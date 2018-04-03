DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- GÜNGÖREN\'DE SOKAĞA BIRAKILAN 2 ÇANTA FÜNYE İLE PATLATILDI

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA),

Güngören\'de sokağa bırakılan iki çanta fünye ile patlatıldı.

Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi Lalebahçe Sokak\'ta park halindeki araçların yanına bırakılan iki çantayı görenler polisi aradı. Çantaların bulunduğu sokağa gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanı, yaptığı incelemenin ardından çantaları fünye ile patlattı. Patlatılan çantalardan çeşitli giysi ve ayakkabılar çıktı.

Görüntü Dökümü

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-Çantalardan görüntü

-Sokaktan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Bomba uzmanı polisin gelişi ve yapılan anonslar

-Fünye ile patlatılma anı

-Diğer detaylar

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(ÖZEL)

2- BAĞCILAR\'DA ARAÇ GECEKONDUYA ÇARPTI : OTURMA ODASINDAKİ KİŞİ YARALANDI



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç gecekonduya çarptı.

Kaza, Göztepe Mahallesi\'nde saat 01.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Ç. henüz bilinmeyen nedenle 56 AU 259 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti . Araç yol kenarındaki gecekonduya çaptı. Kaza sonucu oturma odasında bulunan Fatih E. yaralanırken evin diğer odalarında bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Gürültüyle dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatih E.\'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü Murat Ç. ise polis aracına bindirirek 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezine götürüldü. Bir görgü tanığı, sürücünün fren yerine gaza basınca gecekonduya çarptığını öne sürdü.



Görüntü Dökümü

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-Polis ekipleri

-Otomobil eve girmesinden detaylar

-Aracının içerisinde bulunanlar

-Çevredeki vatandaşlar

-Otomobil çekici yardımıyla kaldırılması

-Gecekonduda maddi hasar oluşması

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

03.04.2018 - 03.53 Haber Kodu : 180403013

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3- KADIKÖY\'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA

Kadıköy\'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce çöp konteynerine ardından da park halindeki midibüse çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Kaza, Acıbadem Mahallesi, Acıbadem Caddesi\'nde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Berk K.\'nın kullandığı 34 KYN 46 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce çöp konteynerine ardından da park halindeki 34 BU 8032 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs de önünde bulunan 06 KB 1351 plakalı karavana çarptı.



ARAÇTA BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI

Aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada araç sürücüsü Berk K. ve Ömer İ. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, Berk K. GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne Ömer İ. ise Haydarpaşa Numune Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



ÖN KOLTUKTAKİ ALKOLLÜ İÇKİ KUTUSU DİKKAT ÇEKTİ

Kazanın ardından, alev alan otomobil çevrede bulunan vatandaşlar tarafından söndürülürken, otomobilin ön koltuğunda bulunan alkollü içecek kutusu dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Ambulansın içindeki yaralı

-Kazaya karışan araçlar

-Polis ve itfaiye ekiplerinin çalışması

-Araç içindeki alkol kutuları

-Aracın kaldırılması

-Genel ve detaylar

03.04.2018 - 03.16 Haber Kodu : 180403012

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4- BAHÇELEİVLER\'DE ARAÇ KUNDAKLAYAN 5 PKK\'LI YAKALANDI

- Operasyon polis kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de park halindeki iki aracı kundaklayarak yaktıkları ileri sürülen ve PKK\'nın üniversite yapılanması DEM-GENÇ üyesi oldukları belirtilen 5 kişi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler\'de 17 Mart günü saat 04.00 sıralarında park halindeki iki araç yakıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede kundaklama olayına karışan 5 kişi tespit edildi.

5 kişinin adreslerinin belirlenmesinin ardından 22 Mart günü eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timlerinin katıldığı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin, üniversite yapılanması olan Demokratik Gençlik (DEM-GENÇ) üyeleri oldukları belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3\'ü, \"Terör örgütüne üye olmak ve mala zarar vermek\" suçlamasıyla tutuklanırken, 2\'si adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Görüntü Dökümü:

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Polis kamerasından operasyon anı

-Özel harekatçıların binalara girişleri

-Evlerde yapılan aramalar

-Şüphelilerin gözaltına alınması

ARŞİV

-Olayın meydana geldiği yer

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

-Vatandaş ile röp.

-Vatandaşın cep telefonu görüntüsü

-Alev alev yanan otomobilin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detaylar

02.04.2018 - 22.26 Haber Kodu : 180402175

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞI YAPTIĞI OKULDA SINIFLARI GEZDİ

Haber: İhsan YALÇIN / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonu açılış törenine katıldı.

Erdoğan törenin ardından Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde bir sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan okulun laboratuvarındaki dersi de izledi. Okulun önünde bazı öğrencilerin, Erdoğan\'la fotoğraf çektirirken gözyaşı döktükleri görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın sınıflara girmesi

-Öğrencilerle sohbet etmesi

-Laboratuvara girerek dersi izlemesi

-Öğrencilerle fotoğraf çektirmesi

-Öğrencilerin gözyaşı dökmesi

02.04.2018 - 19.06 Haber Kodu : 180402157

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6- OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ\'NDE İSTANBUL\'UN SEMBOLLERİ MAVİ OLDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ile Fatih Sultan Mehmet köprüleri (FSM), Galata ve Beyazıt yangın kuleleri mavi ışıklara büründü.

Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek amacıyla dünya genelinde başlatılan, \"Mavi Işık Yak\" kampanyası kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM Köprüsü, Galata Kulesi ve Beyazıt Yangın Kulesinde mavi ışıklar yandı.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüden görüntüler

-Galata kulesinden görüntüler

Detaylar

02.04.2018 - 22.02 Haber Kodu : 180402174