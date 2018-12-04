DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- FATİH\'TE SİLAH SESLERİ; ÖZEL HAREKATÇILAR SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA)

Fatih Çarşamba\'da, siyah çarşaf giyen bir erkek, bağırarak havaya ateş açtı. O sırada yoldan geçen izinli bir gece bekçisi olaya müdahale etti. Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen saldırgan bekçiye doğru ateş ettikten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay, Fatih\'in Atikali Mahallesi\'nde bulunan Kovacı Camii Sokağı\'nda dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde siyah çarşaf bulunan ve henüz kimliği bilinmeyen bir erkek, Kovacı Cami Sokağı\'nda bağırarak koşturmaya başladı. İzinli olan ve o sırada söz konusu yerden geçen bir gece bekçisi, saldırganı görünce olaya müdahale etti. Akli dengesi bozuk olduğu öne sürülen saldırgana \'dur\' ihtarında bulunan bekçi, saldırganın kendisine ateş etmesi üzerine silahını ateşledi. Saldırgan olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerinde park halinde bulunan bir otomobil kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine Asayiş ve Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş çaplı araştırma çalışması yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Özel harekat polisler

-Olay yeri inceleme

-Kurşunların isabet ettiği araç

-Araç sahibi röp.

-Genel ve Detaylar

03.12.2018 - 23.55 Haber Kodu : 181203241

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2- FATİH\'TE YOL KAVGASI KANLI BİTTİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL, (DHA)

Fatih\'te bir kişi, yol verme nedeniyle kavga ettiği otobüs sürücüsü Halil Uzel\'i ayağında vurdu. Hafif şekilde yaralanan Uzel, ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Dervişali Mahallesi Draman Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otobüs sürücüsü Halil Uzel, aracını park ettiği sırada arkasından gelen 34 RD 9330 plakalı otomobil sürücüsü ile yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü aracından inerek Halil Uzel\'e silahla ateş etti. Olay hafif yaralanan Uzel, Ambulansla çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Bir görgü tanığı, \"Otobüs tam hareket ediyordu ki, yol sıkıştı. Otobüs ileriye aldı. Sonra siyah bir araç geldi. Otobüs şoförüne küfür etti. Sonra araçtan indi ve aracın sürücüsü otobüs sürücüsüne ateş etti\" dedi.



Görüntü Dökümü:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinin çalışmaları

- Ambulanslar

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

03.12.2018 - 22.11Haber Kodu : 181203232

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3 - RAY KIRILDI TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI



Haber-Kamera: Ersan SAN-Tansu Edip GÖKBAKAN-İlkay DİKİCİ / İSTANBUL DHA

Yusufpaşa İstasyonu\'nda raylarda meydana gelen kırılma nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında seferler durduruldu. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılırken rayların onarılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Yusufpaşa İstasyonu\'nda dün saat 17.00 sıralarında raylarda kırılma olduğu fark edildi. Bunun üzerine, Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında seferler durduruldu. Bu nedenle duraklarda yoğunluk yaşandı.

Seferlerde yaşanan aksama ile ilgili Metro İstanbul\'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, \"Teknik bir arıza sebebiyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Fındıkzade-Beyazıt İstasyonları arasında sefer yapılamamaktadır. Sefer yapılamayan bölgede İETT otobüsleri ile yolcu taşımacılığı yapılacaktır\" denildi.

Rayların onarımı için olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamalarının ardından yaklaşık 1 buçuk saat duran tramvay seferleri normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Tramvay durağından görüntü

-Durakta bekleyenler

-Belediye ekiplerinin rayları onarması

-Seferlerin tekrar başlatılması

-Detaylar

03.12.2018 - 19.26 Haber Kodu : 181203219

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(Geniş Haber)

4- KARAKÖY\'DE OTELDE YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Özgür EREN-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA)

Karaköy\'de bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İBB\'den yangına ilişkin yapılan açıklamada, mahsur kalan 4 kişinin itfaiye ekiplerince tahliye edildiği bildirildi.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Bankalar Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir otelin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangın nedeniyle otelin büyük bir kısmını dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Otelde bulunanlar tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangını söndürdü. Oteli kaplayan duman ise tahliye edildi.

DUMANDAN ETKİLENEN BİR KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ

Öte yandan, yoğun dumandan etkilenen bir kişiye ise ambulansta oksijen tedavisi yapıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar yangını endişeli gözlerle izlerken, bazı vatandaşların yangını cep telefonuyla canlı olarak yayınladığı görüldü.



İBB\'DEN YANGIN AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada, \"Karaköy Bankalar Caddesi üzerinde bulunan \'THE PURL Otel\'in -2. katındaki malzeme deposunda yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangına anında müdahale eden Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş itfaiye ekiplerimiz, otelde mahsur kalan 4 kişiyi tahliye etmişlerdir. Otelde mahsur kalan yoktur. Duman tahliye çalışmaları devam etmektedir.\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Yanan otelden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Çevredeki vatandaşların yangını izlemesi

-Dumandan etkilenen bir kişinin ambulansta tedavi edilmesi

-İtfaiye ekibinin otelin camlarını kırarak dumanı tahliye etmesi

-Genel ve detaylar

03.12.2018 - 17.33 Haber Kodu : 181203182

03.12.2018 - 18.01 Haber Kodu : 181203192

03.12.2018 - 18.55 Haber Kodu : 181203207

03.12.2018 - 18.58 Haber Kodu : 181203208

03.12.2018 - 19.01 Haber Kodu : 181203210

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5- BEYOĞLU\'NDA 3 KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ozan URAL /İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda 3 katlı bir binanın üçüncü katında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Sokakların darlığına ve araçların düzensiz park edilmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşıp müdahale etmekte zorlandı. Mahalleliyi sokağa döken yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası bina kullanılamaz hale gelirken yanında bulunan 2 bina da kısmen hasar gördü.

Beyoğlu, Yenişehir Mahallesi, Güllüce Sokağı\'nda saat 01.00 sıralarında 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Binanın alevlere teslim olduğunu gören mahalleli sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve araçların düzensiz park edilmesi nedeniyle yangına ulaşmakta ve müdahale etmekte zorluk çekti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken yanında bulunan 2 binada kısmen hasar gördü. Yangında bir kediyi kurtardığını söyleyen vatandaşı ise mahalleli alkışladı. Yangınla ilgili incelemer sürüyor.

Görüntü dökümü:

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AMATÖR KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

-Alev alev yanan binadan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Yanan bina

-İtfaiye ekiplerinin

-Çalışmaları

-Ağlayarak yangını seyreden ev sahipleri

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

04.12.2018 - 02.55 Haber Kodu : 181204004

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6- SANCAKTEPE\'DE AMBULANS ŞOFÖRÜ BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA

Sancaktepe\'de bir ambulans şoförü başından vurulmuş halde bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede 22 yaşındaki Furkan Ellidokuzoğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay saat 23.30 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi, Enes Sokak\'taki boş bir arazide meydana geldi. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar araziye geldiklerinde yerde başından vurulmuş halde bir kişiyi gördü. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 112 Acil Sağlık Hizmetleri\'nde görevli ambulans şoförü Furkan Ellidokuzoğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ellidokuzoğlu\'nun yanından ise bir tabanca bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken Ellidokuzoğlu\'nun öldüğünü duyan ve olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Ellidokuzoğlu\'nun cansız bedenini gören bir mahalle sakini Hacı Ay, \"Misafirlikten dönüyorduk, bir baktık kafasına sıkmış. Kendini öldürmüştü, silah elindeydi. Gençti 21-22 yaşlarındaydı. Ambulans şoförüymüş aynı zamanda açıktan üniversite okuyormuş\" dedi. Ellidokuzoğlu\'nun cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken polisin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polisin incelemesi

-Ellidokuzoğlu\'nun fotoğrafı

-Genel ve detaylar

04.12.2018 - 05.48 Haber Kodu : 181204005

