DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- TOPKAPI\'DA TRAMVAY İKİNCİ KEZ RAYDAN ÇIKTI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Topkapı ile Fetihkapı istasyonu arasında dün akşam saat 18.00 sıralarında bir gün arayla ikinci kez raydan çıktı. Bu nedenle seferler çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine metro istasyonun teknik ekipleri sevk edildi. Acil müdahale aracıyla raydan çıkan tramvaya müdahale edildi. Vatandaşlar raydan çıkan tramvaydan inerek istasyona yürüdü. Ekiplerin müdahalesi sürerken Topkapı-Fetihkapı arası hariç seferler yapılmaya başlandı. Teknik arıza sırasında tramvayda bulunan bir yolcu, \"Evimize gidemiyoruz problem yaşıyoruz. Uydurmaca bir şey yaparlarsa olacağı bu, herkes yollarda perişan, İstanbul\'un zaten büyük sorunu trafik\" dedi.

Metro İstanbul\'dan yapılan açıklamada, \"T4 Tramvay Hattında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Fetihkapı - Topkapı istasyonları arasında yapılamamaktadır. Teknik ekiplerimiz olaya müdahale etmektedir. T4 Tramvay Hattı Şehitlik-Topkapı istasyonları arasında devam eden bakım çalışması nedeniyle seferlerimiz Mescidi Selam- Şehitlik ve Şehitlik-Topkapı olarak yapılacaktır. Çalışma 16 Mart Cuma günü tamamlanması planlanmaktadır.\" denildi.

Tramvay aynı bölgede pazartesi akşamı aynı saatlerde raydan çıkmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Raydan çıkan tramvaydan görüntü

-Vatandaşların istasyona yürümesi

-Ekiplerin çalışması

-Röpler

-Genel ve Detaylar

13.03.2018 - 18.08 Haber Kodu : 180313204

13.03.2018 - 18.15 Haber Kodu : 180313207

13.03.2018 - 18.24 Haber Kodu : 180313215

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(ÖZEL)

2- \'TEHDİT\' AÇIKLAMALARI TAKSİCİLERİ BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

- ESKİ BAŞKANDAN YENİ BAŞKANA TEPKİ

* İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu,

\"Biz şiddete, baskıya karşıyız. Kesinlikle bunları tasvip etmiyoruz ve yapmalarına da müsaade etmeyiz\"

* İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eski Başkanı Yahya Uğur,

\"İstanbul\'daki taksicilerin yüzde 90\'ı bu açıklamayı tasvip etmeyeceklerdir. İstanbul\'daki taksiciler vandal değildir. Yakıp, yıkmak, hele böyle tehdit etmek bunlar hiç taksiciye mahsus konular değildir\"

\"Gerçekten taksiciler mağdur olmuştur. Haklıyken, haksız duruma düştük\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki eylemde yaptığı açıklamalarla tartışma konusu oldu. Aksu, bugün yaptığı açıklamada ise \"Biz şiddete, baskıya karşıyız\" dedi. Aksu\'ya tepki gösteren İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Eski Başkanı Yahya Uğur da, \"Tehdit etmek gerçekten büyük cahillik, haksızlık, kendini bilmezlik\" diye konuştu.

\"İSTANBUL TAKSİCİLERİ OLARAK EYLEME KARŞIYIZ\"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, tehdit içeren açıklamalarının tepki görmesi üzerine bugün farklı bir dille konuştu.

Aksu, \"Orada kullandığım ifade şu; Avrupa ülkelerinde UBER\'e karşı ticari taksiler eylem yaptı ve eylemi bazı konularda şiddete dönüştürdüler. Biz İstanbul\'da, İstanbul taksicileri olarak eyleme karşıyız. Biz şiddete, baskıya karşıyız. Kesinlikle bunları tasvip etmiyoruz ve yapmalarına da müsaade etmeyiz\" dedi. Eyüp Aksu, \"Fakat ekmeğimiz ve emeğimiz için elimizden gelen hukuksal mücadelemizi sonuna kadar veririz ve siyasi görüşmelerimizi her türlü yaparız\" diye konuştu.

\" \'Ekmeğimiz ve emeğimiz için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız\' ifadesini kullandım\" diyen Aksu, \"İstanbul taksicileri gece, gündüz hizmet verirler. Kimsenin burnunun dahi kanamasına vesile olmazlar. Şiddeti, kaba kuvveti kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bunların yapılmasına da oda başkanı olarak kesinlikle müsaade etmem\" şeklinde konuştu

\"TAKSİDEN DAHA GÜVENLİ BİR TAŞIMA ARACI YOKTUR\"

Eyüp Aksu, UBER\'e neden karşı olduklarını ise şöyle açıkladı: UBER dediğimiz Amerika menşeli bir komisyon firması. Özel araçlarla, 100 bin liralık araçlarla taksicilik yapan, şehir içi grup yolcu taşımacılığı turizm belgesini kullanıp, suistimal eden, taksicilik yapan bir korsan taşımacılık. 10553 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 1986 yılında devletimize paramızı ödedik. Biz bu taksileri devletimizden satın aldık. İstanbul\'da şehir içi taksi taşımacılığı T plakalı tahditli araçlara aittir. Ama bu UBER komisyonculuk yaparken yolcuyla korsan taksiciyi buluşturuyor, aradan komisyonu alıyor, yüzde 20\'sini kesip Hollanda\'ya parayı aktarıyor. Bunlar korsan taşımacıdır. Bizim seslenişimizin sebebi ekmeğimiz yok oluyor, işlerimiz düştü, mağduruz. Biz bu plakaları çok zor şartlarda aldık, sermayemiz, her şeyimiz bu. Kimsenin ekmeğinde gözümüz yok. Ama kimsenin de bizim ekmeğimizde gözünün olmaması lazım

Aksu, \"Taksiden daha güvenli bir taşıma aracı yoktur. UBER sistemine kayıt olmayın, kimlik bilgileriniz ve kredi kartı bilgileriniz yurt dışına aktarılıyor. Bu bir tehlikedir. Bunu göz önüne alın. Eğer bizim taksicilerden şikayetiniz olursa İstanbul Taksiciler Esnaf Odası\'nı arayın. Biz o şikayetleri değerlendiririz. Gereken cezayı uygularız. İstanbul\'da taksicilik hizmetini taksiciden başkası veremez. En güvenli taşıma taksilerdir\" dedi.

\"TAKSİCİLERİN YÜZDE 90\'I BU AÇIKLAMAYI TASVİP ETMEYECEKLERDİR\"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası eski Başkanı Yahya Uğur, Aksu\'nun açıklamalarına tepki gösterdi.

\"Haklıyken haksız duruma düştük\" diyen Yahya Uğur, \" Maalesef tartışma başka yerlere kaydı. İstanbul\'da 17 bin 395 taksi var. UBER sadece taksicileri tehdit etmiyor. Aynı zamanda devletin koyduğu kanunları da tehdit ederek içeri girmeye çalışıyor. İstanbul\'daki taksicilerin yüzde 90\'ı bu açıklamayı tasvip etmeyeceklerdir. İstanbul\'daki taksiciler vandal değildir. Yakıp, yıkmak, hele böyle tehdit etmek bunlar hiç taksiciye mahsus konular değildir. Gerçekten taksiciler mağdur olmuştur. Haklıyken, haksız duruma düştük. Şu anda UBER\'in reklamı yapılıyor\" dedi.

Uğur da UBER\'e karşı olduklarını tekrarlarken, \"UBER yasa dışıdır, mevcut kanunlarla, devletin, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hiçbir kurumunun izin vermediği bir kuruluştur\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Uğur\'un açıklamaları

- Aksu\'nun açıklamaları

- Taksi durağından görüntüler

- Taksilerin görüntüsü

- Detaylar



13.03.2018 - 17.54 Haber Kodu : 180313200

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3- TALPA: KOKPİTTE GÖREVLENDİRME CİNSİYETE GÖRE YAPILMIYOR

Haber: İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)

İran\'da düşen ve 11 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili yapılan yorumlar üzerine Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) tarafından yapılan açıklamada, \"Kokpitte iki erkek meslektaşımızın görev alması ne kadar doğal ise, kadın pilotların birlikte uçması da o kadar olağandır. Kokpitte görevlendirme cinsiyete göre değil bilgi, beceri, birikim ve deneyime göre yapılmaktadır. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünya havacılığında uygulanan temel bir liyakat anlayışıdır\" denildi.

Sharjah-İstanbul seferini yapan MC Havacılık\'a ait TC-TRB kuyruk tescilli uçağın İran\'da düşmesi sonucu 8 yolcu 3 mürettebatın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan uçak kazasının ardın yapılan yorumlara tepki gösteren Türkiye Havayolu Pilotları Derneği bir yazılı açıklama yaptı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Kazanın nedenleri ve meydana geliş biçimi; ancak ilişkin resmi makamların inceleme ve soruşturması sonunda ortaya çıkabilecek olup, havacılıkla ilgisi olmayan bazı çevrelerin bu süreçte ileri sürdükleri görüş ve tahminlerin, sürece olumlu katkı yapmayacağını ve bilgi kirliliği yaratmaktan başka bir amaca hizmet etmeyeceği değerlendirilmektedir. Gerek bazı basın organlarında, gerek ineternet medyasında ve gerekse sosyal medya platformlarında dile getirilen bilimsellikten uzak, havacılığın en temel kavramları ile dahi bağdaşmayan bu ifadeler arasında Türkiye Havayolu Pilotları Derneği olarak bizleri en fazla rahatsız eden paylaşımın, düşen uçağın her iki pilotunun da kadın olmasına ısrarla ve maksatlı olarak vurgu yapılmasıdır. Birçok meslek gibi Pilotluk da cinsiyete bağlı bir meslek değildir. Çok zor ve ciddi eğitimlerden geçerek kokpite oturmayı hak eden her meslektaşımız, mesleklerini sürdürdükleri sürece sürekli bir eğitime devam etmekte, bilgilerini tazeledikleri gibi dinamik bir sektör olan havacılıktaki gelişmeleri takip etmektedirler. Dolayısı ile, ilgili şirketlerin ve resmi kurumların denetimi altında hem sağlıklarını korumak hem de kendilerini geliştirmek zorundadırlar. Bu nedenle, kokpitte iki erkek meslektaşımızın görev alması ne kadar doğal ise, kadın pilotların birlikte uçması da o kadar olağandır. Kokpitte görevlendirme cinsiyete göre değil bilgi, beceri, birikim ve deneyime göre yapılmaktadır. Bu sadece ülkemizde değil tüm dünya havacılığında uygulanan temel bir liyakat anlayışıdır. Bu gerçeklere rağmen, tüm ülkemizi derinden sarsan talihsiz bir kazanın sonrasında kokpitteki iki pilotun da kadın olmasını bir zafiyet veya hata olarak değerlendirenlerin, havacılık ve pilotluk mesleği ile ne kadar ilgisiz oldukları bir yana, yaşamını yitirmiş iki genç insanın arkasından dayanaksız iddialarda bulunarak insani ve vicdani değerlerden ne kadar uzak oldukları da üzülerek gözlemlenmiştir. Elim kazanın Dünya Kadınlar Günü ve Çalışan Havacı Kadınlar haftasına denk gelmesi acımızı daha da artırmıştır. Böylesine talihsiz bir olaydan sonra özellikle kazada yaşamını yitiren meslektaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık yapılmasını esefle kınıyor, iyi yetişmiş, eğitimli Türk kadınlarının bundan sonra da kokpitte görev alarak \'İstikbal Göklerdedir\' hedefine uygun şekilde sivil havacılığımızı daha da yükselteceğine inanıyoruz\" denildi.

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4 - İBB MECLİSİ\'NDE \"ABDULLAH AZAM CADDESİ\" TARTIŞMASI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

Ümraniye Dudullu\'da bulunan Abdullah Azam Caddesi\'nin ismi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi\'nde tartışmalara neden oldu. CHP\'liler Azam\'ın El Kaide\'nin fikir babası olduğunu iddia ederken, AK Partililer ise şehit olduğunu söyledi. Ümraniye Belediye Meclisi\'nin caddenin adının \'Şehitler ve Gaziler\' olarak değiştirilmesi yönündeki teklifi ise AK Partililer tarafından reddedildi.

Ümraniye Belediye Meclisi\'nin, 28 Eylül 2017 tarihinde aldığı \'Abdullah Azam Caddesi\'nin isminin \'Şehit ve Gaziler Caddesi\' olarak değiştirilmesi ile ilgili teklif karar dosyası, İBB Meclisi\'nin bugünkü oturumunda da gündeme geldi. Harita Komisyonu ile Kültür ve Sanat Komisyonu\'nun coğrafi bilgi sistemi ve adrese dayalı kayıtlı sistemini bozduğu gerekçesiyle uygun görmediği değişiklik, meclis oturumunda tartışmalara neden oldu.

AK Parti\'li Ümraniye Belediyesi\'nin, \"Abdullah Azam Caddesi\" isminin \"Şehitler ve Gaziler Caddesi\" olarak değiştirilmesini öneren teklifi, İBB Meclisi\'ne sunuldu. Teklif, AK Parti\'li üyelerin oylarıyla reddedildi.

CHP: CADDENİN İSMİ \"ŞEHİTLER VE GAZİLER CADDESİ\" OLSUN

Konuyla ilgili mecliste konuşan CHP\'li meclis üyesi Doğan Subaşı, Abdullah Azam\'ın \'İslamcı terörizm\' denilen kavramın fikir babası olduğunu belirterek, \"Kayıp Minare diye bir kitabı var. Türk Kurtuluş Savaşı\'nın aslında olmadığını, bunun bir propagandadan ibaret olduğunu söylüyor. Dünyada bizim de karşı olduğumuz \'İslamcı terörizm\' diye bir kavram var. Abdullah Azam\'n, bunun fikir babası olduğu kabul ediliyor. El Kaide\'nin kurucusu. Hatta \'örgütün başına Usame bin Ladin getirilsin\' diye CIA tarafından öldürüldüğü de söyleniyor. Azam\'ın bakın nasıl sözleri var: \'Her Müslüman silah taşımamanın günahını yüklenir.\' Yani her Müslüman silah taşımalı diyor. \'Elinde tüfek bulunmadan Allah\'a kavuşan Müslüman günahkardır\' diyor. \'Cihatsız, savaşsız, kansız İslam\'ın muzaffer olacağını düşünen kimseler, bu dinin tabiatını tanımıyor\' diyor. \'Ey İslam yanlıları, bombaların nağmeleri, topların gürültüleri, uçakların uğultuları, tank sesleri eğitiminizde kullanılacak şeylerdir\' diyor. El Kaide\'nin ideolojik ve teorik liderlerinden bir tanesi. Siz \'şehitler ve gaziler caddesi\' ismi karşılığında \'bu ismi değiştirmeyelim\' diyorsunuz. Bu meclis böyle bir ismi şehit ve gaziler ismi verecek mi vermeyecek mi? AK Parti Grup Başkanvekilinden konuyla ilgili açıklama bekliyorum\" dedi.

AK PARTİ: ABDULLAH AZAM İSMİNİN BİR MAHSURUNU GÖREMEDİK

Subaşı\'nın ardından söz alan Harita Komisyonu Başkanı Mustafa Demir ise, \"İlçe belediyesi sadece bir tavsiye kararı alır. Bunun karar mekanizması İBB Meclisi\'dir. Gazete haberini meclise getirenleri esefle kınıyorum. Biz şehitlerin isimlerine karşı değiliz. 2013\'te çıkan adrese dayalı coğrafi bilgi sistemine göre, bir ilçede bir isim olacak. Bundan önce aynı mahallelerde aynı isimler olabiliyordu. AK Parti grubunun şehitlere ve gazilere karşı olduğunu söylemek abesle iştigaldir. Gerekli araştırmayı yaptık, Abdullah Azam isminin bir mahsurunu görmedik. El Kaide\'nin kurucusu olduğunu nereden biliyorsunuz? Bir internet haberinden yola çıkıp yüce meclisi töhmet altında bırakmayı ben esefle karşılıyorum. Komisyonumuz gerekli araştırmayı yaptı. Şehitler ve gaziler caddesi veya meydanı ismini her ilçede koyuyoruz\" dedi.

AKVERDİ: ABDULLAH AZAM\'I EL KAİDE ŞEHİT ETTİ

AK Parti\'li meclis üyesi Salih Akverdi ise, Abdullah Azam\'ın bir şehit olduğunu belirterek, \"CHP\'li arkadaşlar, bundan senelerce önce bir caddeye ismi verilen İslam\'ın büyük şehitlerinden olan Abdullah Azam hakkında konuşurken, bir araştırma yapsınlar. Abdullah Azam bir şehittir. Şehit edildiğinde El Kaide diye bir teşkilat da yoktu. Afganistan\'daki yerleri El Kaidecilere bırakmadığı için şehit edilmişti. Amerika\'nın da o zamanlar hoşuna gitmediği için, aynı zamanda Pakistan İslamabad\'ta bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu için çocuklarıyla beraber cuma namazına giderken şehit edildi. Bu 1980\'lerde olduğu için bugünkü başkanımız da ismini bir caddeye vermiş. Durup dururken bu isim veriliyorsa, elbette bunda bir hikmet vardır. Uzaktan ya da yakından El Kaide ile bir ilişkisi yok, aksine onlar katletti. Arkadaşlar bize teessüf edeceklerine kim olduğunu, neden durup dururken bir Filistinli bir öğretim üyesinin isminin verildiğini araştırsalardı\" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Temel Başalan ise komisyonun aldığı kararın yerinde olduğunu belirterek, \"Salih abinin açıklamaları doğrudur. Geldiği gibi oylansın\" açıklamasını yaptı. Söz konusu karar CHP\'nin ret oyuna karşın AK Partili üyelerin oyu ile kabul edildi. Caddenin ismi Abdullah Azam olarak kaldı.

Görüntü Dökümü:

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-İBB CHP Meclis Üyesi Doğan Subaşı\'nnı konuşması

-İBB Harita Komisyonu Başkanı Mustafa Demir\'in konuşması

-İBB AK Parti Meclis Üyesi Salih Akverdi\'nin konuşması

-AK Parti İBB Grup Başkanvekili Temel Başalan\'ın konuşması

13.03.2018 - 20.05 Haber Kodu : 180313226

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5 - KADİR İNANIR\'I GÖRMEK İÇİN İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Şişli\'de Kadir İnanır\'ı görmek istediğini söyleyen Yılmaz Ç. bir inşaatın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çocuklarına Kadir ve Alyazmalım ismini verdiği öğrenilen Yılmaz Ç. 3 saat süren ikna çabalarının ardından çatıdan inmeyi kabul etti.

Olay, Şişli Fulya Mahallesi Öğretmen Haşim Çeken Caddesi üzerine bulunan bir inşaattaE saat 00:00 sıralarında meydana geldi. dinilen bilgiye göre, sanatçı Kadir İnanır\'ı görmek istediğini söyleyen 37 yaşındaki Yılmaz Ç. bir inşaatın 5. katına çıktı.



3 SAATTE İKNA EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından, müzakereci polislerle Yılmaz Ç. arasında ikna çalışmaları başladı. Polisin 3 saat süren ikna çalışmaları sonuç verdi ve Yılmaz Ç. aşağı inmeyi kabul etti.



ÇOCUKLARININ ADINI KADİR VE ALYAZMALIM KOYMUŞ

Yılmaz Ç.\'nin intihar girişiminde bulunduğunu öğrenen eşi ve çocukları da olay yerine geldi. Çocukları, Yılmaz Ç.\'ye aşağı inmesi konusunda çağrıda bulundu. Daha önce de 2 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Yılmaz Ç., çocuklarına Alyazmalım ve Kadir isimlerini vermiş.



Görüntü dökümü:

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-Yılmaz Ç.\'nin çatıdaki görüntüsü

-Şahsın sigara içmesi

-Müzakereci ile konuşmaları

-Eşi ve çocuklarının görüntüsü

-itfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve Detay görüntüler



14.03.2018 - 05.10 Haber Kodu : 180314004



