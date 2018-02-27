DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - KAĞITHANE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Erhan TEKTEN/İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane\'de önceden belirlenen bazı adreslere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Ekipler saat 05.30 sıralarında başladığı operasyona Özel Harekat Timleri\'nin de destek verdi. Operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kağıthane Telsizler Mahallesi Canan Sokağa gelen ekipler, bir binanın ikinci katına girdi. Evde bulunan bir kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

MARKETTE PİTBUL CİNSİ KÖPEK BULUNDU

Narkotik ekiplerinin daha önceden belirlediği adresler tek tek arandı. Şüphelilere ait bir markete giren polisler içeride Pitbul cinsi köpekle karşılaştı. Dükkan sahibi gelip köpeği çıkardıktan sonra polis içeri girerek arama yaptı.



HASSAS TERAZİ VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bir miktar para, bir adet tabanca, hassas terazi ve pompalı tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

---------------

Operasyona gidilmesi

Özel harekat polislerinin adreslere girmesi

Evlerde ve dükkanlarda polisin arama yapması

Dükkandaki köpek

Evde yere yatırılan şüpheli

Sokakla güvenlik önlemleri

Bulunan uyuşturucular

Genel ve detaylar



27.02.2018 - 06.56 Haber Kodu : 180227009

===========================

2- MALTEPE\'DE TRAFİK KAZASI: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul DHA

Maltepe sahil yolunda yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak köprünün ayağına çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Maltepe Sahil Yolu, İdealtepe Köprüsü\'nün altında Kadıköy istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsü Emine Gözükor\'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GY 7081 plakalı otomobil, kaldırıma çıkıp köprünün ayağına çarptı.



SÜRÜCÜ DİREKSİYONDA SIKIŞTI

Kazanın ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışan sürücü Emine Gözükor, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gözükor, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olay yeri

-itfaiye ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Yaralının yakınları

-Polis ekipleri

-Yaralının çıkarılıp ambulansa taşınması

-Genel ve detay görüntüler

27.02.2018 - 00.12 Haber Kodu : 180227003

===================================

3- JANDARMADAN YAZLIKLARA DADANAN HIRSIZLARA OPERASYON

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ve Silivri\'de 11 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen üç kişiden birini yakaladı.

Çatalca ve Silivri\'de yaz sezonunun sona ermesiyle boşalan yazlık evleri hedef alan hırsızları takibe alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık olayında kullanıldığı tespit edilen aracın bir evin önünde uzun süre beklediğini tespit etti.

Yeni bir hırsızlık olayının gerçekleşeceğini belirleyen ekipler, aracı takibe başladı ve bir şüpheliyi Esenyurt ilçesinde bir depoya çalıntı eşyaları taşırken suçüstü yakaladı. Depoda yapılan incelemede televizyondan jeneratöre, kablodan matkaba, ankastre ocaktan gaz lambasına kadar onlarca eşya ele geçirildi.

Civardaki yazlık evlerin sahiplerini arayan Jandarma vatandaşlardan evlerini kontrol etmelerini istedi. 11 ev sahibi evlerinden hırsızlık yapıldığını jandarmaya bildirdi. Hırsızlık yapıldığı tespit edilen yazlıklarda inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, bulunan delilleri tek tek titiz bir şekilde inceledi. Gözaltına alınan E.C.\'nin yapılan kimlik sorgusunda, 14 ayrı hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan E.C. adliyeye sevk edildi. 2 kişi aranıyor.

Görüntü Dökümü:

JANDARMA KEMARASI

-Jandarma Olay Yeri İnceleme

-Çalışma yapmaları

-Güvenlik kamerasından aracın gelişi

-Gidişi

-Detaylar



