DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ÖZEL)

1- BÜYÜKÇEKMECE\'DE ÇİFTE CİNAYET

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Büyükçekmece\'de bir kadın ve aynı evde yaşadığı yabancı uyruklu bakıcısı başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Pınartepe Mahallesi\'ndeki Rukiye Balcı\'nın yaşadığı müstakil evde dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Edilinen bilgiye göre; Arya Özgü annesi Rukiye Balcı\'yı bütün gün telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Özgü annesinin yaşadığı eve gitti. Dışardan annesi seslenen Özgü cevap alamayınca kendi anahtarıyla kapıyı açarak eve girdi. Evinin içinde annesini arayan Özgü, annesi Rükiye Balcı ile adı henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu bakıcısını ayrı odalarda öldürülmüş halde buldu. Çığlıklar atarak dışarı çıkan özgü komşulardan yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evinin çevresinde güvenlik şeridi çekti. Komşuları tarafından sakinleştirmeye çalışırken Arya Özgü ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.

\"KATİLLER BULUNSUN\"

Rukiye Balcı\'nın ablası Vahide Erdoğan, \"Hiç bir bilgimiz yok. Ama bu cinayetin araştırılmasını istiyorum. İstanbul Başsavcılığına bağırıyorum, bulunsun ablamın katili, bulunsun, bulunsun. Bu kadar binalar varken, bu kadar güvenlik bir yerde nasıl iki kişiyi öldürüyor da kimse duymuyor. Ablamın darp etmişler, kafasına balyozla vurduğunu söyleniyor. Yanında çalışanı varmış. Onunla beraber öldürülmüşler aynı şekilde.. Bulunsun katiler Cumhuriyet Başsavcılığı duysun bizi, katilleri bırakmasınlar. Yeter Artık diyoruz. Böyle birşey olamaz İstanbul\'un göbeğinde iki kişi öldürüyorlar, kimse duymuyor\" dedi.

Balcı\'nın halası olduğunu söyleyen Esengül Özkan ise, \"Bize akşam haber geldi. Halamın öldürüldüğünü söylediler. Biz de olay yerine geldik. Yani bizim yapacak birşeyimiz yok. Burası ıssız bir yer değil. Nasıl öldürüldü? Nereden girildi? Biz katilerin bulunması istiyoruz. Yanında bakıcısı vardı. Onunla birlikte öldürmüşler. Biri bir odada, diğeri bir odada öldürülmüş. Halam burda doğayı çok sevdiği için, kopamadığı için köylü insanı, ondan dolayı böyle. Oğlu da tarımcı olduğundan dolayı sera yetiştirmek istemişti. Pazarcılık yapıyor. Bu yaz eşi vefat etti. Kendisi burada kalıyordu. Bakıcısı ile beraber\" diye konuştu.

\"BALYOZ İLE VURMUŞLAR\" İDDİASI

Balcı\'nın diğer yeğeni Halil Özkan da, \"Bakıcısı yatakta, kendisi de kendi odasında ama kanlar yere kadar akmış. Balyozla vurmuşlar. Katillerin bulunması istiyoruz. Burası bu kadar ıssız bir yer değil. Nasıl oldu böyle bişey? Ben anlamadım. Kendisi burada bahçesi falan var. Pazarcılık yapıyor. Evet kendisi ensaf burada hatta arabasını bile boşaltmamış. Kendisi ellibeş yaşındaydı. Küçükbaş hayvanları vardı, iki ay önce hepsini öldürmüşler. Gözdağı vermek için mi yapmışlar. Bütün hayvanları telef etmişler burada\" dedi.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler evde ve çevresinde yaklaşık 3 saat delil araştırması yaptı. İki kişinin de kafalarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit edidi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cesetler cezane aracıyla Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesetlerin evden çıkartılması

-Cenaze aracının polis eskortu ile gitmesi

-Akrabaları olay yerine gelmesi

-Serası ve bahçesi

-Rükiye balcı ait olan aracı ekipler incelemeleri

-Evden çıkan delil torbaları

-Ağlayan akrabaları

-Rükiye\'nin kızı Arya özgü sinir krizi geçirmesi(Pembe kapişonlu montlu) (2.15)

-Akrabalarınla röp.

-Ölen Rükiye Balcı\'nın fotoğrafı

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 06.48 Haber Kodu : 171212006

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2- KURTKÖY\'DE İKİ KAMYON İLE TIR ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 2 YARALI

- TEM trafiğe kapandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

TEM Otoyolu Kurtköy Mevkii\'nde meydana gelen kazada iki kamyon TIR birbirine girdi. Kazada, 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Kurtköy Mevkii\'nde meydana geldi. Alına bilgiye göre, Gebze\'den İstanbul istikametinde seyir halinde olan Recep Çataltaş\'ın kullandığı hafriyat kamyonu sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu önündeki kamyona çarptı, kamyon da önündeki TIR\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonu alev aldı. Kamyonun alev aldığını gören diğer sürücüler, araçlarını durdurarak yangın tüpleriyle yangını söndürdü. Olay yerine çok sayıda, polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonu sürücüsü Recep Çataltaş\'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ortadaki kamyonda sıkışan Necati Yüksel ve Hasan Çalık itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla çıkarıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan iki yaralı Marmara Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışması ve araçların olay yerinden kaldırılmasıyla 2 saatin ardından, kapalı tutulan TEM Otoyolu trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Kamyonda sıkışan iki kişinin çıkarılması

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Kazaya karışan araçlar

-TEM\'dekilerin kazayı izlemesi

-Görgü tanıklarıyla röp.

-Yarıların ambulansa alınması

-Ceset

-Kilitlenen trafik

-Kullanılan yangın tüpleri

Detaylar

11.12.2017 - 21.57 Haber Kodu : 171211194_

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3- HAVALİMANI PERSONELİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KAZA YAPTI: 8 YARALI

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Zeytinburnu\'nda, Atatürk Havalimanı\'nda çalışan personelleri taşıyan servis aracı, önünde seyir halinde bulunan İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.30 sıralarında Zeytinburnu Metro İstasyonu yakınındaki Yanyol Sokak üzerinde meydana geldi. Atatürk Havalimanı\'nda gece çalışan personelleri taşıyan servis aracı, henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan servis aracı, önünde seyir halindeki içerisinde yolcu olmayanı Zeytinburnu-Başakşehir hattındaki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, servis aracında bulunan 8 personel yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Servis aracının sürücüsü, seyir halindeyken yan taraftan gelen aracın kendisini sıkıştırdığını iddia etti. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Kaldırım kenarında oturan hafif yaralılardan görüntüler

-Yaralılarla röportaj

-Servis aracının sürücüsüyle röportaj

-Olay yerindeki sağlık ekiplerinden detay görüntüler

-Genel görüntüler

12.12.2017 - 07.41 Haber Kodu : 171212007_

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4- BEYOĞLU\'NDA 4 KATLI METRUK BİNANIN BİR KISMI ÇÖKTÜ; 1 KİŞİ ÖLDÜ

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda 3 katlı metruk bir binanın bir kısmı çöktü. Çevredeki vatandaşların içeride bir kişinin olduğu iddiası üzerine itfaiye ekipleri enkaz altında kalan kişiyi aradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu enkaz altında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Emek Yemez Mahallesi Yolcuzade Sokak\'ta bulunan 3 katlı metruk binanın 3. kat tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle dün saat 18.00 sıralarında büyük bir gürültü ile çöktü. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine içeride Natık Kerim adında bir evsizin kaldığını bildirdi. Ekipler, hemen binanın zeminine çöken toprak ve moloz parçaları arasında Kerim\'i aramaya başladı.

Olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri de, yıkılma tehlikesine karşı bina çevresinde güvenlik şeridi çekip meraklı vatandaşları uzaklaştırdı.

Natık Kerim\'in arkadaşı olduğunu söyleyen vatandaşlardan bazıları Kerim\'e cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı. Natık Kerim\'in çalan cep telefonuna cevap veren olmayınca enkaz altında kaldığı ihtimali arttı.

Görgü tanığı Cüneyt Hasan Keleş, \"Ben aşağıdaydım. Pat diye bir ses çıktı. Buraya koşarak geldim. Tanıdık esnaflar \'Babacan içeride kaldı\' dedi. Babacan burada yaşıyordu. Kimseye zararı yoktu. Garibanın tekiydi. Şuan kendisine ulaşamıyorum. Evin sol tarafı yukarıdan aşağıya çöküyor. Kendisine de söyledim, \'sana yer ayarlayayım\' dedim. \'Yok\' dedi\' diye konuştu.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu Natık Kerim\'e enkaz altında ulaşıldı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalesinde Kerim\'in hayatını kaybettiğini belirledi. Natık Kerim\'in cenazesi ambulans ile Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin binaya girmesi

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinde detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

-Natık Kerim\'in saz çalması cep telefonu görüntüsü



11.12.2017 - 18.10 Haber Kodu : 171211170

11.12.2017 - 20.30 Haber Kodu : 171211185

11.12.2017 - 20.51 Haber Kodu : 171211188

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5 - ABD BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE KAMYON VE TAKSİCİLERDEN \"KUDÜS\" PROTESTOLARI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ -Ertan KILIÇ -Ozan URAL / İSTANBUL DHA

ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını, kamyoncular ve taksiciler Sarıyer\'de bulunan ABD Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Konsolosluk önüne ilk olarak gece saat 23.00 sıralarında kamyoncular, kamyonlarıyla gelerek protesto eylemi yaptı.

ABD Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen kamyoncular adına yapılan açıklamada ABD\'ye ve İsrail\'e öfke vardı. Tekbirlerin getirildiği protesto eyleminde kamyoncular adına basın açıklaması okundu. Açıklamada, \"Dün kendini muhasır medeniyetler seviyesinde gören Avrupa\'nın merkezinde Bosna\'da yaşanan soykırım hafızalarda tazeyken, Suriye\'de her gün insanlık dramı yaşanırken, silahların menşei, dünyanın kan emici vampirleri olan sömürgeci ülkeleri arasında değişirken ölülerin hep savunmasız Müslümanlar olduğu açıkca görülmektedir. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık büyük İsrail projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Kudüs\'ün işgalci siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş eşkıya ordusuna karşı dik duruşun namus meselesi olduğunu tüm İslam alemine hatırlatırız. Artık ümmetin prangalardan kurtulması ve Filistin\'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir\" denildi.



ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE SARI İSYAN

Kamyoncuların ardından ABD Başkonsolosluğu önünde bu kez de taksici esnafı eylem yaptı. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği üyesi yaklaşık 150 taksici konsolosluk önünde bir araya geldi. Zaman zaman sloganların atıldığı eylemde, taksiciler adına açıklama yapan Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Duman, ABD ve İsrail ürünlerine boykot çağrısı yaptı. Duman, alınan kararın Dünya Müslümanlarını kırşkırtma planı olduğunu belirterek, \"Filistin halkı hiçbir zaman yalnız değildir. Müslümanların gönlünün yarısı Mekke, diğer yarısı ise Medine\'dir. Bunun üzerinden tülden bir perde vardır. o da Kudüs\'tür. Kudüs, İslamındır. Taksiciler olarak, Amerika ve İsrail menşeili bütün ürünleri boykot kararı aldık\" dedi. Yapılan konuşmaların ve atılan sloganların ardından eylem olaysız bir şekilde sona erdi.

Görüntü dökümü:

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-kamyon konvoyu

-polisin tedbir alması

-sloganlar atılması

-basın açıklaması

-tekbir getirilmesi

-genel görüntü ve detaylar

-taksilerin konvoy halinde gelişi

-Tekbir getirilmesi

-sloganlar atılması

-İstiklal Marşı

-saygı duruşu

-Açıklama

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 02.50 Haber Kodu : 171212003

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6- BEYOĞLU\'NDA KUDÜS PROTESTOSU

Haber - Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda toplanan Antikapitalistler, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti.

Taksim Tünel Meydanı\'nda toplanan Antikapitalistler üyesi bir grup, ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararını protesto etti. Ellerinde pankartlar bulunan grup üyeleri, \"Filistin halkı yalnız değilsin\" \"Trump elini Filistin\'den çek \" şeklinde sloganlar attılar.

Grup adına basın açıklaması yapan Nuran Yüce, \"ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti ilan etmesi; ırkçıların, sağcı liderlerin, dünya barışı için birer tehdit olduklarını ortaya koydu. 50 yıldır Doğu Kudüs\'ü işgal altında tutan İsrail ordusunun işgali dünyanın en büyük askeri gücü tarafından onaylandı. 25 yıldır süren diplomatik çözüm müzakereleri bir günde çöpe atıldı\" dedi.

Grup basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü

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- Gruptan detay

- slogan atılması

- Basın açıklaması

- Genel ve Detaylar

11.12.2017 - 22.50 Haber Kodu : 171211197

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7- REİNA KATLİAMI DAVASI\'NDA MASHARİPOV\'UN EŞİ SAVUNMA YAPTI

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

Silivri\'de görülen Reiana katliamı davasında, yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov\'un tutuklu eşi Zarina Nurullayeva savunmasını yaptı. Tek suçunun eşi ile evlenmiş olması olduğunu öne süren Nurullayeva, Abdulkadir Masharipov\'un zaman zaman \"şehit olmak istiyorum\" dediğini söyledi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki salonunda yapılan duruşmada Abdulkadir Masharipov\'un savunma yapmaması üzerine iki numaralı sanık İlyas Mamaşaripov\'un savunmasına geçildi.

Savunmasını tercüman aracılığıyla yapan Mamaşaripov, Reina katliamından önce Başakşehir\'deki evde Masharipov ve ailesi ile 15 gün kaldığını anlatarak, emniyette kötü muameleye maruz kaldığını iddia etti. Mahkeme Heyeti Başkanı Abdurrahman orkun Dağ, \"Burası şikayet yeri değil. Emniyetteki ifadeni reddediyorsan reddet. Burada baskı yapan yok. Neler olduğunu anlatabilirsin\" dedi. Mamaşaripov da emniyetteki ifadesini kabul ettiğini söyledi. Başkan Dağ\'ın Başakşehir\'deki evde Masharipov\'un eşi ve çocuğunun gitmesinin ardından ne kadar kaldığını sorması üzerine, bir saat kaldıklarını, daha sonra da Haydar isimli birinin evine gittiklerini kaydetti. Bunun üzerine Başkan Dağ, haberinin olmamasına karşın evi neden boşalttıklarını sordu. Mamaşaripov, Masharipov\'un eşini ve çocuğunu götüren Ebu Halid\'in kendisine de zarar gelebileceğini söylemesi nedeniyle evi boşalttıklarını söyledi. Mamaşaripov, evde bulunan askeri kamuflajı ise bilmediğini iddia etti. Başkan Dağ, Mamaşaripov\'a ailesiyle ilgili sorular da sordu. Çocuklarının okula gidip gitmediğini soran Başkan Dağ\'a Mamaşaripov, İlim ve Diyanet Derneği\'nin medresesine gittiklerini söyledi.

\"EŞİM OLAY GÜNÜ PAZAR ALIŞVERİŞİNİ YAPTI\"

Daha sonra duruşmaya Bakırköy Kadın Cezaevi\'nden SEGBİS\'le bağlanan Abdulkadir Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva savunmasını yaptı. Savunmasını Türkçe yapan Nurullayeva eşiyle 2012 yılında evlendiğini, tek suçunun ise, eşinin işlediği suç olduğunu öne sürdü. Nurullayeva, \"Eşimle evlenirken o hiçbir suça karışmamıştı. Daha sonra aşırı örgütlere eğilimi başladı\" dedi. Nurullayeva, olaydan 3-4 gün önce eşinin \"Ben gelmezsem bir arkadaşım gelecek sizi alacak. Bir eve götürecek\" deyip ayrıldığını ve bir daha dönmediğini söyledi. Eşini ondan sonra hiç görüp görmediği yönündeki bir soruya Nurullayeva, \"31 Aralık 2016\'da eve gelip pazar alışverişimizi yaptı. Hemen gitti\" ifadesinde bulundu.

\"BU ÜLKEDE YAŞAMAYI SEVİYORUM. BAŞKA ÜLKEYE GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM\"

Nurullayeva, 1 Ocak 2017\'de kaldıkları eve gelen kişinin kendisini başka bir yere götüreceklerini söylediğini aktararak, \"Kocam daha önce bahsettiği için ona güvendim. Pendik\'te bir eve gittik. Bu kişi ayrıca bana kocamın öldüğünü söyledi. Çok ağladım, bir süre sonra da ölmediğini söyledi\" diye konuştu. Pendik\'te kaldığı adrese 2 gün sonra gelen ve eşinin arkadaşı olduğunu söyleyen kişilerin oğlu Muhammed\'i zorla aldığını anlatan Nurullayeva, \"Babasına götüreceğiz\' diyerek aldılar çocuğumu. Halen nerede olduğunu bilmiyorum\" dedi. Gözaltına alındığı 7 Ocak\'a kadar iki adres daha değiştirdiğini dile getiren Nurullayeva, bu süre zarfında eşinden hiç haber almadığını savundu. Saldırıyı gözaltına alındığı sırada polisten öğrendiğini öne süren Nurullayeva, \"Bu ülkede yaşamayı seviyorum. Başka ülkeye gitmeyi düşünmüyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" diye konuştu.

MAHKEME BAŞKANI: DOĞRUSU BİZİ ŞAŞIRTACAK KADAR İYİ TÜRKÇE SAVUNMA YAPTIN

Savunmasını tamamlamasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, \"Doğrusu bizi şaşırtacak kadar iyi Türkçe savunma yaptın\" diyerek sanığın çapraz sorgusuna geçilmesini istedi. \"Eşin Afganistan\'da çatışmalara katıldı mı. DEAŞ\'a biat ettiği yönünde bilgin var mı?\" sorusuna, \"Bir iki defa bana bu terör örgütünden bahsetti. Biat etmek istediğini söylemişti. Aradan zaman geçti, bunu unuttuğunu düşündüm\" dedi.

\"EŞİM SURİYE\'YE GİTMEK İSTEDİĞİNİ BİR KAÇ KERE SÖYLEMİŞTİ\"

\"Suriye\'ye hiç gitmek istedin mi?\" sorusuna ise Nurullayeva, \"Ben hiç gitmek istemedim ama eşim Suriye\'ye gitmek istediğini birkaç kere söylemişti\" yanıtını verdi. Mahkeme Başkanının, \"Kocanı dört gündür görmüyorsun. Neden polise \'kocam kayıp\' diye ihbar etmedin\" sorusu üzerine Nurullayeva, \"O zaman Türkçe bilmiyordum. Cep telefonum da yoktu\" cevabını verdi. Üye hakimin, eşinin başka bir kadınla daha imam nakihıyla evlendiğini bilip bilmediğini sorduğu Nurullayeva, bundan emniyette haberdar olduğunu savundu.

\"ZAMAN ZAMAN ŞEHİT OLMAK İSTİYORUM DİYORDU\"

Ele geçirilen bir videoda, eşi Abdülkadir Masharipov\'un veda videosunda oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi \"istihşad\" eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğunu, bunun ne demek olduğunu sorması üzerine Nurullayeva, \"Bu video evin içinde çekildi. Sıradan bir ailenin çekeceği bir videoydu. Ben çektim. İstişhad, benim bildiğim kadarıyla Filistin\'deki Hamasları anlatıyor\" dedi. Nurullayeva, \"Kocanın intihar eylemi gerçekleştireceğini söylediği oldu mu?\" sorusuna, \"Zaman zaman şehit olmak istiyorum diyordu\" cevabını verdi.

MASHARİPOV: SURİYE\'DEKİ EBU CİHAD\'A ÇOCUĞUMU ALMASINI SÖYLEMİŞTİM

Nurullayeva\'nın savunma ve çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından söz alan bir müşteki avukatı tutuklu sanık Abdülkadir Masharipov\'a oğlunun kimler tarafından götürüldüğünü, nerede olduğunu bilip bilmediğinin sordu. Masharipov, \"Kimin aldığını bilmiyorum. Suriye\'deki Ebu Cihad\'a çocuğumu almasını söylemiştim. Çok gürültü yapar diye benim yanıma getirme demiştim\" şeklinde konuştu.

Silivri\'de yapılan duruşmada bazı sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından salonda hazır bulunan müştekilere söz verildi. Saldırıda hayatını kaybeden Kerim Akyil\'in babası Ali Akyil, Belçika\'da yaşadığını belirterek \"Ben oğlumu kaybettim, hayatımın tadını kaybettim. Oğlum kahveyi çok severdi. Bir fincan kahve alarak olay yerine gittim. Mekanın Sahibi Mehmet Koçarslan oraya geldiğimi duyup beni aradı. Adalara gelmemi söyledi. Tekneyle onun yanına gittim. Bana bir şeyler anlattı, bazı videolar izletti. Onun anlattığı şeylerin araştırılmasını istiyorum. Bu olayla ilgili gerekli araştırmanın yapılmasını istiyorum. Buradaki sanıklara bakıyorum, bunlar neyi becerebilir. Lütfen bu araştırma düzgün yapılsın\" diye konuştu. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ da \"Üzüntünüzü anlıyoruz. Talepleriniz olursa bunları tabi ki de değerlendireceğiz\" dedi. Salonda bulunan tüm müştekilerin davaya katılma talebini kabul ettiklerini açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı bugüne (salı) erteledi.



Görüntü Dökümü:

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-Duruşma salonu çevresinden görüntüler

-Masharipov\'un Esenyurt\'ta yakalandığı operasyon

11.12.2017 - 10.11 Haber Kodu : 171211017

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8- YÖNETMEN CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Ödüllü yönetmen Mustafa Kemal Uzun\'u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan figüran Osman A. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin ardından polis merkezine giderek teslim olduğu ortaya çıkan figüran Osman A., Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Şile Adliyesi\'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan Osman A., tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Buradaki işlemlerinin ardından Osman A. \"Kasten adam öldürme\" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi



11.12.2017 - 18.15 Haber Kodu : 171211173

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9- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDA ŞÜPHELİ ÇANTA ALARMI

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş B kapısında unutulan sırt çantası polisi alarma geçirdi.

Aracını valeden alan bir yolcu tarafından unutulduğu tahmin edilen kırmızı sırt çantası fark edilmesi üzerine durum polise bildirildi. Polis olay şüpheli çantanın çevresine şerit çekerek caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Çağrılan bomba imha uzmanları sırt çantasını elle kontrol etti. Yapılan kontrolde çantanın içinde kitap ve erkek giyim eşyası olduğu anlaşıldı. Caddenin açılmasıyla trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Terminalden ve kırmızı çantadan görüntü

-Bomba imha ekibinden görüntü

-Polisin çantayı elle açma görüntüsü

-Çantadan görüntü

-genel ve detay görüntü

11.12.2017 - 21.23 Haber Kodu : 171211191_

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10- BAHÇELİEVLER\'DE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Bahçelievler\'de sokak ortasında başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Sarmaşık Sokak\'ta saat 01.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kahvehanede oturan Nevzat Aygun arkadaşlarına hava almak için dışarı çıkacağını söyledi. Dışarıya çıkan Aygun bir süre gezdikten sonra sokakta bulunan bir ağacın altında oturdu. Aygun, burada henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla başına bir el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahale yaptıktan sonra ağır yaralanan Aygun\'u Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri de intihar girişiminin olduğu yerde deli araştırması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Aygun\'un tedavisi hastanede devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Ekiplerin çalışması

-Silah ve ayakkabı

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 03.25 Haber Kodu : 171212004

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