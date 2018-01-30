DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- KADINA ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİYİ DURDURMAK İSTEYEN GENÇ FUTBOLCU ÖLDÜRÜLDÜ

* İstanbul Yedikulespor\'un lisanslı futbolcusu Yunus Emre İzol, Moldova uyruklu E.D.\'ye şiddet uygulayan Ayhan A.\'yı durdurmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.

* Kavgada 2 kişi de yaralanırken saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Ayhan A., gözaltına alındı.

* Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Olay, saat 23.00 sıralarında Yedikule İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus Emre İzol (24) ve arkadaşları sohbet ederken taksiye binmeye çalışan bir kadına bir erkeğin şiddet uyguladığını gördüler. Şiddet uygulanan kadını kurtarmak isteyen İzol ve arkadaşları ile kadını darp eden kişi arasında kavga çıktı. Kavga sırasında İzol, kalbine aldığı 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, Abdülhamit Akın ve Uğur Taşkın yaralandı.

Kavga sırasında elinden yaralanan saldırgan tedavi için gittiği hastanede Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin, emniyette kasten yaralamadan kaydı bulunan 38 yaşındaki Ayhan A. olduğu belirlendi. Ayhan A, sorguya alındı.

Polisin yaptığı araştırmaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ayhan A. İmrahor Caddesi\'ndeki taksi durağının yanında bekliyordu. Yolun karşısında bekleyen Moldovalı E.D.\'yle, telefonunu çaldığını söyleyerek tartıştı. E.D. bu suçlamayı reddederek taksiye binmeye çalıştı.

Ayhan A., E.D.\'yi darp etmeye başladı. Yunus Emre İzol ve arkadaşları, Ayhan A.\'ya, \"Ayıptır karşındaki kadın, neden vuruyorsun\" dedi. Ayhan A. kadını darp etmeye devam edince, Yunus Emre İzol, arkadaşlarıyla birlikte kadını saldırıdan kurtarmak için müdahale etti. Bu sırada Ayhan A., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak, İzol ve arkadaşlarına sapladı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırı anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde ortasında kalabalık bir grubun kavga ettiği görülüyor. Bir diğer görüntüde şüphelinin kalabalık arasında kaldıktan sonra kaçarak bir markete sığındığı ve bir kadın tarafından durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

YARALI OLAY ANINI ANLATTI

Olayda yaralanan Abdülhamit Akın yaşananları anlattı. Akın, \"Olay sırasında işyerimde oturuyordum. Bağrışma sesleri geliyordu. Dışarı çıkıp baktığımda taksinin içerisinde bir bayanın saçından tutulup sürüklenmeye çalışıldığını gördüm. Bıçaklayan şahıs \'telefonumu ver\' diye bağırıyordu. Müdahale ettik, adamın elinden tuttum kadının saçlarını kurtarmaya çalıştım. Şahsı esnaflar tutuyordu. Elinden aldıktan sonra kadının kaçtığını görünce bıçağı çekti, küfür etmeye başladı. Beni bıçakladı, boğuştuk. Daha sonra yunus İzol\'un kalbinden bıçaklanarak yere düştüğünü gördüm. Ardından Yunus İzol ile Samatya SSK\'ya gittik. Hastanede 2 dakika sonra Yunus İzol\'u kaybettik. Biz bıçaklanınca adama sopayla saldıran Uğur Taşkın\'ı da yaralamış, o da 5 dakika sonra hastaneye geldi. Beni bıçaklayan kişi, kadının telefonunu çaldığını söylüyordu. Saçından tutup sürüklediğinde kadını kurtarmak için müdahale ettik.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

Güvenlik kamera görüntüleri

-Kadının taksiden inmesi

-Cadde ortasında yaşanan kavga

-Şüphelinin markete sığınması

-Market içinde bir kadın tarafından durdurulmaya çalışılması

AKTÜEL

-Yaralı ile röp.

-Olay yerinden görüntüler

Detaylar

29.01.2018 - 20.31 Haber Kodu : 180129175

29.01.2018 - 20.32 Haber Kodu : 180129176

============================

2- SANİYELER İÇİNDE TELEFON BAYİSİNİ SOYDULAR

Haber -Kamera :Ozan URAL /İstanbul DHA

Kadıköy\'de bir telefon bayisine camını taşla kırarak giren hırsızlar saniyeler çok sayıda cep telefonu çalarak kaçtı. Olay gece saat 03:00 sıralarında Kadıköy Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi\'nde gerçekleşti. Telefon bayisinin camını kaldırım taşlarıyla kırarak içeriye giren yüzleri maskeli hırsızlar, çok sayıda telefonu alarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı

Görüntü dökümü:

--------------

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Hırsızların dükkanın camını kırarak içeri girmesi

-Dükkanın içindeki telefonları almaları

-Olay yerinden kaçmaları

-Genel ve detaylar

30.01.2018 - 07.47 Haber Kodu : 180130004

==============================

3- SANCAKTEPE\'DE SAHTE İLAÇ OPERASYONU

Haber -Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de sahte ilaç ve kahve üretimi yapıldığı ihbarını değerlendiren polis, binlerce paket sahte ilaç ve kahve ele geçirdi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne, Sancaktepe Yadigar Sokak üzerindeki Otomer sitesi içerisinde sahte ilaç ve kahve üretildiğine dair ihbar geldi. İhbarı değerlendiren Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adreslere baskın düzenledi. Operasyonda sağlık müdürlüğüne bağlı ekipler de hazır bulundu.

Baskında sitede iki ayrı dükkan içerisinde ünlü markalara ait isimlerlekahve ve sahte ilaç paketlendiği tespit edildi. İmalathanede bulunan yaklaşık 5 bin paket sahte ilaç ve 7 bin paket kahveye el konulurken, konuyla ilgili 14 kişi gözaltına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, kaçak imalathanede markaları kullanılan ilaç ve kahve firması yetkililerinin de davacı ve şikayetçi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------

Kahve yapımında imalathanede kullanılan malzemeler

Ambalaj makinesi

Etiketler

Paketlenmiş kahveler

Paketlenmiş ilaçlar

İlaca ait reçete

İmalathanede bulunan açık tuvalet

İmalathanede çalışanlar

Genel ve detay

29.01.2018 - 22.09 Haber Kodu : 180129183

=============================

4- GÜNGÖREN\'DE TRAFO BİR AY İÇİNDE İKİNCİ KEZ PATLADI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Güngören\'de 11 Ocak\'ta da patlayan elektrik trafosu bu gece yarısı ikinci kez patladı.

Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Birsel Sokak\'ta saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 3 katlı binanın altında bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın altında bulunan trafoya müdahale ederken kısa sürede yangın söndürdü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, Çevrede bazı ev ve işyerlerinde elektrikler kesildi. Ekipler, trafoyu onarmak için çalışmalara başladı.

Apartman sakinlerinden Refik Çepnioğlu, \"Patlamayı net olarak duymadım. Biz bu duruma alıştık. Patlamayı saymayı unuttuk haftada iki defa patlıyor. Geçen hafta patladı. Ondan önce patladı. Devamlı patlıyor. Elektriğimiz hiç yok. Köyde daha iyiydik\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

--------------

(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Patlama sesleri

-Vatandaşın bağırması



(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Polis ve İtfaiye ekipleri

-İtfaiye ekiplerin çalışması

-Üç katlı binanın altında bulunan trafo

-Dışarıda toplanan vatandaşlar

-Ekiplerin çalışması

-Vatandaşla röp.

-Binadan detay

-Genel ve detaylar