DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- TEM\'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİR KİŞİ ÖLDÜ

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Ankara istikametinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta bariyerlerin arasına fırlayan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu, Ispartakule Mevkii\'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan M.T.\'nin kullandığı 34 LT 0048 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kişi, orta bariyerlerin arasına fırladı. M.T. otomobili durdurarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, yolun bir şeridini kapatarak önlem aldı. Sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin, 15- 16 yaşlarında erkek çocuğu olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede delil araştırması yaptı. Otomobilin sürücüsü M. T. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından, ölen çocuğun cansız bedeni olay yerinden kaldırılarak Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobil otoparka çekildi. Kapatılan şeridin açılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan otomobil

- Polisin olay yeri incelemesi

- Cenazenin kaldırılması

- Trafikten görüntü

- Genel ve detaylar

05.07.2018 - 23.27 Haber Kodu : 180705186

==========================

2- UNKAPANI KÖPRÜSÜ\'NE SIKIŞAN TIR\'IN DORSESİ YAN YATTI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

FATİH\'te bulunan Unkapanı Köprüsü\'nün altından geçen TIR\'ın dorsesi yüksekliği nedeniyle köprüye takıldı. Kazada TIR\'ın dorsesi yan yatarken, köprüde hasar meydana geldi.

Fatih\'te yükünü boşaltan B. A.\'nın kullandığı 34 NS 1052 plakalı TIR\'ın dorsesi Unkapanı Köprüsü\'nün destek sütunlarından birine takıldı. Kazada dorsede bulunan konteynır yola yan yattı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapanırken geçişler ise tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Eyüpsultan istikametine gittiği öğrenilen TIR, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekiplerin iki saatlik çalışmasının ardından yerinden kurtarıldı. Dorsenin kurtarılmasının ardından trafik normale döndü.



Görüntü Dökümü:

--------------

-Olay yerinden görüntü

-Köprünün altına sıkışan dorsenin görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

-Dorseye bağlanan zincirin köprünün ayaklarına bağlanması

-Genel ve detay görüntüler

=============================

3 - İYİ PARTİLİLER ÇOCUK CİNAYETLERİNİ PROTESTO ETTİ

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

İYİ Parti üyesi bir grup, son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etti. Tünel Meydanı\'nda toplanan grup üyeleri \'Geleceğin umudu küçük çocuklar\' şeklinde slogan attı.

İyi Parti Beyoğlu ilçe teşkilatı, çocuklara yönelik cinsel istismar ve cinayetleri protesto etmek için 20.00\'da Tünel Meydanı\'nda toplandı. \'Geleceğin umudu küçük çocuklar\' şeklinde slogan atan grup adına Beyoğlu Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Burak Seviş, basın açıklamasını okudu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye\'de pedofili ve enseste maruz kalan, çocuk yaşta evlendirilen çocukların sayısı 10 yılda 700 kat artmıştır. Toplumumuzdaki ciddi ahlaki çöküntü, uzmanlar tarafından ayrıntılı bir şeklide incelenmelidir. Çocuk istismarlarının engellenmesi için tecavüzcüler, hiç bir durumda ceza indiriminden yararlanmamalı ve en ağır şartlarda cezalandırılmalıdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza haklarını öğretirken, onlara kulak vermeyi ve kelimelerle ifade edemediklerini duymayı öğretmek zorundayız. Çocuklarımız zarar gördükçe, öldükçe vicdanlarımız da, insanlığımız da ölmektedir.

Yapılan açıklamanın ardından gruptakiler buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Gruptan detay

-Atılan sloganlar

-Genel ve detaylar

05.07.2018 - 21.29 Haber Kodu : 180705178

=======================

(ÖZEL)

4 - HİNTLİ DOLAR MİLYARDERİ 3500 ÇALIŞANINI İSTANBUL\'A GETİRİYOR

- Forbes dergisine göre 12 milyar dolara yaklaşan servetiyle dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Hintli iş adamı, 3 bin 500 çalışanının 1 haftalık tatil için İstanbul\'a getiriyor.

- Tatil için ayrılan bütçe 10 milyon dolar.

- İstanbul\'da bir çok lüks otel, Hintli konuklar için kapatıldı.

- İstanbul\'u bir hafta boyunca renklendirecek 3 bin 500 Hintlinin İstanbul turizmine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL,DHA

Hindistanlı dolar milyarderi iş adamı 3 bin 500 çalışanını ödül olarak İstanbul\'a tatile getiriyor.

İş adamı, çalışanlarının bir haftalık İstanbul tatili için 10 milyon dolarlık bütçe ayırdı. Konaklama için de İstanbul\'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatıldı.

7 GÜN İSTANBUL\'DA KALACAKLAR

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş adamları arasında yer alan Hintli iş adamı çalışanlarına sıra dışı bir tatil hediye etti. Adının şu an açıklanması istenilmeyen dolar milyarderi Hintli patron, çalışanlarını ödül olarak 7 günlük tatil için bu ay İstanbul\'a getiriyor.

Hintli grubun tatilini için Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) da devrede. TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve Travel Shop Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Kalender\'in özel çabalarıyla, Hintli firmanın çalışanlarına 2018 yılında yaptıracağı ödül tatil için İstanbul\'u tercih etmelerini sağlandı. Ayrıca tatil için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Turizm Derneği Başkanı Halil Korkmaz da destek verdi.

1 MİLYON DOLAN HARÇLIK DAĞITACAK

3 bin 500 Hintli, bir haftalık tatil için bu ay içinde İstanbul\'da olacak. Servetinin 12 milyar dolara yakın olduğu belirtilen Hintli milyarder çalışanlarının bir haftalık tatili için 10 milyon dolar bütçe ayırdı. Ayrıca çalışanlarına İstanbul\'da harcamaları için 1 milyon dolar dağıtacak. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketin 350 üst düzey yönetici ise 20 farklı ülkeden İstanbul\'a uçacak. Şirket çalışanları, İstanbul\'da Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi başta olmak üzere tarihi yerleri ziyaret edecek. Konaklama için de İstanbul\'un en lüks 10 otelinin de aralarında olduğu çok sayıda otel kapatıldı.

ÖZEL EĞLENCE PROGRAMLARI DÜZENLENECER

Grup, ayrıca eşsiz güzelliği ile turistlerin ilgi odağı olan İstanbul Boğazı\'nı da özel teknelerle gezecek. Hintli misafirler, düzenlenen özel eğlence gecelerinde Türk yemeklerinin de tadına bakacak. İstanbul\'u bir hafta boyunca renklendirecek 3 bin 500 Hintlinin İstanbul turizmine de büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-İstanbul\'un tarihi mekanlarının havadan arşiv görüntüleri

05.07.2018 - 17.28 Haber Kodu : 180705137

=====================

5- 6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNA OKULDA DARP İDDİASI

Haber-Kamera: Buse ÖZEL - Alper KORKMAZ, İSTANBUL, (DHA)

BAĞCILAR\'da bir anaokulunun yaz okuluna devam eden 6 yaşındaki I.Ö. iddiaya göre geçtiğimiz salı günü eve vücudunda morluklar ile geldi. Çocuklarının vücudunda gördüğü morlukların nedenini soran anne Duygu Ö. ve baba Tamer Ö. kızlarından \"Ne olduğunu hatırlamıyorum\" şeklinde yanıt aldı. Zorlamaları üstüne okulda öğretmenlerinin kendisini dövdüğünü söylemesi üzerine anne baba kızlarını Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürerek darp raporu aldı.

\"KIZIM NE OLDUĞUNU HATIRLAMADIĞINI SÖYLÜYOR\"

Ardından okul müdürünü arayarak kamera kayıtlarını istediklerini söyleyen baba Tamer Ö. kamera kayıtlarının tutulmadığını, sadece anlık çekimler yapıldığının söylenmesi üzerine Bağcılar Çocuk Büro Amirliği\'ne giderek şikayetçi oldu. Okul yetkilileri ve sahiplerinin ifadesinin alındığı öğrenilirken baba Tamer Ö. iddialarını şöyle dile getirdi: \"Eşim çocuğu okuldan almaya gitti. Eşimin işyeri okulun hemen yanında. İşyerine gittiğinde çocuğumun göğüs bölgesinde bir iz görüyor. Kızım hatırlamadığını söylüyor. Sonra çocuğun üstünü çıkartıyor. Üstündeki izleri görüyor. İlk başta konduramıyor çünkü okula çok güveniyorduk biz. Sonra öğretmenini arıyor eşim ve öğretmenini ona \'Parkta olmuş olabilir\' diyor. Saat 22.00\'de alıp çocuğumu Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gittim ve vakit kaybetmemek için darp raporu aldım\" Hiçbir çocuğun şiddeti hak etmediğini söyleyen anne Duygu Ö. ise, \"Çocuğum yaramaz da olsa yapamazlar. Hiçbir çocuk hiçbir gerekçe ile bu hale getirilemez. Benim çocuğum o okulu ateşe dahi vermiş olsaydı yine böyle bir davranışı hak etmezdi\" dedi.

\"5 YILDIR BURADA ÇALIŞIYORUM HİÇ BÖYLE BİR SORUN İLE KARŞILAŞMADIM\"

Okulda çalışan bir görevli ise \"O gün çocuklar parkta eğlendiler ben de başka bir şey görmedim. 5 yıldır burada çalışıyorum hiç böyle bir sorun ile karşılaşmadım daha önce\" dedi. Küçük kızın ailesinin avukatı İlyas Harmandalı, yasal sürecin başladığını ifade etti.

Görüntü dökümü:

------------

- Anne Duygu Ö. ve Baba Tamer Ö. ile röportaj

- Avukat İlyas Harmandalı ile röportaj

- Anaokulu önünde çalışanın açıklaması

- Çocuk I. Ö.\'den detaylar

- Anaokulu önünde detaylar

05.07.2018 - 19.04 Haber Kodu : 180705155

========================

6- HELİN PALANDÖKEN DAVASINDA KARAR

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Pendik\'te lise öğrencisi Helin Palandöken\'i öldürdüğü iddiası ile yargılanan Mustafa Yetgin, \"Çocuğun tasarlayarak öldürülmesi\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yetgin ayrıca, iki kişinin yaralanması ve olaydan sonra kaçtığı okulda işlediği suçlardan dolayı da 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yetgin\'i olay yerine götüren tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ise tüm suçlardan beraat etti.

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Yetgin ile tutuksuz sanık Halis Can Dağarslan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada mağdur müştekiler Deniz Morsümbül ve Cemil Yıldız ile müşteki Nihat Palandöken de hazır bulundu.

Son savunması sorulan Halis Can Dağaslan, \"Böyle bir olay olacağını bilmiyordum, bilsem gitmezdim. Beraatimi istiyorum\" dedi.

Son savunması sorulan tutuklu sanık Mustafa Yetgin, 2 sayfalık yazılı savunma sundu. Yetgin\'in yazılı savunmasını Mahkeme Başkanı Haluk Azkın okudu.

Mağdur Cemil Yıldız\'ın kafasına silah dayamadığını savunan Mustafa Yetgin, \"Cemil\'e ateş etmem kasti değil, tesadüftü\" dedi.

\"KENDİMDEN NEFRET EDİYORUM\"

Sığındığı okulun müdürünü öldürmeye çalıştığı iddiasını kabul etmeyen Yetgin, \"Ailem ve Helin\'in ailesine yaşattıklarımı görünce, onların yaşantısının dengesini bozunca kendimden nefret ediyorum\" dedi.



\"EN AĞIR CEZAYI ALACAĞIMI BİLİYORUM\"

Maktul Helin Palandöken\'in kendisinden daha olgun ve düşünceli biri olduğunu söyleyen Yetgin, \"Olay tamamen benim cahilliğim ve akılsızlığımdan kaynaklandı. En ağır cezayı alacağımı biliyorum. Yaptığım bu hatayı ve cahilliği göz önüne alarak adaletli bir ceza vereceğinizden hiç şüphem yoktur\" dedi.



HELİN\'İN KARDEŞİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Son sözü sorulan Mustafa Yetgin, \"Helin\'in kardeşi Nehir\'i gördüm. Ondan özür diliyorum\" dedi. Son sözü sorulan tutuksuz sanık Halis Can Dağaslan, beraatine karar verilmesini istedi.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 28 YIL 6 AY CEZA ALDI

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Mustafa Yetgin\'i Helin Palandöken\'e karşı eyleminden dolayı, \"Çocuğun tasarlayarak öldürülmesi\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı.

Yetgin ayrıca iki kişinin yaralanması ve olaydan sonra kaçtığı okuldaki eylemlerinden dolayı da, \"Çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Silahla kasten yaralama\" ve \"Silahla tehdit\" suçlarından da toplam 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, Yetgin hakkında iyi hal indirimine gitmedi. Tutuksuz sanık Halis Can Dağaslan ise, tüm suçlardan beraat etti.



İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mustafa Yetgin için, \"Tasarlayarak kasten öldürme\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten silahla yaralama\", \"İş yerinde silahlı yağma\", \"Tehdit\" ve \"Korku, kaygı veya panik yaratacak tarzda silahla ateş etme\" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya aya kadar hapis cezası isteniyor. Halis Can Dağarslan için de, \"Tasarlayarak öldürmeye yardım\" ve \"Öldürmeye teşebbüs etmeye yardım\" suçlarından 21.5 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



Görüntü Dökümü:

---------

-Olayla ilgili arşiv görüntü

05.07.2018 - 17.26 Haber Kodu : 180705136

=======================

7- HELİN PALANDÖKEN DAVASI: KARAR SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Helin Palandöken\'in babası ve Avukatı duruşma sonrası basın açıklaması yaptı. Bu davanın çok önemli bir dava olduğunu söyleyen Avukat Emrah Daylan, \"Helin\'in duruşması bizim için çok özel bir duruşmaydı. Türkiye\'deki kadınlar için de çok önemli bir duruşmaydı. Kızlarımız, kadınlarımız, çocuklarımız için artık iyi hal indirimi uygulanmasın istiyorduk. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası geldi. Bu bizim için çok özel bir ceza. Bu artık emsal olacak bir karar. Çok ciddi bir karar. Çok ciddi bir ceza verildi. Emsal teşkil edecek bir karardı\" dedi.

NİHAT PALANDÖKEN: İYİ CEZA ALDI, SEVİNDİK

Helin Palandöken\'in babası Nihat Palandöken ise, \"Ağırlaştırılmış ceza almasıydı, iyi hal indirimi almamasıydı. Tek hedefimiz caydırıcı ceza idi. Türkiye\'ye örnek olacak bir ceza lazımdı. Biz o cezayı yakaladık ama tabii ki, içimiz soğumaz. Evladımız gitti, her zaman, her yerde onun izi vardır. Ama iyi ceza aldı, sevindik. Az da olsa ferahladım\" dedi.

NİHAT PALANDÖKEN EYLÜL VE LEYLA\'NIN FOTOĞRAFLARINI TAŞIDI

Açıklamadan sonra Leyla Aydemir ve Eylül Yağlıkara\'nın fotoğraflarını eline alan Nihat Palandöken, \"İşte bu çocuklar ölmesin. Hadi benim kızım aşıktı, bu kız daha süt emiyordu\" dedi.



Görüntü Dökümü

------------------

-Kadın derneklerinin adliye önünde toplanması

-Helin Palandöken\'in fotoğraflarını taşımaları

-Karardan sonra adliyeden çıkış

-Avukat Emrah Daylan ve Nihat Palandöken\'in karara ilişkin açıklamaları

-Nihat Palandöken\'in bir yakınına sarılması

-Leyla ve Eylül\'ün fotoğraflarını eline alırken görüntüsü

05.07.2018 - 19.12 Haber Kodu : 180705156