DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ÖZEL)

1- MÜTEAHHİT SATIŞA ÇIKARDIĞI DAİREDE ÇEKİÇLE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA)

Beyoğlu\'nda, Cafer Çelik adlı müteahhit, satışa çıkardığı dairede kafasına çekiçle vurularak öldürüldü. Cesedi oğlu tarafından bulunan müteahhitin, daireye, bir müşteriyle buluşmak için gittiği öğrenildi.

Olay, Örnektepe Mahallesi Etibank Caddesi\'nde meydana geldi. Oğullarıyla birlikte müteahhitlik yapan Cafer Çelik, satılığa çıkardığı daireyi almak isteyen bir müşteriyle buluşmak için dün sabah saatlerinde evden çıktı. Aile sakinleri, en son saat 11.00 sıralarında görüştükleri Cafer Çelik\'i birkaç kez telefonla aramalarına rağmen cevap alamayınca aramaya çıktı.

Müteahhitin oğlu Ramazan Çelik, akşam saatlerinde, satılığa çıkarılan dairenin bulunduğu sokak girişinde babasının otomobilini gördü. Binaya giren Ramazan Çelik, en üst kattaki dairenin kapısının kapalı olduğunu görerek zile bastı. Çelik, kapıyı açan olmayınca, bu kez babasını cep telefonundan aradı. Babasının telefonunun daire içinde çaldığını anlayan Ramazan Çelik, tüm zorlamalarına rağmen kapıyı açamadı. Komşulardan yardım isteyen Ramazan Çelik, çatı katına çıkarak buradan daireye girdi.

Dairenin içinde babasını arayan oğlu, Cafer Çelik\'in kanlar içinde yerde yatan cesediyle karşılaştı. Gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçiren Ramazan Çelik, bina sakinleri ve mahalleli tarafından teskin edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, müteahhit Cafer Çelik\'in, cesedinin yanında bulunan çekiçle kafasına vurularak öldürüldüğü tespit edildi. İncelemelerin ardından, Çelik\'in cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kalabalık

-Polis ekipleri

-Cenaze aracı

-Olayın olduğu bina

-Akrabaları

-Cenazenin taşınması

-Ölen kişinin arabası

Genel ve detaylar

21.02.2018 - 00.57 Haber Kodu : 180221003

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2- BAHÇELİEVLER\'DE TARTIŞTIĞI KİŞİ TARAFINDAN SİLAHLA YARALANAN KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ

* Polis, saldırganın girdiği apartman çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

*Saldırgan bir süre sonra teslim oldu.

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Ersan SAN - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Bahçelievler\'de, tartıştığı kişiyi silahla vuran genç kaçarak bir apartmana girdi. Özel harekat timleri, apartmanın bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı. Silahla yaralanan kişi, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Cihan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal D., henüz bilinmeyen sebeple tartıştığı 23 yaşındaki C.C\'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Ardından kaçan Bilal D., bir apartmana sığındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Bilal D.\'nin kaçtığı binada bulunan sokağı güvenlik şeridiyle kapattı. Olay yerine özel harekat ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen özel harekat timleri, bu noktada güvenlik önlemi aldı. Bu arada, şüphelinin silahla ağır yaraladığı C.C., çevredeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra polis tarafından ikna edilen Bilal D. silahını bırakarak teslim oldu. Bilal D., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan C.C. yapılan tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Yerde yatan yaralı

-Yaralının başında toplananlar

-Yaralıya yardım edilmesi

-Yaralanan kişinin ambulansa bindirilmesinden görüntü

-Çevredeki kalabalıktan görüntü

-Polis ekiplerinden detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER:

-Yerdeki bıçaktan görüntü

-Yaralanan kişinin yerdeki kanlı kıyafeti

-Güvenlik şeridiyle kapatılan yol

-Polis ekiplerinin güvenlik önleminden görüntü

-Detaylar



20.02.2018 - 18.49 Haber Kodu : 180220214

20.02.2018 - 19.11 Haber Kodu : 180220216

20.02.2018 - 20.42 Haber Kodu : 180220230

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3- KADIKÖY\'DE YIKIM SIRASINDA BİNA ÇÖKTÜ: BİR SÜRÜCÜ KORKU DOLU ANLAR YAŞARI

- O ANLAR KAMERADA

* Kadıköy\'de bir binanın yıkımı sırasında bir sürücünün tehlike atlatması saniye saniye kameraya yansıdı.

* Çevre güvenliği alınmadan yapılan yıkımda büyük bir gürültüyle kopan moloz parçaları, sokaktan geçen aracın üstüne düştü.

* Yıkım yapılırken sokaktan geçen kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Fenerbahçe, Tunaman Sokak\'ta meydana geldi. Bir binanın yıkımı için çalışan iş makinasının darbesiyle, binanın iki katı kontrolsüz bir şekilde yıkıldı. O sırada sokağa giren bir otomobil, tehlike atlattı. Otomobilin üzerine moloz parçaları düşerken bu anlar yoldan geçmekte olan bir kişinin telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

\"TEHLİKELİ VE NORMLARA UYGUN YIKIM YAPILMIYOR\"

Bir mahalleli, \"Tehlikeli ve normlara uygun yıkım yapılmıyor. Yıkım yapıldıktan sonra devamında aynı şeyler izlenmiyor. Hafriyat kamyonları çamurlu şekilde sokakta devam ediyor. Sadece çamur sokak kirliliği değil, aynı zamanda arabaların kaymasına ve kazalara sebebiyet veriyor. Araba kazası bir şeklide maddi olarak kurtulur ama önünde insan varken araba duramadığında bu araba değil kamyon olduğunda çok daha büyük sorunlara sebebiyet veriyor. Şikayetçiyim. Oturduğum bina yapılırken bende büyük ihtimal etrafa zarar verdim. Ama bu kadar vahşice ve bu kadar rant uğruna insan hayatını hiçe sayarak bir zarar verildiğini zannetmiyorum o dönem. Bu kimin izni ile oluyor, kimin göz yumması ile oluyor? Veballeri boyunlarına artık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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(Cep telefonu)

-Makinanın darbesiyle iki katın çökmesi

-O esnada yola sapan araç

-Yıkım esnasında kayda geçen görüntüler

(Aktüel)

-Yıkılan bina

-Mahalle sakini ile röportaj

-Detaylar



20.02.2018 - 22.43 Haber Kodu : 180220239

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4- BAĞCILAR\'DA MASKELİ VE SİLAHLI SOYGUN

- 4 kişi marketteki kuyumcu standından yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu belirtilen altını çaldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da, bir marketin içindeki kuyumcu standına gelen maskeli ve silahlı 4 kişi, yaklaşık 200 bin liralık olduğu belirtilen altını gasp etti. Soyguncular, kaçarken çevredekileri korkutmak için havaya ateş ederek uzaklaştı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi\'ndeki bir markette bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcu standına gelen maskeli ve silahlı 4 kişi, silah doğrultarak kuyumcuyu etkisiz hale getirdi. Soyguncular, yaklaşık 200 bin lira değerinde olduğu belirtilen altınları alarak kaçtı. Soyguncuların, takip edilmemek ve çevredekileri korkutmak için havaya birkaç el silahla ateş ettikleri de öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevre güvenliği alan ekipleri, kuyumcu standında delile araştırması yaptı. Polisin soyguncuları yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olayın meydana geldiği market

-Yerdeki kovanlar

-Müşteriyle röp.

-Polis çalışması

Detaylar

20.02.2018 - 22.22 Haber Kodu : 180220238

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5- EYÜP\'TE OTOPARKTA ÇIKAN YANGIN ARAÇLARA SIÇRADI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHA

Eyüp\'te otoparkın ofis olarak kullanılan bölümünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında ölen yada yaralanan olmazken iki otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 02:00 sıralarında Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Çıkmazı\'nda bulunan bir oto kiralama firmasının otoparkında başladı. Ofis olarak kullanılan bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek park halindeki otomobillere sıçradı.



ÇOK SAYIDA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında ofis bölümü tamamen kullanılamaz hale gelirken, iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Kısa sürede söndürülen yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni de yapılacak olan incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekipleri

-Yanmış araçlar

-Röportaj

-D-100\'de kaza yapan araçlar

-Genel ve detay görüntüler

21.02.2018 - 03.07 Haber Kodu : 180221011

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6- 78\'LİLER GİRİŞİMİ SÖZCÜSÜ CELALETTİN CAN\'IN ARALARINDA BULUNDUĞU 16 KİŞİ TUTUKLANDI



Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, DHA

İstanbul\'da 7 Şubat günü gözaltına alınan ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilen aralarında 78\'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can\'ın da bulunduğu 19 kişiden 16\'sı \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 78\'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can\'in aralarında bulunduğu 19 kişi, dört ayrı nöbetçi mahkemede sorgulandı.



\"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ\" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDILAR

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği\'nce sorgulanan şüphelilerden Atilla Sayir, Celalettin Can ve Erhan Sarıkaya tutuklanırken; Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Elif Bulut\'un adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildi.

\"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan tutuklanan Celalettin Can\'a ilişkin gerekçede, \"12 Eylül davası ile ilgili çıkan mahkeme kararını protesto için korsan gösteri düzenlemek istediği, Abdullah Öcalan ile ilgili düzenlenen konferanslara katılım sağlayacağına dair, Halkların Demokratik Kongresi\'nin(HDK) Türkiye Yürütme Kurulu toplantılarına katıldığına dair tape kayıtlarının olduğu, güvenlik güçlerinin operasyon düzenlediği bölgelere battaniye ve beyaz eşya gönderilmesi hususunda yapılan kampanyaya destek olduğu, PKK/ KCK terör örgütüne mensup kişi için \'şehit\' ibaresini kullandığı, kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile ilgili olarak korsan gösterilere katılması ve slogan atması\" gösterildi.



Şüphelilerden Filiz Yılmaz, Metin İlan, Suphi Yıldız, Bedia Aydemir ve Gonca Yangöz İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı. Şüpheli Yangöz, aynı zamanda \"Terör örgütü propagandası yapmakö suçundan da tutuklandı. Şüphelilerden Mehmet Şamil Altan, Abdulselam Yulcu, Taylan Talaş ve Hüseyin Gençer İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklandı. Şüpheli Mehmet Ali Ulusoy ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği de Gülsen Biter, Vahit Dalgıç, Taylan Urun ve Can Memiş hakkında tutuklama kararı verdi.

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7- OTELDE 2 BİN 200 YILLIK OLDUĞU BELİRTİLEN TARİHİ ALTIN TAÇ ELE GEÇİRİLDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir otele operasyon düzenledi. Operasyonda Hellenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık olduğu belirtilen tarihi altın taç ve gümüş bir tas ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışmalarda bazı şüphelilerin ellerinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi.



500 BİN DOLARA ANLAŞMA SAĞLANDI

Polis ekipleri, şüphelilerle antikacı kılığında irtibat kurarak tarihi eserleri satın almak istedi. Şüpheliler tarihi eserler karşılığında kendilerini antikacı olarak tanıtan polislere yaklaşık M.Ö. 200\'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen altın taç ve gümüş tası 1 milyon Dolar\'a satmak istedi. Şüpheliler, yapılan pazarlıkla tarihi eserleri 500 bin Dolar\'a satmaya anlaştı.

\'DİADEM\' VE \'URNE\'

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerle Fatih\'te bir otelde buluşma ayarlayarak operasyon düzenledi. Otele yapılan operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yanlarında bulunan poşetlerde, aralarında Hellenistik döneme ait M.Ö. 200 yıllarına ait olduğu değerlendirilen \'Diadem\' adı verilen altın taç, akik taşlı altın yüzük ve saf gümüşten yapılan \'Urne\' tası ele geçirildi. Polis ekipleri saf gümüşten yapılan \'Urne\' tasının kırılmış olduğunu belirledi.



TARİHİ ESERLER İNCELENECEK

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ele geçirdiği tarihi eserleri incelemek üzere Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü\'ne göndereceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü

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-Tarihi eserlerden görüntü

-Altın taç

-Kırılmış gümüş tas

-Genel ve detaylar



(POLİS KAMERASI)

-Polis ekiplerinin otele operasyon düzenlemesi

-Masada oturan kişilerin incelenmesi

-Poşetler içinde ele geçirilen tarihi eserler

-Genel ve detaylar

20.02.2018 - 18.35 Haber Kodu : 180220212

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8- MALTEPE\'DE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ AĞIR YARALANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Maltepe Sahil Yolu\'nda seyir halindeki otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Ağır yaralanan Özbekistan uyruklu Utkır Chuttanov, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, dün saat 20.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu\'nda meydana geldi. Kartal istikametinde seyir halinde olan Yunus Gültekin\'in kullandığı

34 Nb 5478 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Özbek uyruklu Utkır Chuttanov(43)\'a çarptı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Utkır Chuttanov\'u ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne ye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken görgü tanıkları yaralanan Chuttanov\'un, elinde bulunan içki şişesiyle, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalıştığını ileri sürdü.

Bir görgü tanığı, \"Araç normal seyir halindeyken elinde alkol şişesiyle sağa sola devrilen bir vatandaş, ışıklardan karşıya geçerken araç durmadı ve ona çarptı. Karşıya geçerken kazanın olacağını anladık, bağırdık ama vatandaş duymadı. Aracın camına kafasını vurdu ve yere serildi. Olay anında ilk müdahaleyi yaptık, ambulans çağırdık. Karşıya geçerken elinde bu alkol şişesi vardı, bağırdık duymadı.\" iddiasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından;

-Yaralının yerde yatması

-Yaralıya yapılan müdahale

-Yaralının ambulansa alınması

AKTÜEL

-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Görgü tanığıyla röp.

-Kazaya karışan araç

Detaylar

20.02.2018 - 21.50 Haber Kodu : 180220236