DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ERMENİSTAN PLAKALI ARAÇ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

*Fatih\'te meydana gelen trafik kazasında, Ermenistan plakalı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Soner HASIRCIOĞLU-Ali KEREM BENGİ

Kaza, Aksaray Mahallesi Atatürk Bulvarı\'ndaki saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Bulvarı\'nda Edirne istikametinde seyreden Agop Kazaryan yönetimindeki Ermenistan plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki demir bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde bulunan 3\'ü kadın 4 kişi hafif bir şekilde yaralanırken, otomobil sürücüsü Kazaryan hayatını kaybetti. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza nedeniyle yoğunlaşan araç trafiğini tek şeritten sağladı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından, otomobil sürücüsü Agop Kazaryan\'ın cesedi morga kaldırıldı. Yolda oluşan trafik yoğunluğu, kazaya karışan aracın çekiciyle

kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

2- IŞIKLAR İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SÖNDÜ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul\'un sembol yapıları 1 saatliğine karanlığa gömüldü.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı\'nın 2007\'den bu yana her yıl düzenlediği \"Dünya Saati\" etkinliği kampanyasında, bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı. İstanbul\'da da bu etkinlik kapsamında Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye Camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has Üniversiteleri gibi birçok kurumun 1 saatliğine ışıkları kapandı. İstanbullular da evlerinin ışıklarını söndürerek etkinliğe destek verdi.



3- BAKAN BERAT ALBAYRAK: BEKA MÜCADELESİ VERDİĞİMİZ GÜNLERDEN GEÇİYORUZ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile İlçe Kongresi\'nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye\'nin beka mücadelesi verdiği günlerden geçtiğini belirterek, \"Biz Afrin\'de bir avuç çapulcu, terör örgütüyle mi savaşıyoruz? Koca tüneller kazılmış oralarda. Bir avuç çapulcu PKK, YPG terör örgütlerinin yapabileceği şeyler mi bunlar? Ya oradaki silahlar, hangi ülkelerin görüyorsunuz, değil mi? Bu resmi görmek ve nasıl büyük bir doğumun sancısında olduğumuzun farkında olmanız lazım\" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Şile İlçe Teşkilatı 6.Olağan Kongresi\'nde konuştu.

\"80 milyonumuzla bu ülkenin beka mücadelesini verdiğimiz günlerden geçiyoruz\" diyen Bakan Albayrak, \"AK Parti teşkilatları olarak biz bunun bilinci ve şuuru içerisinde bir teşkilatçılık yapıyoruz. Biz Afrin\'de bir avuç çapulcu, terör örgütüyle mi savaşıyoruz? Koca tüneller kazılmış oralarda. Bir avuç çapulcu PKK, YPG terör örgütlerinin yapabileceği şeyler mi bunlar? Ya oradaki silahlar, hangi ülkelerin görüyorsunuz, değil mi? Bu resmi görmek ve nasıl büyük bir doğumun sancısında olduğumuzun farkında olmanız lazım. Hakikat bu. Büyük doğumlar, büyük sancıyla olur. Bu büyük sancı, büyük bir doğumun müjdesi Allah\'ın izniyle. Siyaset yapıyoruz, rakiplerimiz var, uyuştuğumuz yerli ve milli, ki bugün MHP ilçe başkanımız da burada, siyaset yapıyoruz. Yerli ve milli duruşumuz var. Ülkenin beka meselesiyle ilgili konularda uzlaştığımız noktalar var; ama bakıyorsunuz ülkede muhalefet yok\" ifadesini kullandı.

\"İNSAN BU KADAR MI CAHİL OLUR?\"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu\'nun yerli kömürle ilgili açıklamalarına değinen Bakan Berat Albayrak, \"İki senedir yerli kömür seferberliği başlattık zat-ı muhterem yeni duyuyor. \'Trakya\'da dünya kadar rezervimiz var. Bu rezervleri hayata geçirip orada yerli kaynaktan elektrik enerjisi üreteceğiz\' diyoruz. Arkadaş, senin teşkilatın bu kömür santralleri yapılmasın, bu kömür rezervleri ortaya çıkarılmasın diye aylardır Trakya\'da ortalığı ayağa kaldırıyor. \'Eskişehir Alpu\'da dünya kadar yerli kömür rezervimiz var, 40 milyon ton kömür ithalatı değil yerli kömürümüzü kullanacağız\' diyoruz. Senin belediye başkanın, teşkilatın ortalığı ayağa kaldırıyor. Avrupa Birliği standartlarının üzerinde en iyi en çevreci termik santralleri yapacağız. Senin teşkilatın yerli kömüre karşı çıkıyor, eylem yapıyor. Bir insan bu kadar mı cahil olur?\" ifadelerini kullandı.

\"SENİN DÜNYADAN HABERİN YOK\"

Bakan Albayrak sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Senin dünyadan haberin yok Kılıçdaroğlu. Dünyanın en büyük bin megavatlık güneş santralini biz Konya\'da yapıyoruz. Rüzgar bin megavat, dünyada en düşük fiyatla dünya rekoru kırdık. Aralıkta Ankara\'da yüzde 70\'e kadar yerli katkıyla, dünyanın en son teknolojik güneş panellerinin üretim fabrikasının temelini attık. Bu yıl bitmeden yüzde 80\'i yerli, Türk mühendisleriyle, bu panellerin üretilip sadece Türkiye\'de değil, dünyaya ihraç edileceği süreci başlattık ama haberin yok Kılıçdaroğlu. \'Doğal gaz, nükleer\' diyor. Doğal gaz depolama yatırımları yapıyoruz, en büyük sondaj gemisi Türkiye\'ye geldi. Akdeniz\'de kuyuları bu yıldan itibaren teker teker kazmaya başlıyoruz. Hakikaten Allah insana böyle muhalefet vermesin. Vaziyet bu, bunlara cevap yetiştirmeye kalksak vaktimiz yok ama derdimiz de bu değil. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla Türkiye\'yi 2023, 2053, 2071\'e taşımak zorundayız. Bunun için her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız çünkü çıta her geçen gün yükseliyor.\"

\"YÜKÜMÜZ HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA\"

Aile Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise, \"Yükümüz her zamankinden daha fazla. 2019\'a kadar dinlenmemizi de çalışarak gerçekleştireceğiz. Çıtayı çok yükselttik, inşallah yüzde 51\'i tüm Türkiye genelinde çok daha fazla aşacak oranları sağlayacağımıza inanıyorum\" dedi.

Türkiye\'nin tüm mazlum ve mağdur coğrafyaların umudu haline geldiğini söyleyen Bakan Kaya, \"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm mazlumlara el uzattık. Türkiye\'nin binlerce kilometre ötesinde Myanmar\'da zulümden kaçan insanlara, bu ülkenin Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan öncülüğünde gidilmesi, dünya kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Mazlumları görüyor ve onlara el uzatıyoruz. Dünyanın dikkatini çekiyoruz. Zulmün bitmesi için de her türlü siyasi girişim Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleşti. Bugün Türkiye, Bangladeş\'teki sığınmacı kamplarında Arakanlı mülteci kardeşlerimize her gün sıcak yemek servisi yapıyor\" şeklinde konuştu.

BAKANA ULAŞMA ÇABASI

Bakan Kaya\'nın konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada bir kadın kendisine ulaşmak istedi; fakat polis engeliyle karşılaştı.

Bunu gören Bakan Kaya kadının yanına gidip onunla ilgilendi.

4- TİYATRO OYUNCUSU ERCÜMENT BALAKOĞLU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Ercüment Balakoğlu, Eyüp Sultan Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bir yıldır dil kanseri ile mücadele eden oyuncu Ercüment Balakoğlu, geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Balakoğlu için bugün ikindi vakti Eyüp Sultan Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Balakoğlu\'nun yakınları, arkadaşları, sevenleri ve en son çalıştığı Temaşa Tiyatrosu\'nda oyunculuk yapan öğrencileri katıldı. Törende eşi Mukadder Özdemir, oğlu Barış ve kızı Özgür taziyeleri kabul etti.

\"TÜRK TİYATROSUNDA EN ÇOK TURNE YAPMIŞ OYUNCULARDAN BİR TANESİYDİ\"

Balakoğlu\'nun yıllarca beraber sahne aldığı tiyatrocu arkadaşlarından Sabahat Adalar, \"Tiyatroda onun eşini oynadım. Onunla aynı sahneyi paylaşmaktan çok mutluyum. Tiyatro büyük bir ustasını kaybetti. Nur içinde yatsın\" derken bir diğer oyuncu arkadaşı Esma Gül Meliktan ise,\" Ercüment çok güzel bir insandı. Hayatı çok seven bir insandı.Herkesi çok severdi. Bir arkadaşımızı daha kaybettik\"dedi. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Yaşar Ayvacı ise, \"Ercüment abi Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından bir tanesi. Türk tiyatrosunda en çok turne yapmış, en çok oyun oynamış oyunculardan bir tanesiydi. Ayrıca kendisi şive, ağız üstadıydı\" diye konuştu.

Ercüment Balakoğlu, cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

5- KANSEROJEN İÇERİKLİ 25 BİN KAÇAK OYUNCAK ELE GEÇİRİLDİ

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Gaziosmanpaşa\'da bir depoya yapılan baskında 25 bin kanserojen oyuncak ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurda kaçak yollardan oyuncak sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi\'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 25 bin oyuncak ele geçirildi; İ.D. gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen oyuncakları inceleme için laboratuvara gönderdi. İncelemelerde oyuncakların insan sağlığına zararlı ağır metal ve kanserojen olarak değerlendirilen boyalar içerdiği tespit edildi. Oyuncakların imha edileceği öğrenildi.

6- TESETTÜRLÜ MODEL HALIMA ADEN İSTANBUL\'DA

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İstanbul DHA

Dünyanın ilk tesettürlü modeli olan Somali asıllı ABD\'li Halima Aden bir defileye katılmak üzere İstanbul\'a geldi.

ABD\'li model Halima Aden, pazartesi günü modacı Raşit Bağzıbağlı\'nın hazırladığı özel bir defileye katılmak üzere Air France ait uçakla Paris\'ten İstanbul\'a geldi. Sempatik tavırlarıyla dikkat geçen dünyanın ilk tesettürlü modeli unvanını elinde bulunduran Halima Duran, Atatürk Havalimanı\'nda çiçeklerle karşılandı. Aden, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı.



