DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- TEM\'DE TUTANAK TUTAN SÜRÜCÜLERİN ARASINA OTOMOBİL DALDI: 1\'İ AĞIR 2 YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA),

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkiinde maddi hasarlı kaza yapan üç araç sahibi tutanak tuttuğu sırada araçlara arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. İkinci kaza ile birlikte toplam 4 aracın karıştığı kazada biri ağır iki kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Edirne yönünde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 03 SN 116 plakalı kamyonet, 34 TAJ 02 plakalı taksi ile 34 YN 1728 plakalı minibüs kaza yaptı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araçlarını emniyet şeridine çeken sürücüler kaza tutanağı tuttukları sırada 34 HL 9008 plakalı hafif ticari sürücülere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaza tutanağı tutan sürücülerden biri araç altında sıkışarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç altında sıkışan bir kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılırken trafik akışı normale döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Ambulans, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Trafikten görüntü

-Diğer detaylar



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2- MEHMET ASLAN\'IN EVİ KURŞUNLANDI

- KURŞUNLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera Ramazan EĞRİ - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Mehmet Aslan\'ın Beykoz\'daki evinin kurşunlandığı ortaya çıktı. Olayın, kimsenin olmadığı sırada Pazar günü meydana geldiği anlaşılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polise ifade veren Mehmet Aslan, olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Beykoz\'daki evine, Pazar günü motosikletle gelen kasklı 2 kişi tarafından 4-5 el ateş edildiği ortaya çıktı. Seyahatte olan Mehmet Aslan, dün akşam evine geldikten sonra saldırıyı fark ederek polise bildirdi. Polis, olay yerine gelerek güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, motosikletle gelen kasklı iki kişinin evin yatak odasını hedef alarak ateş ettikleri görüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, evde delil incelemesi yapıyor. Polis, güvenlik kamera görüntülerinden saldırganları tespit etmeye çalışırken Mehmet Aslan ifade için emniyete davet edildi. Mehmet Arslan, İYİ Parti\'nin kurucuları arasında yer alıyor.

\"ÖLÜMDEN ÖTE KÖY YOK\"

İfade verdikten sonra emniyet önünde açıklama yapan Mehmet Aslan, \"Emniyetten arkadaşlarımız geldiler gerekli tahkikatı başlattılar. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve polisine güvenimiz sonsuz. Bunu kim yaptıysa onlar açığa çıkartırlar. Ama bu kimler tarafından yapıldıysa şunu bilsinler: Ölümden öte köy yok. Anamız babamız boşuna ismimizi Mehmet koymadı. Biz bu ülkeyi ölümüne sevdik. Biz ne korkuyoruz, ne yılıyoruz, ne vazgeçiyoruz. Bunca arkadaşla Türkiye\'ye hepimiz inanıyoruz. Kanımızın son damlasına kadar, ne olursa olsun bu ülkenin iyiliği için, Türk milletinin bekası için, geleceği için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye iyi olacak. Allah herkesin yolunu açık etsin. \" dedi.

KURŞUNLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Mehmet Aslan\'ın Beykoz\'daki evinin kurşunlandığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletli iki kişi Mehmet Aslan\'ın evinin önüne geliyor. Ardından arkada oturan kişi silahını çıkarıp eve doğru 4 el ateş ediyor. Ardından hızla uzaklaşıyorlar.

Görüntü Dökümü:

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AKTÜEL

-Evden görüntüler

-Polis ekiplerinin incelemeleri

-Emniyet önünde bekleyen kalabalık

-Mehmet Aslan\'ın açıklamaları

GÜVENLİK KAMERASI

-Motosikletlilerin gelmesi

-Arkadakinin ateş etmesi

-Motosikletin gidişi

08.05.2018 - 22.57 Haber Kodu : 180508208

08.05.2018 - 23.38 Haber Kodu : 180508213

09.05.2018 - 02.34 Haber Kodu : 180509002

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3- BAĞCILAR\'DA SEÇİM STANDI SALDIRISI: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da İYİ Parti\'nin seçim standına düzenlenen ve 8 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına 8 kişiden 2\'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Bağcılar\'da seçim standı açan İYİ Partili gruba, Pazar günü saat 20.30 sıralarında ellerinde sopa ve bıçak bulunduğu belirtilen grup saldırıda bulundu. Saldırıda parti standında bulunan 4\'ü bıçaklı 8 kişi yaralandı.

Olayla ilgili Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6\'sı fadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralama olayında bıçak kullandığı iddia edilen 2 kişi Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Şüpheliler Şenel B. ve Ferdi A. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Metris Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü dökümü:

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Olaya ilişkin arşiv görüntüleri

07.05.2018 - 09.14 Haber Kodu : 180507008

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4 - SARIYER\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda metruk binalar dahil olmak üzere bir çok yerde uyuşturucu madde bulundu.



Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çayırbaşı Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05.30\'da başlayan operasyonda daha önceden belirlenen adreslere yönelik operasyona Özel Harekat Timleri de destek verdi. Çeşme Sokak\'ta bulunan bir çok adrese giren ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.



SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU MADDELER BULUNDU

Çeşme Sokak\'ta yoğunlaşan operasyonda, metruk binalar dahil arayan ekipler satış için küçük paketler haline getirilmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.



POLİSİ GÖRÜNCE UYUŞTURUCU MADDEYİ DIŞARI ATTILAR

Polis ekiplerinin sokağa girdiğini gören bazı şüpheliler, satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeleri dışarı attı. Polis yaptığı aramalarda bu maddeleri de bulundu.



Görüntü dökümü:

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-Özel harekat polislerinin adreslere girmesi

-Bulunan uyuşturucu maddeler

-Çevrede alınan güvenlik önlemleri

-TOMA\'nın hazır beklemesi

-Genel ve detaylar

09.05.2018 - 07.24 Haber Kodu : 180509005

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5 - KAĞITHANE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA

İstanbul narkotik polisi, sokak satıcılarına yönelik Kağıthane\'de çok sayıda adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat Timleri\'nin yanı sıra narkotik köpekleri de katıldı. İstanbul Narkotik polisi saat 05.00\'da Kağıthane\'de operasyon yapıldı. Daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel harekat ekipleri ve narkotik köpekleri de katıldı.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin emniyetten çıkışı

-Yol detayı

-Özel harekat ekiplerinin yürümesi

-Özel Harekat Polislerinin binaya girişi

-Kapının açılması

-Narkotik köpeğinin binaya girişi

-Özel Harekat Ekiplerinin çevre güvenliği alması

-Genel ve detay görüntüler

09.05.2018 - 06.10 Haber Kodu : 180509004

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(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)

6- İŞ İNSANI SİYANÜR İÇEREK YAŞAMINA SON VERDİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de, bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker(45), evinde siyanür içerek yaşamına son verdi. Köker\'in cenazesi, AFAD ekipleri tarafından evden çıkartılarak Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Olay, Fenerbahçe Mahallesi Demet Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir kimya şirketinin yönetim kurulu başkanı olan Necla Köker, Pazar günü apartman görevlisini çağırarak ona bir zarf verdi. Köker, ardından telefonla bir arkadaşına ulaşarak adına bir zarf geldiğini ve gelip o zarfı apartman görevlisinden almasını söyledi.

Dün öğle saatlerinde adrese gelen Köker\'in arkadaşı, apartman görevlisinden zarfı aldı. Zarfı açan arkadaşı, Köker\'in ona hitaben mektup yazdığını anladı. Mektubu okuyan arkadaşı Köker\'in, hayatına siyanür içerek son verdiğini ve eve girecek olanların gerekli önlemleri almaları gerektiğini belirttiğini gördü.

Mektubu okuyan arkadaşı ile apartman görevlisi, durumu polise bildirdi. Olay yerine sek edilen polis ekipleri, olay yerine AFAD ekiplerini de çağırdı. Çilingir yardımıyla girilen evde, Köker\'in cesediyle karşılaşıldı. AFAD ekipleri, ceset ve evi dezenfekte etti. Olay yeri incelememe ekipleri ve savcının incelemesinin ardından ceset cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Ekipler, evde elde ettikleri delilleri, delil torbalarına koyarak Polis Kriminal İnceleme Laboratuvarı\'na götürdü. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İntihar olayının tam olarak ne zaman gerçekleştiğinin yapılacak otopsinin ardından anlaşılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-AFAD ekiplerinin çalışması

-Apartman görevlisiyle röp

-Cesedin çıkartılması

-İş kadınının fotoğrafları

-İş kadınının intihar ettiği apartman

- Genel ve detay



08.05.2018 - 21.31 Haber Kodu : 180508205

08.05.2018 - 21.00 Haber Kodu : 180508200



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7- İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabah erken saatlerde sağanak yağış etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araçlar da trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Görüntü dökümü:

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-Yağıştan görüntü-

-Yağmura yakalanalardan görüntü

-Trafikteki araçlar

-Sisten görüntü

-Genel ve detaylar

09.05.2018 - 07.27 Haber Kodu : 180509006



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8- BEYOĞLU\'NDA RESTORANDA YANGIN PANİĞİ

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda bir restoranın mutfak bölümdeki yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, tarafından kısa sürede söndürülen yangında mutfağın bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, İstiklal Caddesi\'ni kesen sokak olan Meşelik Sokakta saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Bir restoranın ikinci katında bulunan mutfak bölümünde ocağın arkasında bulunan izolasyon malzemeleri tutuştu. Dumanları gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye merdiveni yardımı ile mutfak bölümüne ulaşan ekipler, mutfağın camlarını kırarak yangını söndürdü. Yangın, İstiklal Caddesi\'nde kısa süreli paniğe neden oldu.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinin camları kırması

-Ekiplerin yangını söndürmesi

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polis ekiplerinin şerit çekmesi

-Yanan izolasyon malzemelerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

08.05.2018 - 18.38 Haber Kodu : 180508181

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9- YÜKSEK GERİLİM HATTINA TEMAS EDEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

EYÜPSULTAN\'DA, yıkım aşamasında olan binada hurda kesen bir işçi, yüksek gerilim hattına temas ederek, ağır yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken, mahallede olay nedeniyle elektrikler kesildi. Bazı evlerde yüksek gerilim nedeniyle elektronik eşyalar zarar gördü.

Olay, Çırçır Mahallesi, Zühal Sokak\'ta meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde bulunan yıkım aşamasında olan binada metal hurdaları kesen bir işçi, yanlışlıkla yüksek gerilim hattı kablosuna temas etti. Temasın ardından büyük bir gürültüyle trafolarda patlama meydana geldi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda yanıklar oluşarak ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen işçi, Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Öte yandan patlama nedeniyle mahallede elektrikler gitti. Bazı evlerde yüksek akım nedeniyle küçük çapta yangın çıktı İtfaiye ekipleri yangınları söndürürken, BEDAŞ ekipleri de mahallede akımları kesti. Bazı evlerde yüksek akım nedeniyle elektronik eşyalar zarar gördü.



Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Yerde yatan yaralı işçi

-Sokakta yaşanan hareketlilik

-Ambulansın gelmesi

(AKTÜEL)

-Olay yerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Kopan kablo

-Genel ve detaylar

08.05.2018 - 18.39 Haber Kodu : 180508182



