuna, Turgay Kıran ve Brilliant Dadshova\'ya da \'Yaşam Boyu Onur Ödülü\' verilen gecede, şu isimler ödüllendirildi:

Yılın En İyi Otel Yöneticisi- Müberra Eresin

Yılın En İyi Uluslararası İş Kadını -Sevgi Eren

Yılın En İyi Yöneticisi -Cüneyt Ali Turgut

Yılın En İyi Oteli - Eresın Hotels Topkapı

Yılın En İyi İş Kadını -Gülnare Hüseynova

Yılın Kadın Girişimcisi- Ebru Çakmaz

Yılın Erkek Girişimcisi -İbrahim Yılmaz

Yılın En İyi Turizm Yatırımcısı - Azka Hotel - Bülent Kaya

Yılın En İyi Tekstil Firması - İşrak Marka - Nuray & Tarık Sadıkoğlu

Yılın En İyi Kozmetik Firması- Rehoc Kozmetik

Yılın En İyi Blogeri - Şafak Kural

Yılın En İyi Albümü-Ebru Yaşar

Yılın En İyi Arabesk Kadın Sanatçısı-Kibariye

Yılın En İyi Arabesk Erkek Sanatçısı -Serkan Kaya

Yılın En İyi Kadın Pop Sanatçısı-Tuğba Yurt

Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı -Emre Kaya

Yılın En İyi Pop Kadın Sanatçısı -Roza Zergerli

Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı- Ayaz Gasimov

Yılın En İyi Ses Sanatçısı-Koray Avcı

Yılın En İyi Tv Programm Sunucusu - Seren Serengil

Yılın En İyi Yapımcısı Kemal Aslan

Yılın En İyi Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi - Estetium Life - Uzmn. Dr.Buket Kılınç

Yılın En İyi Diyetisyeni- Şefa Yadigarova

Yılın En İyi Şovmeni - Azer Akşam

Yılın En İyi Fitoterapi Uzmanı- Zeynep Sadıkova

Yılın En İyi Medikal Estetik Doktoru- Lale Elekberova

Yılın En İyi Sağlık Turizm Firması Avrupa Saç Ekim Merkezi Dr.Mehmet Güçlü

Yılın En İyi İnteraktif Şirketler Grubu- Evo Grup - Evren Yaşlak & Evrim Yaşlak

Yılın En İyi Şifalı Taşlar Ve Bioenerji Uzmanı- Belgin Dal

Yılın En İyi Güzellik Uzmanı Songül Güney Erzurumlu

Yılın En İyi İç Mimarı - Serpil Boz

Yılın En İyi Görsel Tasarım Teknolojik İşler Firması Fashionart - Mesut Büyüksofuoğlu

Yılın En İyi Avukatı - Vedat Batgi

Yılın En İyi Bestesi - Demet Akalın Oh Olsun - Zafer Kerey

Yılın En İyi Erkek Moda Tasarımcısı Şinasi Günaydın

Yılın En İyi Medikal Araştırma Firması - Deniz Piyasa Araştırma

Yılın En İyi Aktar Zinciri - Gaziantep Baharatçısı

Yılın En İyi Kız Cocuk Modeli Nursen Kuliyeva

Yılın En İyi Erkek Cocuk Modeli - Uğur Alizade

Yılın En İyi Estetik Diş Hekimi Dr Elif Demircan

Yılın En İyi Cemiyet Dergisi Klass Magazin Muammer Kapucuoğlu

Yılın En İyi Makyaj Sanatçısı Uğur Arslan

Yılın En İyi Pop Düeti - Ömür Gedik & Serdar Ortaç

Yılın En İyi İkilisi - Safiye Soyman & Faik Öztürk

Yaşam Boyu Onur Ödülü-Hakan Peker

Yaşam Boyu Onur Ödülü- Muhterem Nur

Yaşam Boyu Onur Ödülü -Brilliant Dadshova

Yaşam Boyu Onur Ödülü- Selçuk Ural

Yaşam Boyu Onur Ödülü- Turgay Kıran

Yaşam Boyu Onur Ödülü - Güftelerin Efendisi - Aşkın Tuna

Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Pop Sanatçısı - Cem Belevi

Yılın En İyi Şarkısı - Yaranamadım - Yusuf Güney

Yılın En İyi Müzik Grubu - Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker

Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı - İkiyüzlü - Turgay Saka

Yılın En İyi Reklam Ve Bilişim Şirketi -Dermen Reklam-Tanju Menteş

Yılın En İyi Satış Koçu Murat Roberto Özdemir

Yılın En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu - Vahide Perçin

Yılın En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu - Altan Gördüm

Yılın En İyi Gazetecisi Cengiz Semercioğlu

Yılın En Müzik Kanalı Number One Tv

Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni Show Haber Rıdvan Bıyık

Yılın En İyi Ana Haber Spikeri Show Tv Ece Üner

Yılın En İyi Ana Haber Sunucusu- Lale Azertaş- Atv Haber

Yılın En İyi Sosyal Analitik Programı \"Bizimlesin\" Zaur Bahşeliyev

Yılın En İyi Haber Sitesi Yeni Medya Grup Haberler.Com

Yılın En İyi Komedi Dizisi -Çocuklar Duymasın - Birol Güven

Yılın En İyi Erkek Dizi Oyuncusu - Tamer Karadağlı

Yılın En İyi Komedi Kadın Oyuncusu - Dilara Aliyeva

Yılın En İyi Dizi Oyunusu - Reşat Kesemenli

Yılın En İyi Magazin Muhabiri Kanal D Emrah Günel

Yılın En İyi Aktüel Gazetecisi Yağmur Kalyoncu

Yılın En İyi Reklam Yönetmeni - Burak Akan

Yılın En İyi Haber Kanalı - Tgrt Haber

Yılın En İyi Mazagin Programı Atv Magazin - Afaq Genceli

Yılın En İyi Spor Adamı Emre Aşık

Yılın En İyi Sporcusu - Fuad Zeynelov

Yılın En İyi Tv Programı Azerbaycan Rüzgarı Bengütürk Tv

Yılın En İyi Spor Sunucusu Cbc Sport Urfan Memmedli

Yılın En İyi Endüstriyel Zemin Firması - Göktuğ Endüstriyel Zemin - Hasan Gül & Neşet Bülbül

Yılın Blokchain Altın Şirketi Onegram Ve Ramınt

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Enif & Burhan Vural

Yılın En İyi Event Organizasyon - Dj İlyas Ekici

Yılın En İyi Eğitim Şirketi Study In Turkey Azerbaıjan

Yılın En İyi Sinema Filmi - Müslüm

Yılın En İyi Sinema Filmi Yönetmeni - Can Ulkay & Katche

Yılın En İyi Sosyal Medya Fenomeni - Selin Ciğerci

Yılın En İyi Klip Yönetmeni Erkan Nas Aşka Bağlan

Yılın En İyi Kültür Sanat Programı 5 Element Atv

Yılın En İyi Fotoğraf Studyosu Media Studıo

Yılın En İyi Radyo Kadın Sunucusu - Sarı Şeker Sema - Radyo D

Yılın En İyi Sektörel Program Sunucusu Gülden Demirtaş

Yılın En İyi İşletmesi - Ps Lounge

Yılın En İyi Organizatörü Vefa Vagıfkızı

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi - Emedia Group - Elşen Aliyev

Yılın En İyi Düğün Organizatörü Tahir Meherremli

Yılın En İyi Romanı Ahi Evran - Gökhan Çelik&Hasan Murat

Yılın Drama Erkek Oyuncusu Savaşcı Dizisi Kenan Mm

Yılın En İyi Yarışma Programı Behtever İlhan Özbay

Yılın En Anlamlı Projesi \'En İyi Etkinlik Öykü Kitapları\"psk.Aile Danışmanı Reyhan Hayırlıoğlu

Yılın En İyi Sinema Cocuk Oyuncusu - Efe Parlar

Yılın En İyi Sosyal Projelere Katkı Sağlayan Spor Gazetecisi Dündar Kesaplı

Yılın En İyi Drama Kadın Oyuncusu Meleyke Asadova

Yılın En İyi Şarkısı Güle Güle Gel- Yaşar Yusub

Yılın En İyi Stand Up Oyuncusu-Gülgökçe Korkmaz

Yılın En İyi Modellik Ajansı Oksana Kuznetsova

Yılın En İyi Model Okulu İa Models School - İlgar Aliyev

Yılın En İyi Sabah Magazin Programı - 2.Sayfa Kanal D - Müge & Gülşen

Yılın En İyi Digital Baskı Merkezi - Prıntwork

