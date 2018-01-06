DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - NAKLİYECİLER SİTESİNDE \"TAHLİYE\" GERGİNLİĞİ

* Nakliyeciler Sitesi\'ndeki eylemde 6 saat sonra anlaşma sağlandı



* Sadece boş olan 17 dükkanın yıkımı gerçekleştirildi

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU

Nakliyeciler Sitesi\'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlandı. Sadece 17 boş dükkanın yıkımı gerçekleştirildi.

Zeytinburnu\'nda bulunan ve 7 blok ile 254 iş yerinden oluşan Nakliyeciler Sitesi\'nin bulunduğu arazinin 2014 yılında satılmasının ardından başlayan tahliye sürecinde dün gece hareketli saatler yaşandı. Yıkım kararının uygulanacağı bilgisine ulaşan ambar esnafı ve çalışanları, sitenin giriş-çıkışını kamyon ve TIR\'larla kapattı.



GİRİŞ VE ÇIKIŞTA LASTİK YAKTILAR

Sitenin girişinde dün gece saat 22.00 sıralarında toplanmaya başlayan ambar esnafı, giriş ve çıkış kapıları kapattıktan sonra lastik yaktı. Ara ara da sloganlar atıldı.



ÇOK SAYIDA TOMA OLAY YERİNE GELDİ

Saatler 03:00\'ü gösterdiğinde önce polis ekipleri, bir süre sonra da zabıta ekipleri ambarların girişine geldi. Girişi kapatan kamyon ve TIR\'ların çekilebilmesi için çekiciler getirilirken, herhangi bir müdahale olması ihtimali nedeniyle çok sayıda TOMA da olay yerine geldi. Bir süre sonra polisin içeriye girmek istemesiyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçleri ile ambar esnafı ve çalışanları karşı karşıya geldi.



POLİSİ İSTİKLAL MARŞI İLE KARŞILADILAR

Daha sonra müdahale durduruldu ve esnaf ile müzakare başladı. Grubun 6 saat süren bekleyişinin ardından yapılan görüşmelerde anlaşma çıktı. Sitenin içerisinde bulunan sadece 17 boş dükkanın yıkımı konusunda uzlaşmaya varıldı. Anlaşmanın ardından site girişine çekilen araçlar da araç sahipleri tarafından çekildi. Polislerin siteye girişi sırasında İstiklal Marşı okuyan grup, çevik kuvvet ve polis lehine sloganlar attı. Yolun açılmasının ardından iş makinaları site içine girerek yıkım işlemine başladı.

Görüntü Dökümü

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-Çevik kuvvet ekipleri

-Vatandaşların beklemesi

-Vatandaşların İstiklal Marşı\'nı söylemesi

-Sloganlar atılması

-Vatandaşların polisleri alkışlaması

-Park halinde bulunan araçların çekilmesi

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri

-İş makinalarının yıkım için içeriye girmesi

-Zırhlı polis aracı

-Genel ve detaylar

06.01.2018 - 07.18 Haber Kodu : 180106013

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2 - NAKLİYAT-İŞ BAŞKANI KÜÇÜKOSMANOĞLU: BİZE YENİ SİTE YAPILSIN

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda bulunan Nakliyeciler Sitesi\'nin yıkım kararı ve sonrasında yaşanan gerilimle ilgili konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, keyfi bir kararla uygulama yapıldığını savundu ve \"Bize yeni bir site yapılsın, burası taşınsın\" dedi.

Nakliyeciler Sitesi\'nin yıkım kararının uygulanması için harekete geçilmesiyle gece saatlerinde sıcak saatler yaşandı. Ambarlar esnafı ve çalışanları, çevik kuvvet ile zabıta ekipleri ile karşı karşıya kalırken, nakliyeciler adına konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, \"Hukuksuz keyfi bir şekilde burası yıkılmaya çalışılıyor. Onu protesto amacıyla buradayız. Sendikamıza üye tüm iş arkadaşlarımız iş yerini terk etmeme eylemi yapıyor. Bu eyleme işverenler de katılıyor çünkü burada yıkım ile ilgili herhangi bir tebligat yapılmış değil. Yasal olarak bu tahliyenin bir prosedürü var. Bu prosedüre hiçbir şekilde uyulmamış durumda\" dedi.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

\"Nasıl tahliye yapılacağına ilişkin tebligat yok, sözlü olarak da bir uyarı yok. Bize yansıyan hiçbir şey yok. Biz sadece, sabaha karşı bine yakın çevik kuvvet polisinin tahliye amacıyla buraya geleceğini kendi kanallarımızla öğrenmiş bulunmaktayız. Bizim talebimiz, yeni bir site yapılsın. Hızla bu süreç sonuçlandırılsın. Bizde sendika olarak bu sürece katkı vermeye hazırız. Yeni bir site yapılsın, burası taşınsın. Aslında burası ömrünü tamamlamış bir site. Çünkü burası 1978 yılında yapıldığı zaman şehrin dışındaydı, ama şimdi merkezinde kaldı. Burası trafik açısından, diğer şeyler açısından bakıldığı zaman ömrünü tamamlamış bir sitedir. Ama burasının yeni bir site yapıldıktan sonra taşınması gerekir. Böyle keyfi ve hukuksuz bir tahliye şekli kabul edilemez. Bu gece bize gelen duyumlarda, burasının sabaha karşı 6 gibi çevik kuvvet polisi tarafından tahliye girişiminin olacağı söyleniyor. İşverenler burada, bizler buradayız. Biz bu işleyişin durdurulmasına ve makul bir süre verilene kadar ayrılmayacağız.\"

Görüntü Dökümü:

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- Ambarlardan görüntü

- Ali Rıza Küçükosmanoğlu röportaj

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3- BEYOĞLUNDA PARK HALİNDEKİ 2 ARAÇ YANDI



Haber: Murat DELİKLİTAŞ-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda, sürücüsünün çalıştırdığı panelvan birden alev aldı. Alevler yan tarafta park halindeki minibüse sıçradı. Yangın sonucu iki araç da kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kulaksız Keçeçi Piri Mahallesi Dutlu Sokak\'ta saat 17.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, 34 UB 7348 plakalı panelvanın kontağını çevirdiği sırada, motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Sürücü panik halinde kaçarken, panelvan alev topuna döndü.

Yangın kısa sürede yan tarafta park halindeki bir minibüse sıçradı. Minibüs şoförü, alevleri fark eder etmez, sokak sakinlerinin de yardımıyla aracını panelvandan uzaklaştırdı. Minibüsün sahibinin eşi, araçlarının yanması nedeniyle sinir krizleri geçirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülürken iki araç da kullanılamaz hale geldi.

Sokak sakinlerinden Osman Karabasmaz,\"Biz geldiğimizde arka kapıları açıktı, yeni yeni yanmaya başlıyordu. Kasıtlı olabilir. Diğer araba yanındaydı. Sahibi geldi, kendini can havliyle içeriye attı. Arabayı boşalttı, ileriye aldı\" dedi.

Metin Öz ise \"Araç ile uğraşıyordu, bir kadın ile bir erkek çocuğu. Araç başladı alev almaya. Park halindeki yanındaki minibüste yanmaya başladı\' diye konuştu



Görüntü Dökümü:

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-Yanan araçların alevli görüntüsü cep telefonu görüntüsü

-Yanan araçlardan detay görüntü

-Kadının feryat etmesi

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Toplanan kalabalıktan detay görüntü

-Mahalle sakinleri ile röportajlar

-Genel ve yakın detaylar

05.01.2018 - 18.17 - Haber Kodu : 180105219

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4- İSTANBUL\'DA SERİ TECAVÜZCÜ DEHŞETİ

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da kadınları evlerine kadar takip ederek geceyarısından sonra içeri girerek tecavüz eden bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Bakırköy, Sarıyer, Beşiktaş\'ta 4 kadına tecavüz ettiği öğrenildi.

YILBAŞI GECESİ TECAVÜZ

Beşiktaş\'ta 31 Aralık gecesi meydana gelen olayda bir kadına tecavüz eden şüpheliyi yakalamak için harekete geçen dedektifler önceki gün Duran E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin askerden kısa süre önce geldiği ve işsiz olduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE TECAVÜZE UĞRAYAN 3 KADIN DA TEŞHİS ETTİ

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada İstanbul\'da daha önceden meydana gelen tecavüz olayları mağdurlarına şüphelinin resmini gönderdi. Beşiktaş ve Sarıyer ve Bakırköy\'de daha önceden tecavüze uğrayan 3 kadında şüpheliyi resminden teşhis etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğüne çağırıldı. Gelen kadınların Duran E.\'yi kendilerine tecavüz eden kişi olarak teşhis ettikleri öğrenildi. Yapılan teşhislerle şüphelinin tecavüz ettiği kadın sayısı 4\'e çıktı.

İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin hırsızlık için girdiği evdeki kadınlara tecavüz ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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5- NİLHAN OSMANOĞLU: (KUDÜS KARARI) \"BM\'NİN SESİ ÇIKIYORSA ABDÜLHAMİD\'İN BÖLDÜĞÜ PASTA YÜZÜNDEN\"

Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

2. Abdülhamid\'in torunu, Nilhan Osmanoğlu, Borsa İstanbul\'da düzenlenen \"Hümayun Sohbetleri: Sultan Abdülhamidsiz Bir Asır\" konulu söyleşisinde yaptığı konuşmada, \"Birleşmiş Milletler\'de \'Kudüs, İsrail\'in başkentidir\' durumuna karşı alınan karar, aslına bakarsanız Sultan Abdülhamid Han\'ın bugüne getirdiği bir karardır. Abdülhamid Han, \'Bu pastayı bölmem lazım\' diyor. Bugün Birleşmiş Milletler\'in sesi çıkıyorsa Abdülhamid\'in böldüğü pasta yüzünden. Çünkü o dönemde Hıristiyanların içeride toprak edinmesine müsaade ediyor Sultan Abdülhamid\" dedi. Borsa İstanbul\'da \"Hümayun Sohbetleri: Sultan Abdülhamidsiz Bir Asır\" söyleşisi düzenlendi. Etkinlikte 2. Abdülhamid\'in torunu Nilhan Osmanoğlu, büyük dedesi 2. Abdülhamid hakkında bilinmeyenleri anlattı.

\"KİM OLDUĞUMU DIŞARIDAKİ SALDIRILAR NEDENİYLE ÇOK ERKEN ÖĞRENMİŞ OLDUM\"

Osmanoğlu, söyleşinin başında moderatör\'ün \'Özel bir aileden geldiğinizi kaç yaşında hissettiniz?\' sorusuna çevreden bunun kendisine fark ettirildiğini belirterek, \"5,6 yaşlarında kim olduğumu, dedemin kim olduğunu biliyordum. 5,6 yaşlarında devlet okulunda okuyordum. Kim olduğumu karşıdaki daha önce bildiği için, onun saldırısına da maruz kaldığım için bana kim olduğumu çok erken anlatmak zorunda kaldılar. 1\'inci sınıfa başladığımda, \'1\'inci sınıftaki çocuk İstiklal Marşı\'nı ne kadar bilecek? İstiklal Marşı\'nı sesli söylemiyorum diye tanımadığım bir hoca gelip, sarsıp \'niye söylemiyorsun sen?\' dediği anları yaşadım. Dolayısıyla devlet okulunda okumam söz konusu olmadı. Kim olduğumu dışarıdaki saldırılar nedeniyle çok erken öğrenmiş oldum\" diye cevap verdi.

\"YENİ YENİ SULTAN ABDÜLHAMİD HAN\'I ANLAMA YOLUNA GİRDİK\"

Osmanlı\'yı sevmenin doğal bir durum olduğuna değinen Osmanoğlu, \"Daha yeni yeni Sultan Abdülhamid Han\'ı anlama yoluna girdik. Kapıları yeni aralıyoruz. Bana gelip, \'Ben Osmanlı\'yı çok seviyorum\' diyorlar. Bu cümle bana çok enteresan geliyor. Bu, \'Ben Roma tarihini çok seviyorum\' kadar tezat bir cümle. Senin çünkü. \'Ben Osmanlı\'yı çok seviyorum\' senin olan zaten. Bu senin ailen, senin geçmişin, tarihin. Bunu sevmemen enteresan olurdu zaten\" şeklinde konuştu.

\"SULTAN ABDÜLHAMİD ORADA YURT KURULMASIN DİYE, TAHTINI KAYBETTİ\"

Osmanoğlu, konuşmasının devamında geçtiğimiz günlerde Amerika\'nın Kudüs kararına yönelik Birleşmiş Milletler\'de alınan kararda Sultan Abdülhamid\'in önemli bir rolü olduğuna vurgu yaptı. Osmanoğlu şunları söyledi: Birleşmiş Milletler\'de \'Kudüs, İsrail\'in başkentidir\' durumuna karşı alınan karar, aslına bakarsanız Sultan Abdülhamid Han\'ın bugüne getirdiği bir karardır. Açıklık getirecek olursak, o dönemde Yahudiler\'in Abdülhamid\'ten toprak istemeleri söz konusu. Kudüs topraklarının elden gitmesi söz konusu. Orada bir yurt kurma çabasını gören tek kişi o dönemde Abdülhamid Han. O dönem \'petrol arayacağız\' diye geliyorlar. Abdülhamid Han onları yurt kurma çabalarını biliyor. Sultan Abdülhamid orada yurt kurulmasın diye, tahtını kaybetti. Yurt kurulmasın diye hanedanı sürüldü. Toprak istemeye geldiklerinde Abdülhamid Han biliyor ki bu dilekleri bir dönem sonra gerçekleşecek. Abdülhamid Han, \'Bu pastayı bölmem lazım\' diyor. Bugün Birleşmiş Milletleri\'in sesi çıkıyorsa Abdülhamid\'in böldüğü pasta yüzünden. Çünkü o dönemde Hıristiyanların içeride toprak edinmesine müsaade ediyor Sultan Abdülhamid. Birleşmiş Milletler\'in sesinin çıkmasının sebebi içeride az bir metrekare olsa da kendilerinin toprakları var. İşin içinden Müslümanları çıkartıp, atsanız zaten birbirine düşecek iki din var orada. Bunun planını kuran Sultan Abdülhamid Han. Bugün bu kararda ismini anmıyoruz ama gerçekten rahmetle yad edilmesi gerekiyor.

Söyleşinin ardından Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Nilhan Osmanoğlu\'na lale figürü olan bir tablo hediye etti.

Görüntü Dökümü:,

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-Söyleşiye gelenler

-Osmanoğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

05.01.2018 - 19.20 Haber Kodu : 180105236

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6- THY 25 ADET A350-900 TİPİ UÇAK ALACAK



Haber: Hüseyin ASLIYÜCE- Kamera: İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un daveti üzerine gerçekleştirdiği Fransa gezisi esnasında, Avrupalı uçak üreticisi Airbus ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, 20+5 adet opsiyonlu A350-900\'ün satın alma mutabakat zaptı imzalandı. Airbus\'ın en yeni geniş gövdeli uçağı olan A350-900 tipi uçak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un huzurlarında düzenlenen törenle, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Airbus CEO\'su Tom Enders tarafından Paris\'teki Élysée Sarayı\'nda imza atıldı.

İmza töreni sonrası Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı konuya ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu; \"Bugün burada imza altına aldığımız üzere, Airbus\'un en yeni geniş gövdeli modellerini filomuza katmak adına görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususunda karşılıklı iyi niyetimizi beyan ettik. Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu şirketi olarak elbette, yeni uluslararası noktalarla uçuş ağımızı daha da geliştirmek öncelikli hedeflerimizden. Bu uçakları filomuza katmamıza ilişkin görüşmelerimizin amacı, hem 3. Havalimanındaki geniş gövde ihtiyacını karşılamak, hem de Cumhuriyetimizin 100. Yıl Dönümü için tasarladığımız 2023 hedeflerimiz kapsamında filomuzu daha da güçlendirmek ve yanı sıra yolcu memnuniyetini daha da arttırmaktır. Dünya çapında kendimize koyduğumuz hedeflere Türk Hava Yolları ailesi olarak bir adım daha yaklaşmış olmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz. Öte yandan ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu olarak bu görüşmeler esnasında da üzerinde ehemmiyetle duracağımız üzere, Airbus tarafından Türkiye\'den temin edilecek yan sanayi iş hacminin geçmiş yıllara göre ciddi oranda artacak olması, havacılık sanayimizin geleceği açısından önemli bir kazanç olacağı gibi üreticilerimiz için de büyük bir müjde olacaktır.\"

Görüntü dökümü:

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-İmza töreni

-Toplu fotoğraf çekimi

05.01.2018 - 20.51 Haber Kodu : 180105246

