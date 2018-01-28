DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- AFRİN ŞEHİDİNİN HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG\'ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan\'ın haberi baba evine ulaştı. Acı haberin ardından yakınları, şehidin baba evine akın etti. Şehidin evi ve sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, binanın önünde ambulans hazır bekletildi.

Şehidin evinin yakınında bulunan Ümraniye Topağacı Merkez Camii\'nin avlusunda toplanan vatandaşlar okunan Kuran-ı Kerim tilavetini dinleyerek dua etti. Yapılan dua sonrası avluda bulunan vatandaşlar tekbir getirerek, \"Şehitler ölmez, vatanda bölünmez\" diye slogan attı.

Şehit evine taziye ziyaretinde bulunan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, \"Ordumuz güneydoğuda, Suriye\'nin kuzeyinde, geçmişte Cerablus\'ta, yakın zamanda İdlib\'te şimdi de Afrin\'de, bu memlekete hançer saplamaya çalışan hainlere karşı büyük bir mücadele veriyor. Onların belini kırdı ve kırmaya da devam ediyor. Ama tabi bu arada bizden de şehitler oluyor. Şehadet şerbetini içen kardeşlerimiz oluyor. Ülkemizin dört bir yanına düşüyor bu ateş. Bugün de buraya Ümraniyemize düştü. Rabbim şehidimize rahmet eylesin, cenneti cemaliyle şereflendirsin. Ailesine sabır yağdırsın rabbim. Diyecek başka bir şey yok. Şehidimize rahmet diliyoruz. Peygamber efendimize komşu olsun. Cennette buluşsun ailesiyle ve hepimize şefaatçi olsun diye rabbimden niyaz ediyorum. Herkesin başı sağolsun, ailesinin başı sağolsun, Ümraniye\'nin başı sağolsun, memeleketimizin ve milletimizin başı sağolsun\" dedi.

Şehit Mehmethan için bugün ikindi namazında Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi\'nde cenaze namazı kılınacak. Mehmethan Kocatepe Şehitliği\'ne defnedilecek.

Görüntü dökümü:

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-Şehit evinden görüntü

-Türk bayrakları asılması

-Şehidin babasının görüntüsü(Bordo kazağıyla dua eden)

-Şehidin fotoğrafı

-Belediye başkanı Can\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

28.01.2018 - 00.50 Haber Kodu : 180128005

28.01.2018 - 01.00 Haber Kodu : 180128006

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2- (ÖZEL) - KADIKÖY\'DE LİSELİ KIZA SOKAK ORTASINDA SALDIRI

* YOLDA YÜRÜYEN GENÇ KIZI YUMRUKLADI, SERBEST KALDI

* Dehşete düşüren o anlar güvenlik kamerasında...

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 17 yaşındaki genç kız yolda yürürken hiç tanımadığı bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Kadıköy Caferağa Mahallesi\'nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Şok geçiren genç kız, saldırganın arkasından \"Ne yapıyorsun\" diye bağırdı. Saldırgan ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredekiler koştu. B.G.K., babası ile birlikte Kadıköy İskele Polis Merkezi Amirliği\'ne giderek şikayette bulundu. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen saldırgan A.K.G. (28), adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Sokakta yaşadığını belirten saldırganın, genç kızı tanımadığını olayı da hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

\"ADAMIN BİRİ GELDİ VURDU\"

Saldırıya uğrayan B.G.K. olayı DHA\'ya anlattı. Genç kız, \"Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti\" dedi. Genç kızı, \"Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı\" diye konuştu.

Çok üzüldüğünü söyleyen anne Mehtap K. ise, \"Çok korktuk. Bir an önce yakalanması bizim için önemliydi. Çünkü çocuklar okula giderken genellikle o yolu kullanıyorlar\" şeklinde konuştu.

\"ÇOK KORKMUŞTU \"

Saldırı sonrası B.G.K\'nin yardımına koşan işyeri sahibi İsmail Seven, \"Bağrışlar üzerine dışarı çıktığımızda kızın burnu kanıyordu ve yere çökmüştü. Bir kişi, doktordu herhalde hemen pansuman yaptı. Burnundan çok kan akıyordu. Kızla konuştuğumda vuran kişiyi tanımadığını söyledi\" dedi. Yardıma koşanlardan Berrin Alpay ise, \"Burnu kanıyordu. Kafedekiler ve bizim dükkandakiler yardıma koştu. Kanamasını durdurmaya çalıştılar. Adam yolda yürürken vurmuş gitmiş . Çok korkmuştu \" diye konuştu.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Serbest bırakılan zanlı A.K.G. akşam saatlerınde yeniden gözaltına alındı. A.K.G.\'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Kızın yürümesi

-Adamın gelişi

-Yumruk atması

-Yardıma gelenler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Genç kız ile röp.

-Annesi ile röp.

-Görgü tanıkları ile röp.

-Genel ve detay görüntüler





27.01.2018 - 17.26 Haber Kodu : 180127160

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3- KADIKÖY\'DE YOLCU OTOBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ: 6 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de Atatürk Caddesi üzerinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti. Otobüs, 6 araca çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kozyatağı Bağlantı Yolu 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Köseoğlu\'nun (35) kullandığı 41 EF 293 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından önce ışıklarda bekleyen iki otomobile ardından orta şeride çıkarak karşı yönden gelen yönden gelen 4 otomobile çarptı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otobüsün çarptığı otomobiller içerisinde sıkışan bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkartılarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Trafiğe kapatılan cadde, kazaya karışan araçların kaldırılmasından sonra yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Araçlardan görüntü

-Araçların çekilmesi

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

27.01.2018 - 23.45 Haber Kodu : 180127224

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4- PENDİK\'TE FABRİKA YANGINI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul DHA

Pendik\'te bir metal fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında ölü yada yaralı olmazken maddi hasar meydana geldi.



Kurtköy Mahallesi, Ensar Caddesi üzerinde bulunan metal fabrikasında sabah saat 06:00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına; Tuzla, Pendik, Orhanlı, Sultanbeyli ve Kartal İtfaiye ekipleri müdahale etti.



SU KÖPÜK KULESİ İLE MÜDAHELE EDİLDİ

Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangına İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından fabrika yangınlarında daha hızlı müdahale etmek için alınan Su Köpük Kulesi de katıldı. Büyük yangınlarda kullanılan kule yangına köpük sıkarak müdahale etti.



BİNANIN ARKASINDAN DELİK AÇILDI

İftaiye ekipleri binanın iki tarafından da müdahale ederken arka tarafta bulunan ekipler, binanın metal bölümlerini sökerek açtıkları deliklerden içeri su sıkarak yangına müdahale etti.



YANAN KARTON KUTULARI PERSONEL DIŞARI ÇIKARDI

İtfaiye ekiplerine fabrika çalışanları da yardım etti. Fabrikanın içinde bulunan ve bazılarının yandığı görülen karton kutular çalışanlar tarafından dışarı çıkarılarak söndürüldü.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.



Görüntü Dökümü

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-itfaiye ve polis ekipleri

-İtfaiye ekipleri çalışması

-Fabrikadan detaylar

-Su köpük kulesi aracı

-İş yeri çalışanları

-Genel ve detaylar

28.01.2018 - 07.58 Haber Kodu : 180128009

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5- BÜYÜKÇEKMECE\'DE TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Büyükçekmece TEM Otoyolu\'nda seyir halinde olan katı atık TIR\'ı önünde giden eskort aracına daha sonra da TIR üzerinde götürülen bir iş makinesine çarparak durdu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Büyükçekmece, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde gece saat 03:30 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 LD 9807 plakalı katı atık taşıma TIR\'ı, iş makinesi taşıyan başka bir TIR\'a eskortluk yapan 34 HH 4957 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan eskort aracı bariyerlere çarparak durdu. Katı atık TIR\'ı daha sonra önünde seyreden 34 FF 3948 plakalı TIR\'ın üzerindeki iş makinesine çarparak durdu. Kaza sonrası katı atık TIR sürücüsü bulunduğu yerde sıkıştı.Yoldan geçen sürücüler yardıma koşarken, bir yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlattı. Bur sırada polis ekipleri de olay yerinde araç geçişini tek şeritten kontrollü bir şekilde verdi. İtfaiye ekipleri sıkışan TIR sürücüsünü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde polis ekipleri inceleme yaparken, kazaya karışan katı atık TIR\'ı ve araç, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza sebebiyle bir süre tek şeritten sağlanan yol temizlendikten sonra tamamen açıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan katı atık tırı

- Tırın çarptığı eskort aracı ve iş makinesi

- Polis ekiplerinin çalışması

- İtfaiyenin çalışması

- Araçların çekilmesi

- Genel ve detaylar

28.01.2018 - 05.45 Haber Kodu : 180128008

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