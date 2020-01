DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BATTAL İLGEZDİ\'DEN İLK AÇIKLAMA; BU BİR SİYASİ TAVIRDIR

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararının ardından ilk kez konuştu. Ataşehir Belediyesi önünde kendisine destek vermeye gelenlere hitap eden İlgezdi, \" Bildiğiniz gibi Belediye Başkanı olarak Türkiye\'de bir ilki gerçekleştirdim. Kendini şikayet eden ilk belediye başkanı benim. Hodri meydan. Kendi belediye başkanları gitsin kendilerini şikayet etsin. Bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve bunlarla ilgili beraat kararı verilmiştir. Evrak karartıyormuşuz. Yargı elinizde, medya elinizde. Varsa kararttığımız bir şey söyleyin. Kararttığımız hiç bir şey yok. Bu bir siyasi süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Bu bir siyasi tavırdır. Biz buradayız. Belediye başkanı olarak verilemeyecek hiçbir hesabım yok. Alnım açık. Yüzüm ak. Ben buradayım\" dedi.

2- ENGİN ALTAY: \"DELİL KARARTILACAK DİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAK, BİR HUKUK GARABETİDİR\"

CHP\'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'nin İçişleri Bakanlığı\'nın kararı ile görevinden uzaklaştırmasının ardından, CHP\'liler ve Ataşehir\'liler belediye binası önüne akın etti. Aralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay\'ın da olduğu CHP\'liler Battal İlgezdi\'nin yanında yer aldı.

ALTAY: BUGÜN YAŞANANIN TAM ADI ŞUDUR; YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRMAK İSTEMEKTEDİR

Belediye önünde toplananlara hitap eden İlgezdi\'nin ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bir konuşma yaptı. Yaşanan sürecin CHP\'yi itibarsızlaştımaya yönelik olduğuna değinen Altay, \"Bu ülkeye adalet, demokrasi ve özgürlüğü getirmek için buradayız. Yollardayız, yılmayacağız. Battal İlgezdi 2009 yılının Mart ayından beri Ataşehir halkına hizmet ediyor. Bütün Ataşehirliler bilir ki yaklaşık 9 yıldır Ataşehir belediyesinde personelden çok İçişleri Bakanlığı müfettişleri, Sayıştay denetçileri, Cumhuriyet Başsavcıları bu binada oturmuştur. Denetim yapmıştır. Orta yerde hiçbir somut bulguya, en ufak bir suiistimale ve suç unsuruna rastlanılamamıştır. Bugün yaşananın tam adı şudur; yavuz hırsız ev sahibini bastırmak istemektedir. Yavuz hırsızın ev sahibini bastırmasına ne Ataşehirliler ne de Türkiye izin vermeyecek. Böyle ucuz, böyle sıradan gerekçelerle ne CHP\'yi ne de tek CHP\'liyi itibarsızlaştıramazsınız. Olmayan delil kararmaz. Gerekçe delillerin karartılması üzerine kurulmuş. Gülünç, komik bir gerekçe. Herkes bilir ki, delil karartma süreci soruşturma aşamasındadır. Bu süreçten sonra, delil karartılacak diye başkanı görevden uzaklaştırmak, bir hukuk garabetidir. İdari skandaldır. Bu skandala seyirci kalmayacağız. İçişleri Bakanlığı\'nın sayısız müfettişleri, Cumhuriyet savcıları, yerel mahkemeler ve en son Danıştay Ataşehir Belediyesi\'ni ve Battal İlgezdi ile ilgili açılan bütün soruşturmaları temiz, yok bir şey diyerekelinin tersi ile itti. Şimdi kendi devlet müfettişlerine güvenmeyenler, delil karartılır diye başkanı görevden almaya kalkışmakla, Ataşehir halkının iradesini gasp etmiş olmaktadır\" şeklinde konuştu.

CANPOLAT: CHP\'YE SALDIRI VARDIR, CHP BU SALDIRI KARŞISINDA SESSİZ KALMAYACAKTIR

Altay\'ın ardından ise CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat söz aldı. Canpolat, görevden uzaklaştırmanın siyasi bir operasyon oludunu belirterek, \"Bütün genel merkez yöneticilerimiz, parti sözcümüz, yerel yönetimden sorumlu genel başkan yardımcımız ve milletvekillerimizin tamamı buraya geliyor. Bizim belediyelere yönelik bir operasyon yapacakları dedikodusunu günlerdir yapıyorlar. Bunu niye yapıyorlar? Ak Parti\'nin gidişi,çöküşü hızlandıkça saldıracak, etkisiz hale getirecek alanlara aramaya başladı. Ataşehir belediye başkanımız tam üç yıl önce İl Başkanımız Murat Karayalçınla beraber basında ve kamuoyunda kendi ve ailesi hakkında çıkan dedikodulardan dolayı, kendisini Cumhuriyet savcılığına bizzat giderek, şikayet etmiştir. 3 yıldır ve her gün müfettişlerin olduğu, hem Ataşehir\'de hem diğer belediyelerimizde her gün müfettişler boza pişiriyor. Siz ne yaparsanız yapın, belediyelerimizin başarısını , İstanbul\'daki başarıyı, referandumda 5 milyona yakın \'Hayır\' oyunu geri döndürme anlayışına sahip değilsiniz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Ak Parti\'nin içinde bulunduğu kaosu biliyoruz. Dış politikada çökmüş, içeride sokağa çıkamayacak noktada olan Ak Parti, bizim belediyelere ve arkadaşlarımıza saldırmaya devam edecektir. Bu saldırılarınız boşunadır. Çünkü bu saldırının temelinde siyasi saldırı vardır. Cumhuriyet Halk Partisi\'ne saldırı vardır. CHP bu saldırı karşısında sessiz kalmayacaktır\" dedi.

3- CHP\'Lİ TEZCAN\'DAN \'İLGEZDİ\' AÇIKLAMASI



* CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan:

\"Bizim belediye başkanlarımızdan şüphemiz yok\"



İçişleri Bakanlığı\'nın, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'yi görevden uzaklaştırılmasının ardından çok sayıda CHP\'li milletvekili Ataşehir Belediye Binası önünde ortak açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, \" Bizim belediye başkanlarımızdan şüphemiz yok, vermeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz\" dedi.

Ataşehir Belediye Binası önünde yapılan ortak açıklamaya; Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Veli Ağbaba, Yasemin Öney Cankurtaran, Engin Altan, Seyit Torun, Bülent Tezcan, Ali Şeker, Barış Yarkadaş, Ali Özcan, Onursal Adıgüzel, Sibel Özdemir, İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ve 14 belediye başkanı katıldı.



\"BİZİM BELEDİYE BAŞKANLARIMIZDAN ŞÜPHEMİZ YOK\"

Ortak açıklamayı CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan yaptı. Tezcan, kararın hukuksuz olduğunu dile getirerek, \"Direneceğiz ve kazanacağız. Belediye başkanlarımızı yedirtmeyeceğiz. Başımızı öne eğecek hiçbir şey yapmayan belediye başkanımızın arkasında durmaya geldik, durmaya da devam edeceğiz\" dedi. Tezcan, \"Kendi etrafındaki akraba-taallukatının hesabını veremeyenler, bu hesabı örtebilmek için bir intikam ve öç alma operasyonuyla bugün Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi\'ye haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir saldırıya geçmişlerdir. Bizim belediye başkanımızdan hiç bir şüphemiz yok. Kendisi başkaları gibi soruşturmalardan kaçmadı, başkaları gibi birilerine yalvarmadı, kirli pazarlıkların parçası olamadı. Ne yaptı? Meydan okudu. Hodri meydan dedi. Gitti savcılığa dedi ki, varsa verilecek hesabım buradayım... Bizim belediye başkanlarımızdan şüphemiz yok, vermeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz. Belediye başkanlarımızın arkasında duracağız. Halkın seçtiği belediye başkanlarına iktidar eliyle sahte soruşturmalarla yargı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz\" diye konuştu.

\"BİR HUKUKSUZLUKLA KARŞI KARŞIYAYIZ\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise yaptığı konuşmada, \"Bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. Bir adaletsizlikle karşı karşıyayız ama asla bu karara boyun eğmeyeceğiz. Bu hukuki bir karar değildir siyasi bir karardır, sonuna kadar direneceğiz. Haklılığımızı ortaya koyacağız. Ortada suç teşkil eden hiç bir şey yoktur. Hepsi düzmecedir\" dedi.

4- CHP İSTANBUL İL BAŞKANI CEMAL CANPOLAT ATAŞEHİR BELEDİYESİ ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı\'nın Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi\'yi görevden uzaklaştırılmasının ardından haberi alanlar Ataşehir Belediye Binası önünde toplandı. Belediyenin önüne gelen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat basın mensuplarına bir açıklama yaptı

Canpolat, \"Bu AK Parti\'nin kendi üstündeki yolsuzluklarını örtbas etmenin, kapatmanın bi operasyonudur. Ataşehir Belediye başkanımız kendisi iki sene önce Cumhuriyet Başsavcılığına kendisi için suç duyurusunda bulunmuştur. \'Gelin hakkımda benimle ilgili çıkan haberleri soruşturunuz.\' diyerek, Cumhuriyet Başsavcılığı\'na bizzat il başkanı ile birlikte gidip başvurmuştur. Kendisi ve ailesi her seferinde her gün bir müfettişle karşı karşıyadır. Burada bir tek hedef vardır. Cumhuriyet Halk Partili başarılı belediye başkanlarının başarısını, başarısız gibi gösterme operasyonudur. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri teslim alma operasyonudur\" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerini teslim etmeyeceklerini söyleyen Canpolat, \"Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik talimatla yapılan operasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar kavga vereceğiz. Şimdi basın aracılığıyla soruyorum. İçişleri Bakanına, hangi evrakı istediniz de, Battal İlgezdi vermedi size? Hangi belgeyi istediniz de o belgeyi vermedi? Tehlikeli olarak görüp el çektiriyorsunuz. Bu operasyonu size yaptırmayacağız. Bütün partilileri bütün İstanbulluları buraya davet ediyorum. Bütün milletvelillerini buraya davet ediyorum. Bu ülkeyi sizin keyfi yönetiminize bırakmayacağız. Biz her türlü kavgayı vermeye, her türlü mücadeleyi vermeye, her türlü bedeli vermeye Cumhuriyet Halk Partililer olarak, İstanbullular olarak hazırız. Bu esas İstanbul\'da 5 milyon oyun hayır çıkmasının bedelidir. Siz ne yaparsanız yapın, İstanbul\'u alacağız, sizi de seçimle göndereceğiz. Dünyanın her yerinde saldırıların katmerli arttığı dönem faşizmin ayak seslerinin geldiği dönemdir. Biz bu ülkeyi faşistlere ve faşist diktatörlere teslim etmeyeceğiz. Bunun kavgasını sonuna kadar vereceğiz\" ifadelerimi kullandı.

5- ZAMAN GAZETESİ\'NİN YAZARLARI VE YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN DAVA

-ÜÇ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

*Zaman Gazetesi\'nin eski yazarları ve yöneticileri aleyhine açılan ve aralarında Mümtazer Türköne, Ahmet Turan Alkan, Şahin Alpay, Ali Bulaç\'ın bulunduğu 22\'si tutuklu 31 sanıklı davaya devam edildi.

*Mahkeme, tutuklu sanıklar Hüseyin Belli, İsmail Küçük ve Onur Kutlu\'nun tahliyesine karar verdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü\'nün karşısında bulunan duruşma salonlarında yaptığı bugünkü duruşmaya 22 tutuklu sanığın tamamı ile tutuksuz yargılanan 6 sanık ve avukatları katıldı.

Aralarında Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan\'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar, sırayla söz alarak tahliyelerini istediler. İddianameye konu makalelerimde demokrasiye, hukuka sahip çıktığını, makalelerinin darbeye karşı argümanlar içerdiğini söyleyen tutuklu sanık Mümtazer Türköne de, \"Hakkımda yapılan suçlamaları temellendiren herhangi bir delil olmadığı gerekçesi ile tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Duruşmada okunan belgeler arasında, tutuklu sanıklar Ahmet Metin Sekizkardeş, İbrahim Karayeğen ve Hakan Taşdelen\'in telefonlarında ByLock tespitinin yapıldığı belirtildi. Her üç şüpheli de önceki belgelere göre telefonlarında ByLock bulunmadığını belirterek, ByLock kullanmadıklarını ve telefonlarına da ByLock yüklemediklerini söylediler. ByLock kullanmadığını söyleyen tutuklu sanık Hakan Taşdelen, ByLock bulunan hattın şirket hattı olduğunu, sadece kendisinin kullanmadığını, şirket çalışanlarının da kullandığını, şirket hattından bir kişinin sorumlu tutulamayacağını söyledi.

Ardından söz alan tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep ettiler.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıkların tahliye taleplerinin reddini istedi.

ÜÇ SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Karar için ara veren mahkeme, Hüseyin Belli, İsmail Küçük ve Onur Kutlu\'nun tahliyesine karar verdi. Mahkeme her üç sanığın yurt dışına çıkışını yasakladı. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı Nisan 2018\'e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Mümtazer Türköne, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner\'in de aralarında bulunduğu 22\'si tutuklu ve Ali Hüseyin çelebi, Osman Nuri Arslan, Lalezar Sarıibrahimoğlu, Nuriye Ural ve Orhan Kemal Cengiz\'in de bulunduğu 8 tutuksuz sanık yer alıyor.

İddianamede, sanıklar hakkında \"Anayasal düzeni, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan da ayrı ayrı 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamede, Zaman Gazetesi\'nde köşe ve haber yazarlarının 17-25 Aralık sürecinde olaya müdahil olarak algı mühendisliğine katkı sundukları iddia ediliyor.

6- 33 ASKER DAHA TUTUKLANDI

*İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ\'nün TSK\'daki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 asker daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan asker sayısı 188\'e yükseldi. İtirafçı asker sayısı ise 65\'e yükseldi.

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün TSK\'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı alınan 27\'si mahrem imam, 333\'ü çeşitli rütbelerde asker olan 360 şüpheliden savcılığa sevk edilen 36 askerden 33\'ü daha tutuklandı.

3 ASKER İTİRAFÇI OLDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen değişik rütbelerde 36 asker, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nde sorgulanan şüphelilerden 33\'ü \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla tutuklanırken, 3 şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istemeleri üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAFÇI ASKER SAYISI 65\'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce 155 asker tutuklanmıştı. Son tutuklamalarla birlikte tutuklanan şüpheli asker sayısı 188\'e yükseldi. Kimisi emniyet sorgusunda, kimisi savcılık aşamasında kimisi ise hakimlikte etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan asker sayısının ise 65\'e yükseldiği belirtildi.

Gözaltında bulunan 17 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, hakkında yakalama ve gözaltı kararı verilen 73 şüphelinin de firari oldukları kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında 27\'si mahrem imam, 333 asker olmak üzere toplam 360 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen operasyonlarda, 287 kişi yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 360 şüphelinin haricinde bu şahıslarla irtibatlı 52 kişinin daha yer aldığı öğrenildi. Toplam 412 şüphelinin yer aldığı dosyada, çalıştıkları kuvvetlere ilişkin tasnifi ise şöyle:

\"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, aktif çalışan 100 olmak üzere toplam 193 şüpheli,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, aktif çalışan 51 olmak üzere toplam 122 şüpheli,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, aktif çalışan 43 olmak üzere toplam 65 şüpheli,

Sahil Güvenlik Komutanlığı, aktif çalışan 6 olmak üzere toplam 12 şüpheli,

Jandarma Genel Komutanlığı, aktif çalışan 10 olmak üzere toplam 20 şüpheli yer alıyor.\"

7- FATİH\'TE 2 KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI, 2 YARALI

Fatih\'te gece saatlerinde 2 katlı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sararken, içeride olduğu öğrenilen 2 kişi son anda mahalle sakinleri tarafından yaralı olarak dışarı çıkarıldı.

Yangın Fatih, Aksaray Mahallesi\'nde saat 22:45 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Alboyacılar Sokak\'ta bulunan 2 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri binadan alevlerin yükseldiğini görünce durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine; Fatih, Beyoğlu, Bakırköy ve Kocamustafapaşa gruplarına bağlı itfaiye ekipleri gelerek alev alev yanan binaya müdahale etti. Bu sırada yangının çıktığı binada olduğu öğrenilen 2 kişinin de son anda yaralı olarak mahalleli tarafından dışarı çıkarıldığı öğrenildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yerde yatan 2 yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla en yakın çevre hastanelere kaldırdı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan binaya her iki taraftan da müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin de olay yerinde önlem aldığı görüldü. Alev alev yanan binanın görüntüsü bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde yangın çıkan binanın arka cephesinin alev alev yandığı görülüyor.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

