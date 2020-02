DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BAYRAMPAŞA\'DA DEHŞET ANLARI: TAKSİCİYE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

- TAKSİCİLER HASTANE ÖNÜNDE EYLEM YAPTI

Haber-Kamera: Ersan SAN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da Turkuaz Taksi sürücüsü Nihat Elçi aracına müşteri gibi binen bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Terazidere Mahallesi Çiftehavuzlar Caddesi\'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, turkuaz taksi sürücüsü Nihat Elçi, taksi uygulaması üzerinden aldığı bir yolcuyu Bayrampaşa\'ya getirip bıraktı. Burada bir kişi müşteri gibi Elçi\'nin aracına bindi.

Araçla bir süre yolculuk yapan şüpheli silahını çıkararak taksi şoförü Elçi\'nin başına ateş etti. Olayın ardından şüpheli kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan taksi şoförünü çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesine alınan Elçi\'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DEHŞET DOLU ANLAR KAMERADA

Saldırı anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde müşteri gibi araca binen şüpheli, aracın arka koltuğunda otururken bir anda silahını çıkartarak taksi sürücüsünün başına ateş ediyor. Taksi sürücüsü Nihat Elçi kanlar içerisinde kalırken şüpheli şahıs aracın ön kısmına eğilerek bir şeyler arıyor. Daha sonra araçtan inen şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

HASTANE ÖNÜNDE EYLEM

Arkadaşlarının tedavi gördüğü hastane önünde toplanan taksiciler meslektaşlarına yapılan saldırıya karşı tepki gösterdi. Araçlarının kornalarını çalarak hastane önüne gelen taksiciler burada bir süre eylem yaptı. Taksiciler daha sonra hastane önünde basın açıklaması yaptı.

EKMEĞİMİZİ KAZANIRKEN ÖLMEK İSTEMİYORUZ

Taksiciler adına basın açıklaması yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, \"Önce can güvenliğimiz dedik. Yıllardan beri söylediğimiz bir şey var bizim. Darp ediliyoruz, gasp ediliyoruz, taciz ediliyoruz. Bu işlerin çözümü taksi şoförünün can güvenliğini sağlamak ne panik butonu, nede çağırma sistemleridir. Bizim can güvenliğimizi yüzde doksan sağlayacak olan kabinli araç. Yıllardan beri devlet bunun çözümünü bulduğu halde 2009 yılında çalışma ve maliye bakanımızın bu yönde beyanları olduğu halde yıllardan beri biz bu meslekte ölüyoruz. Bu meslekte biz yaşlanamıyoruz. Yine bir arkadaşımız Beylikdüzü\'nden aldığı yolcu ile Bayrampaşa\'ya geliyor. Bayrampaşa\'da hiç bir şey yokken, aracın içerisinde kamera, takip sistemi varken kafasına tek kurşunla sıkılıp gasp ediliyor. Her ne olursa olsun biz bu araçların içerisinde güvenle hizmet vermek istiyoruz. Biz emekçi taksi şoförleriyiz. Ekmeğimizi kazanırken ölmek istemiyoruz. Bu kaçıncı sayısını unuttuk\" dedi. Bir süre hastane önünde bekleyen taksiciler, daha sonra korna ve konvoy oluşturarak hastane önünden ayrıldı.

2- ÇEKMEKKÖY\'DE UBER-TAKSİCİ GERİLİMİ



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Çekmeköy\'de bir taksi şoförü ile UBER aracı sürücüsü arasından yaşanan gerginlik polis merkezine taşındı. Olayın ardından UBER sürücüleri ve taksi şoförleri Çekmeköy Polis Merkezi önünde toplandı. Bir süre sonra kalabalık olaysız dağıldı.

Olay, 23.30 sıralarında, Çekmeköy Hamidiye Mahallesi Barışyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre UBER aracı sürücüsü İsmail E. yolcu almak için durdu. Bu sırada oradan geçmekte olan bir taksi sürücüsü UBER sürücüsünü polis ekiplerine bildirdikten sonra UBER aracını takip etmeye başladı. Kısa bir süre sonra polis ekipleri UBER aracını durdurdu.

Bu sırada UBER sürücüsü İsmail E. ve taksi sürücüsü Hamza B. arasında gerginlik yaşandı. İki tarafın da şikayetçi olması üzerine olaya karıştığı iddia edilen beş kişi ifadelerini almak üzere Çemeköy Polis Merkezi\'ne götürüldü. Olaya karışan 5 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. UBER aracı ise trafikten men edildi. Olay sonrası taksi şoförleri ve UBER sürücüleri polis merkezi önünde toplandı. Bir süre burada bekleyişini sürdürülen taraflar polisini uyarılarının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



UBER SÜRÜCÜSÜ YAŞANAN TARTIŞMAYI CEP TELEFONU KAMERASINA KAYDETTİ

BER sürücüsü İsmail E. ise yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde taksi sürücüsünün bağırıp İsmail E.\'nin aracına vurduğu ve polisler tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

\"TAKSİCİLER TARAFINDAN BİR ARKADAŞIMIZ SALDIRIYA UĞRADI\"

Olayla ilgili açıklama yapan Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, \"Yine TAKSİ-UBER gerilimi yaşadık. Her zaman dediğimiz gibi tüm taksici camiasına mal etmediğimiz bir durum, üç beş tane kendini bilmez diye tabir ettiğimiz kişiler arkadaşımıza saldırı gerçekleştirdi. Durumu hemen emniyet ekiplerine haber verdik. Karakola geldik arkadaşımıza destek olmaya, ifadelerin alınmasını bekliyoruz, şikayetçi olarak devam ediyor bu konu. Arkadaşımız yolculuk esnasında 3-5 taksi şoförü aracın önünü keserek çeşitli hakaretler savuruyorlar, arabaya fiziki bir müdahale var. Yolcu için korku dolu anlar yaşandı, arkadaşımız da bu durumdan çok rahatsız. Bundan sonrası yargıda devam edecek\" dedi.



\"UBER İLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR\"

Yaşanan olayla ilgili Taksiciler adına açıklama yapan Öztaşıma İş Sendikası Başkanı Orhan Demirci ise \"Yaklaşık 4 yıldır bizim UBER\'le mücadelemiz var. UBER emek hırsızıdır. Bizim buradaki gördüğünüz insanların ekmeğini çalan insanlardır. Şuan mahkemeliğiniz zaten kanunu yoldan da sürekli mücadelemizi veriyoruz. Taksici esnafımız mağdurdur UBER tarafından inanılmaz derecede buradaki insanlar eve 20,30 lira ile eve gider oldu. Olay ise Taksici arkadaşımız UBER aracını görmüştür. Ve takip etmiştir. Polis haber vermiştir. Olay yerine gelen polis UBER aracını görerek bağlamıştır. Eğer biz canavar gibi olsak memleketini devletini sevmeyen insan olsak. Mesleğine hain olan olsak. Bugün burada cam çerçeve inmişti. Biz terörist değiliz, biz evine ekmek götüren insanlarız. Çocuklarının rızkı için gece gündüzüne katarak fedakarlık yaparak eve ekmek götürmenin derdinde olan bu şoför esnafı en efendi şekilde mücadelesini veriyor\" diye konuştu.



3- İSTANBUL\'DA YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera :Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

İstanbul\'da gece başlayan yağmur, etkili oluyor. Yağış nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi\'nde gezen vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar yağmurdan, yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak korundu. Bazıları ise ıslanmamak için tentelerin altına

sığındı. Yağmur nedeniyle yollarda da su birikintileri oluştu.

4- KARTAL\'DA AYNI YERDE İKİ KAZA



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kartal\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı sürücü ağır yaralandı. Aynı yerde yine sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu minibüs kaza yerindeki polis aracı ve bir otomobile çarparak durdu. İkinci kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

Kaza,D-100 Karayolu Kartal Mevki Kadıköy istikametinde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy İstikametine ilerleyen Tekin Karadağ\'ın yönetimindeki 34 UT 4156 plakalı otomobil sürücüsünün yağışta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karadağ başından yaralanırken otomobili ise hurdaya döndüğü görüldü.

Kazayı gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Karadağ ilk tedavisinin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Polis ekiplerinin kaza yerinde inceleme yaptığı sırada ise 34 LAU 793 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki devriye polis aracına ardından da 34 UT 4156 plakalı otomobile çarparak durabildi. İkinci kazada ise polisler ve etraftaki vatandaşlar yara almadan kazayı atlattı.

Polis ekiplerinin incelemelerini tamamlamasının ardından kazaya karışan araçları çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazalar nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu. Kazalarla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



5- TUZLA\'DA TOPRAĞA KİMYASAL ATIK ATAN 5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Tuzla\'da önceki gece bir kişiye ait arsaya izinsiz kimyasal atık boşaltan 5 şüpheli, \"Çevreyi kasten kirletmek\" suçundan tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldılar.

Tuzla\'da önceki gece bir şahsa ait arsaya izinsiz kimyasal atık boşaltırken haklarında soruşturma başlatılan 5 kişi, gözaltına alındı.

Atığın alev alması sonucu haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.V., P.U., S.U., T.U ve R.K., emniyet işlemlerinin bugün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu, \"Çevreyi kasten kirletmek\" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ne sevk etti.

GEREDE\'DE TIR\'DAN ALMIŞLAR

P.U., mahkemedeki sorgusunda, malzemeleri Gerede\'de bir TIR\'dan aldıklarını, tehlikeli kimyasal madde olduğunu bilmediğini söyledi. Metal olduğu söylenen malzemeleri spiral ile parçalarken yangın çıktığını söyleyen T.U., yangın çıkıntı itfaiyeyi aradıklarını söyledi.

T.U.\'nun babası S.U., olay olduğu zaman Çankırı\'da olduğunu, çocuklarının yangın çıktığını söylemesi üzerine İstanbul\'a geldiğini ve zehirli atık olayıyla ilgisinin olmadığını söyledi.

Boya çamuru olarak Gerede\'den aldığı malzemeyi getirerek gömülmesi için diğer şüphelilere verdiğini söyleyen F.V., pişman olduğunu ifade etti.

Zehirli atık ile ilgisinin olmadığını söyleyen R.K. ise, F.V.\'nin kendisini arayarak yangın çıktığını söyledi. Yangın olayı üzerine olay yerine gittiğini söyleyen R.K., olay yerine gittiğinde itfaiyenin geldiğini, talep doğrultusunda yangının üzerine toprak attığını kaydetti.

Mahkeme, 5 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. Bu kişilerin yurt dışına çıkışları yasaklandı.

6 - TARIM BAKANI PAKDEMİRLİ\'DEN \"ELEKTRİKLİ TRAKTÖR\" AÇIKLAMASI

* Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,

\"Bu elektrikli traktör konusuna, Türkiye\'de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen hazır olunmadığını gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, \"9. Boğaziçi Zirvesi\"ne katıldı.

Bakan Pakdemirli zirvedeki konuşmasında, \"Çiftçinin en büyük girdi maliyetlerinde biri mazot. Mazotla ilgili taleplerin ardı arkası kesilmiyor. Dünya bu kadar elektrikli araçları kullanırken, ben de \'neden elektrikli traktör olmasın\' dedim. Hemen büyük üreticileri çağırdım. Bu elektrikli traktör konusuna, Türkiye\'de de çok büyük bir sanayimiz olmasına rağmen hazır olunmadığını gördüm. Bu konuda şimdi prototip çalışmalarına başladık. Bunlara da devam ediyoruz\" dedi.

YER ALTI BARAJLARI

Pakdemirli, başarının anahtarının sulama olduğuna dikkati çekerek, \"Dünyada yeni konuşulan bir şeyden bahsedeceğim; yer altı barajları. Sulama ile ilgili baraj yaptığınız zaman, o işin kamulaştırması var, çevresel etki değerlendirmesi var, birçok konu var. Hakikaten işler de çok uzayabiliyor. Ama bir şekilde eğer yağmur sularını bir yerden besleyip, yer altında biriktirip, onu da bir şekilde ufak bentler yaparak çekmenin bir yerini bulabiliyorsanız... Bu yer altı barajlarının çok büyük katkısı var. Doğaya da tahribatı yok. Özellikle de barajı yaptığınız da çok ciddi bir buharlaşma problemi oluyor ama burada buharlaşma problemi de olmuyor. Hiçbir şekilde de doğaya zarar vermemiş oluyorsunuz. Bu konu, dünyada Avustralya dahil olmak üzere birçok ülkenin daha yeni yeni duymaya başladığı bir konu. Türkiye\'de de az da olsa örnekleri olan bir konu. Bu konu üzerinde çalışmaya devam ediyoruz.\" diye konuştu.

SUDAN\'DA TARIM

Pakdemirli, \"Büyük ülkelerin hepsi mutlaka tarımla ilgili ev ödevlerini çalışırken sadece dönüp kendi sınırları içerisinde \'ben ne yapabilirime\' değil ufka da dönüp, \'ben bu sınırların dışında ne yapabilirime mutlaka bakıyorlar. Bizim de ev ödevimizi de; Sudan bize en yakın milletler olduğu için Afrika\'ya açılan kapı olarak orayı seçtik. Türkiye\'nin toplam ekilebilir alanının yüzde 10\'u kadar bir alanı Sudan bize tahsis etti. Bizde önümüzdeki günlerde yerli Türk yatırımcılarımızla beraber burada üretim olanaklarını arıyor olacağız.\" ifadelerini kullandı.

7- İSTANBUL BOĞAZI 3 SAAT GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Boğazı, orkoz nedeniyle yaklaşık 3 saat boyunca gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz trafiği, saat 21.30\'dan itibaren normale döndü. Bu süre boyunca vapur ve tekne seferlerinde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

Özellikle İstanbul Boğazı\'nda görülen, doğal olarak, kuzeyden güneye doğru olan akıntının, lodos nedeniyle güneyden kuzeye doğru yönelmesi sonucu oluşan akıntı olarak bilinen orkoz, gemi trafiğinin durmasına neden oldu. Orkoz nedeniyle, Boğaz, akşam saatlerinden itibaren büyük gemi ve tankerlerin geçişine kapatıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan Boğaz trafiği, saat 21.30\'dan itibaren normale döndü.

Bu süre boyunca vapur ve tekne seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.

(ÖZEL)

8- ÇARŞAFLI SOYGUNCUYA TELEFONLA DİRENİŞ

- KURŞUN YAĞDIRAN ÇARŞAFLI SOYGUNCUYA ELİNDEKİ TELEFON İLE DİRENDİ

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR/İSTANBUL (DHA)

Küçükçekmece\'de bir kuyumcuya giren çarşaflı bir kişi silahını çekerek soygun yapmak istedi. Kuyumcunun karşı koyması üzerine defalarca silahını ateşleyen soyguncu yaya olarak kaçtı.

Olay İkitelli\'de bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Çarşaf giyerek kimliğini saklamaya çalışan bir kişi, kuyumcu dükkanına geldi. Silahını çeken soyguncu altınları almak istedi. Kuyumcu da bulunan iki kişiden biri silahlı soyguncuya tepki gösterdi.

Bu kişi, silahlı soyguncuya elindeki telefonla vurmaya çalıştı. Silahlı soyguncu kısa mesafeden defalarca ateş açtı. Dehşet dolu dakikalar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kurşun yağdıran çarşaflı soyguncu olay yerinden kaçarken kuyumcu da soyguncunun peşinden gitti, ancak yakalayamadı.

Olayın ardından ifade veren kuyumcuların Suriyeli oldukları öğrenildi. Güvenlik kameralarını incelemeye alan polis kaçan soyguncuyu yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

9 - BEŞİKTAŞ\'TAKİ MARKET GASP ANLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta gaspçının, oyuncak tabancayla girdiği marketten 14 bin lira çalma anları ile minibüs, taksi ve trafiğe takılınca yaya olarak kaçma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Gaspçı Bursa\'da yakalandı.

Olay, 16 Kasım Cuma günü saat 11.00 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyuncak tabanca ile cadde üzerindeki bir markete giren şüpheli, çalışan İbrahim Ç.\'yi silahı doğrultarak etkisiz hale getirdi. Para dolu çantayı alarak hızla kaçan şüpheli izini kaybettirdi.

TRAFİĞE TAKILMIŞ

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polisler; gaspçının, elinde oyuncak tabancayla markete girdiği, oyuncak tabancayı doğrultarak kasiyeri etkisiz hale getirdiği ve ardından paraları gasp ederek dışarı çıktığını gördü. Ekipler, dışarıdaki güvenlik kamera görüntülerinde de gaspçının, önce minibüse ardından taksiye binerek kaçtığını belirledi. Şüphelinin taksideyken, trafiğe takıldığı için taksiden acele bir şekilde inerek, 200 lira verdikten sonra ve yaya olarak kaçtığı görüntülere ulaştı.

BURSA\'DA YAKALANDI

50 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyen ekipler, gaspçının Bursa\'ya gittiğini belirledi. Şüpheli Murat A.\'nın (22) Bursa Osmangazi\'deki bir evde kıskıvrak yakaladı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Murat A., olayı sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

10- BAHÇELİEVLER\'DE MARKET SOYGUNU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de bir süpermarket zincirinin bayisine giren yüzü maskeli, silahlı 3 şüpheli kasada bulunan paraları alarak kaçtı.

Olay, Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi\'nde 21.00 sıralarında meydana geldi. Yüzleri maskeli ve elinde silah olan 3 şüpheli bir süpermarket zincirinin caddede bulunan bayisine girdi. Market çalışanına silah doğrultan şüpheliler kasada bulunan bir miktar parayı alarak, buradan hızla uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler markette inceleme yaptı. Marketin kamera kayıtlarını da inceleyen polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

11- \'ÇİNGENE KIZI\' MOZAİĞİNİN KAYIP PARÇALARI TÜRKİYE\'YE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

Zeugma Antik Kenti\'nden yasa dışı yollarla ABD\'ye kaçırılan \'Çingene Kızı\' mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın büyük çabalarıyla yıllar sonra Türkiye\'ye getirildi.

ABD\'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesi\'nde sergilenen \"Çingene Kızı\" mozaiğinin 12 adet parçası THY\'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla saat 17.30 sıralarında İstanbul\'a geldi. Özel kargo paletlerine hassas bir şekilde uçağın kargo bölümüne yüklenen kayıp parçalar, Atatürk Havalimanı\'nda THY personeli tarafından da büyük bir titizlik içinde indirildi.

Çingene Kızı\'nın parçaları daha sonra Zeugma Mozaik Müzesi\'ne gönderilmek üzere THY\'nin İstanbul - Gaziantep seferini yapacak uçağına taşındı.

YILLAR SONRA AİT OLDUĞU YERDE SERGİLENECEK

Çingene Kızı mozağinin parçaları, son yolculuğunu ise THY\'nin İstanbul - Gaziantep uçağıyla 20.30\'da yaparak, yıllar sonra ait olduğu Zeugma Mozaik Müzesi\'nde sergilenmek üzere Nizip\'e gönderilecek.

1960\'LI YILLARDA KAÇIRILMIŞTI

1960\'lı yıllarda kaçak kazılar sırasında parçalanan ve yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı mozaiğinin 12 kayıp parçasının ise yıllar sonra ABD\'nin Bowling Green State Üniversitesinde dekorasyon amaçlı sergilendiği tespit edilmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın girişimiyle \'Çingene Kızı\' mozaiğinin kayıp 12 parçası\'nın Türkiye\'ye getirilmesi için bakanlık ile Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında 6 ay önce protokol imzalanmıştı.

12- \'ÇİNGENE KIZI\' KAYIP PARÇALARININ SON YOLCULUĞUNA SİS ENGELİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL / DHA

ABD\'den Türkiye\'ye getirilen \'Çingene Kızı\' mozaiğinin kayıp parçalarının İstanbul- Gaziantep arasındaki son yolculuğu sis engeline takıldı.

THY\'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 adet parçası buradan yine THY\'nin 20.30\'daki TK-2228 sayılı tarifeli uçağıyla Gaziantep\'e gönderilecekti. Ancak Gaziantep Havalimanı\'nda yaşanan yoğun sise bağlı olarak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle THY\'nin bu seferi iptal edildi. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 12 parçasının bugün 13.40\'taki TK2222 sayılı tarifeli seferiyle Gaziantep\'e gönderileceği öğrenildi.

13 - ÇİNGENE KIZI\' MOZAİĞİNİN TÜRKİYE YOLCULUĞU KAMERADA

Enver ALAS / İSTANBUL DHA

\'Çingene Kızı\' mozaiğinin kayıp parçalarının Türkiye yolculuğu kameraya kaydedildi.

Zeugma Antik Kenti\'nden yasa dışı yollarla ABD\'ye kaçırılan \'Çingene Kızı\' mozaiğinin kayıp parçaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın büyük çabalarıyla yıllar sonra Türkiye\'ye getirildi. THY\'nin Şikago-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağıyla akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'na getirilen Çingene Kızı mozaiğinin 12 adet parçası buradan yine THY\'nin 20.30\'daki TK-2228 sayılı tarifeli uçağıyla Gaziantep\'e gönderilecekti. Ancak Gaziantep Havalimanı\'nda yaşanan yoğun sise bağlı olarak görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle THY\'nin bu seferi iptal edildi. Çingene Kızı mozaiğinin kayıp 12 parçasının yarın 13.40\'taki TK2222 sayılı tarifeli seferiyle Gaziantep\'e gönderileceği öğrenildi.

MOZAİĞİN YOLCULUĞU KAMERADA

Tarihi mozaiğin Türkiye geliş yolculuğu kameralara yansıdı. Görüntülerde, tarihi mozaiklerin titizlikle paketlendiği ve aynı titizlikle Chicago\'dan uçağa nakliyesi ve Atatürk Havalimanı\'nda uçaktan indirilişi görülüyor.

14- BEYOĞLU\'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ATM DÜZENEKLERİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi\'nde uyuşturucu operasyonu hareketli anlara sahne oldu. Özel harekat polisinin desteğiyle yapılan operasyonda kapılar \"koçbaşı\" ile kırıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı kopyalama düzenekleri bulundu.

Beyoğlu\'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle, önceden belirlenen 2\'si mesken 6 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, Eros adlı narkotik köpeğinin yardımıyla bonzai denilen uyuşturucu madde bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Kaptanpaşa Mahallesi\'nde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Önceden belirlenen iki meskene yönelik eş zamanlı düzenlenen baskında, içeriden açan olmayınca kapılar koçbaşıyla kırıldı.

Özel harekat polisinin de destek verdiği baskın sonunda, her iki meskende de yapılan aramalarda herhangi bir uyuşturucu madde bulunamadı.

Metruk bina ve parklarda Eros adlı narkotik köpeğinin yardımıyla yapılan aramalarda ise bonzai denilen uyuşturucu madde bulundu.

Polis ayrıca, kıraathane ve sokaklarda, şüpheli görülen kişiler üzerinde de arama yaptı.

KREDİ KARTI KOPYALAMA DÜZENEKLERİ BULUNDU

Yapılan aramalarda ekipler, bir dairede çok sayıda kredi kartı kopyalama cihazı ele geçirdi. ATM\'lere koyarak vatandaşların kredi kartlarını bu şekilde kopyaladıkları ileri sürülen şüphelilerin, torbacılığın yanı sıra kredi kartı bilgileri çaldıkları iddia edildi. Ele geçirilen düzenekler, incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne gönderildi.



15- BAHÇELİEVLER\'DE İŞYERİNDE TÜP PATLADI: DEHŞET ANLARI KAMERADA

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ / İstanbul DHA

Bahçelievler\'nde oksijen tüpünden aktarma yaparak piknik tüpünü doldurmaya çalışan 1 kişi, o sırada yaşanan tüp patlamasının ardından alevlerin içinde kaldı. Elbiseleri tutuşan kişi can havliyle kendini dışarı attı. Alevleri çevredeki vatandaşlar söndürdü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Beyaz eşya tamircisi olduğu öğrenilen yaralı iş yeri çalışanı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir beyaz eşya tamircisi dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, işyerinde çalışan Abdülkerim Doğan piknik tüpünden oksijen tüpüne aktarma yaparken oksijen tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası Doğan\'ın vücudu alev alarak kendini can havliyle dışarı attı. Çevredeki esnaflar, montlarını alevlerin üzerine kapatarak söndürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık bulunan Abdülkerim Doğan\'ı Bağcılar Eğitim Araştırma hastanesine kaldırdı. Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

\"POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI\"

Olay yerine gelen polis ekipleri, işyerinin bulunduğu yere şerit çekerek çevrede inceleme yaptı. Patlamanın şiddetiyle yol kenarında park halinde bulunan birkaç araçta hasar oluştu. Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.



16 - FATİH\'TE KUMAŞ DEPOSUNDA YANGIN

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken depoda hasar oluştu.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Fatih Akşemsettin Mahallesi Balipaşa Caddesi\'ndeki bir kumaş deposunda çıktı. 6 katlı bir binanın giriş katında bulunan kumaş deposunda çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

