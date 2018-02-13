DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Narkotik ekipleri tarafından önceden belirlenen 30 adrese yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sabah saat 05.30 sıralarında başlayan operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi.



ÖZEL HAREKAT VE HELİKOPTER DESTEKLİ

Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda baskın yapılan adreslerden biri de Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Mahallesi Şehit Er Erkan Alyanak Sokak\'taki 5 katlı binaydı. Narkotik ekipleri içeride arama yaparken Özel Harekat Timleri\'de bina girişinde güvenlik önlemi aldı. Polis helikopteri de operasyon yapılan bölgeye havadan taradı. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan operasyonda aramalar devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Operasyona toplu halde gidilmesi

-Operasyon yapılan adres

-Özel harekat polislerinin binaya girmesi

-Narkotik polislerinin binaya girmesi

-Polis helikopteri

-Sokakta polisin önlem alması

-Genel ve detaylar

13.02.2018 - 06.40 Haber Kodu : 180213009

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(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE)

2- KÖPRÜDEKİ EYLEM TRAFİĞİ DURDURDU; EYLEMCİ YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Haber-Kamera: Ersan SAN - Ozan URAL - Ertan KILIÇ - Mehmet İLKAY ÖZER - İSTANBUL DHA

15 Temmuz Şehitler köprüsünde eylem yapan kişi nedeniyle trafik Ankara istikametinde yaklaşık 1 saat durdu.

Olay, dün saat 18.50 sıralarında 15 Temmuz Köprüsü üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinde köprü üzerine gelen Metin Yılmaz, aracını iki şeridi kapatacak şekilde park etti. Aracına, Güneydoğu gazisi olduğunu ve dolandırıldığını ileri süren yazıların olduğu pankart asan Metin Yılmaz, havaya ateş etmeye başladı. Bildirilmesi üzerine aralarında özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, eylem nedeniyle Ankara istikametinde trafiği kapattı. Özel harekat polisleri, eylem yapan Metin Yılmaz\'ın çevresinde önlem aldı.

YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA İKNA OLDU

Bu sırada müzakereci polisler Metin Yılmaz ile konuşarak, onu ikna etti. Yılmaz müzakereci polislere elindeki tabancayı verdikten sonra teslim oldu. Yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından gözaltına alınan Metin Yılmaz, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü. Köprünün trafiğe açılmasıyla duran trafik normale döndü. Üzerindeki pankart sökülen araç, Köprü Koruma Şube Müdürlüğü\'ne çekildi. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelinin eylem yaptığı bir şeridi trafiğe kapatarak delil araştırması yaptı. Olay yerinde 10\'u aşkın boş kovan bulunduğu öğrenildi. Metin Yılmaz\'ın polisteki ilk ifadesinde, Güneydoğu gazisi olduğunu ve amcasınınoğlu tarafından bütün parası alınarak dolandırıldığı için böyle bir eyleme giriştiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Trafikten görüntü

-Polisin önlemi

-Polisin yolu kapatması

-Metrobüste bekleyen yolcular

-Eylemcinin görüntüsü

-Polisin ikna çalışması

-Aracın görüntüsü

-Trafikten görüntü

-Teslim olması

-Eylemcinin gözaltına alınması

-Polis aracına bindirilmesi

-Önlem alan özel harekat polisi

-Yerdeki boş kovanlar

-Detaylar

12.02.2018 - 19.08 Haber Kodu : 180212153

12.02.2018 - 19.17 Haber Kodu : 180212154

12.02.2018 - 19.18 Haber Kodu : 180212155

12.02.2018 - 19.26 Haber Kodu : 180212156

12.02.2018 - 19.37 Haber Kodu : 180212159

12.02.2018 - 19.43 Haber Kodu : 180212160

12.02.2018 - 19.59 Haber Kodu : 180212164

12.02.2018 - 20.58 Haber Kodu : 180212170

12.02.2018 - 21.05 Haber Kodu : 180212171

12.02.2018 - 19.44 Haber Kodu : 180212161

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3- İSTANBULLULAR İBB\'YE 2017\'DE ŞİKAYET YAĞDIRDI

- Yaklaşık 15 milyon nüfuslu İstanbul\'da geçen yıl Beyaz Masa\'ya 8 milyon 693 bin kez başvuru gerçekleşti.

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin sorun çözüm merkezi olarak bilinen Beyaz Masa\'ya geçtiğimiz yıl 8 milyon 693 bin başvuru gerçekleşti.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan \"Tech İstanbul\" e-dergisinin Şubat sayısında, belediyenin geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalara yer verildi. Buna göre, toplam nüfusu 15 milyonu aşan İstanbul\'un çözüm merkezi olarak bilinen, ağırlıklı olarak telefon ve sosyal medyadan ulaşılan Beyaz Masa\'ya 2017\'de toplam 8 milyon 693 bin adet başvuru yapıldı.

İTFAİYE 56 BİN VAKAYA MÜDAHALE ETTİ

Ayrıca İstanbul İtfaiyesi, 2017\'de toplam 56 bin 451 vakaya müdahale etti. İBB ekiplerince, sahil ve denizlerden 42 bin 860 metreküp atık toplandı. 284 bin 948 kişi İSMEK kurslarında eğitim aldı. 5 milyon 271 bin kişi İBB\'nin spor tesislerini kullandı. 759 bin 154 kişi İBB tarafından düzenlenen düzenlediği kültür sanat etkinliklerine katıldı.

Görüntü Dökümü:

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İstanbul ile ilgili arşiv görüntüler

12.02.2018 - 21.38 Haber Kodu : 180212175

