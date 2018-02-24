DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- PENDİK\'TE KOCA DEHŞETİ: EŞİ, BALDIZI VE ÜVEY OĞLUNU YARALAYAN KOCA İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te, ayrı yaşadığı eşinin bulunduğu eve gelen koca silahla dehşet saçtı. Eşi, baldızı ve 15 yaşındaki üvey oğlunu yaralayan Çetin Yıldız, olaydan 3 saat sonra aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi.

Olay, dün saat 15.00\'de Çamçeşme Mahallesi Sulh Sokak üzerindeki 6 katlı binanın en üst katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, Çetin Yıldız, boşanma davaları süren ve ayrı yaşadıkları eşi 39 yaşındaki Aysel Yıldız\'ın kaldığı eve geldi. Burada yaşanan tartışmanın ardından Çetin Yıldız, eşi Aysel Yıldız, baldızı Aylin Aksoy (35) ve 15 yaşındaki üvey oğlu U.A\'ya silahla ateş etti. Çetin Yıldız, olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk etti. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken U.A.\'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

\"KAPININ ÖNÜNDE HERKESE ATEŞ AÇIYOR\"

Aysel Yıldız\'ın Kardeşi Yalçın Yıldırım, \"Çetin Yıldız eve gelip kapıyı çalıyor. Bunlar da kapıyı açıyor. Kapının önünde herkese ateş açıyor. Kardeşlerim kafalarından yaralanıyor. Yeğenim çenesinden yaralanıyor. Kurşun çenede kalmış, şu anda onu ameliyata hazırlıyorlar. Makineye bağlı şu anda. Boşanma aşamasındalar. Evden uzaklaştırması var. Defalarca bunu belirtmemize rağmen bununla ilgili hiçbir çaba sarf edilmedi. Sadece 155\'i, polisi aramakla geçiyor ömrümüz. Yeter artık bu adamı alın artık. Telefon açıyor herkesi tehdit ediyor, rahatsız ediyor. Kapılarda bekliyor, polisi aradığımızda gelene kadar kaçıyor. Bu 500 defa oldu. \" iddiasında bulundu.

3 SAAT SONRA...

Şüpheli Çetin Yıldız, olaydan 3 saat sonra polislerin kendisini yakalamak için sokağı kuşattığını fark etti. Bir süre polislerden kaçan Çetin Yıldız aynı mahalledeki İcazet Sokak\'ta silahla kendine ateş ederek intihar etti. Polis olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Yıldız\'ın cesedi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Yaşanan hareketlilik

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Yaralı Aysel Yıldız\'ın hastanedeki görüntüsü

-U.A ile Aysel Yıldız\'ın fotoğrafları

-Kardeş Yalçın Yıldırım ile röp.

-Çetin Yıldız\'ın intihar ettiği olay yeri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Detaylar

23.02.2018 - 20.21 Haber Kodu : 180223208

23.02.2018 - 17.05 Haber Kodu : 180223163

23.02.2018 - 16.50 Haber Kodu : 180223154

23.02.2018 - 16.13 Haber Kodu : 180223137

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2- 16 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Maltepe\'de 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki araç, bilinmeyen bir nedenle karşı yöne geçerek iki araca çarptı. Kazada karşı yöndeki araçlardan birinin kadın sürücüsü hayatını kaybederken, 16 yaşındaki sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Kayışdağı-Dudullu Yolu mezarlık mevkiinde dün saat 23.00\'te meydana geldi. 16 yaşındaki Ü. B. Ç. yönetimindeki 34 EF 375 plakalı araç ile Kayışdağı yönünde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı yöne geçti. Refüj üstündeki bir ağacı da yıkan araç karşı yönden gelen Yaren Büyükölmez yönetimindeki 34 JY 9446 plakalı araca ve ardından 34 EK 3053 plakalı araca çarptı. Büyükölmez\'in aracı direğe çarparak dururken, Ü.B.Ç.\'nin aracının motoru yerinden fırladı. Kazada Büyükölmez hayatını kaybederken, Ü.B.Ç. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Ü.B.Ç.\'yi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Olay yerindeki incelemelerin ardından Büyükölmez\'in cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Büyükölmez\'in kazayı öğrenerek olay yerine gelen arkadaşları ise gözyaşı döktü. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Ceset torbası içindeki cenaze

-Yerdeki motor

-Ambulans

-Polis ekipleri

-Büyükölmez\'in arkadaşlarının görüntüsü

-Yaren Büyükölmez\'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar

24.02.2018 - 02.39 - Haber Kodu : 180224013

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3- YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Maltepe D-100 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.

Maltepe D-100 Karayolu Edirne İstikameti Esenkent Mevkii\'nde saat 01.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Burak Kaya\'ya (24) 06 GC 2641 plakalı araç çarptı. Yolun en sol şeridinde meydana gelen kazada Kaya yere yığılırken ismi öğrenilemeyen sürücü ise durumu hemen 112 Acil Servis\'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Burak Kaya\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Kaya\'nın cenazesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Yolun sol şeridi kaza nedeniyle trafiğe kapanırken, diğer şeritlerden kontrollü olarak araç geçişleri sağlandı. Cenazenin kaldırılmasının ardından yol tamamen trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yerdeki ceset

-Trafikten detaylar

-Sağlık ekipleri

-Polis çalışmaları

-Aracın görüntüsü

-Genel ve detaylar

24.02.2018 - 02.40 - Haber Kodu : 180224014

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4- İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU\'NUN YAPTIĞI RESİM 500 BİN LİRAYA SATILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Kelebek hastası çocuklar için farkındalık yaratmak amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yaptığı resmin de aralarında olduğu, ünlü isimlerin yaptığı tablolar açık arttırma yoluyla satışa çıkarıldı. Bakan Soylu\'nun yaptığı resim 500 bin liraya satıldı.

Halk arasında \'Kelebek Hastalığı\' olarak bilinen \"Epidermolysis Bullosa\" hastası çocuklar yararına \"Bir Resim Yap\" projesi kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gülsüm Güral, Tikad Başkanı Nilüfer Bulut, Pelin Akın, Ajda Pekkan, Monik İpekel, Arzu Sabancı, Sibel Vatandost, Dursun Özbek, Çiğdem Kurt, Özcan Ata, Ayşe Cevahir, Berrin Güzeliş, Bülent Serttaş resim yaptılar.

Yapılan resimlerin satışı için Çırağan Sarayı\'nda bir gece düzenlendi. Geceye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun da aralarında bulunduğu iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Yaptığı tablo açık arttırmaya çıkmadan önce bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Bizim medeniyetimiz tarif edilirken aslında tek bir tarifi var. Bu Anadolu medeniyeti bir iyilik medeniyetidir. Bugün güzel ülkemizde iyiliklere dokunabiliyorsak, geleceğe dokunabiliyorsak, sadece kendi sınırlarımız değil, dünyanın birçok yerine el uzatabiliyorsak, bu medeniyetin başka türlü bir tarifi olamaz\" dedi.

Soylu, \"Biz şöyle bir ülkeyiz; bir taraftan 3 buçuk milyon insana yeniden kendi topraklarını yurt yapabilmek için çaba sarf ediyoruz ama onların ülkemizde olmasını ve onlara el uzatmamızı hiçbir zaman yük görmüyoruz. Hepimiz kendi memleketimizi, toprağımızı severiz. Onlara baktığım zaman, onların da kendi topraklarını ve memleketlerini sevdiklerini, çocuklukta yaşadıkları mahallede eşleriyle, dostlarıyla yeniden o günleri hatırlamak istediklerini görüyorum. Bizim medeniyetimiz bize der ki; \'ötekine dokunamazsan özünü keşfedemezsin\' Kendini anlamak aslında yanındakine dokunup, onu anlayabilmektir. Güney Doğu\'nun birçok yerinde dolaştım. Bazen sınırda, bazen oraların tüm ilçelerinde. Binlerce, on binlerce insanla karşı karşıya kaldım. Beni motive eden bir tek şey vardı. Kız çocuklarını anneleri ve babalarından 13, 14 yaşlarında ayırıp, dağa götürüyorlardı. 65, 70 yaşında koca koca iğrenç adamlar o 13,14 yaşındaki kızlara vücutlarının ölçüsüne göre pantolon veya eteklik giydiriyorlardı. Tekrar ailelerine dönmesinler diye. Biz bu ülkeyi yönetelim diye bu millet bize görev verdi. Eğer bir baba akşam bir kız çocuğunu evinde görüp de onu kucaklayamayacaksa bizim görevimizin ederi, değeri ne olabilir ki\" ifadelerini kullandı.

Daha sonra bakan Soylu\'nun yaptığı resim için açık arttırma yapıldı. Soylu\'nun resmini 500 bin lira karşılığında iş insanları Ayşe Cevahir ve Onur Sürmeli satın aldı. İşadamı Saadettin Saran, Ajda Pekkan\'ın yaptığı resmi 50 bin liraya, Dursun Özbek\'in yaptığı resmi ise 10 bin liraya satın aldı. Arzu Sabancı\'nın yaptığı resmi de Levent Bilek 40 bin liraya satın aldı. Gecede açık artırma ile satılan tablolardan elde edilen gelir \'Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kelebek Çocuklar\'a bağışlanacak.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan görüntüler

-Bakan Soylu\'nun tablosu

-Soylu\'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

23.02.2018 - 23.22 Haber Kodu : 180223221

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5- 5 KATLI BİNANIN EN ÜST KATI ALEV ALEV YANDI



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi\'nde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı.

Songül Sokak\'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katı ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle sabaha doğru yangın çıktı. Yangının çıktığı dubleks dairede yaşayan Yüksel İşleyen ile eşi ve kızı alevleri fark edince hemen dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale etti. Karşı binanın çatısına çıkan itfaiye erlerinin de müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürülebildi. İşleyen, itfaiye ekiplerinin geç geldiğini öne sürerek, \"Anlatacak çok şey yok. Sadece şunu söylüyorum. İtfaiye benim evime 500 metre. 40 dakika sonra geldi\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Alevlerden görüntü

-Binanın görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Polis ekipleri

-Vatandaşlar

-İşleyen ile röp.

-İşleyen\'in eşi ve kızı

-Genel ve detaylar

24.02.2018 - 06.13 - Haber Kodu : 180224017

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6- SULTANBEYLİ\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, satış yaptıkları tespit edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Sultanbeyli\'de daha önceden belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptıkları tespit edilen Y.B., G.K., F.S., T.A., C.G., ve M.S. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, satışa hazır halde bir miktar eroin, kokain ve sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na sevk edilen 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

24.02.2018 - 05.13 - Haber Kodu : 180224016



