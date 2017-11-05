DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - BOSTANCI\'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 17 YARALI (Geniş haber)

* BALIKESİR\'DEN DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

* YOLUN KARŞI TARAFINDA MEYDANA GELEN KAZADA DA BİR POLİS YARALANDI...

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Balıkesir\'deki bir düğünden dönen yolcu midibüsü, D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıktı, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Kaza yerinin karşı istikametinde ise polis aracına arkadan bir otomobil çarptı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.

KAZA SABAH 05.30\'DA MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Boral yönetimindeki 34 NA 0268 plakalı midibüs seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada Birol Karaca (30), Nejla Karaca (28) ve Osman Süt (5) hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

KARŞI İSTİKAMETTE BAŞKA BİR KAZA DAHA YAŞANDI

Kaza yerinin karşı istikametinde ise başka bir kaza daha meydana geldi. Kaza nedeniyle yavaşlayan, 34 A 92162 plakalı polis aracına 34 RM 8324 plakalı bir otomobil arkadan çarptı. Bu kazada da bir polis memuru yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaşanan iki kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik her iki yönden de bir süre tek şeritten devam etti.

AHMET KARACA: BİR SAĞ YAPTI BİR SOL YAPTI SONRA DA DEVRİLDİ

Kaza anında midibüste bulunan Ahmet Karaca \"Biz Balıkesir\'den düğünden geliyorduk, düğünü bitirdik geri evimize gidiyorduk Gazi Mahallesi\'ne…Otobüs bir sağ yaptı, bir sol yaptı sonra da devrildi. Otobüsün içerisinden çıkamadık zaten. Camları kırdılar da sonra çıktık. Bende hiçbir şey yok Allah\'a şükür. Otobüste ya 21 ya da 22 kişi vardı. Panik yaşandı, çıkamadık araçtan\" dedi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza yerindeki çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik saat 07.25 sıralarında normale döndü.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Devrilen minibüs

-Yaralı polis memuru

-Cesetlerden görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-İtfaiye ve belediye ekiplerin çalışması

-Çekici yardımıyla kaldırılan araçlar

-Vatandaşlarla röp.

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesetlerin cezane aracına kaldırılması

-Ölen kişinin yakını ağlaması

-D-100 karayolunun trafiğe kapanması ve açılması

-Belediye ekiplerin D-100 karayolunu temizlemesi

-Ahmet Karaca ile röp.

-Birol Karaca\'nın fotoğrafı

-Genel ve detaylar



05.11.2017 - 05.53 Haber Kodu : 171105008

05.11.2017 - 06.08 Haber Kodu : 171105009

05.11.2017 - 06.14 Haber Kodu : 171105010

05.11.2017 - 06.43 Haber Kodu : 171105011

05.11.2017 - 07.46 Haber Kodu : 171105014



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2 - LASTİK ÜRETEN İŞ YERİNDEKİ YANGIN KORKUTTU

* ALEVLER ELEKTRİKÇİ DÜKKANINA DA SIÇRADI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Küçükçekmece\'de bir lastikçi dükkanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, bitişiğindeki dükkana da sıçrarken, alev alev yanan iki dükkan itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Halkalı İstasyon Mahallesi, Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan lastikçi dükkanında saat 03.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler bitişiğinde bulunan elektrikçi dükkanına da sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sefaköy, Kocasinan ve Başakşehir\'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan dükkanı söndürmeye çalışan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Müdahale sırasında itfaiye araçlarının suyu yetersiz kalınca olay yerine takviye ekipler sevk edildi. Bu sırada dükkan sahibi ise itfaiye ekiplerine tepki gösterdi.

1 SAATLİK ÇALIŞMA

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Yangın nedeniyle lastikçi dükkanı ve bitişiğindeki elektrikçi dükkanı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü

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-Dükkanın alev alev yanması

-Dumanların yükselmesi

-Otomobil lastikleri

-İtfaiye ve Polis ekipleri

-Yangını izleyen vatandaşlar

-İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

-Dükkanlardan görüntü

-Sağlık ekipleri

-Vatandaşla röp.

-Genel ve detaylar

05.11.2017 - 03.44 Haber Kodu : 171105005

05.11.2017 - 04.28 Haber Kodu : 171105006



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3- PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Şişli Büyükdere Caddesi\'nde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.Şişli Büyükdere Caddesi Levent istikametinde park halindeki bir otomobil saat 01.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. Bu arada yangın anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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(CEP TELEFON GÖRÜNTÜSÜ)

-Aracın alev alev yanması

-Dumanların çıkması

-Oluşan yoğun trafik

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

-Yanan araçtan detaylar

-İtfaiye eri soğutma çalışması

-Trafikten görüntü

-Polis ve İtfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar

05.11.2017 - 02.16 Haber Kodu : 171105004

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4 - MALTEPE\'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamadığı belirtilen servis minibüsü kaza yaptı. Devrildikten sonra savrularak elektrik direğine çarpan minibüste sıkışan bir kadın itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza saat 17.00 sıralarında Başıbüyük yolu üzerinde meydana geldi. Hakan Özkaynak\'ın kullandığı işçi servis minibüsü kayganlaşan yolda hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs viraja alamayarak elektrik direğine çarparak devrildi. İçinde 5 yolcu bulunan minibüste bir kadın yolcu içinde sıkıştı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevkedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakika süren çalışmalar sonucu araçta sıkışan Semra Ayan\'ı kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Minibüste bulanan bir kadının da kazanın şokuyla yerde oturduğu görüldü. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Çevredekiler aynı yerde sık sık kazaların yaşandığını belirtirken önlem alınmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen minibüsün görüntüsü

-Ekiplerin kurtarma çalışması

-Yaralı kadının minibüsten çıkarılması

-Ambulansa konması

-Çevredeki vatandaşlarla röp

-Trafikten görüntü

-Sürücü ile röp

-Genel ve detay görüntüler

04.11.2017 - 17.28 Haber Kodu : 171104150

04.11.2017 - 18.07 Haber Kodu : 171104168

