DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- SARIYER\'DE TAKSİ DURAĞINI BASAN ESKİ KAHYA DEHŞET SAÇTI: 2 YARALI

-Saldırgan olay yerine yakın olan bir polis tarafından gözaltına alındı

-Duraktaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Sarıyer, Maslak\' ta bulunan bir taksi durağındaki taksiciler ve durağın eski kahyası arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Ahmet B. isimli kahya iki taksiciyi yaraladı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, şüpheli olay esnasında yakında olan bir polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 21.00 sıralarında Hadım Koruyolu Caddesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre taksi durağında çalışanlarla arasında husumet olduğu iddia edilen durağın eski kahyası Ahmet B. akşam saatlerinde durağa geldi. Durak içinde bir süre sonra tartışma yaşandı. Ahmet B. yanında getirdiği silahı ateşledi. Durakta bulunan Muzaffer K. ve Mehmet T. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Dışarıda devam eden arbedeyi gören bir polis memuru ve çevredekiler şüpheliye müdahale ederek, elindeki silahı aldı. Şüpheli Ahmet B. polisler tarafından gözaltına alındı. Yaralılar, Muzaffer K. ve Mehmet T. yakındaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

\"ALLAHA ŞÜKÜR BİZE BİR ŞEY OLMADI\"

Öte yandan olay esnasında çevrede bulunan bazı dükkanlar ve araçlar da kurşunların hedefi oldu. Kurşun isabet eden terzi dükkanının sahibi Recep Yarlıhan, \"Nasıl olduğunu ben kendim görmedim. Çocuklar buradaydı, müşteri varmış içeride. Damatla oğlum orada ayakta duruyorlarmış, orada münakaşa edenler kimdi bilmiyorum oradan bir kuşun geliyor işte kimdir bilmiyoruz\" diye olayı anlattı.

Terzi dükkanında çalışan bir kişi ise, \"İki tane müşteri vardı onlarla ilgilenince birden cam patlayınca panikle kendimizi yere attık, camı deldi. Allaha şükür bize bir şey olmadı\" dedi. Aracı kurşunlanan bir kişi ise, \"Yatıyorduk evde, kavga var dediler. Geldik baktık aracımız kurşunlanmış. Bir şey bildiğimiz yok polislere söyledik bekle dediler. Bakalım bekliyoruz nereye kadar bekleyeceğiz\" dedi.



KAVGA GÜVENLİK KAMERASINDA

Taksi durağında yaşanan olay caddenin karşısında bulunan bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, durak içinde yaşanan tartışma görülüyor. Daha sonra yumruklaşmayla devam eden kavgada durak önünde şüpheli Ahmet B. silahını ateşliyor. Karşı dükkandan çıkan polis memuru ve duraktakiler şüpheliye müdahale ederek, elindeki, silahı alıyor. Ahmet B. daha sonra polisler tarafından gözaltına alınıyor.



Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Durakta yaşanan tartışma

-Durak önünde devam eden kavga

-Şüphelinin ateş etmesi

-Polis memurunun olaya müdahale etmesi

-Şüphelinin silahının alınması

-Şüphelinin gözaltına alınması

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Polislerin çalışması

-Dükkanı kurşunlanan kişi ile röportaj

-Aracı kurşunlanan kişi ile röportaj

-Genel ve detaylar

14.04.2018 - 23.36 Haber Kodu : 180414194

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2- BAHÇELİEVLER\'DE 5 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. İtfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları tek tek tahliye ederken, apartmanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi\'nde saat 01.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre, Aynur Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın tüm çatısını sardı. Bu sırada komşularının çatısının yandığını gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine Kocasinan, Siyavuşpaşa ve Bakırköy gruplarına bağlı itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürerek kontrol altına aldı.

VATANDAŞLAR OTURDUKLARI APARTMANIN ÇATISININ YANMASINI KORKU DOLU GÖZLERLE İZLEDİ

İtfaiye ekipleri apartmanda oturan vatandaşları da tek tek binadan tahliye etti. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekiplerinin de olay yerinde tedbir aldığı göründü. Olay sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken yangın çıkan binada maddi hasar meydana geldi. Binada oturan vatandaşlar oturdukları apartmanın yanışını şaşkın gözlerle izlediği görüldü. Binanın çatı katının alev alev yanması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik içerisinde olduğu dikkat çekiyor.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

- Alev alev yanan binanın çatısı

- Apartman sakinlerinin panik anları

(AKTÜEL)

- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polis ekiplerinin önlemi

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detaylar



15.04.2018 - 02.54 Haber Kodu : 180415006

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3- KADIKÖY\'DE 4 KATLI APARTMANDA YANGIN PANİĞİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 4 katlı apatmanın birinci katında yangın çıktı.

Yangın, Osmanağa Mahallesi Nakil Sokak saat 23.30 meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı binanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın birinci katı alevlere teslim olurken apartmanın içerisine yoğun duman dağıldı.



MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve duman tahliyesi yaptı. Yangının çıktığı sokakta oturanlar da yangını görünce panikle sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.



YANGIN SIRASINDA İÇERDE UYUYORDUK

Apartmanın üçüncü katında oturan Battal Saygılı, \"Yangın nasıl olduğunu haberimiz olmadı. Zaten uyuyorduk. Zile bastılar. Sonra uyandık aşağı indik. Bildiğimiz iki kişi daire de yaşıyordu. Onlarda daireye yeni taşınmışlardı. İçeride değillermiş. Sonrada olay yerine gelmişler şu an nerede olduğunu bilmiyoruz. Herhangi gibi patlama olmadı. Zaten dışarı baktığım da duman vardı. Sonra herkes aşağı indi\" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni araştırıyor.



Görüntü Dökümü

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-Dairenin alev alev yanması

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ekipleri çevrede önlem alması

-Sokakta yaşanan panik

-Vatandaşlardan görüntü

-Apartmanda oturan Battal Saygılı röp.

-Sağlık ekipleri beklemesi

-Genel ve detaylar

15.04.2018 - 00.51 Haber Kodu : 180415003



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4- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEVKİDAŞI PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin, bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ABD, İngiltere ve Fransa\'nın Suriye rejimine yönelik olarak düzenledikleri harekat hakkında fikir teatisinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye\'nin, kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret ettiği görüşmede, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini vurguladı. Suriye\'de sahadaki gerginliğin azaltılması ve soruna siyasi çözüm bulunması için ortak çaba harcamayı sürdürme kararlılıklarını teyit eden iki lider, gerek ikili gerek bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar.

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MACRON İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Haber: İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Suriye rejiminin kimyasal silah kullanmasına karşılık olarak ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen harekat ele alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron\'un harekatla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye\'nin kimyasal silah kullanımını öteden beri şiddetle kınadığına işaret etti. Kimyasal saldırıların cevapsız kalmamasının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin gerek kimyasal gerek konvansiyonel silahlarla gerçekleştirdiği saldırıların son bulması ve Suriye halkının barış ve huzura kavuşması için siyasi çözümün şart olduğunu vurguladı. Bunun için bölgedeki gerilimin daha fazla tırmandırılmaması gerektiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde aynı çerçevede İngiltere Başbakanı Theresa May ile de bir telefon görüşmesi yapmıştı.

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6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AK PARTİ AVCILAR İLÇE KONGRESİNDE KONUŞTU

- \"Türkiye bunca saldırıya uğrarken, bölgemiz tarihi bir dönüşüm sürecinden geçerken, küresel güç dengeleri yeniden oluşurken biz bu kifayetsiz muhterislerle uğraşamayız. O kadar vaktimiz yok\"

\"Bay Kemal Hatay\'a gitmiş bugün. Sanatçı filan da var mıydı yanında? Sanatçı almadı mı yanına? Niye acaba? Neyse, herhalde bugünkü eksik bu olsun ama gitmesi bile çok önemli\"

\"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin ilk seçimi olan 2019 Kasım\'ının ardından artık ülkede hiç bir şey eskisi gibi olmayacak\"

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin, Avcılar 6. Olağan İlçe Kongresi\'nde konuştu.

Avcılar\'ın 16 Nisan halk oylamasında yüzde 41\'lik evet oranıyla beklentilerinin çok altında kaldığını dile getiren Erdoğan, \"Oysa ben Avcılar\'dan çok daha iyi bir netice bekliyorum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Hanımlar, gençler, beyler belediyeyi almakta kararlı mıyız?\" sözlerine kalabalığın \"Evet\" diye karşılık vermesi üzerine ise \"İşte bu irade alır\" dedi.

Erdoğan \"Türkiye yıllarca lafla peynir gemisi yürütmeyi maharet sanan siyasetçiler, yöneticiler elinde vaktini ve enerjisini kaybetti. Geçtiğimiz 15 yılda bir yandan ülkemize yönelen nice saldırıyı göğüslerken diğer yandan her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının katbekat fazlasını hizmetlerimizle gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en yakın şahidi İstanbul, Avcılar. 20 yaşından itibaren Avcılar\'ı iyi bilirim. Hayal meyal geri dönüyorum, bakıyorum ki buralarda şöyle şu andaki binalar yok. İsim olarak da aklımda kalan meşhur bir mahallesi vardı. Denizköşkler Mahallesi. Şimdi diyorum ki maden Denizköşkler Mahallesi böyle heyecan dolu kalktı, şimdi gene başı çekeceksiniz evelallah Avcıları da tersine ayağa kaldıracaksınız. Avcıların geçmişine baktığımızda mübadeleden itibaren ne büyük zorluklar, ne büyük yokluklar, ne büyük sıkıntılarla bugüne geldiğini görüyoruz\" diye konuştu.

\"BİZİM 2023 HEDEFLERİMİZ VAR. BİZİM 2053 VE 2071 VİZYONLARIMIZ VAR\"

Erdoğan, şöyle devam etti: \"Türkiye\'nin omuzunda artık bir yük haline gelen ana muhalefet partisinin ve başındaki zatın, eser, proje, hizmet değil, sadece ve sadece iftira, yalan, hakaret üzerine kurduğu siyaset bize göre değil. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizim 2053 ve 2071 vizyonlarımız var. Bizim ülkemiz için milletimiz için çok büyük hayallerimiz var. Bizim hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz geliştirdiğimiz projelerimiz, planlarımız, stratejilerimiz var. Türkiye bunca saldırıya uğrarken, bölgemiz tarihi bir dönüşüm sürecinden geçerken küresel güç dengeleri yeniden oluşurken biz bu kifayetsiz muhterislerle uğraşamayız. O kadar vaktimiz yok.\"

\"2019 KASIM\'ININ ARDINDAN ARTIK ÜLKEDE HİÇ BİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK\"

Erdoğan, AK Parti belediyelerindeki hizmet farkının açıkça görüldüğünü ile getirerek, şöyle konuştu:

\"Biliyorsunuz ana muhalefetin birlikte yol yürüdüğü ve terör örgütünün güdümünde siyaset yapan bir parti var. Bu partiye mensup belediye başkanlarının hemen hemen hepsini, devletin halka hizmet için kendilerine tahsis ettiği imkanları, terör örgütünün emrine verdikleri için görevden aldık. Güya siyasetçi olan bu belediye başkanlarının yerlerine atadığımız valilerimiz, kaymakamlarımız

onlarla mukayese edilemeyecek hizmetleri, o illere, ilçelere, beldelere fazlasıyla veriyorlar. Millet, en büyük hakemdir. 2019 seçimleri ve diğer hususların yanı sarı eski Türkiye alışkanlığı, bu tür siyaset anlayışlarının da tasfiyesinin miladı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'nin ilk seçimi olan 2019 Kasım\'ının ardından artık ülkede hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.

İstismar siyaseti yapanların,kerameti kendinden menkul siyaset derebeylerinin esamesinin okunmadığı bir Türkiye\'ye kararlı adımlarla ilerliyoruz. Buna var mıyız? Rabbim yar ve yardımcımız olsun.\"

\"BAY KEMAL HATAY\'A GİTMİŞ BUGÜN\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da Hatay\'a gitmesiyle ilgili de Erdoğan, \"Bay Kemal Hatay\'a gitmiş bugün. Sanatçı filan da var mıydı yanında?\" diye sordu. Kemal Kılıçdaroğlu\'nun beraberinde sanatçı götürmediğinin ifade edilmesi üzerine Erdoğan, \"Sanatçı almadı mı yanına? Niye acaba? Neyse, herhalde bugünkü eksik bu olsun ama gitmesi bile çok önemli.\" ifadelerini kullandı. Rabia işareti yapan Erdoğan, sözlerini, \"Rabiayı unutmuyoruz. Bu bizim başarımızdaki sır. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Birbirimize gönül koymayacağız. Makam mevki, şu bu hepsi hikaye. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bunu nasıl yapacağız? Bir

olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.\" diyerek tamamladı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

14.04.2018 - 20.07 Haber Kodu : 180414170

14.04.2018 - 20.19 Haber Kodu : 180414173

14.04.2018 - 20.20 Haber Kodu : 180414174

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7- SURİYE\'YE YÖNELİK OPERASYON PROTESTO EDİLDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ-Hakan KAYA/İSTANBUL DHA

Suriye\'ye yönelik düzenlenen operasyon TKP\'li bir grup tarafından protesto edildi.

Kadıköy Süreyya Operası binası önünde saat 19.00\'da toplanan Türkiye Komünist Parti\'li (TKP) bir grup sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Kadıköy Boğa heykeli\'nin önüne gelen grup \" Katil ABD, Suriye\'den defol, İşgalciler herzaman kaybeder, Suriye halkı yalnız değildir\" şeklinde sloganlar attı. Sloganların adından basın açıklaması yapıldı. Grup sözcüsü yaptığı açıklamada \"Suriye\'yi yaktınız, yıktınız sonrasında elinizde kanıt olmadığını itiraf etmek zorunda kaldınız. Irak halen kendine gelemedi. Şimdi bölmek, size mutlak olarak itaat edecek bir rejim kurmak için harabeye çevirdiğiniz Suriye\'ye saldırıyorsunuz; gerekçeniz kimyasal silahlar. Ama herkes biliyor ki herzamanki gibi yalan söylüyorsunuz\" dedi. Yapılan açıklamanın ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan gruptan görüntü

-Grubun sloganlar atarak yürümesi

-Basın açıklaması

-Polis ve TOMA\'dan görüntü

-Genel ve detaylar

14.04.2018 - 20.08 Haber Kodu : 180414171

