DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ÜMİT KOCASAKAL YARIN CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

Haber: Mehmet AKTARAN / İSTANBUL DHA

İstanbul Barosu eski Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, Çarşamba günü Taksim\'de bir otelde düzenleyeceği basın toplantısıyla CHP Genel Başkan adaylığını açıklayacak.

Ümit Kocasakal\'ın ekibi tarafından, basın merkezlerine basın daveti gönderildi. Basın davetinde \"Prof Dr. Ümit Kocasakal\'ın gündem değerlendirmesi, CHP Genel Başkanlığı\'na adaylık açıklaması olacaktır.\" denildi. Ayrıca, basın açıklamasının Çarşamba günü saat 11.00\'de Taksim\'de bir otelde düzenleneceği belirtildi.

Kocasakal\'ın ekibinden olan Atatürkçü Düşünce Derneği(ADD) Genel Merkez GYK Üyesi ve İstanbul Bölge Sorumlusu Dursun Ali Toraman, basın davetinin ardından DHA\'ya yaptığı açıklamada, Ümit Kocasakal\'ın Çarşamba düzenlenecek olan basın toplantısında CHP Genel Başkanlığı\'na adaylığını açıklayacağını bildirdi.



Görüntü Dökümü:

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-Ümit Kocasakal\'ın arşiv görüntüleri

15.01.2018 - 22.48 Haber Kodu : 180115214

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2- İSTANBUL\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi.

Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde toplanan ekipler saat 02.00 sıralarında konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamımda Fatih, Katip Kasım Mahallesi, Langa Karakolu Sokak üzerinde bulunan bir apartmana Özel Harekat TİM\'leriyle girildi.

Adreslerde ve sokaklarda şüpheli araç ve kişiler üzerinde arama yapıldı. Aramalar sırasında Özel Harekat TİM\'lerinin ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü. İstanbul genelinde düzenlenen operasyonda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı ve birr miktar uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Narkotik polisleri sokakta arama yapması

-Özel Harekat Timleri

-Operasyon yapılan apartman

-Apartmanın bodrum katında arama yapan polisler

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri

-Şüpheli araç ve şahıslarda arama yapılması

-Genel ve detaylar

16.01.2018 - 04.37 Haber Kodu : 180116008

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(ÖZEL)

3- ÖDÜNÇ ALDIĞI OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber - Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Fatih\'te arkadaşından ödünç aldığı araba ile seyreden Okan Harman\'ın kullandığı otomobil, motor bölümünde çıkan yangın nedeniyle alev alev yandı.

Olay, Vatan Caddesi\'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okan Harman isimli kişi, arkadaşından ödünç aldığı otomobil ile Bayrampaşa istikametinde doğru seyir halindeydi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki trafik ışıklarında otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede otomobilin önünü kaplayan alevler nedeniyle paniğe kapılan sürücü durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye alevleri köpük sıkarak kontrol altına aldı.



TEDİRGİNLİK YARATTI

Öte yandan, olayın meydana geldiği noktanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne yakın olması polisi de alarma geçirdi. Ekipler, Vatan Caddesi\'ni tek yönlü trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

\"ARKADAŞIMIN ARACI\"

Okan Harman olayı şöyle anlattı, \"Araçla gidiyordum. Kaloriferden koku gelmeye başlayınca kenara çektim. Dumanları görünce müdahale etmedim. Araç LPG\'li, arkadaşımın aracı\" dedi. Yanan araçta maddi hasar meydana gelirken, polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan araç

-İtfaiyenin müdahalesi

-Sürücü ile röportaj

-Polisin caddeyi trafiğe kapatması

-Genel ve detaylar

15.01.2018 - 18.58 Haber Kodu : 180115193

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4- KARTAL\'DA KATI ATIK TOPLAMA MERKEZİNDE YANGIN



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA

Kartal\'da oto sanayi sitesi içerisinde bulunan katı atık toplama merkezinde sobadan yangın çıktı. Atık toplayan işçilerinde içeride olduğu saatte çıkan yangının erken fark edilmesi olası bir faciayı engelledi. Olay Kartal, Esentepe Mahallesi, Ersel Sokak\'ta bulunan katı atık toplama merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, atık toplayan işçilerin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan kıvılcımlar hurdalar arasında bulunan plastik ve kağıt atıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın hemen itfaiyeye bildirildi.



ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALE ETTİ

Yangına; Kartal, Pendik, Maltepe, ve Yakacık itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasara neden olan yangında ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:

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-Yanan işyeri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Toplanan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

16.01.2018 - 01.21 Haber Kodu : 180116005

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5- VİRAJI ALAMAYAN TIR DEVRİLDİ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta virajını alamayan TIR devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Olay dün saat 17.00 sıralarında Hadımköy TEM Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki TIR alt geçit çıkışında virajı alamayarak yan yattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu\'nda yoğun trafik oluştu. Devrilen TIR olay yerine gelen vinç ile kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Devrilen TIR görüntü

-TIR\'ın kaldırılma çalışmaları

Detaylar

15.01.2018 - 18.41 Haber Kodu : 180115187

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6- OYUNCU TURAN ÖZDEMİR HAYATINI KAYBETTİ

Haber - Kamera: Ozan URAL - Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Dondurmam Gaymak filmiyle kendinden söz ettiren tiyatro ve sinema oyuncusu Turan Özdemir, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Beykoz\'da yaşayan Turan Özdemir\'e ailesi telefonla ulaşamadı. Bunun üzerine bir yakını eve gitti. Kapıyı açan yakını, evde Turan Özdemir\'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ilk belirlemelere göre Özdemir\'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Özdemir\'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü\'nden mezun olan Özdemir, 2016 yılında anjiyo olmuştu.

ÖZDEMİR\'İ EVDE ÖLÜ OLARAK BULAN ARKADAŞI KONUŞTU

Yakın bir bölgede oturan arkadaşı Tolga Demircan, \"Öğlen gibi eşi Müzeyyen abla aradı. Kendisi ulaşamadığını söyledi. Normalde ulaşıyorduk, 3 gün önce de beraberdik. Benim de evim yakın buraya, bize de anahtar vardı, anahtarla kapıyı açıp içeri girdik ve üzücü olayla karşılaştık. Şoktayız, ne diyeceğimi bilemiyorum, daha çok yeni. Bütün gün emniyetteydim, Adli Tıp\'a gönderdik. Şüpheler kalp krizini gösteriyor ama Adli Tıp\'ı bekliyoruz. Saat 12.30 gibi bulduk. İlk etapta ailesine söyleyemedim. Sonra öğrendiler, onlar da çok zor durumdalar.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Beykoz\'daki ev

-Evde Özdemir\'in cansız bedenin bulan komşusu

-Adli Tıp

Detaylar

15.01.2018 - 21.33 Haber Kodu : 180115213

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7- BAKIRKÖY\'DE ŞÜPHELİ KAÇINCA POLİS VURARAK YAKALADI

İstanbul DHA

Bakırköy\'de şüphe üzerine durdurulan ve hakkında arama kararı bulunan M.T. bindirildiği ekip otosundan atlayıp kaçınca polis şüpheliyi vurarak yakaladı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada olay şöyle gelişti: Ataköy Mahallesi Orkide Sokağı\'nda polis şüphelendikleri üç kişiyi durdurdu.

M.T\'nin, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda \"6136 sayılı kanuna muhalefet, uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak, kasten yaralama ve iş yerinden hırsızlık\" suçlarından emniyette 9 kaydının bulunduğu ve hakkında arama kararı da olduğu tespit edildi. Şüpheli, polis merkezine götürülmek üzere bindirildiği ekip aracından atlayarak kaçtı. Polisler tarafından silahla yaralanarak yakalanan M.T., götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.