DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BAĞCILAR\'DA POMPALI TÜFEKLİ TEKEL BAYİ SOYGUNU KAMERADA

-Yüzleri maskeli 3 şüpheli pompalı tüfekle bir bayide soygun yaptı

-Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da bir tekel bayisine giren yüzleri maskeli 3 şüpheli dükkan sahibine pompalı tüfek doğrultarak, 3 bin 500 lira parayla birlikte sigara ve alkollü içecekleri aldı. Soygun anları marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi\'nde bulunan bir markette saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz bir araçla bayii önüne gelen maskeli üç kişi, dükkan sahibine pompalı tüfek doğrultarak, kasada bulunan 3 bin 500 lira parayı ve reyonda bulunan sigaralarla birlikte alkollü içkileri aldı. Hırsızlık şüphelileri daha sonra geldikleri araçla birlikte buradan uzaklaştı.

DÜKKAN SAHİBİ BÜYÜK KORKU YAŞADI

Büyük korku yaşayan dükkan sahibi durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bayide incelemelerde bulundu. Güvenlik kamera kayıtlarını izleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespiti için çalışma başlattı.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan soygun güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde bir araçla dükkan önüne gelen üç kişi içeriye girerek, kasada bulunan kişiye silah doğrultuyor. Daha sonra kasada bulunan paraları alan şüpheliler, reyonda bulunan sigara ve alkollü içecekleri torbalara dolduruyor. Şüpheliler daha sonra geldikleri araçla uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin araçla gelişi

-Bayii sahibine silah doğrultmaları

-Reyonda bulunan sigara ve içkileri torbalara doldurmaları

(AKTÜEL)

-Olay yerinden detay

-Polislerin kayıtları incelemeleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

24.04.2018 - 02.26 Haber Kodu : 180424003

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2- ÇİFTLİKBANK YAZILIMCISI GÖZALTINDA

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Çiftlikbank soruşturması kapsamında yapılan operasyonda, Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y. gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla Çiftlikbank kurgusunun yazılımcısı olduğu iddia edilen Cudi Cumhur Y.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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3- KİMYASAL MADDE DÖKÜLMESİ: 2 GÖZALTI

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Büyükçekmece\'de göl havzasına kimyasal atık dökülmesi olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

19 Mayıs Mahallesi Eski Karağaç yolu kenarında göl havzasında dün, kimliği belirsiz kişilerce kimyasal madde döküldüğü ortaya çıkarıldı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, o güzergahlardaki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonucunda, kimyasal maddenin Esenyurt\'ta bulunan bir tekstil firmasından bir hafriyat kamyonuna yüklenerek getirilip olay yerine döküldüğü tespit edildi. Bunun üzerine sözkonusu hafriyat kamyonunun şoförü ile yüklemeyi yapan kepçe operatörü yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada, kimyasal maddenin Kriminal Polis Laboratuvarı\'nda yapılan incelmesinde, Demir2 Sülfüt ve Heptohidrot maddesi olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar



22.04.2018 - 12.44 Haber Kodu : 180422039



