DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BAŞAKŞEHİR\'DE FABRİKA YANGINI

-İTFAİYE ERLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA)

Başakşehir\'de bir çorap fabrikasında çıkan ve hızla büyüyen yangın 6 ilçenin itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çalışmalar sırasında dumandan etkilenen itfaiye erleri 112 Acil Servis ekiplerince tedavi edildi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Başakşehir\'in Kayabaşı Mahallesi\'nde bulunan İstiklal Caddesi üzerindeki 4 katlı bir çorap fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle fabrikanın bodrum katında, iplik deposu olarak kullanılan alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangına müdahale eden ilk itfaiye ekiplerinin çağrısı üzerine, 6 farklı ilçeden itfaiye grubu Başakşehir\'e sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmalarının ardından yangın kontrol altına aldı.



DUMANDAN ETKİLENEN İTFAİYE ERLERİ OLDU

Yangına müdahale eden itfaiye erlerinin bazıları dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlerin bazıları olay yerinde hazır bulunan 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi, bazıları ise hastaneye götürüldü.

Yangın saatler süren çalışmaların ardından söndürüldü. Polis, fabrikada maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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- İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

- Dumandan etkilenen itfaiye erleri

- Genel ve detay görüntüler

31.08.2018 - 06.28 Haber Kodu : 180831016

31.08.2018 - 07.52 Haber Kodu : 180831017

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2- FATİH\'TE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Fatih\'te meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.



Kocamustafa Paşa Mahallesi Org. Abdurrahman Nazif Gürman Caddesi\'nde saat 04:00 sıralarında meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. İddiaya göre, Tarık Taran\'ın kullandığı 34 FA 0044 plakalı otomobil başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Taran direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 34 ZP 5099 plakalı minibüse arkadan çarptı.



İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından Tarık Taran ve yanında bulunan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kaza yapan görüntü

-Polis memurlarının çalışması

-Olay yerindeki ambulans

-İtfaiye aracı

-Minibüsün sahibi

-Genel ve detay görüntüler



31.08.2018 - 05.19 Haber Kodu : 180831015

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3- VALİLİKTEN 30 AĞUSTOS RESEPSİYONU

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL DHA

İstanbul Valiliği 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 96. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon verdi. Üsküdar\'da bulunan Cemile Sultan Korusu\'nda düzenlenen programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 1\'inci ordu komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve şehit aileleri ile gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, konsolosluk yetkilileri ile kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

\"BİZLER HÜRRİYETE AŞIK BİR MİLLETİZ\"

Program, İstanbul Valisi Vasip Şahin\'in açılış konuşmasıyla başladı. Vali Şahin, \"30 Ağustos 1922 esarete, zulüm ve işgale asla boyun eğmeyen Türk milletinin 26 Ağustos 1071\'den beri sahip olduğu Anadolu topraklarına bir kez daha mührünü vurduğu, benzersiz bir ölüm kalım savaşını Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde büyük bir zaferle taçlandırdığı tarihtir. \'Ya istiklal ya ölüm\' nidasıyla kazanılan bu zafer aziz milletimizin vatanına, devletine ve milli birliğine olan bağlılığının en büyük göstergesidir. Bu tavır ve duruş Türk milletinin asli karakteridir. Bizler hürriyete aşık bir milletiz. Bugün bizi birbirimize kenetleyen, birlik, dirlik içinde güçlü kılan milli mücadele ruhunun kaybolmadığına ve ilelebet canlı kalacağına şahit olmaktayız\" dedi.

Vali Şahin şöyle devam etti: \"Bu millet, bu devlet harici düşmanları kadar dahili düşmanlarına da bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğunu, bu birliği bozmaya teşebbüs eden en ufak bir tehdidi nasıl yerle yeksan edeceğini dün olduğu gibi bugünde göstermektedir. En güçlü silahlarla, ordularla başaramadıklarını destekledikleri terör örgütleriyle, hain plan ve teşebbüslerle yapmaya çalışan emperyalist güçler çirkin emellerini gerçekleştiremeyince bu kez başka bir oyunla, ekonomik bir kuşatmayla ülkemizi tehdit etmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti güçlü ekonomik dinamikleriyle, milli menfaatlerinden taviz vermeksizin ekonomik çıkarlarını, milli onurunu haysiyet ve şahsiyetini hedef alan bu saldırıları da bertaraf etti. Etmeye de devam edecek\"

Vali Şahin\'in hitabının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı koro konser verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Resepsiyona katılanlar

-Vali Şahin\'in davetlileri karşılaması

-İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'dan detay

-Vali Şahin\'in konuşması

-Konserden görüntü

-Genel ve detaylar

30.08.2018 - 21.53 Haber Kodu : 180830211

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4- CEZAEVİ FİRARİSİNE OPERASYON YAPAN POLİSE FİRARİNİN YAKINLARINDAN TAŞLI SALDIRI

*Ataşehir\'de 2 yıl önce cezaevinden firar eden bir kişiyi yakalamak için saklandığı adrese gelen polise, firarinin yakınları taşlı saldırıda bulundu. Karışıklıktan yararlanan cezaevi firarisi, bulunduğu evin ikinci katından atlayarak kaçtı. Polisin firariyi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber Kamera: Ramazan EĞRİ/İstanbul, (DHA)

Olay dün saat 17.30 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3059. Sokak üzerinde meydana geldi. Cezaevinden 2 yıl önce firar eden E.İ\'nin, bir evde saklandığı ihbarını alan polis harekete geçti. Polis ekipleri ihbarın yapıldığı adrese operasyon düzenlediği sırada sokakta bulunan E.İ\' nin yakınları polisi taş yağmuruna tuttu. Bu esnada binanın 2. katında bulunan firari, binanın arkasındaki camdan atlayarak kaçtı. Polis bölgeye takviye ekipler istedi. Olay yerine çevik kuvvet, özel harekat ve yunus ekipleri sevk edildi. Polis toplanan kalabalığın dağıtmak için gaz kullandı. Firari şahsın, 2. kattan atladıktan sonra ayağının kırıldığı iddiası üzerine polis çevre hastanelerde de arama başlattı. E.İ\' nin babası ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis firariyi arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Vatandaşların polisle sözlü diyaloğu

-Bölgeye sevk edilen polisler

-Özel harekat polisi

-Genel ve detay

30.08.2018 - 19.07 Haber Kodu : 180830193

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5- YANGINDA MAHSUR KALAN KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

Murat DELİKLİTAŞ/Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Mecidiyeköy\'de, 5 katlı binada elektrik panosunun patlaması sonucu yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köpeğini de yanına alarak kendi imkanlarıyla dışarı çıkan bir kadının, evde mahsur kalan kedisi de itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Büyükdere Caddesi Emekli Subay Evleri 5\'inci Blok\'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın girişindeki elektrik panosu henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın nedeniyle oluşan yoğun duman binayı sardı.

Binanın giriş ve bodrum katında oturanlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, üst kattakiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla mahsur kalanları kurtardı.

KÖPEĞİNİ KURTARDI KEDİSİ İÇERİDE KALDI

Binanın bodrum katında köpeği ve kedisiyle birlikte yaşayan ve isminin Elif olduğu öğrenilen kadın, patlamanın ardından köpeğini ve kedisini alarak dışarı çıkmak istedi. Evin içinde tüm aramalarına rağmen kedisini bulamayan kadın, köpeğiyle birlikte dışarı çıktı.

İtfaiye ekipleri, apartmandaki dumanı tahliye ettikten sonra, Elif adlı kadının dairesine girerek kediyi aramaya başladı. Kısa süre sonra kediyi saklandığı yerden çıkaran bir itfaiye eri, sahibine teslim etti.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin genel çalışması

-Merdivenle üst katlardan tahliye yapılması

-Binanın ön tarafından görüntü

-Dışarıda bekleyen apartman sakinleri

-Köpeğiyle dışarı çıkan kadın

-İtfaiye erinin kediyi bularak dışarı çıkarması

-Kedisine kavuşan kadının sevinci

-Genel ve detay görüntüler

30.08.2018 - 20.43 Haber Kodu : 180830203

