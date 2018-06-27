DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- KIL PAYI ÖLÜMDEN DÖNDÜLER; KAZA ANI KAMERADA

İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de, kaldırımda otomobilin farını değiştirmeye çalışan oto aksesuarcı Emre Özkan ile müşterisi Resül Güney, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kendilerine doğru hızla gelen otomobile ezilmekten kıl payı kurtuldu. O anlar işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, Yenibosna Atatürk Caddesi\'nde, 17 Haziran 2018 tarihinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Caddede ilerleyen bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce önündeki araca, ardından kaldırıma çıkarak park halindeki bir başka otomobile çarptı. Kaldırımdaki otomobilin farlarını değiştirmeye çalışan oto aksesuarcı Emre Özkan ile otomobilin sahibi Resül Güney, aracın kendilerine doğru geldiğini fark edip kaçarak ölümden kıl payı kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, İki kişinin kaldırımda park edilmiş ve kaputu açık otomobilin önünde durdukları ve birinin farı tamir etmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada bir otomobilin kaldırıma çıkarak kendilerine doğru ilerlediği ve otomobili fark eden iki kişinin kendilerini yana attığı görüntülere yansıyor. Hızla gelen otomobilin, park halindeki otomobile çarpması ve sürücünün, aracından inerek panikle sağa sola koşturması, diğerlerinin de telefonla bir yerleri aramaları görülüyor.

Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza yapan araç sürücüsünün yapılan kontrollerinde 184 promil alkollü olduğunun belirlendiği iddia edildi.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-İki kişinin kaldırımdaki otomobilin önünde durmaları

-Kaldırıma çıkan otomobilin hızla kendilerine doğru gelmesi

-Kendilerini yana atarak kıl payı kurtulmaları

-Gelen aracın kaldırımdaki araca çarpması

26.06.2018 - 21.12 Haber Kodu : 180626149

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2- BEYOĞLU\'NDA SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

BEYOĞLU\'nda cadde üzerinde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayaran biri kadın iki kişi yaralandı.

Olay, Kasımpaşa Dereboyu Caddesi üzerinde dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; binanın önünde bulunan Ramazan E. ile Burçak D. yaya olarak gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ramazan E. ve Burçak D. bacaklarından yaralandı. Saldırganlar, yine yaya olarak olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması çalışma başlattı.



Görüntü Dökümü

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-Yerdeki yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahale edip ambulansa taşıması

-Polis ekipleri

-Vatandaşların toplanması

-Röportaj

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Yerdeki kovanlar

-Genel ve datay görüntüler

26.06.2018 - 21.11 Haber Kodu : 180626148

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3- SEMT PAZARLARI ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE AÇILDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Meteorolojinin dolu uyarısı ardından vatandaşlar kendilerine göre önlem alarak araçlarının zarar görmemesi için çaba harcadı. Avcılar\'a komşu ilçelerde yer yer dolu görüldüğü belirtilirken, şiddetli yağış uyarısı herkesi önlem almaya zorladı. Kimi battaniye, perde, yorgan, karton kutu, hatta binaların yalıtımında kullanılan köpüklerle araçlarını sarıp- sarmaladı. Belediye de bu uyarı üzerine Ambarlı, Gümüşpala başta olmak üzere tüm kapalı semt pazarlarını araç sahiplerine açarak burada park etmelerini sağladı.

Görüntü Dökümü:

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Semt pazarlarına otomobiller park edilirken

26.06.2018 - 22.10 Haber Kodu : 180626153

