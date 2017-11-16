DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- KÖPRÜDEN KAÇAK GEÇMEYE ÇALIŞAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde ağır tonajlı araçların yasaklı geçişlerini engellemek için denetleme yaptı. Denetlemelerde yaklaşık 50 araca cezai işlem uygulandı.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu\'nun devreye girmesiyle otobüs ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsünü kullanması yasaklanmıştı. Bunu engellemek için ise FSM\'nin Anadolu-Avrupa geçişine kamera sistemi kuruldu. Ancak sürücüler bu sefer de Avrupa yakasına kaçak geçiş yapmak için gece saatlerinde herhangi bir denetimin olmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nü kullanmaya başladı. Kaçak geçişlerin son günlerde artması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler gece saat 02.00\'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yakası girişinde geçişi yasaklı araçlara yönelik uygulama yaptı. Köprüyü kullanmak isteyen yasaklı araçları tek tek durduran polis ekipleri, araç sürücülerine ceza yazdı. Sabah 05.00\'e kadar süren uygulamalarda 50 araca yaklaşık 10 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Köprü

Polislerin kamyonları durdurması

Polislerin otobüsleri durdurması

Köprüden gecmesi yasak olan araç sürücülerine ceza kesilmesi

Yoldaki barikatlar

Genel ve detaylar

16.11.2017 - 06.18 Haber Kodu : 171116009_

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2- ÇEKMEKÖY\'DE KAZA: 2 POLİS YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Çekmeköy\'de kaza ihbarına gelen polis ekiplerine otomobilleriyle çarpan kişi ya da kişiler kaçtı. Yaralanan iki polis memuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Şile Yolu Taşdelen Mevkii\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şile yolundaki bir kazanın ihbarını alan ekipler, olay yerine geldi. Araçtan inen polis memurları, kaza yerinde çalışma yapmaya başladı. Önündeki hafriyat kamyonunu sollayan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak çalışma yapan polislere çarptı. Plakası alınamayan otomobildeki kişi ya da kişiler, araçlarıyla kaçarak izlerini kaybettirdi.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevke edildi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği alarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından, yaralı iki polis memurunu Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan polislerin, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan kişileri yakalamak ve çarptıkları otomobili tespit etmek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Kazaya karışan polis otosundan görüntü

-Polis otosunun parçalarından görüntü

-Ambulansın görüntüsü

-Kazaya karışan araçlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

15.11.2017 - 22.18 Haber Kodu : 171115213_



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3- ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA SÜRÜKLENEN BOTTAN BÖYLE KURTARILDILAR

İSTANBUL DHA

Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtilen lastik bottaki iki kişinin, yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

Sahil Güvenlik Botu ile sürüklenen lastik botun yanına hızla giden ekipler, adları açıklanmayan iki kişiyi kurtararak Yenikapı İDO İskelesi\'ne çıkardı. Kurtarılan iki kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahil güvenlik ekiplerinin harekete geçmesi

-Lastik bottaki iki kişinin kurtarılması

15.11.2017 - 20.11 Haber Kodu : 171115201

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4- OSMAN TANBURACI\'YA TRAFİK TARTIŞMASI SONRASI SALDIRI KAMERADA

- Saldırgan polis operasyonuyla yakalandı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Ünlü spor yazarı Osman Tanburacı, trafikte yaşadığı tartışma sonrası sürücünün saldırısına uğradı. Saldırgan Y.Y. polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre spor yazarı Osman Tanburacı, Mecidiyeköy\'de seyir halindeyken bir aracın uygunsuz park etmesi yüzünden ilerleyemedi. Tanburacı araç sürücüsüne uyarıda bulundu. Tanburacı ile sürücü tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü sürücü, üzerine yürüdüğü Tanburacı\'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile Osman Tanburacı\'nın çantası yere düştü. Çevredekiler kavgaya müdahale ederek sürücüyü uzaklaştırdı.

Olayın ardından çalışma yapan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganın Y.Y. olduğunu belirledi. Ardından düzenlenen operasyonda, Y.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Y.Y.\'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü yaşanan kavga

-Cep telefonu görüntüsü Osman Tanburacı ile diğer sürücünün tartışması

-Cep telefonu görüntüsü sürücünün Tanburacı\'ya yumruk atması

-Cep telefonu görüntüsü çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması

15.11.2017 - 16.43 Haber Kodu : 171115151



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5- ŞİŞLİ\'DE OKULDA YANGIN HAREKETLİLİĞİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL (DHA)

Şişli\'de bir özel okulun bilgi işlem odasında yangın çıktı. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken bilgi işlem odası kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Nişantaşı Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan Işık Okullarının bilgi işlem odasında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 6 katlı okul binasının 5. katında bulunan bilgi işlem odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören okul görevlileri, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Görevliler, daha sonra okulda bulunan çalışanları tahliye etti. Yangının çıktığı saatlerde okulda öğrencilerin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını daha fazla büyümeden müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken bilgi işlem odasında maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü

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-Okulun 5. katından çıkan dumanlardan detay görüntü

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Okuldan detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

15.11.2017 - 18.55 Haber Kodu : 171115192

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6- PARK HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da park halinde bulunan bir otobüs gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Olay, Bayrampaşa, Yıldırım Mahallesi\'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özgecan Sokak\'ta bulunan SK 998 VK plakalı yolcu otobüsü park halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Mahalle sakinleri otobüsün yandığını görünce durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüsü söndürmek için müdahalede bulundu. Bu sırada polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiyenin yaklaşık 20 dakikalık çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan otobüs

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

- vatandaş ile röp.

- Polisin önlemi

- Otobüste soğutma çalışması

- Genel ve detaylar

16.11.2017 - 04.43 Haber Kodu : 171116005

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7- KKTC\'NİN 34. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ VERİLEN RESEPSİYONLA KUTLANDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin 34\'üncü kuruluş yıl dönümü KKTC İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen gece ile kutlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC\'nin 34\'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle \'Cumhuriyet\' resepsiyonu düzenledi. Beşiktaş\'ta bulunan bir otelde düzenlenen resepsiyona İstanbul Valisi Vasip Şahin, KKTC İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, 1\'inci ordu komutanı Musa Avsever, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Kıbrıs barış harekatı gazileri ile konuklar katıldı.

VALİ ŞAHİN: BİZ KIBRIS\'I BİR VATAN OLARAK GÖRDÜK, SEVDİK

Programda bir konuşma yapan Vali Şahin, \"Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin 34. kuruluş yıl dönümü. İnşallah, nice yıllar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız olarak ayakta ve geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecek. Biz Kıbrıs\'ı bir vatan olarak gördük. Bir vatan olarak sevdik. Bizim Kıbrıs\'la ilgili başka bir ölçütümüz yok. Bulunduğu stratejik konum, sahip olup olmadığı henüz bilinmeyen maddi manevi varlıklar bizim için ölçü değil. Kıbrıs\'ta bizim kardeşlerimiz yaşıyor. Onun için biz Kıbrıs\'ta her zaman varız ve onların yanındayız. Kıbrıs bu anlamıyla sahipsiz değil. Koskoca bir millet, koskoca bir devlet Kıbrıs\'ın yanında ve arkasındadır\" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şahin ile Başkonsolos Yönlüer, KKTC\'nin kuruluşunun 34\'üncü yılı için doğum günü pastasını kesti. Daha sonra Kıbrıs\'lı tasarımcı Abdullah Öztoprak\'ın hazırladığı \'Varım, Varlığım\' adlı gösteri sahnelendi.

Görüntü Dökümü:

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-Başkonsolosun gelenleri karşılaması

-Vali Şahin\'in gelmesi

-Şahin\'in konuşması

-Pasta kesilmesi

-Gösteriden detaylar

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8- İBB\'DEN SUYA YÜZDE 5 İNDİRİM

Haber: Enver ALAS, İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal\'ın teklifi doğrultusunda İBB Meclisi\'nden alınan kararla, İstanbul\'da konutların su tarifesinde 1 Ocak 2018\'den itibaren yüzde 5 indirim yapılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, bugünkü İSKİ Genel Kurulu birleşiminde, Başkan Mevlüt Uysal\'ın teklifini onayladı. Karara göre, İstanbul\'daki konutlarda 1 Ocak 2018\'den itibaren suyun Kademe 1 metreküp fiyatı 4,59 TL\'den 4,37 TL\'ye düşecek. Kararla, suyun kullanım oranına göre artış gösteren Konut 2 Kademe fiyatı 6,71 TL\'den 6,40 TL\'ye, Kademe 3 Tarifesi ise 9,77 TL\'den 9,31 TL\'ye düşecek.

\"ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ İLE ENGELLİ VATANDAŞLARIN YÜZDE 50 İNDİRİM HAKKI DEVAM EDECEK\"

Belediye Meclisi\'nin İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliği\'nde yaptığı değişiklikle, tüm şehit ve gazi aileleri ile engelli ve dar gelirli vatandaşların kullandıkları su tarifeleri yeniden düzenlendi. Söz konusu aboneler, yine 1 Ocak 2018\'den itibaren \'Kademeli Tarife\' den muaf tutularak Konut 1 kademesinden tarifelendirilecek. Şehit ve gazi aileleri ile engelli vatandaşlar yüzde 50 indirim hakkından yararlanmaya devam edecekler.

Yönetmelikte belirtilen dar gelirli vatandaş kapsamına; 65 Yaşını Doldurmuş Aylık Bağlanan Muhtaçlar, Kaymakamlıklardan Muhtaçlık Belgesi Alanlar, Gelir Testi Sonucu SGK primlerinin ilgili Kamu İdaresi Tarafından Karşılananlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nce Yardıma Muhtaç Olduğu Bildirilenler giriyor.



