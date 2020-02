DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL\'DA DENİZ ULAŞIMINA SİS ENGELİ DEVAM EDİYOR

* Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor.

* İDO\'nun Pendik-Yalova seferleri BUDO\'nun da Bursa-İstanbul seferleri iptal edildi.

* İstanbul Boğazı sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat SOLAK -Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK- İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda dünden beri etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferleri dünden beri yapılamıyor. İDO\'nun Pendik-Yalova seferleri BUDO\'nun da Bursa-İstanbul seferleri karşılıklı yapılamıyor. İstanbul Boğazı da sis nedeniyle çift yönlü gemi trafiğine gece yarısından sonra kapandı.

İstanbul\'da dünden beri etkili olan sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle, vapur ve tekne seferleri bu sabah da yapılamadı. İDO ve BUDO\'nun seferleri de iptal edilirken boğaz ve çevresinde etkili olan ses nedeniyle köprü neredeyse görülemiyor.

Beşiktaş\'ta, tekneye binerek Anadolu Yakasına geçmek isteyen vatandaşlar, seferlerin yapılamayacağı haberini alınca alternatif ulaşım yollarını tercih etmek zorunda kaldı.

İDO\'nun iptal edilen seferleri

Pendik-Yalova 09:00

Yalova-Pendik 09:00

BUDO\'nun iptal edilen seferleri

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

2- SİS İSTANBUL\'DA ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRICIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sis etkili olmaya devam ediyor. Sİs nedeniyle İstanbul Boğazı geceyarsı deniz trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Eminönünde sabaha karşı balık tutmaya gelen vatandaşlar ve Üsküdar sahilinde ateş yakarak çay ve kahvelerini yudumlayarak sis keyfini çıkarmaya çalıştı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar sahiline gelen Erhan Demirtaş, \"Arkadaşlarla beraber Trabzondan geldik bu sisli havayı yaşamak için boğaza karşı ateş eşliğinde ısınıyoruz. Keyfimiz yerinde, çayımızı yudumluyoruz, zaten karşıda kız kulesini görüyorsunuz, sisli kapanmış durumda açılmasını bekliyoruz, bu anı sabaha karşı yaşamak istiyoruz\" diye konuştu.

3- DENİZDE KURTARMA OPERASYONU SANİYE SANİYE KAMERADA

Haber: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Heybeliada açıklarında içinde 6 kişinin bulunduğu yelkenli tekne arıza yaptı. Siste mahsur kalan 6 kişi DAK-SAR ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul\'da etkili olan yoğun sis deniz trafiğini olumsuz yönde etkilerken, Heybeliada açıklarında pervanesine halat dolanan bir yelkenli tekne siste içindeki 6 kişi ile mahsur kaldı. Teknedekilerin telsizle acil durum çağrısı yapması üzerine Denizde Arama Kurtarma (DAK-SAR) ekipleri olay yerine hareket etti. Verilen koordinatlardaki tekneye ulaşan DAK-SAR ekipleri mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Tekne ise halatla bağlanarak karaya çekilirken kurtarılan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurtarma operasyonu ise saniye saniye kameralara yansıdı.



4- BAĞCILAR\'DA SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler, 19 yaşındaki A.A.\'ya silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelilerin sıktığı bir mermi çekirdeği, 5\'i çocuk 8 kişinin bulunduğu bir evin pencere çerçevesini delip içeri düştü. Şans eseri evde bulunan kimse yaralanmadı.

Olay Bağcılar, Demirlkapı Mahallesinde akşam saat 22:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler, plakası öğrenilemeyen bir araçla geldikleri 1685. Sokak üzerinde A.A. isminde 19 yaşında bir gence henüz bilinmeyen bir nedenle ateş açtı. Saldırı sonrası genç bacağından yaralanırken, şüpheliler de geldikleri araçla olay yerinden hızla kaçtı. Şüphelilerin kullandığı araç kaçarken, 1687 Sokak\'ta bulunan bir otomobile çarparak hasar verdi. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ 8 KİŞİNİN OLDUĞU EVİN PENCERESİNDEN GİRDİ

Polis ekipleri de olayın olduğu yere \"Akrep\" diye tabir edilen zırhlı araçlarla gelerek önlem aldı. Polis ekipleri saldırının olduğu her iki sokak üzerinde de detaylı olay yeri çalışması yaptı. Polis ekipleri yerde bulunan boş kovanları tek tek tespit ederek kayıt altına aldı. Her iki sokakta da çok sayıda boş kovan olduğu dikkat çekti. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu mermilerden biri bir evin pencere çerçevesini delip içeri düştü. Evlerinde misafirleri ile oturan aile camlarının kenarında mermi çekirdeğini görünce şok oldu. Mermi çekirdeğinin girdiği evde 5\'i çocuk 8 kişi olduğu görüldü. Polis ekipleri evin içine düşen mermi çekirdeğini de inceledi. Şans eseri evin içine düşen mermi çekirdeğinden kimse yaralanmadı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan kişi yada kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlatırken olayla ilgili de soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

5- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE UBER ARACINA ATEŞ AÇILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, durdurmak istediği Uber aracının sürücüsü durmayınca arkasından ateş açtı. Saldırı sonrası minibüse 4 kurşun isabet ederken, yolcu olmayan araçta sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay Küçükçekmece\'de akşam saat 18:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre isminin Yunus Emre olduğu öğrenilen Uber sürücüsü, kullandığı 34 YJ 1389 plakalı minibüsü ile müşteri beklemek için Halkalı istikametine hareket etti. Sürücücü Kanarya Mahallesi\'nden geçerken, bir anda kimliği belirsiz bir kişi aracı durdurmak istedi. Sürücü durmayıp yoluna devam edince, şüpheli minibüse arkadan ateş açtı. Sürücü bir anda panikleyerek Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek aracının kurşunlandığını söyledi. Polis ekipleri de sürücüyü ifadesini almak üzere Kanarya Polis Merkezi\'ne götürdü. Bu sırada da polis ekipleri saldırıya uğrayan minibüs üzerinde detaylı olay yeri çalışması yaptı.

Polis ekipleri yaptığı inceleme sonucunda minibüsün arka bagaj kapağında 3, araç içindeki koltukta da bir mermi girişi tespit etti. Polis ekipleri sürücüden aldığı bilgiler doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırıdan yara almadan kurtulan sürücü daha sonra polis merkezinden ayrıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(ÖZEL)

6-YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI

-Ağır yaralanan çocuğun imdadına yoldan geçen bir doktor yetişti. Doktorun çocuğa yolun ortasında kalp masajı yapması kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bağcılar Tem Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa seyir halindeki bir araç çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan adı henüz öğrenilemeyen çocuğa yoldan geçen ve doktor olduğu öğrenilen bir kadın sürücü kalp masajı yaptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza, Bağcılar, Tem Bağlantı yolunda dün akşam saat 18:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen göre, ismi öğrenilemeyen 34 BV 001 plakalı araç sürücüsü Aksaray istikametine giderken, Bağcılar mevkiine geldiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen çocuk ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler durup hemen yaralı çocuğun yardımına koştu. Araç sürücüsü de hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

YOLDAN GEÇEN BİR KADIN DOKTOR SÜRÜCÜ KALP MASAJI YAPTI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem aldı. Bu sırada yoldan geçen diğer sürücüler de yaralı çocuğun yardımına koşarken, yoldan geçen ve doktor olduğu öğrenilen bir kadın sürücü de aracını durdurarak yerde yaralı çocuğun yardıma koştu. Olay yerine ambulans beklenirken, kadın doktor da çocuğa kalp masajı yaptı. Bu anlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yerde yatan çocuğa bir kadının kalp masajı yaptığı, diğer sürücülerinde yolda ki araçları yönlendirdiği görülüyor.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan çocuğa ilk müdahale eden kadın sürücüden aldığı bilgiler doğrultusunda müdahale ederek en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin kaza yapan araç sürücüsüne alkol testi yaptığı görüldü. Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan otomobil de çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza yapan sürücüyü ifadesini almak için emniyete götürdü. kaza nedeniyle başlatılan soruşturma devam ediyor.

7- USTA OYUNCU ERCAN YAZGAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Yüksel KOÇ - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Felç tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden usta oyuncu Ercan Yazgan, Üsküdar\'daki Şakirin Camii\'nde kılınan cenaze namazının Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Felç geçirerek hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki usta oyuncu Ercan Yazgan, önceki gün hayatını kaybetmişti. Bizimkiler dizisinde \'Kapıcı Cafer\', Kaygısızlar dizisinde \'Memnun\' karakteriyle sevenlerinin gönlünde taht kuran usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Camii\'nde bugün ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene aralarında İlyas Salman, Nuri Alço, Volkan Severcan, Menderes Samancılar\'ın da olduğu sanatçı arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende taziyeleri oğlu Can Yazgan ve manevi kızı Buket Dereoğlu kabul etti.

\"MUTLU BİR ŞEKİLDE DE BİZE VEDA ETTİ\"

Can Yazgan, \"Sinemadan, oyunculuğundan, aktörlüğünden önce iyi bir insandı babam. Hayatını istediği gibi yaşadı. Mutlu oldu. Mutlu bir şeklide de bize veda etti. Kapıcı Cafer\'di, Şoför İsmett\'ti. Bunun haricinde bir çok tiyatro oyununda seyircileriyle birlikte oldu. Ne mutlu ona ki buradaki kalabalık ona veda etmeye geldi\" dedi.

Manevi kızı oyuncu Buket Dereoğlu ise, \"Onu insan olarak, baba olarak tanıdım. Her şeyden önce çok değer verdim bir adamdı. Beni o yetiştirdi. Herkese karşı doğru davranmış, çok iyi bir insandı\" diye konuştu.

Törene katılan Nuri Alço, Yazgan hakkında, \"Çok büyük bir ustayı kaybettik. Türkiye\'nin her zaman televizyonla evlerinde olan bir insandı. Son zamanları biraz problemli geçti. Ezgin bir insandı. Türk sinemasının başı sağ olsun\" ifadelerini kullandı.

Yazgan kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

8- BAKAN KURTULMUŞ: 66 BİN ESERİYLE TÜRKİYE TELİF ESERLERİ ALANINDA DÜNYADA 10\'UNCU ÜLKE OLDU

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye\'de çok kitap basılmadığı ve çok kitap okunmadığı yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Kurtulmuş, \"Son rakamlar itibarıyla Türkiye\'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 66 bin, 60 bin küsuru ISBN (Uluslararası Standart Kitap Numarası)\'na kayıtlı, geri kalanları ise zorunlu olmadığı için kayıtlı olmayan 66 bin eseriyle Türkiye telif eserleri alanında dünyada 10\'uncu ülke olmuştur. Bu önemli bir başarıdır ve ileriye götürülmesi gerekir\" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Yeşilköy\'deki CNR EXPO Fuar Merkezi\'nde bu yıl 5\'incisi düzenlenen \'Uluslararası CNR Kitap Fuarı\'nın açılış törenine katıldı. Bakan Kurtulmuş\'un yanı sıra törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti Milletvekilleri Yalçın Akdoğan ile Nureddin Nebati ve yayınevlerinin sahipleri, yazarlar ile kitapseverler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Numan Kurtulmuş, CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı\'nın geleneksel bir hâl almasını diledi. Kurtulmuş, \"Türkiye\'nin kitap dünyasını, önümüzdeki yıllarda hem okurlara tanıtmak hem de uluslararası camiada Türkiye\'deki basım ve yayın dünyasının geldiği noktayı göstermesi açısından bu fuarın hayati olarak yer almasını temenni ediyorum\" dedi.

19 ÜLKEDEN 350 YAYINEVİ

Fuarda 19 ülkeden 350 yayınevinin kitaplarını sergilediğini aktaran Kurtulmuş, bakanlık olarak Türkiye\'de yayın hayatının daha başarılı hâle gelmesi için bazı faaliyetler yürüttüklerini, bunlardan birinin de Türkiye\'deki eserlerin yurt dışında tanıtılması olduğunu ifade etti.

\"TESERLERİN TANITILMASINA VESİLE OLUYORUZ\"

Kurtulmuş, \"66 ülkede 60 dilde Türkiye\'nin önemli eserlerini o dillere çevrildiği bir çalışmayı yürütüyoruz. \'TEDA\' adını verdiğimiz proje ile Türkiye\'nin yazarlarının ortaya koyduğu eserlerin tanıtılmasına vesile oluyoruz. Bu proje, Türkiye\'deki yayıncılık faaliyetine çok değerli bir katkıdır\" dedi.

\"DÜNYADA BASIM YAYIN SEKTÖRÜNDE HEDEF İLK 5 OLMALI\"

Bakan Kurtulmuş, Türkiye\'nin son yıllarda basım yayın sektöründe, sektör büyüklüğü açısından dünyanın en büyük 11\'inci sektörü haline geldiğini dile getirdi. Bunun önemli bir başarı olduğunu ancak yeterli olmadığını kaydeden Kurtulmuş, \"İnşallah daha ileriye gideceğiz. Türkiye\'yi, üzerinde oturduğumuz topraklarda 24 farklı medeniyete sahip olduğumuz, her alanında büyük tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olduğumuz, kütüphanelerinden neredeyse dünyanın hiçbir ülkesinde bulunmayna nadide eserlere sahip olduğumuz bir ülkenin basım-yayın alanında dünyada ilk 5\'de olması hedef olarak ortaya konulmalıdır\" diye konuştu.

\"BU ÖNEMLİ BİR BAŞARIDIR\"

Türkiye\'de çok kitap basılmadığı veya çok kitap okunmadığı yönünde eleştirilere değinen Numan Kurtulmuş, \"Son rakamlar itibarıyla Türkiye\'de geçtiğimiz yıl yaklaşık 66 bin, 60 bin küsuru ISBN(Uluslararası Standart Kitap Numarası)\'na kayıtlı, geri kalanları ise zorunlu olmadığı için kayıtlı olmayan 66 bin eseriyle Türkiye telif eserleri alanında dünyada 10\'uncu ülke olmuştur. Bu önemli bir başarıdır ve ileriye götürülmesi gerekir\" ifadelerini kullandı.

\"SADECE DEVLETİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI YETERLİ DEĞİLDİR

Bakan Kurtulmuş, Türkiye gelişmesinin sadece ekonomisiyle, fabrikalarıyla, hızlı trenleri ve havaalanlarıyla olamayacağını aynı şekilde kültürde, sanatta, edebiyatta yayım dünyasında da çok ciddi bir gelişme kaydetmek zorunda olduğunun altını çizdi. Kurtulmuş sözlerine şöyle devam etti:

\"Zaman zaman Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi önümüzdeki dönemde en önemli önceliklerimizden birisi Türkiye\'nin kültürde, sanatta ve edebiyatta, bilimde daha ileriye gidecek adımların atılmasıdır. Bunun için sadece devletin üzerine düşeni yapması yeterli değildir. Özel sektörün de elindeki bütün gücüyle ciddi bir gayret sarf etmesi, kültür alanına yatırım yapması, özel sektörün bir takım sponsorluklarla Türkiye\'nin bir takım zengin ve kültürel yapısını kuvvetlendirmesi, dünyaya tanıtma potansiyelinin ortaya çıkması, aynı şekilde yayım dünyasında özel sektörün ciddi bir şekilde işin içinde yer alması fevkalade önemli gördüğümüz önceliklerden birisidir. İnşallah yeni dönemde bunları gerçekleştireceğiz. CNR Kitap Fuarı\'nın uluslararası basım yayın dünyası için iftihar edilecek bir fuar hâline gelmesi için de bakanlık ve hükümet olarak her türlü yanınızda olduğumuzu ifade ediyor, sektörü hep birlikte çok daha ileriye götüreceğiz.\"

AFRİN OPERASYONU

Konuşmasının sonunda Afrin operasyonuna da değinen Numan Kurtulmuş, \"Türkiye\'nin ulusal güvenliği bu coğrafyadaki, bütün toplulukların daha fazla birleşmesinden, bütünleşmesinden; Türkiye\'nin milli çıkarı bu coğrafyada yaşayan Kürtleri, Türkler\'in Araplar\'ın Acemler\'in daha fazla dostluğundan kardeşliğinden geçiyor. Türkiye\'nin milli çıkarı bu coğrafyanın Sunnilerinin Alivilerinin daha fazla birleşmesinden geçiyor. Ama üzülerek tespit etmek durumundayız ki bazı ülkelerin çıkarları daha fazla bölünmesinden, parçalanmasından geçiyor. Bugün PYD\'ye YPG\'ye destek verenler sadece maşalar üzerinden yürütülen kirli savaşta ellerini ateşe sokmamak için kirli maşalarına verilen bir yardımdan ibarel değildir. Kendi menfaaleri bakımından bu bölgenin halkları arasında düşmanlık, ayrılık sokmak istiyorlar\" şeklinde konuştu.

BAKAN KURTULMUŞ\'TAN \'ONUR YAZARI\' ALEV ALATLI\'YA PLAKET

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından fuarın \'onur yazarı\' olan Alev Alatlı\'ya bir plaket takdim etti. Ardından bir konuşma yapan Alev Alatlı, bir fuarda \'onur konuğu\' olmanın tuhaf bir duygu olduğunu aktararak, \"Şişiyor mu insan \'oldum mu\' diye? Pek değil... Sadece mahçup oluyor. Mahçup oluyor ve \'layık mıyım\' diye kendine sormaya başlıyor. Ama her hâlükârda sizleri burada görmek bir teşvik unsuru...\" ifadelerini kullandı.

ALATLI: İNSAN HEM YAZIP HEM DE YAZDIĞI ESERİN TEZGAHTARLIĞINI YAPAMIYOR

Alatlı, Türk yazarların kitaplarının İngilizceye çevrilmesiyle ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi:

\"Sayın bakanım sizin yaptıklarınızı duymak, bakanlık olarak inanılmaz bir şey. Ben, her zaman Hasan Âli Yücel dönemindeki Batı klâsiklerinin tersine dönmesinin rüyasını görmüş biriyim. Çok isterim ki onu hatırlatan, benzeyen bir şey; kaç sene sonra tersine dönük, Türkiye için bilerek ve seçilerek yabancı diller için yapılsın. Bunu kendi adınıza yapın ve adı da \'Kurtulmuş Klâsikleri\' olsun. Siz bunu yapabilirsiniz. Şöyle 100 tane filan koyun aklınıza. Kimse de koyunun altında buzağı aramasın. İnsan hem yazıp hem de yazdığı eserin tezgahtarlığını yapamıyor. Bunun bir örneği benim. Bir tek kitabım İngilizceye çevrilmiş değil. Neden? Basit bir cevabı var; tabii ki zor kitaplardır. Türkiye için yazan biriyim. Umurumda değil kendimi Batı\'ya beğendirmek. Kendini pazarlamakla uğraşamayan çok değerli yazarlar var. Pazarlama işi başka bir şeydir, yazma işi başka bir şeydir. Bana değil, sakın ha.. Ama çok iyi kitaplar gördüğümü biliyorum.\"

FUARA GİRİŞ ÜCRETSİZ

Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler, açılış kurdelesini kestikten sonra fuar alanındaki standları gezdiler. Öte yandan bu yıl yurt içi ve yurt dışından yüzlerce yazarı konuk edecek Uluslararası CNR Kitap Fuarı\'nın teması \'oku\' oldu. Temaya uygun olarak fuarda gerçekleştirilecek etkinliklerde, okumanın önemi ve kitapların hayat üzerindeki gücünü ifade edecek binin üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek. 10-18 Martları arasında devam edecek olan fuara giriş ücretsiz.

