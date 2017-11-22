DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- BAĞCILAR\'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da gece saatlerinde, iddiaya göre daha önce husumetli oldukları kişilerin bulunduğu kafeye gelen yüzleri maskeli ve silahlı 8 kişi içeride bulunanlara ateş açtı. Saldırı sonrası 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Olay Bağcılar, Kirazlı Mahallesi\'nde gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Parkı içinde bulunan kafeye gelen yüzleri maskeli ve silahlı 8 kişi, iddiaya göre daha önce husumetli oldukları kişilere karşı ateş açtı. Saldırı sonrası kafede bulunan Erol Aksu, Ercan Aksu ve Özcan Kanbay çeşitli yerlerinden yaralandı. Kafe de bulunanlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı.

POLİS EKİPLERİ 3 SAAT OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, parka giriş çıkışı da kapattı. Polis ekipleri olayın olduğu sırada kafede bulunanların tek tek ifadesine başvurarak saldırı ile ilgili bilgi aldı. Kafede ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntüleri olup olmadığını incelemeye alan polis ekipleri çevrede araştırma yaptı. İnceleme yapan polis ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin çalışması

- Yerdeki boş kovanların numaralandırılması

- Genel ve detaylar

22.11.2017 - 04.35 Haber Kodu : 171122009

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2- \"PALALI SALDIRGAN\" AYAĞINDAN VURULDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA)

Taksim\'de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada \'Palalı\' olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, ayaklarından kurşunlanarak yaralandı.

Olay saat 21.15 sıralarında, Talimhane Lamartin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. İki grubun birbirine ateş etmesi sonucu Gezi olaylarında palayla vatandaşlara saldırdığı için kamuoyunca \'Palalı\' olarak tanınan Sabri Çelebi ile Faruk Ünal, tabancayla ayaklarından kurşunlanarak yaralandı. Yaralılar, çevredeki bir özel hastanene kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin güvenlik şeridi

-Polisin çalışmaları

ARŞİV

- Gezi olayları sırasında çekilen palalı saldırı anı

- Sabri Çelebi\'nin emniyetten çıkarılması

21.11.2017 - 23.08 Haber Kodu : 171121221

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3- ESENYURT\'TA CİNAYET

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL DHA

Esenyurt\'ta bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti.

Olay, D-100 Güzelyurt Mevkii Yan Yola yakın ağaçlık alanda saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Çevredeki esnaf, duydukları silah seslerini polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, silah seslerinin geldiği yönde ağaçlık alanda araştırma yaptı. Polis, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla hayatını kaybettiğini belirlediği 50 yaşlarında bir erkek cesediyle karşılaştı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler



21.11.2017 - 18.04 Haber Kodu : 171121176

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4- SULTANGAZİ\'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Sultangazi\'de gece saatlerinde kimiliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre daha önce husumetli olduğu kişiyi silahla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.

Olay Sultangazi, 75. Yıl Mahallesi\'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde daha önce husumetli olduğu iddia edilen Ozan Erdoğan isimli kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası Ozan Erdoğan kalçasından yaralanırken, saldırganda hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıdı. Bu sırada olay yerine \'Akrep\' diye tabir edilen zırhlı ekip araçlarıyla gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Polis ekipleri, kaçan şahıs ile ilgili çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak olay yeri çalışması yaptı. Hastaneye kaldırılan Ozan Erdoğan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak çevrede araştırma başlattı.

Olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polisin olay yeri çalışması

- Hastaneden görüntü

- Zırhlı polis aracından görüntü

22.11.2017 - 03.42 Haber Kodu : 171122008_

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5- ESENYURT\'TA OYUN OYNARKEN DÜŞTÜĞÜ SU KUYUSUNDAN ÇIKARILAN ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta 2 gün önce oyun oynarken dengesini kaybederek su kuyusuna düşen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan 8 yaşındaki Furkan Tibet\'in, dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, 2 gün önce saat 14.00 sıralarında Esenyurt\'ta meydana geldi. Su kuyusunun kenarında oyun oynayan çocuklardan Furkan Tibet, dengesini kaybedip kuyuya düştü. Furkan\'ın çığlıkları ve arkadaşlarının yardım seslerini duyan çevredekiler çocuğu çıkarmak istedi; ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, 5 metre derinliğindeki içi su dolu kuyudan Furkan Tibet\'i çıkardı. Çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Furkan Tibet, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Olay yeri

-Toplanan vatandaşlar

-Kuyudan görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-İtfaiye ve polis ekipleri

-Furkan Tibet\'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar

21.11.2017 - 20.55 Haber Kodu : 171121202

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6- D-100 KARAYOLU\'NU KİLİTLEYEN KAZA

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkiinde bir otomobil, 3 araca çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durabildi. D-100 Karayolu\'nun bir süre trafiğe kapanmasına neden olan kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Kaza gece saat 23.50 sıralarında Şişli\'de meydana geldi. Yolun Edirne istikametinde ilerleyen Emre Kayacık\'ın kullandığı 34 KE 3088 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce Mehmet Bayyiğit\'in kullandığı 34 SFM 34 plakalı cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip Alaaddin Tepe\'nin kullandığı 34 KF 6093 plakalı otomobile çaptı. Emre Kayacık\'ın kullandığı otomobil daha sonra Kasım Avşar\'ın kullandığı 34 VN 9303 plakalı otomobile çarptı.



D-100 KARAYOLU TRAFİĞE KAPANDI

4 otomobilin karıştığı kazanın ardından D-100 Karayolu trafiğe kapandı. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı. Olay yeri tutanaklarının tamamlanmasının ardından araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Yaklaşık yarım sonra trafik normal akışına dönerken kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Kazaya karışan araçlar

-Oluşan trafik

-Araçların kaldırılması

-Trafiğin açılması

-Genel ve detaylar

22.11.2017 - 01.36 Haber Kodu : 171122007

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(ÖZEL)

7- FATİH\'TE 1 DAKİKADA 5 BİN LİRALIK CEP TELEFONU VE TABLET ÇALDILAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Fatih\'te gece saatlerinde bir beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli 2 hırsız, kepenkleri kırarak içeri girdi. İşyerine giren hırsızlar, bir dakikada yaklaşık 5 bin liralık cep telefonu ve tablet alarak kayıplara karıştı.

Olay Fatih, Derviş Ali Mahallesinde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya mağazasına gelen yüzleri maskeli 2 kişi iş yerinin kepenklerini kırarak içeri girdi. Bu sırada yoldan geçen bir ticari taksi sürücüsü de içeri giren hırsızları görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İş yerinin alarmı çalınca, polisin geleceğini anlayıp panikleyen hırsızlar cep telefonu ve tabletlerin bulunduğu reyondan yaklaşık 5 bin lira değerinde ürün alarak kayıplara karıştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerin kaçış istikametini belirleyerek devriye ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri hırsızlığın gerçekleştiği mağazada olay yeri çalışması yaptı. İş yerinin soyulduğunu haber alan mazağa sahibi olay yerine gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı.Olay ile ilgili soruştuma başlattıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Soyulan işyerinden görüntü

- Kırılan kepenklerden görüntü

- Polisin olay yeri çalışması

- İşyeri sahibi ile röportaj

- Genel ve detaylar

22.11.2017 - 06.24 Haber Kodu : 171122010



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8- BAĞCILAR\'DA İŞ YERİNDEN AKÜ HIRSIZLIĞI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da sabaha karşı bir akü satış bayiine giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler, kepenkleri ve alarm kutusunu kırarak içeri girdi. İşyerine giren şüpheliler, içeriden yaklaşık 10 bin lira değerinde 50 akü alarak kayıplara karıştı.

Olay Bağcılar, Kemalpaşa Mahallesi\'nde sabah saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler geldikleri araç ile 1982 Sokak üzerinde bulunan bir akü satış bayiinin kepenklerini ve alarm kutusunu kırarak içeri girdi. Şüpheliler, otomobil akülerinin olduğunu görünce geldikleri araca yüklemeye başladı. Bu sırada iş yerinin hemen üstünde oturan bir vatandaş hırsızları görünce bağırmaya başladı ve durumu polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliler, vatandaşın bağırmasıyla panikleyerek geldikleri araca yükledikleri akülerle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızları gören vatandaştan aldığı bilgiler doğrultusunda şüphelilerin peşine düştü. Polis ekipleri iş yerinde olay yeri çalışması yaptı. İş yeri sahibinden alınan bilgiye göre, içeriden 50 adet akü alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, iş yerinden yaklaşık 10 bin lira değerinde 50 adet akü çalan hırsızları yakalamak için çevrede çalışma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin görüntüsü

- İşyeri sahibi ile röp

- Genel ve detaylar

22.11.2017 - 07.28 Haber Kodu : 171122011

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9-TBMM BAŞKANI KAHRAMAN\'DAN LEYLA ZANA AÇIKLAMASI

*TMBB Başkanı İsmail Kahraman,

\" (Leyla Zana\'nın milletvekilliğinden çıkarılması) Bilemiyorum, kararı görmüş değilim. Dönelim bakarız inşallah. Yalnız rahatsızmış kendisine şifa diliyorum. Bir şey diyemem komisyon raporunu görmüş değilim\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, \'Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu\'nun \'Asya\'da barış ve kalkınmanın sürdürülmesi\' başlıklı toplantısının açılış törenine katıldı.

Törene Kahraman\'ın yanı sıra, APA Başkanı Nguon Nhel, APA Genel Sekreteri Mohammat Reza Majidi APA Türk Delegasyonu Başkanı Burhan Kayatürk katıldı.

Kahraman toplantıda bir konuşma yaparak, \"Biz, Türkiye olarak tüm Asya\'da, özellikle Doğu Asya bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, Kore Savaşı\'nda şehitler, gaziler vermiş bir ülke olarak, Kore Yarımadası\'ndaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Tüm ülkelerin bölgesel ve küresel barışı tehdit edecek faaliyetlerden kaçınmalarını temenni ediyoruz\" dedi.

\"FİLİSTİN MESELESİ ACİLİYETİNİ KORUMAKTADIR\"

İsmail Kahraman, \"Bugün, Filistin Meselesi, gerek Ortadoğu gerek tüm dünyamız bakımından önemini ve aciliyetini korumaktadır. Filistin meselesine yegâne çözüm yolu 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içerisinde bir Filistin Devleti\'nin vücut bulmasıdır. Bu çerçevede, Filistinli kardeşlerimizin Ekim ayında imzaladıkları ulusal uzlaşı anlaşmasının barış süreci bakımından da ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası toplum olarak Filistin halkına karşı sorumluluğumuz, iki devletli çözüm vizyonunun muhafazası ve barış sürecinin vakit geçirilmeden yeniden canlandırılmasıdır\" şeklinde konuştu.

FETÖ ÇAĞRISI

Kahraman, \"Şunun bilinmesinde azami fayda mülahaza ediyoruz. FETÖ, sadece Türkiye için değil, varlık gösterdiği 170 ülkenin tamamı için bir milli güvenlik tehdididir. Türkiye\'de uyguladıkları taktikleri faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde de uygulamaktadırlar. Örgütün temel stratejisi eğitim, diyalog, hoşgörü, sivil toplum kuruluşu kisvesi altında devlet kurumlarına sızmak, toplumu etkilemek, ekonomik kaynaklara hâkim olmaktır. Bu vesile ile Asya\'nın tüm dost ülkelerine kendi güvenlikleri için, ülkelerinin geleceği için Fetullahçı terör örgütüne karşı gerekli önlemleri süratle almaları çağrısında bulunuyoruz\" dedi.

Kahraman, konuşmasının ardından Kamboçya temsilcisi olan APA Başkanı Nguon Nhel\'dan APA dönem başkanlığını devraldı.

LEYLA ZANA SORUSU

Toplantının ardından İsmail Kahraman bir gazetecininin, Meclis Karma Komisyonunun HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana\'nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldığını sorması üzerine, \"Bilemiyorum, kararı görmüş değilim. Dönelim bakarız inşallah. Yalnız rahatsızmış kendisine şifa diliyorum.Bir şey diyemem komisyon raporunu görmüş değilim\" diye konuştu.

Görütü Dökümü:

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- Kahraman\'ın konuşması

- Aile fotoğrafı çekilmesi

- Kahraman\'ın soru yanıtlaması

- Detaylar

21.11.2017 - 18.09 Haber Kodu : 171121177

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11- İBB MECLİS TOPLANTISI\'NDA GERGİNLİK... CHP\'Lİ ÜYELER TOPLANTIYI TERK ETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin 2018 yılı bütçe görüşmeleri toplantısında, bütçe üzerine CHP\'li üye Hakkı Sağlam\'ın yaptığı konuşma sırasında, AK Partili üyelerin sık sık müdahale ettiği ve konuşturmadığı gerekçesiyle CHP\'li üyeler toplu olarak salonu terk etti.

İBB\'nin 2018 yılı bütçe görüşmelerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yaptığı konuşmada 2018 yılı bütçesi ve yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Dahasonra CHP adına bütçe konuşması yapmak üzere kürsüye Meclis Üyesi Hakkı Sağlam geldi.

Sağlam\'ın konuşmasına zaman zaman AK Parti Meclis Üyeleri tepki gösterirken, CHP üyeler de alkışlarla destek verdi. Oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ\'ın Sağlam\'ı usule uygun şekilde konuşması, itiraz eden üyeleri ise müdahale etmemeleri hususunda uyardı. Sağlam, bütçeye yönelik eleştirilerini sıraladığı sırada,müdahalelerin devam ettiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Sağlam\'ın konuşturulmadığını savunarak CHP grubu toplu olarak oturumu terk edeceğini kaydetti.

Ardından Gülsever ile birlikte tüm CHP Meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti.

Bunun üzerine konuşan Göksel Gümüşdağ, CHP\'lilerin grup olarak böyle bir takdiri olabilir buna da saygı duymak lazım ifadelerini kullandı. Toplantıya, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Fındıkçı\'nın konuşmasıyla kaldığı yerden devam edildi.

Görüntü Dökümü

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-Hakkı Sağlam\'ın konuşması

-Yaşanan tartışmalar

-Göksel Gümüşdağ\'ın araya girmesi

-Sağlam\'ın konuşmasının kesilmesi üzerine CHP\'lilerin tepkisi

-Ertuğrul Gülsever\'in tepkisi

-CHP\'lilerni salonu terk etmesi

-Genel ve detaylar

21.11.2017 - 18.14 Haber Kodu : 171121178



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12- İSTANBUL\'UN 2018 BÜTÇESİ 20 MİLYAR 100 MİLYON LİRA

Haber-Kamera: Enver ALAS, İSTANBUL / DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)\'nin 2018 yılı bütçesi 20 milyar 100 milyon lira olarak onaylandı. Bütçe görüşmelerinde konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 8,65\'lik bir artış demek. Belediyemizin bütçesine İETT, İSKİ ve iştiraklerimizi dahil ettiğimizde toplam bütçemiz 42 milyar 600 milyon liralık bir rakama ulaşıyor\" dedi.

Fatih Saraçhane\'deki İBB Meclisi\'nde gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 yılı projelerini anlattı.

\"BÜTÇEMİZ 42 MİLYAR 600 MİLYON LİRALIK BİR RAKAMA ULAŞIYOR\"

Başkan Uysal, İstanbul\'un kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında olarak bütçeyi hazırladıklarını ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe çalışması yaptıklarını belirtti. Uysal, \"2018 yılı belediye bütçemizi 20 milyar 100 milyon lira olarak belirledik. Bu rakam, geçtiğimiz yıla göre yüzde 8,65\'lik bir artış demek. Belediyemizin bütçesine İETT, İSKİ ve iştiraklerimizi dahil ettiğimizde toplam bütçemiz 42 milyar 600 milyon liralık bir rakama ulaşıyor. 2018 yılındaki yatırım toplamımız şirketler ve bağlı kuruluşlarımız da dahil edildiğinde 16 milyar 113 milyon lirayı buluyor\" dedi.

\"BORÇ, TÜM GELİRLERİMİZİN YÜZDE 8\'İDİR\"

Bütçenin bir yatırım bütçesi olduğunu İstanbul\'un yarınlarına mümkün olan en büyük yatırımı yapmak istediklerini kaydeden Uysal, \"Bu yıl bütçemizde, kullanım ve ödeme farklarından oluşan 3 milyar 850 milyon lira borçlanma öngörüldü. Yıl içinde ödenmesi gereken borç 2 milyar 570 milyon lira. Ancak bu borçların 1 milyar 370 milyon lirası geçmiş yıllarda İSKİ ve İGDAŞ\'tan aldığımız borçlar için ödenecek tutar. Bunları da düştüğümüz zaman borçlanacağımız rakam, bu yıl için 1 milyar 200 milyon lira. Dolayısıyla ödeyeceğimiz borç, tüm gelirlerimizin yüzde 8\'idir\" diye konuştu.

Mevlüt Uysal, borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın önemli bir bölümünün raylı sistem yatırımları için kullanılacağını, bu yatırımların da önemli bir kısmının belediyenin öz kaynaklarıyla yapılacağını ifade etti.

BÜTÇEDE ASLAN PAYI 6 MİLYAR 822 MİLYON İLE ULAŞIMDA

Ulaşımda temel prensiplerinin tüm ulaşım sistemlerinin birbirine bağlanması olduğuna vurgu yapan Başkan Uysal, bu nedenle bütçeden 6 milyar 822 milyon lira ile aslan payını ulaşıma ayırdıklarını dile getirdi.

EMİNÖNÜ-ALİBEYKÖY TRAMVAY HATTI

Mevlüt Uysal, 1994 yılından bu yana ulaşım yatırımlarının neredeyse yarısının raylı sistemlere ayrıldığını anımsatarak, \"Raylı sistemleri mahallelere kadar ulaştırmak için uğraşıyoruz. Örneğin 14 istasyonlu ve günde 114 bin yolcu taşıyacak olan Eminönü -Alibeyköy tramvay hattı Alibeyköy\'ün trafik sorununu çözeceği gibi Eyüpsultan\'ı tam anlamıyla çekim merkezi haline getireceğiz. Yani eskiden minibüs bulamadığımız yerlere artık tramvay götürüyoruz\" ifadelerini kullandı.

KADİR TOPBAŞ\'IN HAVARAY PROJESİ\'NİN YERİNE METRO HATTI

Türkiye\'nin ilk sürücüsüz metro hattı olan Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Hattı\'nda da sona gelindiğini ve Üsküdar-Yamanevler arasını 15-20 gün içinde açacaklarını bildiren Uysal, eski Başkan Kadir Topbaş\'ın Sefaköy-Başakşehir Havaray Projesinin iptal edilmesine ilişkin şunları söyledi:

Sefaköy-Başakşehir Havaray Hattı\'nı iptal edip yerine metro yapıyoruz. Bu hattı Aksaray - İkitelli Hattıyla Mimar Sinan İstasyonu\'nda, Kirazlı -Halkalı hattıyla Halkalı Merkez\'de Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattıyla Mehmet Akif İstasyonu\'nda birleştiriyoruz. Bu birleşmeyle Küçükçekmece\'yi İstanbul\'un ana akslarına bağlıyoruz. Şu an İstanbul\'da yolcu taşıyan 150 kilometre raylı sistem hattımız var. Belediyemizin ihale ettiği ve yapımı süren 160 kilometrelik metro hattına, Ulaştırma Bakanlığı\'mızın yapmakta olduğu 115 kilometrelik hattı da ilave ettiğimizde İstanbul\'da toplamda 275 kilometre yeni raylı sistem inşaatımız devam ediyor. İstanbul\'da raylı sistemin bin kilometreye çıktığında sorunların çözüleceğini biliyoruz.\"

\"İSTANBUL\'DA YENİ YOLLAR YAPMA İMKANI KALMADI\"

İBB Başkanı Uysal, karayolu sistemlerinde ise 215 kavşak tamamladıklarını 18 kavşak yapımının da devam ettiğini bildirdi. Uysal, \"185 ayrı noktada 606 km yol yaptık. 16 ayrı noktada 68 kilometre yol çalışması devam ediyor. 3 adet karayolu tüneli tamamladık. Sarıyer-Çayırbaşı tüneli bu aksı önemli ölçüde rahatlattı. İstanbul\'da yeni yollar yapma imkanı kalmadığına göre, sıkıntılı noktaları tünellerle aşmayı planlıyoruz. Ulaştırma Bakanlığı da 2,60 km\'lik Kasımpaşa - Sütlüce Tüneli\'ni yaptı. 7,45 km\'lik Dolmabahçe-Levazım-Baltalimanı-Ayazağa Karayolu Tüneli inşaat aşamasında\" şeklinde konuştu.

\"İSTANBUL DÜNYANIN EN TEMİZ KENTLERİ ARASINDA YER ALIYOR\"

Bugün İstanbul\'un dünyanın en temiz kentleri arasında yer aldığını aktaran Uysal, hava kirliliğine karşı alınan mesafeyi daha ileri seviyelere taşıyacaklarını anlattı. Bu sebeple bütçede ilgili şirketler ve bağlı kuruluşlarla birlikte toplam 6 milyar lirayı çevre yatırımına ayrılacağını duyuran Uysal, \"Zira amacımız daha yeşil, park ve dinlenme alanları daha yaygın; yeşili, ağacı, çiçeği daha bol; insanımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı bir İstanbu\" ifadelerini kullandı.

\"KENTSEL DÖNÜŞÜME 1 MİLYAR BÜTÇE\"

\"2018 yılı için kentsel dönüşüme ayırdığımız bütçe 1 milyar liradır\" diyen Mevlüt Uysal, \"Yüzde 30\'unu karşılarsak 3,5-4 milyarlık konut üretiriz. Bu da 25 bin konut demektir. Bu şekilde 10 yılda 800 bin bağımsız bölümü dönüştürmüş olacağız. Her yıl bu rakamı arttırsak 10 yıl gibi bir sürede İstanbul\'da kentsel dönüşümü başaracağımıza inanıyoruz. Bu konuda çok kararlıyız. Kalanı da vatandaşlarımızın kendi kaynakları ile dönüştüreceğini düşünüyoruz. Bunu yaparsak İstanbul\'un geleceğini de kurtarmış oluruz. Zira şehrin yüzde 80\'inde yapıların yenilenmesi şart. 2018\'de sadece imzasını toplamış \'biz hazırız\' diyenlere gideceğiz. Kimseye gidip zorla kentsel dönüşüm yapacağız demeyeceğiz.\" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Uysal, sağlık ve sosyal hizmetlere 355 milyon lira, kültür ve sanata 200 milyon lira ayrıldığını açıkladı.

CHP\'Lİ MECLİS ÜYESİ\'NİN KONUŞMASI SIRASINDA GERGİNLİK

Daha sonra CHP adına bütçe konuşması yapmak üzere kürsüye Meclis Üyesi Hakkı Sağlam geldi. Sağlam\'ın konuşmasına zaman zaman AK Parti Meclis Üyeleri tepki gösterirken, CHP\'li üyeler de alkışlarla destek verdi. Oturumu yöneten İBB Meclis 2. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, hem Sağlam\'ı usule uygun şekilde konuşması konusunda hem de itiraz eden üyeleri müdahale etmemeleri hususunda uyardı.

CHP\'LİLER SALONU TERK ETTİ

Sağlam, bütçeye yönelik eleştirilerini sıraladığı sırada Sağlam\'ın konuşmasına müdahalelerin devam ettiğini belirten CHP Grup Başkanvekili Ertuğrul Gülsever, Hakkı Sağlam\'ın konuşturulmadığını savunarak CHP grubu toplu olarak oturumu terk edeceğini kaydetti. Bir süre söz verilmediğini, hatibin konuşulmadığına yönelik eleştirilerin yönelten Gülsever ile birlikte tüm CHP Meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti.

162 OYLA 2018 BÜTÇESİ ONAYLANDI

Bunun üzerine konuşan Göksel Gümüşdağ, CHP\'lilerin grup olarak böyle bir takdiri olabilir buna da saygı duymak lazım ifadelerini kullandı. Toplantıya, AK Parti Meclis Üyesi Mehmet Fındıkçı\'nın konuşmasıyla kaldığı yerden devam edildi.

Yapılan oylamada, 2018 yılı İBB bütçesi, 58 ret oyuna karşı 162 kabul oyuyla İBB Meclisi\'nden geçti.

Görüntü Dökümü

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İBB Meclis toplantısı

-Başkan Uysal\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

21.11.2017 - 19.31 Haber Kodu : 171121191

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13- MEVLÜT UYSAL: NE KADAR RANTÇI İNSANLARIN OTURDUĞU YER VARSA ORALARDA AK PARTİ\'YE AZ OY ÇIKIYOR

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,

\"O rantçıların kapısında olan hizmeti, varoşlara da götüreceğiz\"

\"Metro, Şahintepe\'ye geçmeden önce Bahçeşehir\'e geçmesin. Eğer rantsa, millete hizmetse biz İstanbul\'da önce hizmet olmayan yerlere, samimi duyguları suiistimal edilen yerlere hizmeti önce götüreceğiz.\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Cumhuriyet Halk Partililerin \'rantçılık\' suçlamalarına yanıt verdi. Uysal, \"Ne kadar yüksek bedellerle satılmış rantçı insanların oturduğu yer varsa oralarda AK Parti\'ye az oy çıkıyor. AK Parti nasıl rantçı acaba? Yeşilköy\'de Florya\'da 1,5 - 2 milyon dolara daire satılan yerde Ak Parti\'nin oyu ne kadar acaba? 15, 20 milyon dolara yalı satılan boğazlardaki rantçıların sandıklarından çıkan AK Parti\'nin oyları ne kadar acaba? \'Biz CHP\'li belediyelerle işimizi daha rahat yürütüyoruz\' diyenler kim acaba?\" dedi.

İBB\'nin 2018 yılı bütçesi 20 milyar 100 milyon olarak onaylandı. Fatih Saraçhane\'deki İBB Meclisi\'nde yapılan oylamada, bütçenin kabul edilmesinin ardından Mevlüt Uysal, bir teşekkür konuşması yaptı.

Bütçenin kabul edilmesi nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür eden Uysal, bütçeyi hakkıyla uygulama görevi üstendiklerini söyledi.

CHP\'li Meclis Üyesi Hakkı Sağlam\'ın konuşmasında dile getirdiği eleştirilere değinen Uysal, 1994 yılı öncesinde İstanbul\'da yaşanan olumsuzlukları anlattı.

Uysal, \"Ben, 1983\'te İstanbul\'a geldim. Ben gelinceye kadar İstanbul\'da CHP\'liler iktidardaydı. 1984-1989 yılında ANAP dönemi oldu, 1989-1994 yılına kadar yine CHP iktidarı oldu. O günlerde sokaklarda su depolamak için plastik bidonlar satılırdı. O da biterdi, bazı cami önlerinde çeşmeler vardı. Millet orada kuyruğa girerdi. Gazeteler maske dağıtırdı, insanlar İstanbul\'un havasından zehirlenmesin\" diyerek İstanbul\'daki geçmiş yerel yönetimleri eleştirdi.

\"BİZ CHP\'Lİ BELEDİYELERLE İŞİMİZİ DAHA RAHAT YÜRÜTÜYORUZ\' DİYENLER KİM ACABA?\"

\"CHP zihniyeti, bizi rantçılıkla suçluyor\" diyen Uysal, Başakşehir Belediye Başkanlığı\'ndan Büyükşehir Belediye Başkanlığı\'na geldiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

Ne kadar yüksek bedellerle satılmış rantçı insanların oturduğu yer varsa oralarda AK Partiye az oy çıkıyor. AK Parti nasıl rantçı acaba? Yeşilköy\'de, Florya\'da 1,5 - 2 milyon Dolar\'a daire satılan yerde Ak Parti\'nin oyu ne kadar acaba? 15, 20 milyon Dolar\'a yalı satılan Boğazlardaki rantçıların sandıklarından çıkan AK Parti\'nin oyları ne kadar acaba? Şimdi bürokratlarımız burada. İlçelerimizde de ilçe belediyeler de burada. İhaleler yapıyorlar. Rantçılık yapıp, çantacılık yapanlar kim acaba? Oraya da bir sandık koysak, AK Parti\'ye ne kadar oy çıkar? \'Biz CHP\'li belediyelerle işimizi daha rahat yürütüyoruz\' diyenler kim acaba? Arkadaşlar, onun için görevimiz biraz daha ağırlaştı. Halkımız bize gerçekten güvendi, seçti; seçmeye devam etti. Ama biz görevimizi yaparsak.\"

\"METRO ŞAHİNTEPE\'YE GEÇMEDEN ÖNCE BAHÇEŞEHİR\'E GEÇMESİN\"

Başakşehir Belediye Başkanlığı görevindeyken verdiği bir sözü hatırlatan Mevlüt Uysal, \"Ben Başakşehir\'deyken bu CHP zihniyeti döneminde yolu ve suyu, hiçbir şeyi olmayan Şahintepe, Bahçeşehir\'in hemen bitişiğiydi. Onlara, \'Bahçeşehir\'de ne varsa size de aynısını yapacağım\' diye söz vermiştim. Şimdi diyorum ki; metro, Şahintepe\'ye geçmeden önce Bahçeşehir\'e geçmesin. Eğer rantsa, millete hizmetse biz İstanbul\'da önce hizmet olmayan yerlere, samimi duyguları suiistimal edilen yerlere hizmeti önce götüreceğiz\" diye konuştu.

\"O RANTÇILARIN KAPISINDA OLAN HİZMETİ VAROŞLARA DA GÖTÜRECEĞİZ\"

Konuşmasında İstanbul\'da yeni bir dönem başlatalım diyen Mevlüt Uysal, \"İstanbul\'da yüksek kulelerin hangi ilçede olduğunu milletimiz görüyor. Diyorlar ki; \'Büyükşehirden geçti\'. Peki, senin ilçe belediyen niye itiraz etmedi? Niye dava açmadın? Yeni dönemde biz, insanların hassas olduğu konuları ortaya koyacağız. Ama o samimi, hizmet bekleyen AK Parti\'ye oy veren insanları da başkalarına suiistimal ettirmeyeceğiz. Hepsine hizmet götüreceğiz. O rantçıların kapısında olan hizmeti, varoşlara da götüreceğiz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Mevlüt Uysal\'ın konuşması

-Genel ve detaylar

21.11.2017 - 20.42 Haber Kodu : 171121201_

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14- ÇARŞI\'DA BİR ÜST TUR COŞKUYLA KUTLANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş\'ın grubunu lider bitirmeyi garantileyip son 16 turuna yükselmesi, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük sevinç yaşattı.

Şampiyonlar Ligi\'nin 5\'inci haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile evinde 1-1\'lik skorla berabere kalan Beşiktaş, son maçlar öncesi grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Şampiyonlar Ligi\'nde ilk defa ikinci tura yükselen siyah-beyazlı takımın taraftarları büyük sevinç yaşadı. Takımın kalbi ve ruhu olan Beşiktaş Çarşısı\'nda toplanan taraftarlar bir üst turun sevincini meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek kutladı. Tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten taraftarlar, uzun süre Beşiktaş lehinde tezahüratta bulundu.

Görüntü dökümü:

-Çarşı\'da toplanan taraftarlar

-Slogan atanlar

-Marş söyleyenler

-Meşale yakanlar

-Taraftarlar ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

21.11.2017 - 23.07 Haber Kodu : 171121220

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15- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BEŞİKTAŞ MAÇINI LOCADAN İZLEDİ

Haber: Sercan SAPANATAN / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçı olan Beşiktaş - Porto karşılaşmasını izlemek için Vodafone Park\'ta yerini aldı. Erdoğan, karşılaşmayı locada Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile birlikte izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın maçı izlerken fotoğrafları

21.11.2017 - 21.07 Haber Kodu : 171121203

21.11.2017 - 21.50 Haber Kodu : 171121208

21.11.2017 - 22.53 Haber Kodu : 171121217

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16- HDP BAHÇELİEVLER İLÇE BAŞKANI TUTUKLANDI

İSTANBUL DHA

Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Karadağ, \"terör propagandası yapmak\" suçundan tutuklandı.

8 Kasım\'da terör örgütü PKK/KCK\'nın elebaşı Abdullah Öcalan\'ın posterini ve örgütün renklerini simgeleyen flamaları taşıdığı iddiasıyla A.Ç. polis tarafından gözaltına alınmıştı. HDP Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Karadağ da 17 Kasım\'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı. HDP\'li Karadağ ve A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. HDP İlçe Başkanı Mehmet Karadağ ile A.Ç. \"terör propagandası yapmak\" suçundan çıkarıldıkları Nöbeti Sulh ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.