DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ERDOĞAN\'DAN İNGİLTERE\'DEN DÖNÜŞÜNDE RAMAZAN MESAJI

Haber: İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere ziyareti dönüşünde uçakta vatandaşların Ramazanını tebrik etti. Emine Erdoğan ile uçakta kamera karşısına geçen Erdoğan mesajında, \"Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif\'ini tebrik ediyorum. Sevgili milletimin başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif\'ini tebrik ediyorum. Şu anda bizler uçakta sahura hazırlanırken, milletim de inanıyorum ki sahur hazırlığı içerisinde. Nice bereketli sahurlar ve ardından iftarlarla inşallah birliğin, beraberliğin daim olduğu bir Ramazan-ı Şerif\'le, nasıl şu anda Ramazan-ı Şerif\'e hayırlısıyla girdiysek, Rabbim bizi hayırlısıyla Ramazan Bayramı\'na da kavuştursun diyorum\" dedi.

Kudüs\'te yaşanan olaylara ilişkin de Erdoğan, \"Tabii ki bu Ramazan-ı Şerif\'e, Kudüs\'teki İsrail katliamlarıyla giriyoruz, bundan olayı mahzunuz. Tüm şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. 2 bin 500 civarında yaralı var, yaralılara da Allah\'tan şifalar diliyorum. Bu vesileyle birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun derken, şimdiden 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum\" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:

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-Erdoğan\'ın uçakta konuşması

-Detaylar

16.05.2018 - 06.30 Haber Kodu : 180516011

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2- İSRAİL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEMLER AKŞAM DA SÜRDÜ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)

ABD\'nin Kudüs\'te büyükelçilik açmasının ardından çıkan olaylarda Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine yönelik protestolar devam ediyor. Levent\'te bulunan İsrail Başkonsolosluğu önüne gelen gruplar, gece boyunca protesto eylemi yaparken, bariyerleri aşarak konsolosluk binasına girmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı.

NAMAZ KILDILAR

ABD\'nin büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına tepki gösteren Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Bu akşam da, İsrail başkonsolosluğu önüne çok sayıda grup gelerek basın açıklaması yaptı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Filistin\'e Geri Dönüş Platformu ve Alperenler konsolosluk önünde sırasıyla eylem yaptı. Filistin\'e Geri Dönüş Platformu üyeleri basın açıklaması yapmadan önce akşam namazını konsolosluk önünde kıldı.

KONSOLOSLUĞA GİRMEK İSTEYEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Alperenler\'in basın açıklaması sırasında üç kişi bariyerleri aşarak, konsolosluk binasına girmek istedi. Polis tarafından engellenen göstericiler gözaltına alındı. Alperenler daha sonra konsolosluk önünde Teravih namazı kıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Konsolosluk önüne gelen eylemciler

-Basın açıklamaları

-Bariyerleri aşarak, konsolosluğa girmek isteyenler

-Namaz kılan göstericiler

-Genel ve detaylar



16.05.2018 - 08.10 Haber Kodu : 180516015

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3- KADIKÖY\'DE \"KUDÜS\" PROTESTOLARI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy\'de toplanan iki ayrı grup, Amerika Birleşik Devletleri\'nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve buna tepki gösteren Filistinliler\'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesini protesto etti.

KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK, TMMOB ve TTB üyesi yaklaşık 200 kişi, saat 19.00\'da Kadıköy İskele meydanında toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan grup, slogan atarak Amerika Birleşik Devletleri\'nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve buna tepki gösteren Filistinliler\'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesini protesto etti. Grup daha sonra meydandan Kadıköy İskele Meydanı\'ndan ayrıldı.

Öte yanda, Kadıköy Bahariye Caddesi\'ndeki Süreyya Opera Binası önünde saat 19.30\'da toplanan Emek Partisi üyeleri, yine Amerika Birleşik Devletleri\'nin Tel Aviv\'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs\'e taşıması ve buna tepki gösteren Filistinliler\'in İsrail askerleri tarafından öldürülmesini protesto etti. Grup, sloganlar eşliğinde Bahariye Caddesi\'nden Altıyol Boğa\'ya kadar yürüyüş düzenledi. Yürüyüşün ardından grup dağıldı.

Her iki protesto eylemi sırasından polis güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun toplanması

-Grubun slogan atması

-Grup üyelerinin konuşması

-Açılan pankartlar

-Emek Partisi üyelerinin Bahariye Caddesi\'nde yürümesi

- Polisin önlem alması

-Genel ve Detay



15.05.2018 - 20.55 Haber Kodu : 180515266



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4- İSTANBUL\'DA İSRAİL\'E SARI İSYAN

- İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan yüzlerce taksici protesto eylemi yaptı



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Taksiciler, çıkan olaylarda Filistinlilerin İsrail askerleri tarafından öldürülmesini ve ABD\'nin Tel-Aviv\'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasını İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

ABD ve İsrail\'i protesto eden taksiciler saat 00.00 sıralarında, Anadolu ve Avrupa yakasında oluşturdukları konvoyla Levent\'e bulunan İsrail Başkonsolosluğu\'nun önüne geldi. Yüzlerce taksici esnafının katıldığı eylemde ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Taksicilerin eylemine vatandaşlarda araçlarının kornasına basarak destek verdi. Taksilere Türk bayrağı ve Filistin bayrakları takıldı.



AKSU: TRUMP DÜNYAYI HİÇE SAYDI

Konsolosluk önüne açıklama yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İsrail\'e karşı her zaman Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, \"Trump tüm ülkelerin karşı çıkmasına rağmen dünyayı hiçe sayarak büyükelçiliği Kudüs\'e taşıması 70\'e yakın müslümanın şehit olmasına ve çok sayıda müslümanın yaralanmasına neden oldu\" diye konuştu.



AKSU: DEVLETİMİZİN ALACAĞI KARARLARIN ARKASINDAYIZ

Trump\'ın \"İsrail için büyük gün\" tweeti atmasını da eleştiren Aksu, \"Başta ülkemiz olmak üzere, bütün müslüman ülkelerine yönelik yapılan saldırılara karşı, ülkemiz tarafından alınacak tedbirlerde daima devletimizin ve hükümetimizin yanında olmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak, bundan sonrada her zaman devletimizin, hükümetimizin ve Filistin halkının yanında olacağımızın bilinmesini isteriz\" dedi.

Aksunun konuşmasının ardından, konsolosluk önüne siyah çelenk bırakılırken, şehit olan Filistinliler için de dua okundu. Taksiciler yaptıkları eylemin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.



Görüntü dökümü:

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-Taksicilerin toplanması

-Bayrak eşliğinde yürümeleri

-Konsolosluk önüne gelmeleri

-Türk Bayrakları açarak istiklal marşı söylemeleri

-Basın açıklaması

-Çelenk bırakılması

-Dua okunması

-Genel ve detay görüntüler

16.05.2018 - 01.27 Haber Kodu : 180516006

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5- EYÜP SULTAN\'DA İLK SAHUR HEYECANI

- Ramazan ayının ilk sahurunu yapmak için bazı vatandaşlar sofralarını Eyüp Sultan\'da kurdu.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL(DHA)

Ramazanın ilk sahurunu yapmak için vatandaşlar Eyüp Sultan Camii\'nin önünde ilk sahur sofralarını kurdu. Eyüp Sultan Camii\'nin maneviyatının öneminden dolayı ilk sahuru burada geçirmek istediklerini söyleyen vatandaşlar, yiyecekleriyle beraber caminin bahçesinde sahur sofrası kurarak ilk sahurunu yaptı.

\"MANEVİYATI YÜKSEK BİR YER\"

Üsküdar\'dan Eyüp Sultan Camii\'nin bahçesinde sahur yapmak için gelen öğrenciler, \"İlk sahurumuzu maneviyatı yüksek olan bir yerde yapmak istedik. Ramazan ayının herkese hayır getirmesini temenni ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahur için gelenlerden röp.

-Sahur yapanlardan görüntü

-Mahyadan görüntü

-Genel ve Detaylar



16.05.2018 - 04.55 Haber Kodu : 180516010

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6- RAMAZANIN İLK GÜNÜ SOKAKLAR DAVUL SESLERİYLE İNLEDİ



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

Ramazan\'ın ilk gününde vatandaşları sahura kaldırmak için İstanbul sokakları davul sesleriyle inledi. 25 yıllık davulcu İbrahim Tilki hem davul çaldı hem de Fatih sokaklarında mani söyledi.

Ramazan ayının simgelerinden biridir Ramazan davulcuları, her yıl Ramazan\'ın başlamasıyla birlikte sokaklarda onların sesi yankılanır. Bu yılda Ramazan Davulcuları sokaklarda hem davula vurdu hem de mani söyledi.



\"BABA MESLEĞİ 25 YILDIR DAVULCUYUM\"

Fatih\'te davulculuk yapan İbrahim Tilki, 25 yıldır davulculuk yaptığını belirterek, \"Ben babamın yardımcısıyım, yani baba mesleği bu. 25 yıldır davulculuk yapıyoruz\" dedi.



DAVUL ÇALMAK İÇİN ADANA\'DAN GELDİ

Kadıköy\'de davulculuk yapan Serkan Aslan, Ramazan\'da davulculuk yapmak için Adana\'dan geldiğini söyledi. Geleneklerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, \"Bugün Ramazanın ilk günü, Ramazan davulunu çalmak için Adana\'dan geldik. Bugün harçlıklarımızı topladık sağolsun bi apartmandan 10 tl bahşiş verdiler. Ramazan\'ın bitmesinin ardından memleketimize döneceğiz\" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Davulcunun davul çalması

-Sokakta yürümesi

-Mani söylemesi

-Genel ve detay görüntüler



(KADIKÖY)

-Davulcu Serkan Aslan ile röp

-Davulcunun sokak üzeri çalması

-Sahura uyanan apartman sakinleri

-Genel ve detaylar

16.05.2018 - 03.12 Haber Kodu : 180516009

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7- EYÜP SULTAN CAMİİ\'NDE İLK TERAVİH NAMAZI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA

İstanbullular, Ramazan ayının ilk teravih namazı için Eyüp Sultan Camii\'ne akın etti.

Ramazan ayının ilk teravih namazı için yüzlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii\'ne geldi. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar, bu huzurlu atmosferin tadını çıkardı. Genç-yaşlı birçok kişi ellerini semaya açarak dua etti. Yatsı ezanının okunması ile birlikte çok sayıda kişi, cami içerisinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı. Kadınlar da kendileri için ayrılan bölümde namazlarını kıldılar. Bazı kişiler, teravih namazına gelenlere lokum ikram etti. Asılan \"Hoşgeldin Onbir Ayın Sultanı\" yazılı mahya minareleri aydınlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Eyüp Sultan Camii\'nde görüntüler

-Namaza gelenler

-Namaz kılanlar

-Lokum dağıtılması

-Mahyadan görüntü

15.05.2018 - 23.09 Haber Kodu : 180515275

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8- RAMAZAN\'IN HABERCİSİ MAHYALAR YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'un çeşitli bölgelerindeki camilere mahyalar asıldı. Ramazan ayının habercisi mahyalar, ilk teravih namazı öncesi yakıldı.

Görüntü Dökümü:

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Camilerdeki mahyalardan görüntüler

15.05.2018 - 22.02 Haber Kodu : 180515269

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9- GAZİOSMANPAŞA\'DA OYUNCAK FABRİKASINDA YANGIN

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da oyuncak fabrikasında çıkan yangın paniğe yol açtı. Fabrikada hasara neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gaziosmanpaşa\'da Hekimsuyu Caddesi 559. Sokak\'ta bulunan oyuncak fabrikasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören fabrika güvenlik görevlisi durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiye ekiplerini müdahalesi

-Yaşanan hareketlilik

15.05.2018 - 22.57 Haber Kodu : 180515274

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10- VETERİNER KLİNİĞİNDEKİ ZEHİRLENMEDE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

* Jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı anlaşılan zehirlenme olayında iş yeri sahibi Veteriner Selçuk Çömlek ağır yaralanırken stajyer veteriner Burak Genç\'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda 11 Mayıs tarihinde bir veteriner kliniğinde yaşanan zehirlenme olayında yaralanan iki kişiden birinin öldüğü olayın ise

jenaratörden sızan gazdan kaynaklandığı belirlendi.

Olay 11 Mayıs Cuma günü Eskişehir Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan veteriner kliniğinde meydana geldi. Olayın, elektriklerin kesilmesi nedeniyle devreye giren jeneratörden sızan karbonmonoksit gazından kaynaklandığı belirlendi. İddiaya göre, elektrik kesintisinin ardından bodrum kata inen iş yeri sahibi Selçuk Çömlek\'in gelmemesi üzerine stajyer veteriner Burak Genç de bodrum kata indi. Jeneratörden sızan gazdan etkilenen Çömlek ve Genç\'i bodrum kata inen bir başka çalışan buldu ve dışarı çıkarak yardım istedi.



GENÇ VETERİNER HAYATINI KAYBETTİ

Stajyer veteriner Burak Genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İş yeri sahibi Veteriner Selçuk Çömlek\'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.





Görüntü dökümü:

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-Olaydan sonra görüntüleri(Arşiv)

-Ölen Burak Genç\'in fotoğrafı

-Yaralı Selçuk Çömlek fotoğrafı

16.05.2018 - 02.46 Haber Kodu : 180516008

16.05.2018 - 07.23 Haber Kodu : 180516013