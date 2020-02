DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ\'NDE YANGIN

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil bölümünde yangın çıktı. Bodrum katta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 02.30 sıralarında Fatih Vatan Caddesi\'nde bulunan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil bölümünün bodrum katında başladı. İddiaya göre bir cihazın alev alması sonucu başlayan yangın nedeniyle her yeri duman kapladı. Katta bulunanlar kısa sürede tahliye edilirken durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.



YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerien olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bodrum kattaki yangını kısa sürede söndürdü.



DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı. Havalandırma kapaklarının önüne konulan duman tahliye fanları ile hastane içerisindeki duman kısa sürede boşaltıldı.



YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında ölen yada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.



2- ORUÇ BABA TÜRBESİ\'NDE İLK İFTAR

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)

Fatih\'te bulunan Oruç Baba Türbesi\'nde ilk iftarlarını yapmak isteyenler, akşam saatlerine doğru toplanmaya başladı. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan bütün yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Ramazan ayının ilk orucunu Oruç Baba Türbesi\'nde açmak isteyenler, türbeye akın etti. İftar vakti yaklaştıkça türbeye çıkan yollarda uzun kuyruklar oluştu. Birbirlerine sirke ve çay şekeri dağıtan vatandaşlar, türbede dua ederek dileklerde bulundu. Demir parmaklıklarla çevrili türbenin olduğu yerde bekleyen görevliler, isteklerini kırmayarak vatandaşlardan aldıkları cüzdan, anahtar gibi eşyaları türbeye sürdü. Türbe bahçesini doldurup sokağa taşan vatandaşlar, buldukları yerlere bezler sererek yer sofraları oluşturdu. Ezanın okunmasıyla birlikte de yanlarında getirdikleri yiyeceklerle oruçlarını açtı.

\"GERÇEKTEN KABUL OLUYOR\"

Dilek dilemek için gelen bir kişi, \"Torun diledim daha önce, ev diledim oldu. Gerçekten kabul oluyor. Ben buna inandım. Her şey Allah rızası için tabi. Torun da okul kazansın diye kalem getirdim sürdüm. Liseye gidiyor. Bayrampaşa\'dan geliyorum\" dedi.

3- SULTANAHMET MEYDANI\'NDA İLK İFTAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Alişan KOYUNCU-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL

Ramazan aynının ilk iftarında binlerce kişi, Sultanahmet Meydanı\'nda buluştu

Ramazan ayının ilk iftarında Sultanahmet Meydanı\'nda kurulan sofraya İstanbullular büyük ilgi gösterdi. Fatih belediyesinin düzenlediği iftar yemeğinde buluşan binlerce kişi, ilk orucu meydanda kurulan sofrada açtı. İftardan saatler önce Sultanahmet Meydanı\'na gelen yoğun kalabalık, meydanda kurulan sofraya oturarak ezanın okunmasını bekledi. Mehter takımının gösterisi, bekleyenler tarafından ilgiyle izlendi. Top atışının yapılmasının ardından binlerce kişi, dualar eşliğinde ramazan ayının ilk orucunu açtı.

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, birlik beraberliğin sağlanmasının amaçlandığı Ramazan sofralarına katılanlara teşekkür etti.

4- TAKSİM MEYDANI\'NDA 2 BİN KİŞİLİK İFTAR MASASI KURULDU

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL ,(DHA)

Taksim Meydanı\'nda aynı anda 2 bin kişinin iftar yapabileceği alan oluşturuldu. Meydana kurulan masalarda Ramazan ayı boyunca her gün iftar yemeği verilecek

Beyoğlu Belediyesi\'nin her yıl düzenli olarak Taksim Meydanı\'na kurduğu iftar masaları, bu yılın ilk iftar gününde de hazırlandı. Meydana kurulan masalarda Ramazan ayı boyunca her gün 2 Bin kişiye iftar yemeği verilecek. İftar yemeğinin verileceği alana gelen Beyoğlu Belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan, \"Ramazan ayı rahmet ayı, bereket ayı ve en önemlisi paylaşma ayı. İslam felsefesinin İslam düşüncesinin dünyadaki bütün ideolojilere farklı olan tarafı işte tam bu duygu. Karşılıksız verme duygusu ve paylaşma duygusu. Belki dünya bunu kabullense ortada savaşlar kalmayacak. İşte paylaşma deyinde sofra kültürü önemli, bizim kültürümüzde de sofra önemli ve Türkiye\'nin İstanbul\'un Beyoğlu\'nun en önemli Meydanı\'nda, Türkiye\'nin Meydanı\'nda rahmet ayında bunu en iyi anlatan Ramazan iftar sofrasını açmış bulunuyoruz. Burada her akşam binlerce insanı ağırlayacağız. İftardan yarım saat 40 dakika evvel hem ilahiler hem ezan, hem de Kuran-ı Kerim ve hem de duanın okunduğu bir ortam oluyor ve insanlar buraya bir saat evvelinden geliyorlar, iftarlarını huşu içerisinde bekliyorlar. Burada bir sosyalleşme, bir paylaşma, bir buluşma oluyor. Burada sadece Beyoğlululara değil, bütün İstanbullulara hizmet ediyoruz. İstanbullular, İstanbul\'un dört bir tarafının keyfine varmak istiyor. Bu şehri yudumlamak istiyor, hissetmek istiyor ve en çok turistler bundan etkileniyor. Çünkü burada aslında insanları ve toplumu da tanımış oluyorlar. Bu paylaşma duygusu Ramazan\'ın ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Taksim\'in orta noktasında bunu yaşatmaya gayret ediyoruz\" diye konuştu. Beyoğlu Belediyesi tarafından, Taksim Meydanı ve Beyoğlu\'nun çeşitli semtlerine kurulan masalarda her gün 5 Bin kişiye iftar yemeği verilecek.

5- YERYÜZÜ SOFRASI İLK İFTARI GALATASARAY MEYDANI\'NDA AÇTI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA)

Gösterişli iftar sofralarına tepki olarak doğan \'Yeryüzü Sofrası\'nın ilki, Galatasaray Meydanı\'nda kuruldu. Bu yılın ilk iftarı için bir araya gelen, yaklaşık 200 kişi, ezanın okunmasıyla birlikte ilk iftarlarını açtı.

Antikapitalist Müslümanlar tarafından 7 yıl önce, gösterişli iftar sofralarına tepki olarak doğan \'Yeryüzü Sofrası\'nın, bu yılki ilk iftarı için saat 20.00\'dan itibaren Galatasaray Meydanı\'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, yere kağıt sererek iftar hazırlıklarına başladı. Yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirlerine ikram eden vatandaşlar, ezanın okunmasının ardından bu yılın ilk orucunu hep birlikte açtı.

İlahiyatçı-Yazar R. İhsan Eliaçık, Yeryüzü Sofrasının 7\'nci kez kurulduğunu hatırlatarak \"2011 yılında başlamıştı. Lüks otellerin önünde yapılan bir protesto şeklinde doğdu. Şatafata, lükse, Ramazan\'a uymayan gösterişlere karşı yerlere gazete kağıdı serip, üzerinde peynir ekmek yiyerek bir protesto şeklinde doğmuştu. İlk olarak 2011\'de Beşiktaş\'ta lüks bir otelin önünde... Sonra 2013\'de, geziyle beraber kitleselleşti. Orada daha çok duyuldu. 2013\'ün Ramazan ayında, yine böyle geziden sonraki döneme denk gelmişti. Bütün bir İstiklal Caddesi\'nde, yaklaşık 15 bin kişi sahiplenmişti. O gün, bu gündür, halkımız bunu sahipleniyor. Flamasız, bayraksız, sponsorsuz, halkın kendi evinden getirdiklerini ortaya sermesi şeklinde gerçekleşiyor. Herhangi bir merkezi, lideri, organizatörü yok. Tamamen bir halk sofrası. Bence Türkiye\'ye muazzam bir mesaj veriyor. Aslında Türkiye\'nin de böyle yönetilmesi lazım. Adeta, kuşların gökyüzündeki hareketine benziyor. Veya balıkların, denizlerin içerisindeki toplu hareketi gibi herhangi bir merkezi olmayan, herkesin katılımıyla, beraber hareket etmesiyle ortaya çıkan bir görüntü oluyor. Yedi yıldır, biz bu mesajı hem Türkiye\'ye hem dünyaya veriyoruz. Birliği, barışı, kardeşliği, dayanışmayı, paylaşmayı, kendini, nefsini, flamasını, bayrağını kenara çekmeyi ve ortamdaki insanlarla kaynaşmayı ve ortak bir iyi yaratmayı hedefliyor, amaçlıyor\" diye konuştu.

6- CHP\'LİLERDEN İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Örgütü, Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv\'den Kudüs\'e taşımasına tepki gösteren Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine karşı protesto eylemleri sürüyor.

CHP İstanbul İl Örgütü, protesto eylemi için saat 20.00 sıralarında Levent\'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

\"FİLİSTİN\'DE YAŞANANLAR İNSANLIK DRAMIDIR\"

Grup adına CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın açıklaması yaptı. Kaftancıoğlu, \"Filistin\'de yaşananlar büyük bir katliam, bir insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 62 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemli sebebi, Filistin sorunun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere bütün güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail\'in insanlık dışı tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden, Orta Doğu\'da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail Filistin halkının meşru temsilcileri ile sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor. ABD Büyükelçilik binasının İsrail\'in 70\'inci kuruluş yıl dönümünde Kudüs\'te açılıyor olması büyük bir provokasyondur. ABD\'yi bu yanlış politikasını terk etmeye, İsrail\'i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz\" dedi.

Açıklamanın ardından iftar saatinin girmesi nedeniyle il örgütü tarafından gruptakilere kumanya dağıtıldı. CHP\'liler daha sonra buradan ayrıldı.

7- BARIŞ ATAY SERBEST BIRAKILDI

Haber: istanbul DHA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek dün sabah gözaltına alınan ve öğleden sonra adliyeye sevk edilen oyuncu Barış Atay serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle \"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik\" suçlamasıyla soruşturma başlatılan oyuncu Barış Atay, dün saat 16.00 sıralarında da Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na getirildi. Ancak Barış Atay, ifadesi alınmadan yeniden emniyete gönderildi. Atay\'ın avukatı Efkan Bolaç, müvekkilinin gözaltına alındığında cep telefonunun yanında olmadığını, daha sonra getirildiğini, savcının da cep telefonunun incelenmesi için Atay\'ı tekrar emniyet müdürlüğüne gönderdiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Barış Atay gece saatlerinde serbest bırakıldı.

8- MALTEPE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

*Maltepe\'de özel harekat ve helikopter destekli uyuşturucu düzenlendi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı polisler, Maltepe\'de önceden belirlenen 11 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Gülsuyu Mahallesi Bülbül Deresi Sokak\'taki iki katlı binanın üst katıydı.Özel harekat polisinin kapıyı açıp eve girmesinin ardından narkotik polisleri evde arama yaptı. Narkotik köpeği de binanın karşı bahçesinde arama yaptı.

Operasyonda, 5 kişi gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

