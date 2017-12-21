DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - ESENLER\'DE KAZA SONRASI ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ: 1\'İ AĞIR 4 YARALI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Esenler\'de lüks spor araç, sebze yüklü kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu 1\'i ağır 4 kişi yaralanırken, alev topuna dönen araçta zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Kaza saat 05.30 sıralarında 0-3 Bağlantı Yolu Atışalanı mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan\'ın bulunduğu araç, Abdullah Dadak kontrolündeki sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje çarparken, araç da bariyerlere çarparak alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar kamyonetteki Cemal Dadak ve Abdullah Dadak ile yanmaya başlayan araçtaki Mehmet Karaca ve Mehmet Bozan\'ı araçlardan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan bir yaralı ile diğer 3 yaralıyı ambulansla çevre hastanelere kaldırdı.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle araç alev aldı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği aracı itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Kullanılamaz hale gelen aracın bazı aksamlarının metrelerce ileriye savrulduğu görüldü. Kaza nedeniyle kamyonetteki sebze kasaları yola devrildi. Yola saçılan sebzeleri İBB Ekipleri temizlerken, kaza nedeniyle Bağlantı Yolu, Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Görgü tanıkları aracın süratli ilerlediğini iddia ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Yaralılardan görüntü

-Alev alev yanan araçtan görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

(AKTÜEL)

-Kaza yapan araçlardan ve parçalarından görüntü

-Yanan araçtan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Yola saçılan sebzelerden görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-Diğer detaylar

21.12.2017 - 07.05 Haber Kodu : 171221010

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2 - BEYKOZ\'DA İTFAİYE MERKEZİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Beykoz Çavuşbaşı İtfaiye grup amirliği binasında yangın çıktı. Yangına merkezin itfaiye ekipleri müdahale etti. Takviye olarak Beykoz ve Ümraniye\'den ekipler istendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında Çavuşbaşı İtfaiye Gurup Amirliği binasının çatı kısmında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangına dumanları gören istasyondaki ekipler müdahale etti. Dumanların yükselmesi üzerine Beykoz, Kavacık ve Ümraniye\'den de itfaiye ekipleri sevk edildi. İstasyonda bulunan ekipler ve Kavacık itfaiye ekipleri, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının elektrik kontağından çıkması nedeniyle binanın elektriklerinin kesildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Binadan görüntüler

-Yaşanan hareketlilik

20.12.2017 - 19.17 Haber Kodu : 171220195

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3- FATİH\'TE İKİ KATLI BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Fatih\'te iki katlı bina alev alev yandı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken mahalle sakinleri panik yaşadı.

Olay, Atik Ali Mahallesi Küçük Çıkmazı Sokak\'ta bulunan iki katlı binada meydana geldi. Binadan henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hatalı park edilen araçlar nedeniyle yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda ölen yada yaralanan olmazken mahalle sakinleri, bina sahibinin yangını çıkardığını iddia etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldığı yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Vatandaş röp

-Park halindeki araçlardan görüntü

-Genel ve detaylar

21.12.2017 - 04.38 Haber Kodu : 171221008

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4- KÜÇÜKÇEKMECE\'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece\'de sabah erken saatlerde eş zamanlı baskınlar düzenledi. 8 adrese düzenlenen baskınlara özel harekat polisleri de destek verdi. Operasyon kapsamında Barbaros Hayrettinpaşa Caddesi üzerindeki bir binanın en üst katında arama yapıldı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin ilerlemesi

-Özel harekat polisleri

-Binaya girişi

-Kapıyı çalmaları

-Eve giren polisler

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Detaylar

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5- İSTİNAT DUVARI BOŞLUĞUNDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

Esenyurt\'ta istinat duvarı boşluğunda mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi kurtardı. Cumhuriyet Mahallesi 1981. Sokak\'ta bir site ile otopark arasında bulunan istinat duvarı boşluğunda bir köpek mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beylikdüzü İtfaiye Ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 5 metre derinliğindeki istinat duvarı zemininde mahsur kalan köpeği çıkararak sahibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ekibinin köpeği kurtarma çalışmaları

21.12.2017 - 02.42 Haber Kodu : 171221007

