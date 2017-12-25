DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- TRİBÜN LİDERLERİNDEN MEHMET ALTUNKAYNAK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Güngören\'de, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıktığı sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçını izlediği kahvehaneden çıkan \"Dadaş Mehmet\" olarak bilinen ve Genç Fenerbahçeliler grubunun liderlerinden olduğu öğrenilen Mehmet Altunkaynak, otomobilden inerek yakınına gelen bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Çağrılan ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Altunkaynak, tüm müdahalelilere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kendisine doğru 17 mermi ateş edilen Altunkaynak\'ın, vücudunun çeşitli yerlerine 9 mermi isabet aldığı belirlendi. Altunkaynak\'ın cenazesi otopsi için Adli tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polis, güvenlik kamera kayıtlarından saldırganın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

Altunkaynak\'ın cenazesinin, öğle vakti Güngören Kuyulu Camii\'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Görgü tanığı arkadaşı Mustafa Göl, \"Elinde çayla geldi, arkadan biri gelip mermileri saydırdı. Sonra bu taraf doğru kaçtı, 20-25 yaşlarında biriydi.\" dedi.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Olay yerinden görüntü

-Kurşun izleri

-Öldürülen Altunkaynak\'ın fotoğrafı

-Görgü tanığı ile röp.

-Detaylar

24.12.2017 - 19.51 Haber Kodu : 171224180

==============================

2- SAİNT ANTUAN KİLİSESİ\'NDE NOEL AYİNİ...

Haber-Kamera: Ozan URAL - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Beyoğlu, İstiklal Caddesi\'ndeki Saint Antuan Kilisesi\'nde, Katoliklere göre Hz. İsa\'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu.

Saat 21.00\'de başlayan Noel Ayininde İncil\'den pasajlar okundu. Küçük bir kız çocuğu ise ilahi okudu. Yapılan duaların ardından ayinde, temsili bir bebek kullanılarak Hz. İsa\'nın doğuşu canlandırıldı. Ayin, yaklaşık 1 saat sürdü. Ayine, İstanbul\'da yaşayan Katolikler başta olmak üzere, turistler ve ziyaret amacıyla gelenler katıldı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da ayine katılanlar arasında yer aldı. Öte yandan; kilise girişinde polis, gelenlerin çantaları ve üzerlerini tek tek aradı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Güvenlik önlemleri

-Kilise

-Mum yakılıp dua edilmesi

-Dua ve ilahi okunması

-Hz. İsa\'nın doğumunun canlandırılması

Genel ve detayalar

24.12.2017 - 22.22 Haber Kodu : 171224200

================

3 - MALTEPE\'DE DENİZ CANLILARI KIYIYA VURDU

* Prof. Dr. Yelda Aktan,

\"Muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin ve daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum.\"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Maltepe\'de onlarca vatoz, kalkan ve kalamar kıyıya vurdu. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Aktan ile beraberindeki bir grup bölgede inceleme yaptı.

Balıkçılar dün sabah saatlerinde, Maltepe Küçükyalı sahilde çok sayıda vatoz, kalkan ve kalamarın kıyıya vurduğunu gördü. Deniz canlılarının bazılarının hareketsiz olduğunu, bazılarının oldukça yavaş hareket ettiğini gören balıkçılar durumu yetkililere bildirdi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri bölgeye gelerek inceleme yaptı.

\"ŞOKUN VERDİĞİ SONUÇ DİYE TAHMİN EDİYORUM\"

Prof. Dr. Yelda Aktan,

\"Öncesinde bir bilimsel çalışma yapmadık ama muhtemelen birkaç gündür devam eden soğuk hava şartları, yağmurlar, balıkçıların dediğine göre su da geriye çekilme varmış; muhtemelen tabakalar arasında ani değişim meydana geldi. Balıklar şoka girerek daha sakin, daha ılık ve sıcak bölgeleri tercih etmeye başladılar. Şokun verdiği sonuç diye tahmin ediyorum. Oksijen muhtemelen doygunluk seviyesindedir; ama tabi ölçüm yapıp bakmak lazım. Genelde ilk bakışta söyleyebileceklerim bunlar\" dedi.

\"ANALİZ YAPIP BAKMAK LAZIM\"

\"Bazı balıkçılar balıkları toplamışlar. Bu balıkların yenmesinde herhangi bir sıkıntı olur mu?\" şeklinde soruya Aktan, \"Önce bir bakmak lazım, neden acaba bu halde diye. Mesela toksik bir türden kaynaklı olabilir, onların etkisiyle de olabilir. Analiz yapıp bakmak lazım\" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Kıyıya vuran vatoz ve kalamarlar

-Yelda Aktan ile röp.

-Balıkçılar ile röp.

-Kıyıya vuran vatoz ve kalamarlar

-Genel ve Detay

24.12.2017 - 16.22 Haber Kodu : 171224119_