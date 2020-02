DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL\'DA YEDİTEPE HUZUR 17 DENETLEMELERİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Yeditepe Huzur Denetlemesi -17, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, 39 ilçede 20.00\'de başladı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katılıyor. Uygulama kapsamında kara, hava ulaşımının yapıldığı belirli noktalarda da denetlemeler gerçekleştiriliyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor. Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor. Uygulama 23.59\'a kadar sürecek.

-BEŞİKTAŞ

-MAHMUTBEY

-Polisler

-Özel harekat

-Polis köpeği

-Vatandaş röp

-Genel ve Detaylar



28.09.2018 - 22.14 Haber Kodu : 180928192

2- İNTERPOL\'ÜN ARADIĞI FUHUŞ ÇETESİ LİDERİ KADIN İSTANBUL\'DA YAKALANDI

Haber: Erhan TEKTEN - Kamera: İSTANBUL,(DHA)

İnterpol\'ün Kırmızı Bültenle aradığı uluslararası fuhuş organizasyonunu lideri Özbekistanlı S.K. isimli kadın ve organizasyonun diğer üyeleri İstanbul\'da yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası fuhuş çetesinin İstanbul\'daki faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. Alınan bilgi üzerine 4 ay önce çalışma başlatan ekipler, fuhuş organizasyonunun özellikle Orta Asya ülkelerinden iş vaadiyle kadınları getirdikleri, daha sonra pasaportlarına el koyarak tehdit ve dayakla fuhuş yapmaya zorladıkları belirlendi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çetenin elebaşılığını İnterpol\'ün Kırmızı Bültenle aradığı Özbekistanlı S.K\'nın yaptığı tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Ekipler, İstanbul\'da 14 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Özbekistanlı S.K. ile A.O.G, D.T, Ö,Ç, M.S, T.T, H.T ve Z.K gözaltına alındı. Başta Özbekistan ve Türkmenistan olmak üzere farklı ülke vatandaşı 16 kadın çetenin elinden kurtarıldı.

28.09.2018 - 19.59 Haber Kodu : 180928174

3- BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - Kağıthane\'de fırından ekmek almaya gittiği öğrenilen Tarık K. kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Tarık K. olay yerinde yaşamını yitirirken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay, Gürsel Mahallesi\'nde gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık K., ekmek almak için girdiği fırından çıktığı sırada Bergüzar Sokak üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası Tarık K. boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanırken, bıçaklı kişi ya da kişiler olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar kanlar içinde kalan Tarık K.\'yı görünce durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada Tarık K. da kendi imkanlarınla yaralı halde ilerlemeye çalıştı. Yaklaşık 50 metre yaralı halde ilerleyen Tarık K. daha fazla dayanamayıp olduğu yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede yerde kanlar içinde yatan Tarık K.\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay gerçekleştiği yerde geniş güvenlik önlemi alırken, çevredeki vatandaşların da bilgisine başvurarak güvenlik kamera çalışması yaptı. Polis ekipleri saldırgan kişi ya da kişilerin kaçış istikametini belirlemek için çalışma başlattı. Olay yeri çalışmasının ardından, Tarık K.\'nın cansız bedeni Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.09.2018 - 04.09 Haber Kodu : 180929010_I

4- BAKAN SELÇUK YANGIN ÇIKAN HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yangın çıkan Sultangazi Huzurevi\'ni ziyaret etti. Huzurevi sakinleri ile sohbet eden Bakan Selçuk, yetkililerden bilgi aldı.

Sultangazi\'de bulunan Sultangazi Huzurevi\'nde yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk akşam saatlerinde buraya gelerek huzurevinde kalanları ziyaret etti. Hasar gören yerleri de inceleyen Bakan Selçuk yetkililerden bilgi aldı.

\"86 SAKİNİMİZ İLGİLİ YERLERE NAKİL EDİLDİLER\"

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, \"Bugün acı bir olay yaşadık. Bizim isteğimiz hiç bir huzurevi sakinimizin zarar görmemesi. Çok şükür hiç bir can kaybı yaşamadık. Bütün sakinlerimiz tahliye edildi.Olaydan an be an haberdar olduk. 86 sakinimiz ilgili yerlere nakil edildiler. İnşallah yakın zamanda hasarlar onarılınca tekrar burada misafir edeceğiz. Burada kalanların bazılar ailelerin yanına tahliye edildi. Bazıları ise diğer huzurevlerine nakilleri gerçekleşecek. Hasar onarılınca tekrar burada misafir edilecekler\" dedi.

28.09.2018 - 20.06 Haber Kodu : 180928176

5- CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL,(DHA)

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vefat eden annesi Şaziye Oktay için taziyeleri Çekmeköy Belediyesi Kent Park Sosyal Tesisleri Güngörmüşler Konağı\'nda kabul etti. Oktay, taziye yerine babası Ömer Oktay ve kardeşi Nihat Oktay ile birlikte geldi. Taziye dileklerini kabul ettikten sonra Fuat Oktay, konakta taziyeleri kabul etti. Daha sonra İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz Kur\'an-ı Kerim okudu. Konuklara ikramlarda bulunuldu. Şaziye Oktay\'ın cenazesi öğle vakti Eyüp Sultan Camii\'nde kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan Mezarlığı\'na defnedilecek.

28.09.2018 - 21.29 Haber Kodu : 180928182

6 - OTOPARKTAKİ YANGIN KORKUTTU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - Üsküdar Acıbadem Mahallesi\'nde bir apartmanın otoparkında yangın meydana geldi. Yangının çıktığı binada dumandan etkilenen apartman sakinleri, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın, gece yarısı Acıbadem Mahallesi Kardeş Sokak\'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin bazı araçlara sirayet etmesiyle apartmanı yoğun duman kapladı. Dumanı gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise dumanı tahliye etti. Apartmanda mahsur kalan bazı vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında 21.Dönem Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Mustafa Haykır\'ın da olduğu öğrenildi. Çocukları ve torunlarıyla birinci kattaki dairesinde mahsur kalan Haykır, ailesiyle birlikte itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, apartmanın otoparkında maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangın sırasında evinde olduğu söyleyen apartman sakini Emre Soner, \"Yangın başladığında dairedeydik, dışarıdan sesler duyduk, dumanı görünce panikle çocuklarımızı alıp aşağıya indik. Apartmanın içini bayağı bir duman kaplamıştı, biz zor çıktık. Bizden sonra çıkamadılar. İtfaiyenin yardımıyla tahliye edildiler. İtfaiyenin gelmesi kısa sürdü. Aşağıya indikten sonra bir patlama sesi duyduk. Galiba araçların lastikleri patlamış, otopark orası, aslında yanıcı bir şey yok ortamda, birinin gelip yakabileceğini düşünmüyorum. Bodrum katta olduğu için alev göremedim, yoğun duman vardı sadece\" dedi.

Mahalle sakinlerinden bir vatandaş da, \"Burada oturuyorum olayı görmedim ama akşam 11 sıralarında bir ses duydum, patlama sesiydi. Dışarı çıktık yoğun duman gördüm, kimse yaklaşamadı zaten\" dedi.

29.09.2018 -02.52 Haber Kodu : 180929008