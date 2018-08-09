DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- OKMEYDANI D 100 KARAYOLUNDA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Okmeydanı D 100 Karayolu\'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydan geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de hafif yaralandı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı mevkiinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 HE 3736 plakalı otomobil ile 34 TFK 01 plakalı taksinin karıştığı kaza oldu. Araçlarını emniyet şeridine alan sürücüler, tutanak kaza tespit tutanağı yazmaya başladıkları sırada bir kaza daha meydana geldi.



HIZINI DÜŞÜRÜNCE ZİNCİRLEME KAZA MEYDANA GELDİ

Kaza yerinde sürücüsünün hızını düşürdüğü 34 FM 5948 plakalı araca, aşırı hızlı olduğu iddia edilen 34 GZ 8204 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 GZ 8204 plakalı otomobil kontrolden çıkararak bariyerlere çarptı.



OTOMOBİL YAKLAŞIK 100 METRE SAVRULDU

Ardından yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra durabildi. 34 GZ 8204 plakalı aracın, arkadan çarptığı 34 FM 5948 plakalı araç da önünde bulunan 34 DM 9790 plakalı otomobile çarptı.



6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İki kazanın meydana geldiği olayda 6 araç birbirine girdi. 34 GZ 8204 plakalı otomobilde bulunan Abdurrahman Koç olay yerine hayatını kaybederken bir kişi de hafif yaralandı.



TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kazanın ardından bölgede trafik tek şeritten sağlanırken trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekicilerle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------

-Kaza yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Arabanın içindeki ceset

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Cesedin araçtan çıkarılışı

-Cesedin cenaze aracına alınması

-Röportaj

-Oluşan trafik

-Araçların çekilmesi

-Genel ve detay görüntüler

09.08.2018 - 06.53 Haber Kodu : 180809009

========================

2- BULGAR MAFYA LİDERİNİN SEVGİLİSİ VE ADAMLARININ TESLİM EDİLME ANLARI

Haber: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Türk polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul\'da yakalanan \"Mityo Othice\" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov\'un sevgilisi ve 5 adamı Bulgaristan\'a teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı\'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Tutuklanan ve Metris Cezaevi\'ne gönderilen Zhelyazkov\'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi.



Haber: Görüntü dökümü:

------------------

-İlina S.T(Beyaz elbiseli) ve diğerlerinin teslim edilme anları

-Zhelyazkov\'un İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkarılması

-Genel ve detaylar

08.08.2018 - 21.02 Haber Kodu : 180808250

=======================

3- FATİH\'TE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Haber- Kamera: Hüseyin COŞKUN - Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL, DHA

Fatih\'te kimliği belirsiz bir kişi tartıştığı Mertcan U.\'yu (31) üzerinde taşıdığı silahla ayağından vurarak yaraladı. Hafif yaralanan Mertcan U., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılırken, saldırgan silahını ve aracını olay yerine yakın bir yerde bırakarak kaçtı.

Olay, Fatih\'te bulunan Haliç Caddesi\'nin Ali Naki Sokağı kesiştiği noktada, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ile Mertcan U. (31) arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kimliği belirsiz saldırgan, kendisinden kaçan Mertcan U.\'yu kovalarken, üzerinde taşıdığı silahı da birkaç el ateşledi. Koşuşturma esnasında ayağından isabet alan Mertcan U., hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ÖNCE KOVALADI, SONRA KAÇTI

Olayın yaşandığı noktaya yakın sokaklardan birinde bulunan polis ekiplerinin, silah seslerini duyarak kısa sürede olay yerine gelmesiyle, bu kez polis ile silahlı saldırgan arasında kovalamaca başladı. Olay yerine birkaç sokak ötesindeki Helvacı Ahmet Sokağı\'nda park halinde bulunan aracına kadar koşan saldırgan, Mertcan U.\'yu yaraladığı silahı aracına bırakarak, kayıplara karıştı. Polis ekipleri, silah ve araç üzerinde inceleme yaparken, görgü tanıklarının verdiği bilgiler ışığında da silahlı saldırganı arama çalışmalarını sürdürüyor.

\"BİRİ KOŞUYORDU, BİRİ VURUYORDU\"

Görgü tanıklarından Yunus Akın, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, \"İki kişi arasında olan bir olay. Biri koşuyordu, biri vuruyordu. Olayın neden olduğunu bilmiyorum. Sadece gördüğüm bir şey var, o da tartıştıkları. İkisi de erkekti. Sonra biri kovalıyordu, biri kaçıyordu. Beş el ateş etti, ikisi adama, üçü havaya\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

--------------------

- Yaralının ambulans ile hastaneye sevki

- Olay yerinden görüntüler

- Polis ekiplerinden görüntüler

- Olay yerindeki mermi kovanı

- Toplanan vatandaşlar

- Saldırganın arabası ve araba içerisindeki silah

- Görgü tanığı ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

08.08.2018 - 21.39 Haber Kodu : 180808263

==================

4- KALP NAKLİYLE YAŞAMA TUTUNDU

\"ORGANLAR TOPRAK ALTINDA ÇÜRÜYECEK BİZİM GİBİLERE YARDIMCI OLUN\"

Haber-Kamera: Buse ÖZEL - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL\'da 65 yaşındaki İsmail Genç, uzun yıllardır kalp yetmezliği tedavisi görüyordu. Ölümcül ritim bozukluğu olan Genç, için son çare olarak kalp nakline karar verildi. 3 çocuk 3 de torun sahibi olan hasta İsmail Genç şanslıydı. Nakil listesine başvurduktan çok kısa bir süre sonra uygun kalp bulundu.

İsmail Genç, İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde gerçekleştirilen nakil sonrası sağlığına kavuştu. Organ bağışı için mesaj da veren Genç, \"Herkes organ bağışında bulunsun. Bizim gibi hastalara yardımcı olsunlar. O organlar gidip toprak altında çürüyecek\" dedi.

\"ÖLÜMCÜL RİTM BOZUKLUĞU VARDI\"

Hastanın 25 yıl önce ilk kez kalp krizi geçirdiğini, bu nedenle uzun yıllardır ilaç tedavisi gördüğünü söyleyen Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, hastanın ölümcül ritim bozuklukları olduğunu da söyledi.

Mehmet Kaan Kırali şunları söyledi: Hastamız yaklaşık 25 yıl önce geçirdiği kalp krizine bağlı olarak uzun yıllar ilaç tedavisiyle hayatına devam ettiriliyordu. Ancak son yıllarda bu enfarktüsün bir komplikasyonu olan ani ölümcül aritmilerle boğuşmaya başlamış bunu önlemek içinde hastaya şoklama pili takılmış. Onunla hayatını devam ettirirken de bundan yaklaşık 1 ay kadar önce tedavi edilemeyen ve bu şoklama cihazına cevap vermeyen inatçı ritim problemleri nedeniyle başka bir sağlık kuruluşunda yatırılıyor, tedavisi düzenleniyor. Ancak orda maksimum tedaviye rağmen problemin devam etmesi üzerine tarafımıza bildiriliyor ve biz hastayı kurumumuza naklediyoruz. Bu hastalarda yapılabilecek tek tedavi yöntemi var artık o da kalp nakli. Beklemeden ivedilikle bir kalp nakli programına alarak hastanın bir kalp nakli ameliyatıyla hayatına normal olarak devam etmesini sağlamamız gerekiyordu. Hastayı kurumumuza aldıktan sonra konseyde her türlü detayı göz önünde bulundurarak tartıştık ve hastamız için kalp nakline karar verdik. Daha sonra listemizi alıp Ankara\'ya Sağlık Bakanlığı\'na acil bildiriminde bulunduk. Daha sonra bir donör çıkınca kalp çıkınca da hastamıza kalp nakli için hazırlıklarına başladık. Kısa bir süre önce hastamıza kalp naklini ameliyatını gerçekleştirdik. Çok şükür o günden bu güne bir problem olmadan oldukça sıhhatli bir şekilde hayatına devam ediyor. Umarım bugün veya yarın hastayı servisteki özel odamıza nakledeceğiz. Tedavisine orda devam edeceğiz. Bu tedavide ilaçlarını ayarladıktan sonra diğer organ fonksiyonlarını göz önünden bulundurarak hastamızı inşallah en kısa zamanda taburcu ederek normal hayatına geri döndürmeyi düşünüyoruz

\"BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞ HERKESİN ORGAN BAĞIŞÇISI OLMASI GEREKİYOR\"

Kalp naklinin önemine de vurgu yapan Prof. Dr. Kırali, \"Bugün en büyük problem yeterli kalp dokusunun bulunamaması beyin ölümü gerçekleşen her vatandaş aksi bir durum olmadığı müddetçe esasında kalp bağışı için bir aday olması gerekir. Toplumu bu yönde bir bilinçlendirmeye belki de kanuni mevzuatlarda değişiklikler yapılarak bu beyin ölümü gerçekleşmiş tüm vatandaşlarımızı doğrudan organ bağışçısı olarak kabul etme yoluna gitmek belki gerekir\" dedi.

\"ORGANLAR TOPRAK ALTINDA ÇÜRÜYECEK BİZİM GİBİLERE YARDIMCI OLUN\"

Yeni kalbine kavuştuğundan beri çok iyi olduğunu söyleyen hasta İsmail Genç ise organ nakli ile ilgili mesaj verdi ve şunları söyledi: \"Birinin hayatını kaybetmesi çok üzücü fakat bir de şöyle düşünün ki organ bekleyen bir sürü insan var. O organ gidip toprak altında çürüyecek. Yani yapabiliyorsak ailece bütün insanlar organ bağışında bulunsun. Bizim gibi hastalara yardımcı olsunlar. Organ bağışlayan ailelerin hepsine çok teşekkür ediyorum. Kimse ben bunu görüp bir ziyaret edeceğim. Bilmiyorum şuanda kim olduğunu bilmiyorum. Fakat bir görüp ziyaret etmek istiyorum. Eğer onlara da baş sağlığı diliyorum.\"

Görüntü Dökümü:

--------------

-Genç\'in görüntüsü

-Kırali\'nin açıklamaları

-Genç\'in açıklamaları

08.08.2018 - 17.12 Haber Kodu : 180808184

=========================

