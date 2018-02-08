DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - SARIYER\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera : Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Sarıyer\'de polis uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 4 noktada düzenlenen operasyonda önceden belirlenen adresler arandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Çayırbaşı Mahallesi\'nde 4 farklı noktada uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı aramalarda önceden belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Uyuşturucu madde olduğundan şüphelenilen metruk binalarda hassas burunlu polis köpeği arama yaptı.



Görüntü Dökümü:

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-Polislerin sokağa girişi

-Adreslerde yapılan aramalar

-Polis köpeği

-Genel ve detaylar

07.02.2018 - 17.56 Haber Kodu : 180207205

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2- İSTANBUL BOĞAZI\'NDA DENİZANASI YOĞUNLUĞU

* Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar,

\"Su ve hava sıcaklığı 1-2 derece daha yüksek\"

\"Normalinde yazın görmemiz gereken artışları biz şu anda kışın görmeye başladık\"

\"Denizanalarının stoklarındaki artış direkt olarak balık popülasyonunu ciddi olarak etkiler\"

Haber- Kamera: Enver ALAS , Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı\'nda son günlerde denizanası yoğunluğu göze çarpıyor.

Sahilde yürüyenlerin ve balık tutanların dikkatini çeken denizanalarının sayısındaki artışın sıcaklık değişiminden kaynaklandığı belirtildi.

\"YAZIN GÖRMEMİZ GEREKEN ARTIŞI KIŞIN GÖRMEYE BAŞLADIK\"

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, kış mevsiminin önceki yıllara göre daha ılıman geçtiğini belirtti. Okyar,\" Su ve hava sıcaklığı 1-2 derece daha yüksek. Doğal olarak sıcaklık değişimine bağlı denizanalarındaki artış tetiklediğinden dolayı normalinde yazın görmemiz gereken artışları biz şu anda kışın görmeye başladık. Son birkaç gündür de İstanbul\'da çok kuvvetli bir lodos vardı. Lodosun kuvvetli esmesi, bu canlıları sahilde biriktirdi\" dedi.



KIYISAL ALANLARIN TAHRİBATI ARTIŞI ETKİLİYOR

Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, \"Denizdeki balıkların yumurta ve larvaları üzerinden besleniyorlar. Denizanalarının stoklarındaki artış, bazı omurgasız canlıların larvaları ve balıkların besinlerini oluşturan zooplankton üzerinden beslenmesinden dolayı direkt olarak balık popülasyonunu ciddi olarak etkiler. Bu canlıların yaşamlarının ilk evreleri denizin dibinde sabit. Bunun için de taş, kaya gibi sert zeminlere ihtiyaç vardır. Siz sahilleri kentsel dönüşüm altında tahrip ederseniz, liman yaptığınızda, yapay demir veya tahta parçalarını o ortama koyduğunuzda bu canlılar için yaşam alanı yaratmış oluyorsunuz\" diye konuştu.

Boğaz\'da denize giren Çamlıbahçe Boğaz Sporcusu Ramazan Türkanoğlu ise son zamanlarda denizanası yoğunluğunda artış gördüğünü belirterek \"Gördüğünüz gibi denizanaları yavru şeklinde. Ocak ayının sonundan beri böyle bir artış var\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-İstanbul Boğazı\'ndan görüntüler

-Yılmaz Karabul\'un konuşması

-Ramazan Türkoğlu\'nun konuşması

-Prof. Dr. Melek İşinibilir\'in konuşması

-Genel ve detaylar

07.02.2018 - 17.38 Haber Kodu : 180207201

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3- MAÇKA PARKI\'NDAKİ ÇALIŞMAYLA İLGİLİ BELEDİYEDEN ANİMASYONLU AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Hakan KAYA -Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)

Dolmabahçe-Levazım tüneli projesinin animasyon görüntülerini paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

BU SABAH BİR BÖLÜM DAHA KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce bir bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı\'nın Beşiktaş\'ın stadı Vodafone Park\'a bakan kısmı da sabah saatlerinde gelen işçiler tarafından kapatılmaya başlandı. Kapatılan alandaki ağaçlar ise tek tek sayılarak kırmızı boyalarla işaretlendi. Dolmabahçe-Levazım- Baltalimanı-Ayazağa tünel projesi kapsamında Maçka parkının bir bölümü daha önce alüminyum plakalarla kapatılmıştı.

İBB\'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmalardaki son durumla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Projenin animasyon görüntülerini de paylaşan İBB\'nin açıklaması şu şekilde:

\"İstanbul karayolu ulaşımının önemli projelerinden olan Dolmabahçe - Levazım Tüneli ile, Taksim, Kabataş ve Kağıthane yönünden gelen araçlar Zincirlikuyu, Levent, Etiler ve Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Böylece, Dolmabahçe- Levazım arasında 70 dakikayı bulan yolculuk süresi 5 dakikaya inecek. Tünel, Piyalepaşa-Dolmabahçe Tüneli çıkışından başlayarak, Ortaköy Vadisi\'nde son bulacak. Trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan Dolmabahçe Levazım Tüneli Projesi, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 4 No\'lu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun Kararı ve İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu\'nun onayları ile yapılıyor. Tünel projesi tamamlandığında; Taksim ve Kabataş yönünden gelen araçlar, Beşiktaş Meydanı, Çırağan Caddesi, Yıldız Yokuşu ve Esentepe trafiğine girmeden Zincirlikuyu-Ortaköy yönüne kesintisiz bir şekilde ulaşabilecekler. Bu sayede, Beşiktaş ve bölgesindeki trafiğin önemli ölçüde rahatlaması amaçlanıyor. İki tüp olarak inşa edilecek tünelin toplam uzunluğu 7 bin 800 metre olacak\"



Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Tünel animasyonu

////GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Parktan görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Bilgilendirme pankartlarından görüntü

-Röportajlar

-Genel ve detaylar

07.02.2018 - 18.46 Haber Kodu : 180207221_

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