DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BEYOĞLU\'NDA NEFES KESEN KOVALAMACA

- İstanbul\'da hareketli dakikalar

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA)

Beyoğlu\'nda, otomobille, polis denetiminden kaçan 3 kardeş, ortalığı savaş alanına çevirdi. Yaşanan kovalamaca sırasında polise ateş de eden kardeşlerden biri otomobilden inip yaya olarak kaçmaya çalışırken trafik kazası geçirince yakalandı. Kaçmaya çalışırken 4 araca çarpan kardeşlerden ikisi ise ara sokakta izlerini kaybettirmeye çalışırken trafik polisleri tarafından yakalandı.

NEFES KESEN KOVALAMACA

Olay, dün saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis, Dolapdere Hacıhüsrev Mahallesi Yeniyol Sokak üzerinde asayiş denetimi yaparken, içinde biri çocuk 4 kişinin bulunduğu 34 NL 4159 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, otomobili, polislerin üzerine sürdü. Polisler, kendilerini yolun kenarına atarak otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Şüphelilerin, Piyalepaşa Bulvarı\'na doğru kaçmasının ardından polisle nefes kesen bir kovalamaca başladı. Şüphelilerin peşindeki polis ekibi, bölgeye takviye ekip isterken, kovalamaca Çağlayan istikametine doğru devam etti.

POLİSE ATEŞ ETTİLER

Peşlerindeki polisi atlatmak isteyen şüpheliler, kısa bir süre sonra, tekrar Dolapdere yönüne yöneldi. Takviye ekipleri atlatan otomobil sürücüsü, Dolapdere\'de manevra yaparak yeniden Piyalepaşa Bulvarı\'na doğru ilerlemeye başladı. Polisler tarafından sıkıştırılan şüpheliler bu kez, tabancayla ateş etmeye başladı. Polisin de karşılık vermesi üzerine hızlanan şüpheliler, Piyalepaşa Bulvarı girişinde trafik polislerince kurulan barikata takıldı. Otomobil sürücüsü, barikattan kurtulmak için seyir halindeki iki araca çarptıktan sonra İstiklal Mahallesi Mertek Sokak\'a yöneldi.

3 KARDEŞ, ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Burada da iki otomobile çarpan sürücü, daha fazla ilerleyemeyince sokak başında otomobili durdurdu. Kardeş oldukları öğrenilen şüphelilerden ikisi yanlarındaki çocukla birlikte Arapzade Dergahı Sokak\'tan yukarı kaçmaya çalışırken, diğer şüpheli de Piyalepaşa Bulvarı\'na doğru kaçtı. Yaya olarak devam eden kovalamacada, cezaevinden iki gün önce çıktığı öğrenilen Turgay T. ve kardeşi A. T., trafik polisleri tarafından yakalandı. Yanlarındaki çocuğun Turgay T.\'nin oğlu olduğu öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Piyalepaşa Bulvarı\'na doğru kaçarak izini kaybettirmeye çalışan diğer kardeş E. T. ise plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Bir süre yerde yatan E. T., olay yerine gelen ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. E. T., burada yapılan tedavinin ardından gözaltına alındı.

26.01.2018 - 01.52 Haber Kodu : 180126004

2- BEYKOZ\'DA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda önceden belirlenen 8 adrese baskın düzenlendi. Polis köpekleri de evlerde arama yaparken 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında Soğuksu Mahallesi Kaya Çıkmazı\'nda 2 katlı binaya giren Özel Harekat Timleri ile Narkotik Polisleri birlikte baskın düzenledi. Operasyon yapılan adreslerde aramalar yapıldı. Operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken bir miktarda uyuşturucu madde ve iki adet ruhsatız silah ele geçirildi.



26.01.2018 - 05.55 Haber Kodu : 180126009

3- PENDİK\'TE OTOMOBİL ÜST GEÇİTTEN BÖYLE UÇTU

- Üst geçitten alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

- Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA

Pendik\'te araç üst geçidinden alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza dün saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Pendik\'te Mustafa Günaydın\'ın henüz bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, üst geçitten alt yola uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında alt yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazanın boyutunun büyümesinin önüne geçti.

25.01.2018 - 18.03 Haber Kodu : 180125192

4- YOLCULARIN \"DOLU METROBÜS\" İSYANI; YOLU KAPATTILAR

İstanbul DHA

Avcılar Metrobüs Durağında, dün akşam iş çıkışı oluşan yoğunluk nedeniyle metrobüs araçlarının dolu gelmesine yolcular isyan etti. Durumu protesto eden yolcular mettrobüs yolunu kapattı. Zincirlikuyu istikametinde yaklaşık 15 dakika seferler yapılamazken metrobüs araçları uzun kuyruklar oluşturdu.

Avcılar Metrobüs Durağı\'nda saat 20.00 sıralarında Zincirlikuyu istikametine giden metrobüsülerin dolu olması durakta bekleyen yolcuları isyan ettirdi. Bir grup yolcu, metrobüs araçların önüne geçerek yolu kapattı. Yaklaşık 15 dakika boyunca Zincirli istikametinde metrobüs seferleri durdu. Art arda gelen metrobüs araçları uzun kuyruklar oluşturdu. Durağa iki boş metrobüs aracının gelmesiyle yolcular eylemlerini sonlandırdı.

Bir yolcu, \"Sabah bu yoğunluk akşam bu yoğunluk, yetersiz mi bu metrobüs nedir bu yani? Buna bir çare bulunması lazım.\" dedi.

25.01.2018 - 21.35 Haber Kodu : 180125224

5- VATAN CADDESİ\'NDE DAMPERİ AÇILAN HAFRİYAT KAMYONU EDS DİREĞİNİ DEVİRDİ; CADDE TRAFİĞE KAPANDI

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK - Cüneyt CENGİZ / İstanbul,(DHA)

Vatan Caddesi\'nde seyir halindeki kamyonun açılan damperi, EDS kameralarının bulunduğu direği devirdi. Kazada yaralanan olmazken, yol yaklaşık bir saat Bayrampaşa istikametine trafiğe kapandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Vatan Caddesi, Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. 34 SP 0127 plakalı kamyonun damperi, seyir halindeyken açıldı. Açılan damper, yol üzerinde bulunan EDS(Elektronik Denetleme Sistemi) kameralarının olduğu direği devirdi. Kazada yaralanan olmadı ancak yola devrilen direk nedeniyle Vatan Caddesi Bayrampaşa yönü trafiğe tamamen kapandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dampere takılan direği kaldırmak için uzun çaba sarf etti. Çalışma sonunda dampere takılan direk kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bayrampaşa yönünde uzun araç kuyruğu oluştu. Yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler, isyan etti. Kaza nedeniyle Vatan Caddesi üzerinde otobüs duraklarında kalabalık oluştu. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü, \"Önüme aniden bir araç çıktı. Araca çarpmamak için aniden fren yaptım. Yanımdaki arkadaşın elleri düğmeye gitti. O sırada damper açıldı ama fark etmedim\" diye konuştu.

Kaza nedeniyle kapanan yol, direğin çekiciyle kaldırılmasıyla yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

25.01.2018 - 18.28 Haber Kodu : 180125200

25.01.2018 - 18.41 Haber Kodu : 180125202

25.01.2018 - 18.57 Haber Kodu : 180125207

25.01.2018 - 19.20 Haber Kodu : 180125211

25.01.2018 - 20.03 Haber Kodu : 180125216

6- TARABYA\'DA ÇÖKEN YOL ONARILIP TRAFİĞE AÇILDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Sarıyer Tarabya Sahili\'nde sabah saatlerinde yolun altında patlayan su borusu ile çöken yol, İSKİ ekiplerinin çalışması sonucu onarıldı. Gece saatlerine kadar süren çalışma sonrası kapatılan yol araç geçişine açıldı.

Sarıyer Tarabya Sahili\'nde sabah saatlerinde Kalender Orduevi\'nin önündeki yolun altında bulunan su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana gelmiş, Tarabya- Yeniköy arası trafik polislerince araç geçişine çift yönlü kapatılmıştı. Olayın meydana geldiği yerde İSKİ ekiplerinin gün boyu yaptığı çalışma sonrası patlayan su borusu onarıldı. Çalışmalar sonucuda yolun çöken kısmı asfaltlama çalışması yapılarak kapatıldı. Sabah saatlerinde kapatılan yol, çalışmaların gece saat 04.00 sıralarında bitmesi sonucu çift yönlü olarak araç geçişine açıldı.

26.01.2018 - 04.45 Haber Kodu : 180126007

7- SANCAKTEPE\'DE SİLAHLI MARKET SOYGUNU

- Soyguncular güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Sancaktepe\'de, maskeli iki kişi, girdikleri markette silah doğrulttukları kasiyeri etkisiz hale getirip 15 bin lirayı gasp etti. Soygun anı marketi güvenlik kameralarına yansırken polis soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sancaktepe Abdurahmangazi Mahallesi Ravza Caddesi üzerindeki markette meydana geldi. Yüzleri maskeli silahlı iki kişi, girdikleri markette silah doğrultup kasiyeri etkisiz hale getirdi. Ardından kasada bulunan 15 bin lirayı gasp ederek kaçtı. Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Görüntülerde soygun anının güvenlik kamalarına yansıdığı ortaya çıkarıldı. Görüntülerde, maskeli ve silahlı iki kişinin markete girdikleri görülüyor.

Polis, şüphelileri yakalamak için çok yönlü çalışma başlattı.



25.01.2018 - 23.00 Haber Kodu : 180125227

8- ÜMRANİYE\'DE GİYİM MAĞAZASINDA SOYGUN



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de ünlü bir giyim mağazasına giren yüzleri maskeli hırsızlar, 15 bin TL değerindeki giysiyi alarak kayıplara karıştı. Polis kaçan hırsızları arıyor.

Olay, Şerifali Mahallesi Şehit Sokak üzerindeki 2 katlı ünlü bir giyim mağazasında saat 23:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre mağazanın kapanmasını beyaz bir kamyonet içerisinde bekleyen hırsızlar bir süre sonra mağazanın kapamasıyla harekete geçti. Mağazanın kapısını levye ile açan yüzleri maskeli hırsızlar, vitrindeki ve reyondaki elbiseleri toplayıp geldikleri kamyonetle hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, mağazanın çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı. İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çevredeki vatandaşların bilgisine başvurdu. Mağazadan yaklaşık 15 bin TL değerindeki giysinin çalındığı öğrenildi.

Polis beyaz kamyonetle kaçan hırsızları arıyor.



26.01.2018 - 01.38 Haber Kodu : 180126003

9- BEYKOZ\'DA ET RESTORANINDA YANGIN



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Beykoz da ünlü bir et restoranında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm restoranı kaplarken, çıkan yangın itfaiye ekipler tarafından söndürüldü. Restoranda büyük maddi zarar oluştu.

Görele Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi\'nde bulunan bir restoranın saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede restoranı sararken işyeri çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Beykoz, Çavuşbaşı ve Kavacık gruplarına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan restorana köpükle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılan restoranın bir kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi. Öte yandan polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlilerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturması sürüyor.



26.01.2018 - 05.22 Haber Kodu : 180126008

10- HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SAVAŞ\'TAN \"ZEYTİN DALI\" AÇIKLAMASI

\"Bu harekatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz\"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, DHA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, \"Komşunuz huzurluysa size pek sıkıntısı olmaz. Bu nedenle bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Şu anda Afrin\'de terör grupları var. Gittikçe de artan bu gruplar, hem Suriye\'nin hem de bizim sınır güvenliğimize sıkıntı çıkartıyorlar. Türkiye\'nin haklı olarak yaptığı bu harekatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz\" dedi

Lütfü Savaş, bu yıl 22\'ncisi düzenlenen EMITT Turizm Fuarı\'nda Hatay\'ın temsil etmek üzere Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi\'ndeydi. Başkan Savaş, 6\'ncı gününde Afrin\'de terör unsurlarına yönelik gerçekleştirilen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın Hatay\'a etkilerini, DHA\'ya değerlendirdi.

Hataylılar\'ın beş, altı yıldır savaşın gölgesinde yaşamaya alışkın olduğunu ancak Afrin operasyonunun ilk iki gününde bir tedirginlik yaşandığını belirten Savaş, \"Ancak, biz normal hayatımıza devam ediyoruz. Hepimizin amacı, Türkiye\'nin sınır güvenliğinin en üst seviyeye çıkarılması ve oradaki terör unsurlarının ayıklanmasıdır. Ayrıca en önemli konuların başında da Suriye\'nin toprak bütünlüğünün elde edilmesidir\" diye konuştu.

\"HEM SURİYE\'NİN HEM DE BİZİM SINIR GÜVENLİĞİMİZE SIKINTI ÇIKARTIYORLAR\"

Lütfü Savaş, \"Komşunuz huzurluysa size pek sıkıntısı olmaz. Bu nedenle bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz.

Şu anda Afrin\'de terör grupları var. Gittikçe de artan bu gruplar, hem Suriye\'nin hem de bizim sınır güvenliğimize sıkıntı çıkartıyorlar. Türkiye\'nin haklı olarak yaptığı bu harekatın sağlıklı ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz\" dedi.

YENİ BİR GÖÇ DALGASI OLUR MU?

Harekatın ardından Suriye\'den Hatay\'a yeni bir göç dalgasının olup olmayacağıyla ilgili Başkan Savaş, \"Hatay, şu anda 500 bin Suriyeli\'yi barındırıyor. Son 8 aydır, devletimiz İdlib\'in yakın, Suriye sınırı içerisinde ama bize de yakın güvenli bir bölge oluşturup, sınıra gelen bütün insanların, iaşesini, barınmasını ve ihtiyaçlarını temin ediyor. Altı yıllık bir tecrübemiz var. Çok yüksek seviyede bir göç dalgası beklenmiyor ama devletimiz bu refleksi orada oluşturduğu için hazırlıklı bir yapı var. Eğer Suriye\'den sınırımıza gelen olursa onların da ihtiyaçları orada olacak, her türlü ihtiyaçları karşılanacaktır\" ifadelerini kullandı.

\"BİR AN ÖNCE BİTSİN İSTİYORUZ\"

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Zeytin Dalı Harekatı\'nın etkisinin daha çok Hatay\'a bağlı Kırıkhan, Hassa ve Reyhanlı gibi sınır bandında yaşandığını kaydederek şunları söyledi:

İlk günü akşamında Suriyeli bir arkadaşımız, Kırıkhan\'dan Reyhanlı\'ya ailesiyle gelirken hayatını kaybetti. Yine Kırıkhan\'da bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Operasyon sırasında 3 şehidimiz var. Dün akşam iki tane olduğunu daha duyduk. Tabii bunlar bizi üzüyor. Savaşın içinde ve gölgesinde olan bölgelerin yüzde 100 güvenli olmasından bahsedemezsiniz. Hemen sınırımızdaki Kırıkhan, Hassa, Reyhanlı bandını bu Afrin operasyonu etkiliyor. Bir an önce bitsin istiyoruz. İnsanlarımız az da olsa tedirgin. Dün, camiye(Kilis) roket düştü iki şehidimiz ve yaralılarımız var. Bunlar kimsenin hoşuna gitmiyor. Ancak şu da var; geç olsa da yapılan bir harekat var. Şu ülkenin veya bu ülkenin terörü ya da teröristi olmaz. Terörist her zaman teröristtir. En önemli şey, bizim sınırlarımızın güvenli olmasıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğimiz için bu harekatı başlatmıştır. Umudumuz beklenen sonucun en az zayiatla alınmasıdır.\"

\"EMITT FUARI\'NA HATAY\'IN GÜZELLİKLERİNİ TAŞIDILAR\"

Öte yandan, EMITT Turizm Fuarı\'na ilişkin açıklamalarda bulunan Lütfü Savaş, Hatay\'ın güzelliklerini fuara taşıdıklarına dikkat çekti. Savaş, \"Buraya iki önemli konuyla geldik. Bunlardan birincisi, botanikte EXPO 2021 Hatay\'da yapılacak. İkincisi ise Hatay, dünyadaki 26\'ncı \'gastronomi şehri\' oldu. Bu iki konunun esas kaynağı Hatay\'ın kendisidir, kültür, medeniyet ve tarih birikimidir. Turizmde 2017, hem gastronomi hem de Expo nedeniyle tam \'pike\' yaparken, tabii Hatay 5 yıldır savaşın gölgesinde turizmde, sanayide tarım ürünlerinin pazarlanması anlamında çok sıkıntı çekmiştik. Ancak son altı ayda bütün bu sıkıntıları yavaş yavaş üzerimizden atarken, bu savaş komşumuzda kızıştı. İnşallah Afrin Harekatı da amacına hasıl olduktan sonra bölgemizde savaş biter\" dedi.

25.01.2018 - 18.40 Haber Kodu : 180125201

