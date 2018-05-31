DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - YIKIMI TAMAMLANAN AKM\'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

- Ayakta kalan son bölümün yıkılması kameralara yansıdı.

- Yıkımın ardından son durum havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- Zeki GÜNAL - Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL DHA

Taksim\'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi\'nin (AKM) yıkım çalışmaları yaklaşık 3,5 ay sonunda tamamlandı. AKM\'nin ayakta duran son bölümü de dün saat 17.00 sıralarında yıkıldı. Yıkımın ardından son durum havadan görüntülendi.

AKM\'nin yıkımına geçtiğimiz Şubat ayının 13\'ünde başlanmıştı. Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi. Atatürk Kültür Merkezi\'nin (AKM) ise 2019\'un ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. AKM\'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM\'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu\'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımın ardından çekilen havadan görüntüleri

-Son bölümün yıkılması

30.05.2018 - 18.49 Haber Kodu : 180530194

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2- BAKAN ZEYBEKCİ: TÜRKİYE KOALİSYON DİYE BİR HASTALIĞI TAMAMEN ORTADAN KALDIRDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda iftar programı düzenledi. Programa Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Sudan Maliye ve Ekonomi Planlama Bakanı Mohamed Osman Elrekaby, Sudan Petrol ve Gaz Bakanı Azhari Abdel-Gadir, DEİK başkanı Nail Olpak olmak üzere iş, siyaset ve akademi dünyasından isimler katıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, burada katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı. Zeybekci, \"Siyaset önemlidir. Bu ülkede siyaset olmazsa hiç bir şey çözülmez. Yıllarca ülkede siyaseti en az güvenilen kurum yerine koymaya çalıştılar. Bilerek yaptılar. En az güvenilen kurum TBMM\'ydi. En az güvenilen kişi siyasetçiydi. Türkiye bu milletin ferasetiyle, cesaretiyle bunların hepsini tek tek aldı, geçti. Geçen yıl bu zamanlarda demokrasimizin en önemli devrimlerinden biri gerçekleşti. Türkiye bir hastalıktan kurtuldu. Türkiye artık siyasi hayatı içinde, rejimi içinde koalisyon diye bir hastalığı tamamen ortadan kaldırdı\" dedi.

Zeybekci şöyle devam etti:

Bu millet 2017 16 Nisan\'da bu hastalığı kökünden kaldırdı. 16 Nisan\'dan sonra gelen 24 Haziran seçimleriyle biraz daha yerine oturacak. Türkiye\'de yüzde 50 artı 1\'i almak zorundasınız. Koalisyon diye bir sıkıntı kalmadı artık. Kıytırıktan bir koalisyonda kıytırıktan bir koltuğu kapmak için gökteki yıldızları bile vaat eden o dönemler bitti. Siyaset çamur atma mantığından hızlı bir şekilde çıkıyor. Bu ülkede yüzde 50 artı 1\'i almak zorunda olan, iktidara talip olan ülkenin yüzde 75 menfaatlerini kucaklamak zorunda. Değerleriyle barışmak zorunda. İktidar ve muhalefet iki güçlü kanat gibi \'mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır\' diyebilen bir anlayışla siyaset yapacaklar. Bu durum ekonominin geleceği öngörme adına aradığı en değerli özelliklerden birisi için de son derece önemlidir. Artı 24 Haziran sonrasında kesintisiz, güçlü, 5 yıllık iktidarlar dönemi başlıyor. Hiç bir şekilde aksi mümkün değil.

Bakan Zeybekci 2018 yılı için bekledikleri ekonomik gelişmeler hakkında ise şunları söyledi: 2018 yılı için Haziran ayında yüzde 7 buçuk civarında bir büyüme rakamı gelecek. 169 milyar Dolarlık ihracat rakamını ve hedefini 173 milyar Dolar olarak Haziran sonuna doğru tekrar revize edeceğiz. Eminim bu rakamın da üzerine çıkmayı başaracağız.

Zeybekci önümüzdeki 10 yılda Türkiye\'ye yatırım yapan yatırımcıların en az iki kat kazanacağını vurgulayarak, \"Son 15 yılda ülke 3 buçuk kat büyüdü. İhracatını yaklaşık olarak 5 kat arttırdı. 11 bin Dolar Milli gelir seviyesine gelmiş, elektrik enerjisi üretim kapasitesini 32 bin megavattan 86 bin megavata getirmiş ve önümüzdeki 10 yılda milli gelir düzeyini 20 bin Dolar\'a çıkaracak, sağlık, ulaştırma, haberleşme alanlarındaki toplam yatırım tutarı yaklaşık olarak 600 milyar Dolar olacak. Altyapı anlamında dünyanın en önemli projelerini gerçekleştirecek ve dünyadan Türkiye\'ye yatırım yapan herkesin önümüzdeki 10 yıl boyunca en az iki kat kazanacağı bir ülke ekonomisinden bahsediyoruz. Türkiye kendine güvenenlere, kazandırmaya devam edecek\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detay

-Bakan Zeybekci\'nin açıklamaları

30.05.2018 - 23.35 Haber Kodu : 180530213

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3- ŞİŞLİ\'DE MHP\'Lİ ADAYLARDAN ESNAF ZİYARETİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 2\'inci bölge milletvekili adayları, Şişli\'de esnaf ziyareti yaptı. Adaylar ayrıca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ni de ziyaret etti.

24 Haziran seçimlerinle Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 2\'inci bölgeden aday gösterilen isimler, Şişli\'de seçim çalışmalarına başladı. 16.00\'da Teşvikiye Camii önünde toplanan adaylar, esnaf ziyareti yaparak, seçimler için oy istedi. Ellerindeki karanfilleri girdikleri dükkandaki çalışanlara veren adaylar, daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne geçti. Burada hastanenin baş hekimi tarafından karşılanan adaylar, bir süre hastanede kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-Adayların esnaflarla konuşması

-Dükkanlara giren adaylar

-Karanfil dağıtmaları

-Şişli Etfal hastanesine girmeleri

-Hastane başhekimi tarafından ağırlanmaları

-Genel ve detaylar

30.05.2018 - 19.10 Haber Kodu : 180530196

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4- FATİH\'TE HANDA YANGIN

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te bir hanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Handa maddi zarara neden olan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangın Mercan Mahallesi, Vasıf Çınar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir hanın 2. katında çıktı. Pencereden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 4 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Her hangi bir can kaybı yada yaralanmamın yaşanmadığı yangında handa maddi zarar meydana geldi.

Görüntü dökümü:

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-Caddeden görüntü

-Handan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Diğer detaylar

31.05.2018 - 07.59 Haber Kodu : 180531007

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5- OKMEYDANI\'NDA SİLAHLI KAVGA



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Şişli\'de iki grup arasında sözlü başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. 1 kişinin bacağından vurulduğu olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, Okmeydanı\'nda bulunan Fatma Girik Parkı\'nda dün saat 23:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda silahlar ateşlendi. Ferhat D.\'nin bacağından vurularak yaralandığı kavganın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.



POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Ferhat D. ambulansla Okmeydan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Polis, saldırganları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinde bulunan ekiplerden görüntü

-Parkın içinde çalışma yapan polis ekiplerinden görüntü

-Yerde bulunan deliller

-Polisin parkta bir kişinin ifadesini alması

-Mahalle sakinlerinin çalışmaları izlemesi

-Genel ve detay görüntüler

31.05.2018 - 00.21 Haber Kodu : 180531002



