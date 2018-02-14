DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İLKER BAŞBUĞ\'DAN ERDOĞAN VE BAHÇELİ\'NİN AÇIKLAMALARINA YANIT

\" Sayın Cumhurbaşkanı\'nın konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim\"

\"Ancak, beyanlarında geçen \'gerekli cevabı alacak\' şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum\"

Haber: Cem TURSUN - İSTANBUL DHA

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin açıklamalarına cevap verdi.

\"HİÇBİR ZAMAN NE KİŞİLERİ NE DE SİYASİ PARTİLERİ HEDEF ALAN BİR SÖZÜM OLMAMIŞTIR\"

Başbuğ\'un kendisine ait internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

\"50 yıl hizmet ettiğim Türk Ordusunun bir mensubu olarak almış olduğum eğitim ve devlet adamlığı kişiliğinin gereği olarak bugüne kadar yaptığım bütün konuşma ve değerlendirmelerde hiçbir zaman ne kişileri ne de siyasi partileri hedef alan bir sözüm olmamıştır. Ancak, Sayın Devlet Bahçeli\'nin grup toplantısında yaptığı konuşmada şahsımı hedef alan maksatlı ve yersiz ithamları karşısında bir açıklama yapma gereği hasıl olmuştur\"

\"YERSİZ İTHAMLARI VE ÜSLUBU KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM\"

\" 07 Şubat 2018 tarihinde şahsıma yöneltilen bir soru üzerine \'Afrin\'de Mehmetçik çatışıyor, askerimiz çatışıyor, şehit oluyor. Asker çatışırken, şehit olurken siyasidir falan gibi söylemlerin tartışılma zamanları değil\' şeklinde bir yanıtım olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin görüşlerim, düşüncelerim ve desteğim ortada iken, şahsıma yöneltilen değerlendirmeleri, yersiz ithamları ve üslubu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Siyaset, elbette ülkenin güvenlik konularını, beka sorunlarını konuşmalı, değerlendirmelidir. Bunun aksi düşünülemez. Önemli olan, bir harekâtın ortasında ülkenin bütün unsurlarıyla bir bütünlük göstermesidir. Benim de her zaman altını çizmek istediğim husus budur\"

\"TAM VE DOĞRU BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜ BELİRTMEK İSTERİM\"

\"Sayın Cumhurbaşkanı\'nın da konuşma içeriğimle ilgili olarak tam ve doğru bilgilendirilmediğini düşündüğümü belirtmek isterim. Ancak, beyanlarında geçen \'gerekli cevabı alacak\' şeklindeki ifade ile bugüne kadar uğradığımız haksızlıklara yeni bir haksızlığın daha ilave edilebileceğinin kastedildiğini değerlendirmek istemiyorum\"

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2- ARNAVUTKÖY\'DE AĞIZLARI BANTLANMIŞ HALDE BİRİ KADINA AİT İKİ CESET BULUNDU

* Yapılan ilk incelemede üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin vücutlarında darp izlerine rastlandı.

Haber-Kamera:Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Arnavutköy\'de biri tren yoluna, biri dere yatağına atılmış, ağızları koli bandıyla bağlanmış iki ceset bulundu. 30\'lu yaşlarda, bir kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadı.

Arnavutköy, Deliklikaya Köyünde dün akşam 17.00 sıralarında hayvanlarını otlatan bir çoban, tren yolunda battaniyeye sarılı halde kadın cesedi gördü. Çoban durumu polise bildirdi. Bundan yaklaşık yarım saat sonra ise, olay yerinden 1 kilometre ötede bir erkeğe ait ceset bulundu. Her iki olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin vücutlarında darp izlerine rastlandı. Ayrıca iki cesedin ağzının da koli bandı ile bağlandığı tespit edildi.

Tren yoluna atılan kadının cesedi itfaiyenin vinci ile çıkarıldı. Erkeğin cesedi ise dere yatağına yakın bir noktadan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, Cumhuriyet Savcısı olay yerine geldi. Kimliği tespit edilemeyen cesetler cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Cenazelerin daha sonra Adli Tıp Kurumu\'na götürüleceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Güvenlik şeridi

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Tren yolundan çıkarılan ceset

-Diğer cesedin çıkarılması

-Genel ve detaylar

13.02.2018 - 22.33 Haber Kodu : 180213267

13.02.2018 - 21.53 Haber Kodu : 180213264

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3 - PENDİK\'TE İNŞAATIN ASANSÖR BOŞLUĞUNDA İKİ CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN - Anıl UÇAN / İSTANBUL DHA

Pendik\'te bir inşaatın asansör boşluğunda biriken suda iki ceset bulundu. Üzerlerinden herhangi bir kimlik çıkmayan iki ceset polis ve savcı incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Kurtköy Bahattin Velet Caddesi\'nde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğunda dün saat 17.00 sıralarında, çevrede oyun oynayan çocuklar tarafından bir kişinin hareketsiz yattığının görüldüğü polise bildirildi. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, bulanık suyun içinde iki kişinin cesedinin olduğunu belirledi. Polis, bina girişini güvenlik şeridiyle kapattı. Polis ekipleri, suyun boşaltılması için olay yerine itfaiye ekipleri çağırdı. İtfaiye ekipleri biriken suyu boşalttı. Cesetlerin bulunduğu yerin duvarları kırıldı. Ardından olay yeri inceleme ekipleri, delil incelemesi yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerlerinden kimlik çıkmayan iki ceset, Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Cesetleri bulunduğu yerin duvarının kırılması

-Cesetlerin çıkarılması

-İtfaiye ekipleri

13.02.2018 - 18.42 Haber Kodu : 180213235

13.02.2018 - 19.08 Haber Kodu : 180213242

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4- MAÇKA PARKI\'NDAKİ ÇALIŞMALARA PROTESTO

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN / İstanbul DHA

Maçka Demokrasi Parkı\'nda toplanan bir grup, parkta devam eden Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında yapılan ağaç sökme işlemlerini protesto etti.

Geçtiğimiz gün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce büyük bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı\'nda ağaç sökme işlemleri başlamıştı. Parkta devam eden çalışmaları protesto eden \'Maçka Parkı hepimizin\' grubu üyeleri, dün saat 18.30\'da söküm işleminin yapıldığı alanda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Grup üyesi Ersin Kiriş\'in okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Geçen seneden bu yana bütün kent ve yaşam savunucularının mücadele ettiği Maçka Parkı\'na yapılmak istenen tünel projesi yeniden devrede. Maçka Parkı, Dolmabahçe-Levazım, Armutlu-Ayazağa tünellerinin Dolmabahçe çıkışı nedeniyle tehdit altında. İBB ekipleri Maçka Parkı\'ndan sonra daha önce parka ait olan Beşiktaş stadının karşısındaki alanı da panellerle çevirdi. İBB yenilediği görsellerle, hazırladığı tanıtım broşürüyle toplam 199 ağacı taşıyacağını, bölgenin eskisinden daha yeşil olacağını iddia ediyor. Parkın projeden etkilenmeyeceğinden bahsediyor. Ancak biliyoruz ki; İBB bölgeyi üst geçitlerle, tünel giriş çıkışlarıyla, parkı nasıl beton yığınına çevireceğini gerçek dışı görsellerle ispatlamaya çalışıyor. Yaklaşık 100 yıllık ağaçların Maçka Parkı\'nın bir gerçeği olduğunu yok sayarak parkın bir kısmına boş arazi muamelesi yapıyor. Proje Maçka Parkı\'nı bir ulaşım aksının ortasında bırakıyor. Maçka Parkı\'nın zarar görmemesi için tek ihtimal Tünel Projesi\'nin iptal edilmesidir. Maçka Parkı\'nı savunanlar binlerce dilekçeyle projesini askıya çıkan planlarına itiraz etti. İptal edilen plan, küçük bir değişiklikle yeniden devreye sokuldu. Kazanılan dava boşa düşürüldü. Maçka Parkı\'na sahip çıkalım.

Açıklamanın ardından park önünde mini bir forum yapan grup, bundan sonra her akşam park önünde toplanma kararı aldı. Grup üyeleri daha sonra buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Toplanan grup

- Atılan sloganlar

- Basın açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

13.02.2018 - 19.58 Haber Kodu : 180213251

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5 - ŞİŞLİ\'DE VALE CİPLE TELEFON BAYİSİNE DALDI

* Şişli\'de direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği öne sürülen vale, lüks ciple cep telefonu bayisine girdi.

* Kaza sırasında kedisini aramak için dışarı çıkan işyeri sahibi ölümden döndü. Kazada yaralanan vale, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Şişli\'de, direksiyon başında epilepsi krizi geçirdiği iddia edilen vale, lüks ciple cep telefonu bayisine girdi.

Olay, dün saat 21.50 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Güzel Bahçe Sokak 19A numarada meydana geldi. İddialara göre, soyadını vermek istemeyen Nuran adlı kadın ve yanındakiler, özel bir hastanede tedavi gören bir akrabalarını ziyarete geldi.

Nuran adlı kadın, hastaneye girerken, sokağa park ettiği lüks cipi otoparka çekmesi için anahtarı valeye teslim etti. İsmi henüz belirlenemeyen vale, seyir halindeyken, epilepsi krizi geçirdi. Kontrolden çıkan cip önce kaldırımdaki demir dubaya ardından da bir ağaca çarptı. Yolda zikzak çizerek ilerleyen cip, bu kez de karşı kaldırıma çıktıktan sonra cep telefonu bayisinden içeri girdi.

Bayi sahibi Aslı Özcan, o sırada, sokağa kaçan kedisini aramak için dışarı çıktığı için olası bir ölümden kurtulurken, vale hafif şekilde yaralandı. Gürültüyü duyarak evlerinden çıkan sokak sakinlerinin yardımıyla cipten çıkan vale, aynı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cep telefonu bayisinin sahibi Aslı Özcan, cipin zikzak yaparak geldiğini ve birden dükkanın içine girdiğini belirterek \"Kedim dışarıdaydı onu almaya çıktım. Allah\'tan çıkmışım yani. Bir dakika önce yani sadece bir dakika önce. Saniyeler kala... Eğer, 3 saniye önce buraya gelsem ben de ezilecektim\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Kaza yeri

-Dükkana çarpan araç

-Dükkan sahibiyle röportaj

-Toplanan mahalle sakinleri

-Polis ekipleri

-Yıkılan ağaç ve direkler

-Araç sahipleri

-Araçın çıkarılarak götürülmesi

Genel ve detaylar

14.02.2018 - 00.00 Haber Kodu : 180214001

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6- CNR EXPO FUAR MERKEZİ\'NDE YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Yeşilköy\'deki CNR Expo Fuar Merkezi\'nde yangın çıktı.

Avrasya Boat Show\'un devam ettiği fuar merkezinin 4. holünde saat 05.00 sıralarından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yangınla ilgili fuarcılık şirketinden yapılan açıklamada, yangının elektrik aksamından çıktığının tahmin edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, \"Bu sabah saatlerinde CNR EXPO\'da yapılan CNR Avrasya Boat Show\'da katılımcılardan birisinin standındaki elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevlenme yangına dönüşmeden kısa sürede söndürüldü. Sadece katılımcının alanında bulunan bir jet skinin etkilendiği olayda, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı\" denildi





Görüntü döküm:

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-Yangından görüntü

-Çıkan dumanlar

-İtfaiyenin çalışması

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Genel ve detaylar

14.02.2018 - 05.33 Haber Kodu : 180214009

14.02.2018 - 06.21 Haber Kodu : 180214011

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7- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE AYAKKABI ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece\'de, ayakkabı atölyesinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede büyük çapta hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, yangın Mehmet Akif Mahallesi Çamlıbel Sokak üzerinde bulunan tek katlı ayakkabı atölyesinde, dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü ve deponun tamamını sardı. Depoda çalışanlar ve mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını güçlükle kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmadı ancak atölyede büyük çapta hasar oluştu. Atölyedeki ayakkabıların büyük kısmı yandı. Görgü tanıkları yangının biranda büyüdüğünü söyledi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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Cep telefonu kamerasından;

-Yükselen alevler

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

AKTÜEL

-Atölyeden detay görüntüler

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Yanan ayakkabılardan detaylar

-Görgü tanıklarıyla röportajlar

-Genel görüntüler

13.02.2018 - 19.57 Haber Kodu : 180213250



