DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- FATİH\'TE KORKUTAN YANGIN

* 4 katlı binanın giriş katında yangın çıktı.

* Dumandan etkilenen aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Fatih\'te 4 katlı bir binanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle üst katlarda aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Ayvansaray Mahallesi, Aynalı Dükkan Sokak\'ta saat 23.45 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binanın üst katlarında mahsur kalan 2\'si çocuk 7 kişi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Öte yandan Binanın 4 katındaki dairede mahsur kalan Suriyeli 2.5 yaşındaki Teim Alahmad itfaiye eri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yoğun dumandan etkilen 7 kişiye müdahale ederek ambulansta oksijen verildi. Yangında kurtarılan ve dumanlardan etkilenen 7 kişinin sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Mahsur kalanları kurtarılmasıyla sokaktaki panik sona ererken, yangında mahsur kalanların yakınları sinir krizi geçirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yangın çıkan daireden detaylar

- İtfaiye eri tarafından getirilen Teim Alahmad

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- İtfaiye ve Polis ekipleri

- İtfaiye ekipleri dairede soğutma çalışması

- Çevredeki vatandaşlar

- Ambulansta Teim Alahmad oksijen verilmesi

- Vatandaşla röp

- Sokaktan görüntü

- Genel ve detaylar



24.10.2017 - 02.04 Haber Kodu : 171024002

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2- SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PKK TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASINA 9 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA

Bağcılar ve Esenyurt\'ta düzenlenen operasyonlarda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın sözde tecrit edilmesi bahanesiyle yasadışı gösteri yapmayı planladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Bağcılar ve Esenyurt\'ta belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan\'ın sözde tecrit edilmesi bahanesiyle örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi(DGH) yapılanması içerisinde yasadışı gösteri yapmayı planladıkları ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptıkları ileri sürülen 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasından örgüt üyeliğinden dolayı aranmaları bulunanların da olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1\'i savcılıktan 3\'ü mahkemeden adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5\'i \"terör örgütüne üye olmak\", \"terör örgütü propagandası yapmak\" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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3- JAPON DAVUL GRUBU \'ONDEKOZA\' İSTANBUL\'DA SAHNE ALDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Geleneksel Japon davulu \'Taiko\'yu dünyaya tanıtan \'Ondekoza\' grubu İstanbul\'da konser verdi. 1969 yılında Japonya\'nın Sado adasında kurulan ve geleneksel Japon davulu \'Taiko\' ile performans sergileyen Ondekoza grubu, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu ve özel bir şirketin organize ettiği Türkiye turnesi kapsamında, Caddebostan Kültür Merkezi\'nde sahne aldı. Konsere Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu gibi isimlerin yanı sıra sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Kendilerine has ritimleri ve dans performanslarıyla geleneksel davullarını dünyaya tanıtan grup büyük alkış aldı.

\"50\'DEN FAZLA ÜLKEDE KONSER VERDİK\"

Konser öncesi DHA\'ya açıklamada bulunan grubun kurucu üyelerinden Seizan Matsuda, yaptıkları müziği şöyle anlattı: Ondekoza grubu 1969 yılında Sado adasında kurulmuş bir grup. Özellikle geleneksel Japon davulunu tüm dünyaya tanıtmak için faaliyet gösteren bir grup. Dünyanın çeşitli yerlerinde, Asya ülkeleri, Avrupa ülkeleri, Kuzey ve Güney Amerika\'da yaklaşık 50\'den fazla ülkede konser verdik. Sadece yabancı ülkeler değil, Japonya içerisinde de Japon kültürünü tanıtmak için konserler veriyoruz.

\"BENZER ÇOK YANLARIMIZ VAR\"

Matsuda, iki ülkenin kültürünün birbirine yakın olduğunu belirterek, \"Japonya ve Türkiye iki dost ülke. Biz Taiko gösterisi yaparken, burada Türk kültürü hakkında birçok şeyi öğreniyoruz. Biz grup olarak bu dostluğa katkıda bulunmak istiyoruz. Ortak bir projede yer alabiliriz. Japon Taiko\'sunun ve Mehter\'in farklı faklı yönleri var ama benzer çok yanlarımız da var. Birlikte çalarsak çok güzel bir şey çıkacağına inanıyorum\" diye konuştu.

BAŞKONSOLOS EHARA: İKİ ÜLKENİN BENZER OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Konser öncesi bir açıklama yapan Japonya İstanbul Başkonsolosu Norio Ehara, \"Türkiye\'de de Japonya\'da da davul ile ilgili bir kültür var. Birbirinden çok uzak olan iki ülke. Fakat davul kültürü her iki ülkede de var. Bu yüzden iki ülkenin benzer olduğunu düşünüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Grup üyesi Matsuda ile röportaj

-Konserden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

23.10.2017 - 21.35 Haber Kodu : 171023194