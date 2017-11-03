DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- AVM RESTORANINDA SUÇ ŞEBEKESİNE BASKIN: 8 GÖZALTI

- OPERASYON ANI KAMERADA

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK - Çağatay KENARLI - Mehmet İlkay ÖZER - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de bulunan bir AVM\'nin restoranında, Şirinler çetesi olarak bilinen suç örgütünün lideri Mehmet Sabri Şirin\'le birlikte 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 18.80 sıralarında Bahçelievler\'de bir AVM\'de bulunan restorana operasyon düzenledi. Boşaltılan alışveriş merkezine Özel Harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, polis tarafından aranan Mehmet Sabri Şirin\'nin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi yere yatırılarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında tabancalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişi Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Polis ekipleri, AVM\'nin otoparkında bulunan şüphelilere ait araçlarda da aramalar yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, AVM ve otoparkında şüphelilere ait araçlarda detaylı inceleme yaptı. Ele geçirilen malzemeler delil torbasına konularak emniyete götürüldü. 5 saat süren çalışmalar saat 23.30\'da sonlandırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Görgü tanıkları, \"Biz spor yapıyorduk, polisler silahlarıyla yukarı çıktı. Anlayamadık ne olduğunu. Panik yaptık. İçeride şüpheli 2-3 kişi var, onları arıyorlarmış. İçeride bizi 1 saat kadar beklettiler, şimdi yeni çıkardılar\" dedi.

OPERASYON ANI KAMERADA

Operasyon anı bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Özel harekat polislerinin AVM otoparkının girişinde şüphelilere silah doğrulttuktan sonra bir şüpheliyi gözaltına aldıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-AVM\'deki hareketlilik

-Özel Harekat polisleri

-İçeriden çıkanlar

-Alınan güvenlik önlemleri

-Zırhlı araçlar

-Röportajlar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin delil torbalarıyla ayrılması

Detaylar

CEP TELEFONU KAMERASINDAN

-Özel harekat polislerinin silah doğrultması

-Şüpheliyi gözaltına almaları

-Detaylar

02.11.2017 - 21.03 Haber Kodu : 171102252

02.11.2017 - 20.41 Haber Kodu : 171102248

02.11.2017 - 19.34 Haber Kodu : 171102240

02.11.2017 - 19.18 Haber Kodu : 171102238

02.11.2017 - 19.17 Haber Kodu : 171102237

02.11.2017 - 19.10 Haber Kodu : 171102236

02.11.2017 - 18.44 Haber Kodu : 171102230

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2- AVCILAR\'DA OTOMOBİL İÇİNDE DEHŞET

- BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULUNDU

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Avcılar\'da otomobil içinde içinde boğazı kesilmiş halde bir erkek cesedi bulundu. Olay, Ambarlı Mahallesi, Mezarlık Sokak\'ta saat 02.00 sıralarında meydan geldi. Edilinen bilgiye göre; sokakta park halinde 34 MA 5021 plakalı otomobilin arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede otomobilin arka koltuğundaki kişinin ellerinin bağlı ve boğazının kesilmiş halde olduğunu belirledi.

Kişiye hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ancak bu kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri aracın çevresinde güvenlik önlemi alırken sokağı ise araç giriş-çıkışına kapadı. Ölen kişinin henüz kimliği öğrenilmezken savcı ve Olay yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri otomobil ve çevrede delil araştırması yaptı. Yaklaşık 3 saat süren incelemelerin ardından ceset ambulansa konularak Yenibosna\'daki Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cesedin bulunduğu araç ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne ait otoparka götürüldü.



Görüntü Dökümü

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-Araçtan görüntü

-Polis ekipleri ve Sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Araçta delil araştırması yapan polis

-Cesedin ambulansa konulması

-Sokaktan detayla

-Genel ve detaylar

03.11.2017 - 06.09 Haber Kodu : 171103010

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(ÖZEL)

3- SARIYER\'DE KUYUMCUYA MOTOSİKLETLİ KİŞİLERDEN SİLAHLI SALDIRI

* Sarıyer\'de kuyumcu dükkanı sahibi Hasan Güleç, evinin önünde motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay sonrası kaçarken, Güleç ağır yaralandı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Murat DELİKLİTAŞ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)

Olay Sarıyer Merkez Mahallesi, Yeni Mahalle Caddesi, Yürek Yakan sokakta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile evine gelen Hasan Güleç, aracını garaja park ettikten sonra motosiklette yanına yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

VÜCUDUNA 4 KURŞUN İSABET ETTİ

Olay sonrası bacağına, karnına ve boynuna 4 kurşun isabet eden Güleç kanlar içerisinde yere yığılırken saldırganlar ise olay sonrası kayıplara karıştı. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerini bildirdi. Ağır şekilde yaralanan Güleç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak\'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güleç\'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE EVİ KURŞUNLANMIŞ

Öte yandan kuyumcu dükkanı sahibi olduğu belirtilen Güleç\'in yaklaşık 2 hafta önce de evinin kurşunlandığı öğrenildi. Olay yerinde ve çevrede delil araştırması yapan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Polislerin çalışması

-Garajdaki kuşun delikleri

-Polisin güvenlik kameralarını incelemesi

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detaylar

03.11.2017 - 07.00 Haber Kodu : 171103011

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4- \'BALFOUR DEKLARASYONU\' 100. YILINDA PROTESTO EDİLDİ

Haber - Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, \'Balfour Deklarasyonu\'nun 100.yılında, İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu önünde deklarasyonu protesto etti. Konsolosluğun önünde sloganlar atan grup basın açıklamasının ardında dua edip olaysız bir şekilde dağıldı.

\'Balfour Deklarasyonu\'nun 100.yılında Anadolu Gençlik Derneği üyesi bir grup, saat 21.00\'da İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu önünde toplanarak deklarasyonu protesto etti. Ellerinde Filistin ve Türk bayrakları olan grup slogan atıp tekbir getirdi.

Kur\'an okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklaması yapan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şube Başkanı Ali Uğur Bulut, \"2 Kasım 1917\'de İngiliz Savaş Kabinesinde Savaş Bakanı olan Arthur James Balfour ırkçı emperyalizmin önde gelen isimlerinden Rothschild\'e bir mektup yazmıştır. Balfour Rothschild\'e yazdığı mektupta \'majestelerinin Hükümeti, Filistin\'de Yahudiler için bir ulusal yurt kurulmasını uygun karşılamaktadır ve bu hedefin gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak için elinden geleni yapacaktır\' demiştir.

Bu deklarasyon ve akabinde İngiltere\'nin Filistin topraklarındaki işgali hiç şüphesiz Müslüman Filistin topraklarında Siyonist İsrail\'in temel teşkil etmiştir\" dedi.

Konuşmasına şu şekilde devam eden Bulut \"Bugün 2 Kasım 2017. \'Balfour Deklarasyonu\'nun 100.yıl dönümü. Bu deklarasyon İngiltere\'nin utanç vesikasıdır. İngiltere bu deklarasyondan ötürü öncelikle Filistin halkı olmak üzere bütün Ortadoğu halklarından ve insanlıktan özür dilemelidir. Siyonist İsrail\'in bölgeye adım adım yerleşmesinde yardımcı olan, dolayısıyla İsrail\'in döktüğü kana olan ve Filistinlileri kendi topraklarında adeta sığınmacı pozisyonuna düşüren ve birçok Filistinli\'nin o toprakları terk etmesinde başrol oynayan İngiltere, bu sorumluluğun manevi bedelini ödeyemeyecektir ancak mutlaka bunun maddi bedelini ödemelidir\" dedi.

Basın açıklamasının ardından dua eden grup üyeleri olaysız bir şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü :

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-Gruptan genel ve yakın detaylar

-Grubun ellerindeki bayraklardan detay görüntü

-Grubun slogan atması

-Grup adına basın açıklaması yapan Ali Uğur Bulutun açıklaması

-Kur\'an okunması

-Dua edilmesi

-Genel ve yakın detaylar

02.11.2017 - 22.57 Haber Kodu : 171102269

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5- SERVİS ŞOFÖRÜ CİNAYETİNDE 3 TUTUKLAMA

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de servis şoförü Kıyasettin Tacer(41)\'in silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane\'de Girne caddesinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen olayda servis şoförü Kıyasettin Tacer, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırganlar bir ciple olay yerinden kaçmışlardı. Polis olaydan sonra başlattığı operasyonlarda olayda silah kullandığı tespit edilen Ferit A.\'yı Isparta\'da, ağabeyi Ercan A.\'yı Sultangazi ilçesinde gözaltına almıştı. Bu kişilerin ifadesine göre saldırı sırasında otomobilde bulunan Nazmi A.\'da dün yakalanmıştı.

Soruşturma sonucu olayda hayatını kaybeden Kıyasettin Tacer\'in daha önceden Ercan A.\'yı tabancayla yaralayarak sakat kalmasına neden olduğu, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu belirlendi. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler, bugün işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ercan A. yürüyemediği için polislerin kucağında ekip otosuna bindirildi. Çağlayan Adalet Sarayı\'nda savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

-Şüphelinin polisin kucağında taşınarak polis otosuna bindirlmesi

02.11.2017 - 21.45 Haber Kodu : 171102261

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6- YOLDA SIKIŞAN ARAÇ YÜZÜNDEN TRAMVAY SEFERLER BİR SÜRE AKSADI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul DHA

Sultanahmet\'te, yasak olmasına rağmen otomobiliyle tramvay yoluna giren ve bakım çalışması yapılan alana düşen sürücü yüzünden Bağcılar yönünde tramvay seferleri aksadı. Otomobilin çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

Olay, Alemdar Caddesi Yerebatan Sarnıcı önünde saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 PH 1307 plakalı otomobilin sürücüsü Ferhat Gümüş, yasak olmasına rağmen Gülhane Parkı önünden tramvay yoluna girdi. Sultanahmet yönüne ilerleyen Gümüş\'ün kullandığı otomobil, Yerebatan Sarnıcı yakınında, ray bakım çalışması yapılan alana düştü. Gümüş, tüm çabalarına rağmen, tekerleklerin rayların arasına sıkışması nedeniyle otomobilini kurtaramadı.

Kaza nedeniyle, Sirkeci istasyonundan itibaren Kabataş-Bağcılar yönüne seferler yarım saat boyunca yapılamadı. Otomobilin vinç yardımıyla çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

Kazaya neden olan sürücü Ferhat Gümüş, \"Yanlışlıkla oldu. Verilmiş sadakamız varmış. Araç yolda kaldı. Sonra geri çıkaramadım. Seferler biraz aksadı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Polis araçları

-Duran tramvay

-Sıkışan araç

-Aracın vinçle kaldırılması

-Ekiplerin çalışmaları

Detaylar

02.11.2017 - 22.56 Haber Kodu : 171102268_

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7- BAHÇELİEVLER\'DE PATLAYAN TRAFO PANİĞE YOL AÇTI; PATLAMA ANI KAMERADA

Haber - Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Bahçelievler\'de gürültüyle patlayan elektrik trafosu paniğe yol açtı.

Olay, Soğanlı Mahallesi\'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Meydanda yer alan elektrik trafosu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamalarla birlikte yangın çıktı. Patlama sırasında panik yaşanırken çevredeki esnaf ve mahalleli kendini dışarı attı. Bildirilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olayda ölen ve yaralanan olmadı. Çevrede bazı ev ve işyerlerinde elektrikler kesildi. BEDAŞ ekipleri, trafoyu onarmak için çalışmalara başladı.

Çevrede esnaflık yapan bir görgü tanığı, \"Şiddetli bir patlama oldu. Arka arkaya 3-4 sefer aynı anda patladı. Şiddetli patlamada millet dışarı çıktı. İnsanlar panik halde kaçıştılar. Şimdi bazı yerlerde elektrikler yok. Yetkililer, yarın öğlene kadar elektriklerin geleceğini söylediler.\" dedi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Bu arada, trafonun patlama anı bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafodan patlama sesleri duyulurken, trafonun alev aldığı görüldü. Çevrede panik yaşandığı görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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Cep telefonu kamerasından

-Patlama anı

-Trafonun yanma anı

-Yaşanan panik

AKTÜEL

-Olay yerinden görüntüler

-Polis, itfaiye ve BEDAŞ ekipler

-Güvenlik şeridi

Detaylar

02.11.2017 - 22.41 Haber Kodu : 171102267

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

8- DOLU VE FIRTINANIN YIKTIĞI AĞAÇLARIN YERİNE YENİLERİ DİKİLDİ

Haber - Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da geçtiğimiz yaz etkili olan dolu yağışı ve fırtına nedeniyle birçok ağacı yıkılan Koşuyolu Parkı yeniden ağaçlandırıldı. Sivil toplum kuruluşları ve çocukların katıldığı ağaç dikme töreninde konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu fırtına yıkılan ağaçların yerine 70 ağaç diktiklerini söyledi.

İstanbul\'da 27 Temmuz 2017 tarihinde yaşanan dolu yağışı ve fırtınada parktaki 45 ağaç hasar görürken bunlardan 27\'si kökünden sökülerek devrilmişti. Kadıköy Belediyesi tarafından parkın yeniden ağaçlandırılması için yapılan çalışmalarda bugün parka 70 ağaç daha dikildi. Sivil toplum kurululuşları ve çocukların katıldığı törenin ardından ağaçlar yerine dikildi, park yeniden yeşil görüntüsüne kavuştu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu \"Fırtınanı yıktığı her ağaç için iki ağaç dikiyoruz. Koşuyolu parkı eski yeşil görünümüne kavuşacak.\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Ağaç dikme etkinliğinin havadan görüntüler

AKTÜEL

-Ağaç dikme etkinliğinden görüntüler

-Etkinliğe katılan çocuklar

-Belediye başkanı Aykurt Nuhoğlu röp.

ARŞİV(Havadan görüntüler)

-Dolu yağışının ardından devrilen ağaçlar

-Devrilen araçların kaldırılması

02.11.2017 - 20.22 Haber Kodu : 171102246

02.11.2017 - 20.25 Haber Kodu : 171102247

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