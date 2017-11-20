DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1 - POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

* Sansasyonel bir eylem için İstanbul\'a geldiği belirlenen \'Baver\' kod adlı PKK\'lı il genelinde aranıyor.

Haber-Kamera. Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sansasyonel bir eylem için İstanbul\'a geldiğini belirlediği terör örgütü PKK üyesi \'Baver\' kod adlı Yunus Sanamalı\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANMAMAK İÇİN SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRİYOR

Yakalanmamak için çeşitli sahte kimlikler kullandığı ve sık sık kaldığı yeri değiştirdiği belirlenen şüphelinin fotoğrafları kısa sürede yakalanması için basın mensuplarıyla paylaşıldı. Sanamalı\'nın da aralarında olduğu toplam 3 kişinin yakalanması için polis ekiplerin aralıksız çalışmaları devam ediyor.

YARDIM ETTİĞİ BELİRLENEN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

TEM ekipleri, yaptığı operasyonlarda Sanamalı\'ya barınma, ulaşım ve lojistik destek sağladığı iddiasıyla geçtiğimiz günlerde yaptığı operasyonlarda 14 kişiyi yakalayarak gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklanırken 8\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Yunus Sanamalı\'nın fotoğrafı

19.11.2017 - 18.41 Haber Kodu : 171119160

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2- SÜLEYMANOĞLU İÇİN AVCILAR\'DA TAZİYE PROGRAMI

* Naim Süleymanoğlu\'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve Yunan halterci Valerios Leonidis de anmaya katıldı

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ /İSTANBUL, (DHA)

İstanbul\'da 50 yaşında vefat eden Milli Halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii\'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, Avcılar\'da taziye programı düzenlendi.

Avcılar Belediyesi tarafından Barış Manço Kültür Merkezi\'nde Süleymanoğlu ailesi ve sevenleri ile birlikte taziye kabulü ve programı yapıldı. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı taziyeye eski milli halterci Halil Mutlu, Halter Federasyonu yöneticileri, Naim Süleymanoğlu\'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu, Yunan halterci Valerios Leonidis katıldı. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, Türk Milleti ve Türk sporunun yeri doldurulamayacak büyük bir ismi yitirmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Halter Federasyonu eski Başkanı Hasan Akkuş, arkadaşı Metin Bozkurt, Avcılar Rumeli Balkan Kadınları Derneği Başkanı Gülten Yarbasan da, Naim Süleymanoğlu\'nu anlattı. Programda daha sonra büyük bölümü yıllar önce Bulgaristan\'dan Türkiye\'ye göç ederek Türk vatandaşlığına geçen konuklara etli pilav ve helva dağıtıldı. Avcılar\'daki anma ve taziye programını iki Bulgar televizyon kanalı da görüntüledi.

Görüntü Dökümü:

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Anma programından görüntüler

Belgesel gösterimi

Helva ve yemek yiyenlerden görüntüler

Konuşmalardan görüntüler



19.11.2017 - 20.08 Haber Kodu : 171119178_

19.11.2017 - 19.06 Haber Kodu : 171119178

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3- BİRASINI ALMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜĞÜ DENİZDEN KURTARILDI; İKİNCİSİNDE BOĞULDU

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Kadıköy Moda Sahili kayalık alanda oturan bir kişi, suya düşürdüğü biralarını almak isterken denize düştü. İlkinde çevredekiler tarafından kurtarılan kişi, bir daha düşürdüğü biralarını almaya kalkınca ikinci kez düştüğü denizde boğuldu. Üzerinde kimlik çıkmayan kimliği belirsiz kişinin cesedi, deniz polisi tarafından denizden çıkartıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Moda Sahili\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kayalıkta oturan bir kişi, elinden düşürdüğü birasını alırken denize düştü. Çevredekiler, denize düşen kişiyi kayalıklara çıkardı. Bir süre sonra aynı kişi, bu sefer kayalıkların yanında bira dolu poşetini düşürdü ve almak isterken dengesini kaybederek yine denize düştü. Çevredekiler, denize girip kurtarmak istedi fakat denize düşen adam gözden kayboldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, olay yerine deniz polisi istedi. Gelen deniz polisine bağlı balık adamlar, denize girip arama yaptı. Yapılan arama sonucu, balık adamlar denize düşen adama ulaştı. Polisler, denizden çıkarılan adama bir süre kalp masajı yaptı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Yapılan incelmenin ardından ceset, Haydar Paşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, deniz polisinin kurtarma çalışmalarını, sahildeki taşların üzerinden çok sayıda kişi izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay nedeni ile toplanan meraklı kalabalık

-Görgü tanıkları ile röp

-Balık adamların denize girmesi

-Balık adamların denize düşen adamı çıkarması

-Denize düşen adamı kurtarmaya giren çocuk

-Genel ve Detay



19.11.2017 - 19.42 Haber Kodu : 171119170

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4- KAĞITHANE\'DE MARKET SOYGUNU

Haber -Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA

Kağıthane\'de, kasklı olarak girdikleri markette, bıçak tehdidiyle çalışanı etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar para gasp eden 2 kişi, geldikleri motosikletle kaçtı.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Gürsel Mahallesi Işıl Sokak\'ta bulunan bir marketler zincirinin şubesinde meydana geldi. Markete giren kasklı 2 kişi, bıçak tehdidiyle kasiyeri etkisiz hale getirdi. Korkan kasiyer, soyguncuların istediği kasadaki paraları verdi. Soyguncular, gasp ettikleri paraları da yanlarında alarak geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Marketteki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

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Olayın olduğu market

İçerideki polis ekipleri

Genel ve detaylar

19.11.2017 - 21.33 Haber Kodu : 171119178_

