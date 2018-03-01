DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(gündüz görüntüleriyle)

1- İSTANBUL BEYAZ ÖRTÜ İLE UYANDI (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı aralıklarla gece saatlerinde etkili oldu. İstanbullular sabah beyaz örtü ile güne başladı. Yollar açık olduğu için trafikte sorun yaşanmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasında saat 08.40\'da yoğunluk yüzde 62 olarak ölçüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Zeytinburnu ve Fatih\'ten gündüz çekilen kar görüntüleri

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2- BEKLENEN KAR İSTANBUL\'U BEYAZA BÜRÜDÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul\'da beklenen kar yağışı saat 01.00 sıralarında başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını bekleyenler Çamlıca Tepesi\'ne koştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları da kar alarmı verdi. Özellikle ana arterlerde kar küreme ve tuzlama araçları hazır bekletildi. Buzlanmanın etkili olduğu bölgelerde tuzlama çalışması yapıldı.



KAR YAĞIŞINI BEKLEYENLER ÇAMLICA TEPESİ\'NE KOŞTU

Kar yağışının başlamasıyla birlikte, Çamlıca Tepesi\'de ziyaretçilerin akınına uğradı. Beyaz bürünen Çamlıca Tepesi\'ne gelen sevgililer kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.



TAKSİM MEYDANI DA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kar yağışı Taksim Meydanı\'nda da etkisini gösterdi. Yüksek kesimleri etkisi altına alan kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde İstanbul genelinde etkisini gösterdi. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de İstanbul\'un simgesi olan Taksim Meydanı oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü günler öncesinden yaptığı kar uyarısı saat 01.00 itibariyle İstanbul\'u etkisi altına aldı.



Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca Tepesi\'nde kar yağışı

-15 Temmuz Köprüsü manzaralı kar yağışı

-Kar tutmuş evlerin çatıları

-Çamlıca Tepesine gelen gençler

-Kar yağışını bekleyen tuzlama araçları

-Vatan caddesinde bekleyen tuzlama araçları

-D-100 karayolu Cevizlibağ

-Taksim\'de kar yağışı

-Bakırköy Meydan\'da bulunan termometre görüntüsü

-İstanbul\'da kar manzaraları (EK)



01.03.2018 - 02.05 Haber Kodu : 180301003

01.03.2018 - 02.31 Haber Kodu : 180301004

01.03.2018 - 07.16 Haber Kodu : 180301008

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3- BUZLANMA KAZA GETİRDİ: 1 YARALI

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan araç devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Orhangazi Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Seyir halindeki 58 AJ 062 plakalı pikap araç, buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralandı. Yaralı sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen araç ise vatandaşlar tarafından düzeltilerek yol kenrarına çekildi.

Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araç

-Vatandaşların aracı düzeltmesi

-Genel ve detaylar

01.03.2018 - 01.17 Haber Kodu : 180301002

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4- PENDİK\'TE PERDE HIRSIZLIĞI KAMERADA

İstanbul DHA

Pendik\'te, bir mağazadan yapılan perde hırsızlığı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 24 Şubat günü saat 08.30 sıralarında, Dumlupınar Mahallesi\'nde bulunan mağazada meydana geldi. Yüzlerini kapüşon, atkı ve şapka ile gizleyen 4 kişi, kimsenin olmamasından faydalanarak, açık olan mağazada yerde bulunan perdeleri kucaklayıp araçlarına yükledi. 4 şüpheli yaklaşık 1 dakika içinde 41 perdeyi mağazadan çalıp araçlarına yükleyerek kaçtı.

Hırsızlık mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansı. Görüntülerde, yüzlerini kapüşon, atkı ve şapka ile gizleyen 4 kişinin mağazaya geldikleri, hızlı bir şekilde yerdeki perdeleri kucaklayarak dışarı çıkardıkları görülüyor.

Görüntü dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Yüzlerini gizleyen 4 kişinin mağazaya girişleri

-Yerde bulunan perdeleri kucaklayıp dışarı çıkarmaları