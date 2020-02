DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- CHP\'Lİ GENÇLER EREN ERDEM\'İN TUTUKLANMASINI PROTESTO ETTİ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN /İstanbul,(DHA)

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, CHP eski Milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem\'in tutuklanmasına Silivri Cezaevi yakınında tepki gösterdi. Avukat Onur Cingil, Erdem\'in moralinin iyi olduğunu belirterek, 2 kişilik odada yalnız kaldığını söyledi.

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, CHP eski Milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem\'in tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi önünde

basın açıklaması yapmak istedi. Cezaevi önünde geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri basın açıklamasına izin vermedi. Bunun üzerine grup , basın açıklamasını cezaevinin D-100 karayolu girişinde yaptı. Basın açıklamasını yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Burkay Düzce, \"Eren Erdem\'e yönelik yapılan suçlamalar, Türkiye\'de 2010\'daki halk oylamasından bu yana yargıya yönelik mevcut siyasal iktidarın FETÖ\'cü alçaklarla beraber birleşmiş olduğu hukuk katliamlarından bir tanesidir. FETÖ\'ye kol kanat germiş olanlar, FETÖ\'ye karşı kitap yazmış, FETÖ\'ye karşı mücadele etmiş olan Eren Erdem\'i, FETÖ\'cü ilan ettiler. Kamuoyu ve yurttaşların, kendi gelecekleri için ne yaptığını bilen siyasilere sahip çıkması lazım. Bugün Eren Erdem\'e karşı hazırlanan iddianamede gizli tanığın ortaya çıkarılmasından bahsediliyor. Bu ülkede daha önce FETÖ\'yle işbirliği yapmış olup gizli tanık ile nice değerlerimizi katlettiklerini çok iyi biliyoruz\" dedi.

Düzce, oynadıkları oyunun altında kalacaklarını ifade ederek, \"CHP\'ye ve muhalif kesime yönelik sopa gösterip saldırgan bir tutumla yapılan yıldırma politikalarına boyun eğmeyeceğiz. Bu tutum ve saldırılar kaosa ve kargaşaya sürükleyecektir. Türkiye\'nin değer taşlarıyla asla oynamaya kalkmayın. Kendisinden olmayanı ötekileştiren, FETÖ\'cü olarak damgalayan siyasi iktidardır. Eren Erdem, İslami ön plana çıkarmış, alçak FETÖ\'nün bir numaralı düşmanı olmuştur. Eren Erdem tutuklu değil, arkadaki zindana tutsaktır. 19 Eylül\'de duruşması varken tutuklandı. Yargılanması yapılmadan bu zindanda tutulmaktadır\" diye konuştu.



\"MORALİ DÜZGÜN, TEK KİŞİ KALIYOR\"

Eren Erdem\'in Avukatı Onur Cingil de, basın açıklamasında konuştu. Erdem\'in moralinin çok iyi olduğunu söyleyen Cingil, şöyle konuştu: Morali çok iyi bunu daha önce de söylemiştik. Bu dosyada hiçbir şey yok. Üç maddeden tutuklandı. Ama bunlardan biri çok ilginç kaçma ihtimali çok yüksek. Eren Erdem oğlunun Almanya\'da devam eden bir tedavisi nedeniyle bir çok kez gidip gelmiştir. Kendisinin kaçma şüphesi olsaydı zaten gidip gelmezdi. Ben az önce kendisiyle görüştüm. Kendisi 9 nolu Cezaevi C/10 blok 79 nolu odada kalıyor. Bu adresi özellikle veriyorum mektuplar ve bundan sonra göndereceğiniz kitaplarla ilgili olarak. İki kişilik bir odada tek başına kalmakta. İlk günler için en azından böyle bir talep gelmişti. Ama şu anda bir oda arkadaşı arıyor. Yazmaktan ziyade birazda sohbet edeceği bir kişi arıyor açıkçası. Bununla ilgili olarak biz gerekli girişimi bulacağız. Umudu yüksek her zaman ki gibi mücadeleci tavrı ortada. Dün atılan bir tweet vardı. Bugün yine bu konuyla ilgili mesajda bulunacak. Şu an şunu söyledi bana dışarıya söylenmesi için, \'Çay makinem var çayımı demliyorum, yazıyorum\' birde okumak için mektup ve kitap bekliyor. Dosya ile ilgili şu an konuşmadık. Bu ikinci gün ve ikinci görüşmem. Çünkü biz dosya zaten hallolacak zaten dosyada bir şey yok diyoruz. Şu an dışarıdaki insanların kendisinin umudunu yükseltmek için buradayız. Biz avukatları olarak yetebildiğimiz kadar yetiyoruz ama buraya duyulduğu andan itibaren sürekli avukatlar geliyormuş ama yine de ben buradan bir çağrıda bulunayım. Kendisi süreci konuşmak adına avukatların girmesi daha kolay olduğu için söylüyorum daha fazla avukatın gelmesini istiyor\"

CHP Eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem, Cuma günü, \'Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek\', \'Gizli tanığı deşifre etmek\' ve \'Soruşturmanın gizliliğini ihlal\' gerekçesiyle tutuklanıp Silivri Cezaevi\'ne konuldu.

2- TÜNELİ TRAFİĞE KAPATIP ASKER EĞLENCESİ YAPTILAR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ta asker eğlencesi yapan gençler tüneli kapattılar. Bazı sürücüler korna çalarak duruma tepki gösterdi.

Beşiktaş\'ta askere gitmeye hazırlanan gençler, Şişli\'den Dolmabahçe\'ye otomobilleriyle konvoy halinde ve kornalar eşliğinde ilerledi. Dolmabahçe Tüneli\'ne girdiklerinde ise araçlarını durdurdular. Burada askere gidecek olan arkadaşlarını havaya atıp tutan gençlere, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

3- BEYOĞLU\'NDA SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla söndürülen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Dolapdere istikametine seyir halinde ilerleyen, Abdülkadir Kırtlan yönetimindeki 34 JG 4387 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekerken durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla da yanan araca müdahalede bulundu.

Motosikletiyle yoldan geçen Kadir Güney \"Seyir halinde giderken gördüm arkadaş benzinlikten yangın tüpünü almış koşuyordu. bende yardım amaçlı geldim. araba zaten alevler içinde yanıyordu. söndürdük bir şekilde. motosikletle geçiyordum\"dedi. Olay ndeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

4- BEŞİKTAŞ\'TA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)

Beşiktaş\'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kaza, saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Balmumcu\'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Balmumcu\'dan Beşiktaş istikametine ilerleyen 34 EE 4772 plakalı otomobilin sürücüsü Burak K.\'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç 34 KZ 0913 plakalı otomobile çarptı.

Arkadan gelen üç aracın sürücüsü de duramayak kazaya karıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Balmumcuda trafik yoğunluğu yaşandı. Kazada yaralanan Burak K., Ferhat K., Cemil K. ve Leyla M. ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan araçların çekici ile kaldırılmasıyla normale döndü.

5- AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam geldi. Saat 00.00 itibariyla geçerli olan ücretlere göre tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 19,20 TL\'den 23,30 TL\'ye, minibüsler için ise 28,80 TL\'den 34,90 TL\'ye yükseldi.

