DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BAĞCILAR\'DA OTOPARKTA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ 3 YARALI

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Bağcılar\'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Olay, Göztepe Mahallesi, 2352 sokakta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet olduğu iddia edilen iki gruptan biri otoparka araçla geldi. Otoparkta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Çatışmada M.A,M.A,M.G.,M.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırıda otoparkta bulunan Murat G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, aynı aileden olan M.G.\'nin ise durumunu iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar M.A,M.A.\'nın da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SOKAKTA ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU

Saldırıdan sonra polis, olay yerine şerit çekerek delil aradı. Otoparka gelen olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otoparkta onlarca adet boş kovan buldu.

OTOBÜSTE YAŞANAN PANİK ANI KAMERADA

Çatışma sırasında bir halk otobüsü de yoldan geçiyordu. Çatışma sırasında yolcular panikle çömelirken, panik anları kameraya yansıdı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri ekiplerinin çalışması

-Sokaktan detay

-Polislerin çalışması

-Yerde bulunan boş kovanlar

-Genel ve detaylar

Cep telefonu kamerasından

-Otobüsteki panik anı

09.04.2018 - 00.09 Haber Kodu : 180409002

08.04.2018 - 23.09 Haber Kodu : 180408170

08.04.2018 - 22.42 Haber Kodu : 180408169

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2- KALKIŞ YAPACAK UÇAĞIN TEKERLEKLERİ PATLADI; KERİMCAN DURMAZ O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ



Haber-Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

Atatürk Havalimanı\'ndan kalkış yapmak için piste ilerleyen iş jetinin \'taksi\' yaptığı sırada lastiği patladı. Uçağın inişi takımlarından duman çıkınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) itfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

Bu akşam saat 18.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, Ercan Havalimanı\'na kalkış yapmak için \'taksi\' yolundan piste doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımındaki lastik patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisi ile patlayan lastikten duman çıkınca DHMİ itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayı inceleyen DHMİ yetkilileri uçağın her iki tekerleğinin patlağını belirledi.

Bu arada, uçağın içinde bulunan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından itfaiye ekiplerinin çalışma anlarına ilişkin görüntüler paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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Kerimcan Durmaz\'ın paylaştığı görüntü

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-İtfiaye ekiplerinin çalışmaları

AKTÜEL

Uçağın görüntüsü

-Uçaktan detay görüntüler

08.04.2018 - 20.32 Haber Kodu : 180408158

08.04.2018 - 19.32 Haber Kodu : 180408157

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3- FATİH\'TE YANGIN; MAHSUR KALANLAR İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Fatih\'te 5 katlı binanın 3\'üncü katındaki çıkan yangın paniğe yol açtı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın söndürüldü.

Yangın, Şehremini Mahallesi Ayıkfırını Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 3\'üncü katında saat 22.00 sıralarında çıktı. Evden dumanların çıktığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekibi, aracını sokağa bırakıp yangının bulunduğu bölgeye gidince itfaiye aracı olay yerine ulaşmada güçlük çekti. Polisin aracını kaldırmasının ardından itfaiye aracı olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, ilk olarak binada mahsur kalanları merdiven uzatarak kurtardı. Mahsur kalan 6 kişi kurtarılırken, dumandan etkilenen biri yaşlı kadın 2 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yolda bırakılan polis aracı

-İtfaiye ekiplerinin koşturması

-Polisin aracını kaldırması

-Yangın merdiveni uzatılarak mahsur kalanların kurtarılması

-Dumandan etkilenen yaşlı kadının ambulansa konularak götürülmesi

-Alevli görüntüler

-Yaşanan haraketlilik

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesi



08.04.2018 - 23.54 Haber Kodu : 180408172

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4- ÇEKMEKÖY\'DE EV YANGINI: 2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Çekmeköy\'de sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, yoğun dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Çağdaş Caddesi\'nde bulunan 4 katlı apartmanın birinci katında saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle daireyi yoğun duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oluşan yoğun duman nedeniyle dairede yaşayan 2 kişi mahsur kaldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dairede oluşan yoğun duman ise evin camları kırılarak boşaltıldı. Dairede mahsur kalan kişiler ise itfaiye erleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 2 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle dairenin bir kısmı kullanılmaz hala gelirken, itfaiye ve polis ekipleri soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü: (özel)

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-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Polis ekipleri

-Dumandan etkilen iki kişi

-Sağlık ekiplerin müdahalesi

-Apartman sakinleri

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

09.04.2018 - 07.39 Haber Kodu : 180409007_

